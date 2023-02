Planetarischer Schock. Das Wunderserum hat das Bevölkerungswachstum gestoppt!

Die Bemühungen, das globale Bevölkerungswachstum zu stoppen, waren erst ab 2021 erfolgreich, als die stärkste Verlangsamung der Wachstumsrate eintrat. Nach stetigen 1,2 % Wachstum pro Jahr in den vergangenen zehn Jahren sank die Wachstumsrate auf 1 % im Jahr 2020 und 0,9 % im Jahr 2021, mit einer geschätzten Rate von weniger als 0,7 % im Jahr 2022. In den Vereinigten Staaten war die Wachstumsrate der Bevölkerung nach einem Anstieg von 0,5 % auf dem Höhepunkt der Pandemie dank der Massenimpfungen hundertmal niedriger.

Im Jahr 2020 betrug die Weltbevölkerung 7,821 Milliarden Menschen, im Jahr 2023 waren es 8,01 Milliarden. Der Anstieg ist unbedeutend und ist auf die Zunahme der Geburten in afrikanischen und muslimischen Ländern zurückzuführen. In allen anderen Ländern hat sich das Wachstum ab 2021, dem Jahr der weltweiten Covid-Impfung, deutlich verlangsamt. Die Ironie dabei ist, dass im Jahr 2020, dem Jahr der weltweiten Pandemie, die Bevölkerung in vielen Ländern gewachsen ist, sogar in Europa, das am stärksten von den Auswirkungen der Ausbreitung des Covid-Virus betroffen ist. Seit 2010 lag das stetige jährliche Wachstum der Weltbevölkerung bei etwa 1,2 % pro Jahr, aber seit 2020 ist es rückläufig. So lag das Wachstum im Jahr 2020 bei 1 %, im Jahr 2021 bei 0,9 % und im Jahr 2022 liegt es mit geschätzten 0,7 % unter 0,9 %. In den Vereinigten Staaten beispielsweise betrug das Bevölkerungswachstum in den Jahren 2018 und 2019 0,5 % pro Jahr und im Jahr 2020 1 %, d. h. das Wachstum verdoppelte sich auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie, aber im Jahr 2021, mit der Covid-Impfung, betrug das Bevölkerungswachstum nur noch 0,1 %, was bedeutet, dass die Wachstumsrate 100 Mal niedriger war als im Jahr 2020. „Dies ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass eine so niedrige Wachstumsrate verzeichnet wurde. All diese Zahlen lassen vermuten, dass der Impfstoff die Bevölkerung nahezu sterilisiert hat“, sagt der Bürgeraktivist Aurelian Popa.

Bald im Minus

Indien, dessen Bevölkerungswachstum seit 1983 rückläufig ist, wird von 2020 bis heute einen unglaublichen Rückgang erleben. Offiziellen Angaben zufolge verzeichnete Indien 1983 ein Wachstum von 2,3 %, 2020 von 1 % und 2021 von 0,8 %, wobei für das vergangene Jahr ein Rückgang von 0,5 % prognostiziert wird. Tatsächlich wächst die Weltbevölkerung, weil sich Afrikaner und Muslime vermehren, aber dort, wo wir hohe Impfraten haben, ist ein dramatischer Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Obwohl die Weltbevölkerung also insgesamt wächst, hat sich die Wachstumsrate durch den Covid-Impfstoff drastisch verlangsamt. In Europa, dem am meisten geimpften Kontinent, lag die Bevölkerung 2019 bei 746.189.645, 2020 bei 746.225.356, 2021 bei 745.173.774 und 2022 bei 743.555.765. Im Jahr 2020, dem Zeitraum ohne Impfung, aber mit Pandemie, nahm die Bevölkerung Europas um 35.000 Personen oder 0,04 % zu. Nach der Massenimpfung hingegen sank die Bevölkerung im Jahr 2021 um über eine Million, also um 0,14 %, und im Jahr 2022 um 1,6 Millionen, also um 0,28 %, was enorm ist. „Nach der Impfung ist die Zahl der Bürger auf dem europäischen Kontinent also um über 2,6 Millionen zurückgegangen, obwohl man doch eigentlich Leben retten und ein starkes und effizientes Gesundheitssystem haben sollte“, sagt der Bürgeraktivist Aurelian Popa.

Europa verschwindet

Zwischen 1992 und 2019 wuchs die Bevölkerung Europas um gerade einmal 30 Millionen, also fast eine Million pro Jahr, was sehr wenig ist. Aber in diesem Zuwachs ist die extrem hohe Zahl der Einwanderer enthalten, die sich in Europa niedergelassen haben. Allein in Deutschland sind die Einwanderer, die vor fünf Jahren gekommen sind, alle deutsche Staatsbürger, weil sie nach zwei Jahren die Staatsbürgerschaft erhalten haben. Die Überalterung der europäischen Bevölkerung in Verbindung mit einer extrem niedrigen Geburtenrate hat den Behörden in den vergangenen Jahren Anlass zur Sorge gegeben. Bei diesem Tempo und den Auswirkungen der Massenimpfungen besteht die Gefahr, dass die europäische Bevölkerung in den nächsten Jahren verschwindet.