Glenn Greenwald: Die seltsame Anthrax-Untersuchung des FBI wirft ein Licht auf die COVID Labor-Leak-Theorie und den Mails von Fauci

Mainstream-Institutionen bezweifelten, dass das FBI den Anthrax-Fall von 2001 gelöst hatte. So oder so haben die Enthüllungen, die über die Biolabore der US-Regierung aufgetaucht sind, eine neu entdeckte Relevanz.

Eines der bedeutendsten Ereignisse der letzten zwei Jahrzehnte ist weitgehend in Vergessenheit geraten: die Milzbrandanschläge vom Oktober 2001 in den USA. Nur eine Woche nach dem 11. September 2001 wurde ein hochentwickelter und waffenfähiger Milzbrandstamm über den US-Postdienst im ganzen Land verschickt, adressiert an einige der prominentesten Persönlichkeiten aus Politik und Medien. Während die Amerikaner immer noch unter den Verwüstungen des 11. Septembers litten, tötete der Milzbrand fünf Amerikaner und machte siebzehn weitere krank.

Im Rahmen meiner umfangreichen Berichterstattung über die anschließende FBI-Untersuchung, um den oder die Täter zu finden, dokumentierte ich, wie bedeutend diese Angriffe im öffentlichen Bewusstsein waren. ABC News, angeführt vom investigativen Reporter Brian Ross, behauptete eine ganze Woche lang, ungenannte Regierungsquellen hätten ihnen gesagt, dass Regierungstests eine hohe Wahrscheinlichkeit zeigten, dass der Milzbrand aus Saddam Husseins Biowaffenprogramm stamme. Die Washington Post sprach im November 2001 auch „die Möglichkeit an, dass [dieser waffenfähige Milzbrandstamm] durch ein informelles Netzwerk von Wissenschaftlern in den Irak geschlüpft sein könnte.“ Sen. John McCain (R-AZ) erschien am 18. Oktober 2001 in der David Letterman Show und sagte: „Es gibt einige Hinweise, und ich habe keine Schlussfolgerungen, aber ein Teil dieses Milzbrandes könnte – und ich betone könnte – aus dem Irak stammen.“ Drei Tage später erschien McCain bei Meet the Press mit Senator Joe Lieberman (D-CT) und sagte über die Milzbrand-Täter: „Vielleicht handelt es sich um eine internationale Organisation und nicht um eine innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika“, während Lieberman sagte, der Milzbrand sei so fein waffentauglich, dass „entweder eine beträchtliche Menge Geld dahintersteckt, oder das ist staatlich gefördert, oder das ist Zeug, das aus dem ehemaligen sowjetischen Programm gestohlen wurde“ (Lieberman fügte hinzu: „Dr. Fauci kann Ihnen mehr Details dazu sagen“).

In vielerlei Hinsicht war die Aussicht auf einen tödlichen, künstlich hergestellten biologischen Wirkstoff, der zufällig im eigenen Briefkasten auftaucht oder lokale Gemeinschaften verseucht, erschreckender als der außergewöhnliche Angriff vom 11. September selbst. Alle möglichen Merkwürdigkeiten umhüllten die Anthrax-Sendungen, einschließlich dieses bizarren Eingeständnisses des langjährigen Kolumnisten der Washington Post, Richard Cohen, im Jahr 2008: „Mir wurde kurz nach dem 11. September gesagt, ich solle Cipro, das Gegenmittel gegen Anthrax, sicherstellen. Der Tipp kam auf Umwegen von einem hohen Regierungsbeamten. Ich hatte Cipro bei mir, lange bevor die meisten Leute jemals davon gehört hatten.“ Zumindest spielten diese Milzbrandanschläge eine wichtige Rolle bei der Erhöhung des Angstpegels und einem grundlegenden Gefühl der Unsicherheit, das den Diskurs und die Politik in den USA für die nächsten Jahre prägte. Es bedeutete, dass nicht nur Amerikaner, die in der Nähe von wichtigen Machtzentren wie Manhattan und Washington lebten, gefährdet waren, sondern alle Amerikaner überall: sogar von ihren eigenen Briefkästen.

Brief, der im September 2001 zusammen mit waffenfähigem Anthrax an den NBC-Nachrichtensprecher Tom Brokaw geschickt wurde

Das FBI verdächtigte zunächst fälschlicherweise einen ehemaligen Regierungswissenschaftler, Dr. Steven Hatfill, der Forschungen zum Versand tödlicher Milzbrandstämme durchgeführt hatte. Nach den Anschuldigungen des FBI begannen die Medien pflichtbewusst zu unterstellen, dass Hatfill der Schuldige sei. Eine Kolumne von Nicholas Kristof in der New York Times vom Januar 2002 begann mit der Erklärung: „Ich glaube, ich weiß, wer den Milzbrand im letzten Herbst verschickt hat“, und fuhr dann, ohne ihn namentlich zu nennen, fort, Hatfill auf eine Weise perfekt zu beschreiben, die ihn für jeden in dieser Forschungsgemeinschaft leicht identifizierbar machte. Hatfill verklagte die US-Regierung, die ihm schließlich fast 6 Millionen Dollar Schadenersatz zahlte, bevor sie ihn offiziell und ausdrücklich entlastete und sich entschuldigte. Seine Klage gegen die NYT und Kristof wurde abgewiesen, da er von der Zeitung nie namentlich genannt wurde, aber der Kolumnist entschuldigte sich sechs Jahre später ebenfalls bei ihm.

Ganze sieben Jahre nach dem Anschlag behauptete das FBI erneut, den Täter gefunden zu haben: Diesmal war es der Mikrobiologe Bruce Ivins, ein langjähriger „biodefense“-Forscher am Forschungslabor für Infektionskrankheiten der US-Armee in Fort Detrick, Maryland. Doch bevor er angeklagt werden konnte, starb Ivins, offenbar durch Selbstmord, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Infolgedessen war das FBI nie verpflichtet, seinen Fall vor Gericht zu beweisen. Die Behörde bestand jedoch darauf, dass es keinen Zweifel daran gab, dass Ivins der Milzbrandmörder war, und berief sich dabei auf eine genetische Analyse des Milzbrandstammes, von der sie sagte, dass sie schlüssig mit dem Milzbrand übereinstimmte, der in Ivins‘ US-Armeelabor gefunden wurde, zusammen mit Indizien, die auf ihn hinwiesen.

Aber praktisch jede Mainstream-Institution, außer dem FBI, hegte Zweifel. Die New York Times zitierte Ivins‘ Mitarbeiter, die die Behauptungen des FBI infrage stellten („Die Ermittler sahen sich um, sie entschieden, dass sie jemanden finden mussten“), und die Zeitung zitierte auch „lautstarke Skepsis von wichtigen Mitgliedern des Kongresses.“ Sen. Patrick Leahy (D-VT), einer der Adressaten der Milzbrandbriefe, sagte ausdrücklich, er glaube nicht, dass Ivins die Angriffe allein durchgeführt haben könnte. Sen. Charles Grassley (R-IA) und der damalige Repräsentant Rush Holt (D-NJ), ein Physiker, sagten in Interviews das Gleiche zu mir. Die drei größten Zeitungen des Landes – die New York Times, die Washington Post und das Wall Street Journal – forderten alle redaktionell unabhängige Untersuchungen mit der Begründung, die Beweise des FBI seien nicht schlüssig, wenn nicht gar völlig unglaubwürdig. Eine der renommiertesten Wissenschaftszeitschriften des Landes, Nature, veröffentlichte einen Leitartikel unter der Überschrift „Case Not Closed“ (Der Fall ist noch nicht abgeschlossen), in dem es zu den wichtigsten Behauptungen des FBI heißt: „The jury is still out on those questions (Diese Fragen sind noch nicht geklärt )“.

Als 2011 schließlich eine unabhängige Untersuchung der wissenschaftlichen Behauptungen des FBI gegen Ivins durchgeführt wurde, wandelten sich viele dieser Zweifel in ausgewachsene Skepsis. Wie die New York Times in einem Artikel aus dem Jahr 2011 mit der Überschrift „Expert Panel Is Critical of F.B.I. Work in Investigating Anthrax Letters“ (Expertengremium ist kritisch gegenüber der Arbeit des FBI bei der Untersuchung von Anthrax-Briefen) schreibt, kommt die Untersuchung zu dem Schluss, „dass das FBI die Stärke der genetischen Analyse, die den verschickten Milzbrand mit einem von Bruce E. Ivins aufbewahrten Vorrat verbindet, überbewertet hat.“ Ein Artikel der Washington Post – mit der Überschrift: „Anthrax report casts doubt on scientific evidence in FBI case against Bruce Ivins“ — verkündete, dass „der Bericht eine Debatte neu entfacht hat, die unter einigen Wissenschaftlern und anderen, die die Stärke der FBI-Beweise gegen Ivins in Frage gestellt haben, geköchelt hat.“

Eine eingehende gemeinsame Untersuchung von ProPublica, PBS und McClatchy – veröffentlicht unter der Überschrift „New Evidence Adds Doubt to FBI’s Case Against Anthrax Suspect“ – kam zu dem Schluss, dass „neu verfügbare Dokumente und die Berichte von Ivins‘ ehemaligen Kollegen ein neues Licht auf die Beweise werfen und, obwohl sie Ivins nicht entlasten, im Widerspruch zu einigen der Wissenschaft und Indizien stehen, von denen die Regierung sagte, dass sie ihn des Kapitalverbrechens überführt hätten.“ Er fügte hinzu: „Sogar einige der wissenschaftlichen Berater der Regierung fragen sich, ob der wahre Mörder noch auf freiem Fuß ist.“ Der Bericht selbst, der vom National Research Council herausgegeben wurde, kam zu dem Schluss, dass die Bestandteile des Milzbrandes in Ivins‘ Labor zwar mit dem verschickten waffenfähigen Milzbrand „übereinstimmen“, aber „die wissenschaftliche Verbindung zwischen dem Briefmaterial und dem Fläschchen mit der Nummer RMR-1029 [das in Ivins‘ Labor gefunden wurde] nicht so schlüssig ist, wie in der DOJ Investigative Summary angegeben.“

Kurz gesagt, dies waren ernsthafte und weit verbreitete Mainstream-Zweifel über den Fall des FBI gegen Ivins, und diese wurden nie ausgeräumt. Die US-Institutionen waren anscheinend damit einverstanden, einfach weiterzumachen, ohne sich jemals mit den verbleibenden wissenschaftlichen und anderen Beweisfragen zu befassen, ob Ivins wirklich in die Milzbrandanschläge verwickelt war und, wenn ja, wie es möglich war, dass er diesen ausgeklügelten Angriff in einem streng geheimen Labor der US-Armee allein durchführen konnte. Diese Geschichte ist so beschönigt, dass Zweifel daran, ob das FBI den wahren Täter gefunden hat, nun von selbstgefälligen Smart People als eine Randverschwörungstheorie verspottet werden, statt als das, was sie waren: der Konsens der Mainstream-Institutionen.

Aber was wir aus dieser Anthrax-Untersuchung mit Sicherheit wissen, ist ziemlich ernst. Und weil es für die aktuellen Debatten über die Ursprünge von COVID-19 durchaus relevant ist, lohnt es sich, es zu überprüfen. Eine Fülle von E-Mails von Dr. Anthony Fauci – dem führenden Spezialisten für Infektionskrankheiten der Regierung während der AIDS-Pandemie, der Anthrax-Angriffe und der COVID-Pandemie – wurde am Montag von BuzzFeed veröffentlicht, nachdem sie gemäß einer FOIA-Anfrage erstellt wurden. Unter anderem enthüllen sie dies im Februar und März letzten Jahres – zu der Zeit, als Fauci und andere jede reale Möglichkeit, dass das Coronavirus versehentlich aus einem Labor entkam, abwiesen, bis zu dem Punkt, dass die Silicon Valley-Monopole Facebook und Google jede Diskussion über diese Theorie verbot – Fauci und seine Mitarbeiter und Kollegen diskutierten privat über die Möglichkeit, dass das Virus aus dem Wuhan Institute of Virology entkommen war, möglicherweise im Rahmen eines von den USA finanzierten gemeinsamen Programms mit den Wissenschaftlern dieses Labors.

Letzte Woche berichtete die BBC, dass „in den letzten Wochen die umstrittene Behauptung, die Pandemie könnte aus einem chinesischen Labor durchgesickert sein – einst von vielen als Randverschwörungstheorie abgetan – an Bedeutung gewonnen hat“. Präsident Biden ordnete eine Untersuchung dieser Möglichkeit eines Laborlecks an. Und da die Demokraten jetzt für diese Möglichkeit offen sind, „hat Facebook am Donnerstag den Kurs umgekehrt und gesagt, dass es keine Beiträge mehr entfernen wird, die behaupten, das Virus sei von Menschen gemacht“, berichtete die Washington Post. Niemand kann rational behaupten, die Ursprünge von COVID zu kennen, und genau deshalb sollte es – wie ich heute Morgen in einem Interview zum Rising-Programm erklärte – so beunruhigend sein, dass die Monopole des Silicon Valley und die von der WHO/Fauci geführte wissenschaftliche Gemeinschaft viel Geld ausgegeben haben ein ganzes Jahr lang vorgab, Gewissheit über diese „entlarvte“ Theorie zu haben, die sie offensichtlich nicht besaßen, bis zu dem Punkt, an dem Diskussionen darüber in sozialen Medien verboten waren.

Was wir vom Milzbrand-Fall wissen – aber weitgehend vergessen haben – ist jetzt entscheidend, um sich daran zu erinnern. Was die Milzbrandanschläge von 2001 besonders beängstigend machte, war, wie raffiniert und tödlich der Erreger war. Es war kein natürlich vorkommender Milzbrand. Wissenschaftler identifizierten ihn schnell als den berüchtigten Ames-Stamm, den Forscher im Labor der US-Armee in Fort Detrick im Wesentlichen erfunden hatten. Wie das Programm Frontline von PBS es 2011 ausdrückte: „Im Oktober 2001 identifizierte der Mikrobiologe Dr. Paul Keim von der Northern Arizona University, dass es sich bei dem Milzbrand, der in den Briefen verwendet wurde, um den Ames-Stamm handelte – eine Entwicklung, die er als „erschreckend“ bezeichnete, weil dieser spezielle Stamm in den Labors der US-Regierung entwickelt wurde.“ Wie Dr. Keim in diesem Frontline-Interview über seine 2001 durchgeführte Analyse des Milzbrandstammes erinnerte:

Wir waren überrascht, dass es der Ames-Stamm war. Und es war gleichzeitig beängstigend, weil der Ames-Stamm ein Laborstamm ist, der von der US-Armee als Impfstoff-Challenge-Stamm entwickelt worden war. Wir wussten, dass er hochvirulent war. Das war auch der Grund, warum die Armee ihn verwendete, weil er eine stärkere Herausforderung für die Impfstoffe darstellte, die von der US-Armee entwickelt worden waren. Es war nicht irgendeine zufällige Art von Milzbrand, die man in der Natur findet; es war ein Laborstamm, und das war für uns sehr bedeutsam, denn das war der erste Hinweis darauf, dass es sich wirklich um ein bioterroristisches Ereignis handeln könnte.

Warum stellte die US-Regierung exotische und außerordentlich tödliche infektiöse Bakterienstämme und Viren her, die selbst in kleinen Mengen eine große Anzahl von Menschen töten konnten? Die offizielle Position der US-Regierung ist, dass sie sich nicht an offensiver Biowaffenforschung beteiligt, d.h. an Forschung, die darauf abzielt, waffenfähige Viren als Kriegswaffen herzustellen. Die USA haben Verträge unterzeichnet, die solche Forschung verbieten. Aber im Gefolge der Milzbrandanschläge – besonders nachdem die eigene Theorie des FBI war, dass der Milzbrand von einem Wissenschaftler der US-Armee aus seinem Versteck in Fort Detrick verschickt wurde – waren US-Beamte gezwungen, zuzugeben, dass sie defensive Biowaffenforschung betreiben: das heißt Forschung, die die Entwicklung von Impfstoffen und anderen Verteidigungsmaßnahmen für den Fall ermöglichen soll, dass ein anderes Land einen biologischen Angriff entfesselt.

Aber letztlich spielt diese Unterscheidung kaum eine Rolle. Sowohl bei der offensiven als auch bei der defensiven Biowaffenforschung müssen Wissenschaftler in ihren Labors nicht-natürliche Viren oder infektiöse Bakterien erzeugen, kultivieren, manipulieren und lagern, sei es, um sie für die Waffennutzung oder für Impfstoffe zu untersuchen. In einem faszinierenden New Yorker-Artikel vom März 2002 wurde der Verdacht der Molekularbiologin Barbara Hatch Rosenberg geäußert, die „stark andeutete, dass das F.B.I. in seiner Milzbrand-Untersuchung viel langsamer vorging, als es Grund dazu hatte.“ Wie die New York Times führte das Magazin (ohne ihn namentlich zu nennen) detailliert ihre Spekulation aus, dass Dr. Hatfill der Täter war (obwohl ihre Theorie über sein Motiv – dass er die Leute über Milzbrand erschrecken wollte, um die Finanzierung für die Forschung zu erhöhen – praktisch identisch mit den letztendlichen Anschuldigungen des FBI über Dr. Ivins‘ Motive war).

Aber der Schlüsselpunkt, der jetzt besonders relevant ist, ist, was all dies über die Art von sehr gefährlicher Forschung aussagt, die die US-Regierung, zusammen mit anderen großen Regierungen, in Biowaffen-Forschungslabors betreibt. Sie stellen nämlich extrem tödliche biologische Agenzien her und lagern sie, die, wenn sie entweder absichtlich oder versehentlich aus dem Labor entweichen, die menschliche Spezies gefährden können. Wie der Artikel es ausdrückt:

Die Vereinigten Staaten haben der Entwicklung biologischer Waffen 1969 offiziell abgeschworen und 1972 die Biowaffenkonvention unterzeichnet, zusammen mit vielen anderen Nationen. Aber Rosenberg glaubt, dass das amerikanische Biowaffenprogramm, das sich nicht überwachen lässt, möglicherweise nicht in strikter Übereinstimmung mit der Konvention ist. Wenn der Täter der Milzbrandattacken der ist, für den sie ihn hält, würde es das amerikanische Programm in ein schlechtes Licht rücken, und es würde beweisen, dass sie recht hatte, die Überwachung des Programms zu fordern.

Wenn die Regierung sagt, dass der Täter wahrscheinlich ein Amerikaner war, ist es schwer vorstellbar, dass es nicht ein Amerikaner gewesen sein kann, der in einem von der Regierung unterstützten Biowaffenlabor gearbeitet hat. Denken Sie zurück an den panischen Monat Oktober [2001]: Hätte das Wissen darum Sie weniger nervös gemacht, oder mehr?

Nachdem ich ausgiebig über die Ermittlungen des FBI im Milzbrand-Fall und die letztendliche Behauptung, den Fall gelöst zu haben, berichtet habe, teile ich nach wie vor all die Zweifel, die damals so häufig geäußert wurden, ob irgendetwas davon wahr ist. Aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die US-Regierung und andere Regierungen Forschung betreiben, die die Herstellung tödlicher Viren und infektiöser Bakterienstämme erfordert. Dr. Fauci hat zugegeben, dass die US-Regierung indirekt die Forschung des Wuhan Institute of Virology an Coronaviren finanziert hat, obwohl er bestreitet, dass dies für die so genannte „gain of function“-Forschung geschah, bei der natürlich vorkommende Viren manipuliert werden, um sie übertragbarer und/oder schädlicher für den Menschen zu machen.

Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob das COVID-19-Virus aus dem Wuhan-Labor oder einem anderen Labor stammt oder von Tieren auf Menschen übergesprungen ist. Was wir aber mit Sicherheit wissen – aus den Anthrax-Untersuchungen – ist, dass Regierungen sehr wohl die Art von Forschung betreiben, die neue Coronaviren hervorbringen könnte. Dr. Rosenberg, das Thema des New Yorker-Artikels von 2002, deutete an, dass das FBI seine eigenen Ermittlungen absichtlich behinderte, weil sie wussten, dass das Milzbrand tatsächlich aus dem eigenen Labor der US-Regierung stammte, und verhindern wollten, dass die wirkliche Bio-Forschung, die dort betrieben wird, aufgedeckt wird. Wir sollten noch einmal darüber nachdenken, warum die allgegenwärtigen Mainstream-Zweifel am Fall des F.B.I. gegen Ivins aus dem Gedächtnis verschwunden sind. Wir sollten auch darüber nachdenken, was wir über die staatliche Forschung an hochtödlichen Viren und Bakterienstämmen aus dieser immer noch seltsamen Episode gelernt haben.