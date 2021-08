Glenn Greenwald: Die US-Regierung hat zwei Jahrzehnte lang über Afghanistan gelogen

Von Glenn Greenwald: Greenwald begann 2007, für Salon zu schreiben, und 2012 für The Guardian. Im Juni 2013, während er bei The Guardian arbeitete, begann er mit der Veröffentlichung einer Reihe von Berichten, die bisher unbekannte Informationen über amerikanische und britische globale Überwachungsprogramme enthielten, basierend auf geheimen Dokumenten, die von Edward Snowden bereitgestellt wurden. Seine Arbeit trug dazu bei, dass The Guardian und The Washington Post einen Pulitzer-Preis gewannen, und er gewann den 2013 George Polk Award zusammen mit drei anderen Reportern, darunter Laura Poitras. Im Jahr 2014 gründeten Greenwald, Poitras und Jeremy Scahill The Intercept, für das er bis zu seinem Rücktritt im Oktober 2020 Mitbegründer und Redakteur war. Anschließend begann Greenwald, auf Substack zu veröffentlichen, einer Online-Newsletter-basierten Journalismus-Plattform. Quelle

Mit der gleichen betrügerischen Taktik, die sie in Vietnam angewandt haben, haben die politischen und militärischen Vertreter der USA das Land wiederholt über die Erfolgsaussichten in Afghanistan getäuscht.

„Das Taliban-Regime kommt zu einem Ende“, verkündete Präsident George W. Bush am 12. Dezember 2001 – heute vor fast zwanzig Jahren – im National Museum of Women in the Arts. Fünf Monate später schwor Bush: „Mit den Vereinigten Staaten von Amerika haben sich die Terroristen einen Feind ausgesucht, wie sie ihn noch nie zuvor hatten. . . Wir werden bleiben, bis die Mission erfüllt ist.“ Vier Jahre später, im August 2006, verkündete Bush: „Al-Qaida und die Taliban haben einen begehrten Stützpunkt in Afghanistan verloren, und sie wissen, dass sie ihn niemals zurückgewinnen werden, wenn die Demokratie Erfolg hat. . . . Die Tage der Taliban sind vorbei. Die Zukunft Afghanistans gehört dem afghanischen Volk.“

Zwei Jahrzehnte lang war die Botschaft, die die Amerikaner von ihren politischen und militärischen Führern über den längsten Krieg des Landes hörten, dieselbe. Amerika ist am Gewinnen. Die Taliban stehen kurz vor der endgültigen Auslöschung. Die USA stärken die afghanischen Sicherheitskräfte, die bald in der Lage sein werden, auf sich allein gestellt die Regierung und das Land zu verteidigen.

Vor gerade einmal fünf Wochen, am 8. Juli, stand Präsident Biden im East Room des Weißen Hauses und betonte, dass eine Übernahme Afghanistans durch die Taliban nicht unvermeidlich sei, da zwar ihre Bereitschaft dazu in Zweifel gezogen werden könne, „die afghanische Regierung und Führung aber eindeutig die Fähigkeit haben, die bestehende Regierung zu erhalten“. Biden bestritt dann vehement die Richtigkeit der Behauptung eines Reporters, dass „Ihre eigenen Geheimdienste zu der Einschätzung gekommen sind, dass die afghanische Regierung wahrscheinlich zusammenbrechen wird“. Biden schnappte zu: „Das ist nicht wahr. Sie sind nicht – sie sind nicht – nicht zu diesem Schluss gekommen“.

Biden fuhr mit seinen Beteuerungen fort, indem er darauf bestand, dass „die Wahrscheinlichkeit, dass es eine einheitliche Regierung in Afghanistan geben wird, die das ganze Land kontrolliert, höchst unwahrscheinlich ist.“ Er ging noch weiter: „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Taliban alles kontrollieren und das ganze Land besitzen werden.“ Und dann, in einem Austausch, der aufgrund seiner schieren Falschheit von einem Präsidentenpodium aus wahrscheinlich historische Bedeutung erlangen wird, erließ Biden dieses Dekret:

Q. Herr Präsident, einige vietnamesische Veteranen sehen in diesem Rückzug in Afghanistan Anklänge an ihre Erfahrungen. Sehen Sie irgendwelche Parallelen zwischen diesem Rückzug und dem, was in Vietnam geschah, wobei einige Leute das Gefühl haben –

DER PRÄSIDENT: Überhaupt keine. Null. Sie hatten ganze Brigaden, die durch die Tore unserer Botschaft brachen – sechs, wenn ich mich nicht irre.

Die Taliban sind nicht der Süden – die nordvietnamesische Armee. Sie sind nicht – sie sind nicht im Entferntesten vergleichbar, was ihre Fähigkeiten angeht. Es wird nicht vorkommen, dass in Afghanistan Menschen vom Dach einer Botschaft in den Vereinigten Staaten gehoben werden. Das ist überhaupt nicht vergleichbar.

Auf die Frage, ob die Taliban nach zwanzig Jahren US-Kriegsführung in Afghanistan stärker denn je seien, erklärte Biden: „Im Vergleich zur Ausbildung und Kapazität der [afghanischen nationalen Sicherheitskräfte] und der Ausbildung der Bundespolizei sind sie nicht einmal annähernd so stark.“ Am 21. Juli – also vor gerade einmal drei Wochen – räumte General Mark Milley, Bidens Vorsitzender der Generalstabschefs, ein, dass „die Möglichkeit einer vollständigen Übernahme durch die Taliban oder die Möglichkeit einer Reihe anderer Szenarien“ bestehe, betonte aber: „Die afghanischen Sicherheitskräfte haben die Fähigkeit, ihr Land ausreichend zu bekämpfen und zu verteidigen.“

Ähnliche Zusicherungen haben die US-Regierung und die militärische Führung dem amerikanischen Volk seit Beginn des Krieges gegeben. „Verlieren wir diesen Krieg?“, fragte Armee-Generalmajor Jeffrey Schloesser, Kommandeur der 101. Luftlandedivision, rhetorisch in einer Pressekonferenz aus Afghanistan im Jahr 2008 und antwortete so: „Auf gar keinen Fall. Kann der Feind siegen? Auf gar keinen Fall.“ Am 4. September 2013 beschwerte sich der damalige Generalleutnant Milley – heute Bidens Vorsitzender der Generalstabschefs – darüber, dass die Medien die Fortschritte beim Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte nicht ausreichend würdigten: „Diese Armee und diese Polizeikräfte waren jeden Tag sehr, sehr effektiv im Kampf gegen die Aufständischen“, betonte General Milley.

Nichts davon war wahr. Es war immer eine Lüge, die zunächst dazu diente, die endlose Besetzung des Landes durch die USA zu rechtfertigen, und dann, als die USA kurz vor dem Abzug standen, ein schönes Märchen darüber auszuhecken, warum die vergangenen zwanzig Jahre nicht bestenfalls eine völlige Verschwendung waren. Dass diese Behauptungen falsch waren, kann nicht vernünftig bestritten werden, während die Welt zusieht, wie die Taliban ganz Afghanistan übernehmen, als ob die gepriesenen „afghanischen nationalen Sicherheitskräfte“ Porzellanpuppen mit Papierwaffen wären. Aber woher wissen wir, dass diese Aussagen, die im Laufe von zwei Jahrzehnten gemacht wurden, tatsächlich Lügen waren und nicht nur wild falsche Behauptungen, die mit Aufrichtigkeit vorgetragen wurden?

***

Zunächst einmal haben wir diese Taktik von US-Beamten – die amerikanische Öffentlichkeit über Kriege zu belügen, um sowohl ihre Einleitung als auch ihre Fortsetzung zu rechtfertigen – immer wieder erlebt. Der Vietnamkrieg wurde ebenso wie der Irakkrieg mit einer völligen Erfindung begonnen, die von den Geheimdiensten verbreitet und von den Konzernmedien unterstützt wurde: dass die Nordvietnamesen einen unprovozierten Angriff auf US-Schiffe im Golf von Tonkin gestartet hätten. Im Jahr 2011 rechtfertigte Präsident Obama, der letztlich eine Abstimmung des Kongresses gegen seine Beteiligung am Krieg in Libyen zum Sturz von Muammar Qaddafi ignorierte, den NATO-Krieg, indem er leugnete, dass ein Regimewechsel das Ziel war: „Unsere militärische Mission ist eng darauf ausgerichtet, Leben zu retten … eine Ausweitung unserer militärischen Mission auf einen Regimewechsel wäre ein Fehler.“ Noch während Obama diese falschen Beteuerungen abgab, berichtete die New York Times, dass „das amerikanische Militär eine ausgedehnte und zunehmend wirksame Luftkampagne durchführte, um die libysche Armee zu zwingen, sich gegen Oberst Muammar el-Qaddafi zu wenden“.

Genau wie beim Krieg in Afghanistan haben die politischen und militärischen Führer der USA die amerikanische Öffentlichkeit jahrelang über die Aussichten auf einen Sieg in Vietnam belogen. Am 13. Juni 1971 veröffentlichte die New York Times Berichte über Tausende von Seiten streng geheimer Dokumente von Militärplanern, die als „The Pentagon Papers“ bekannt wurden. Die Dokumente, die vom ehemaligen RAND-Beamten Daniel Ellsberg zur Verfügung gestellt wurden, der sagte, er könne nicht guten Gewissens zulassen, dass die offiziellen Lügen über den Vietnamkrieg fortgesetzt werden, enthüllten, dass die US-Beamten im Geheimen die Aussichten auf einen Sieg über die Nordvietnamesen weitaus pessimistischer einschätzten, als ihre prahlerischen öffentlichen Erklärungen vermuten ließen. Im Jahr 2021 erinnerte die New York Times anlässlich des 50. Jahrestages ihrer Veröffentlichung an einige der Lügen, die durch dieses Archiv belegt wurden:

Mit einem erbeuteten chinesischen Maschinengewehr in der Hand trat Verteidigungsminister Robert S. McNamara im Frühjahr 1965 auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz auf. Die Vereinigten Staaten hatten gerade ihre ersten Kampftruppen nach Südvietnam entsandt, und der neue Vorstoß, so prahlte er, zermürbte den angeschlagenen Vietcong weiter. „In den letzten viereinhalb Jahren hat der Vietcong, die Kommunisten, 89.000 Mann verloren“, sagte er. „Sie können den starken Verlust sehen.“

Das war eine Lüge. Aus vertraulichen Berichten wusste McNamara, dass die Lage im Süden „schlecht war und sich verschlechterte“. „Der Vietcong hat die Initiative“, hieß es in den Informationen. „Unter der Landbevölkerung, in den Städten und sogar unter den Soldaten nimmt der Defeatismus zu“. Lügen wie die von McNamara waren während des gesamten amerikanischen Engagements in Vietnam die Regel, nicht die Ausnahme. Die Lügen wurden gegenüber der Öffentlichkeit, dem Kongress, bei Anhörungen hinter verschlossenen Türen, in Reden und vor der Presse wiederholt.

Die wahre Geschichte wäre vielleicht unbekannt geblieben, hätte McNamara 1967 nicht eine geheime Geschichte auf der Grundlage von Geheimdokumenten in Auftrag gegeben, die als Pentagon Papers bekannt wurden. Zu diesem Zeitpunkt wusste er, dass sich der Krieg trotz der fast 500.000 US-Soldaten im Kriegsgebiet in einer Patt-Situation befand.

Das Muster der Lügen war über mehrere Regierungen hinweg praktisch identisch, wenn es um Afghanistan ging. 2019 veröffentlichte die Washington Post – offensichtlich in Anspielung auf die Pentagon Papers – einen Bericht über geheime Dokumente mit dem Titel „The Afghanistan Papers: A secret history of the war“. Unter der Überschrift „AT WAR WITH THE TRUTH“ fasste die Post ihre Erkenntnisse zusammen: „US-Beamte sagten ständig, sie würden Fortschritte machen. Das taten sie nicht, und sie wussten es, wie eine exklusive Untersuchung der Post ergab.“ Sie erklärten:

Jahr für Jahr haben die US-Generäle in der Öffentlichkeit erklärt, sie machten stetige Fortschritte bei dem zentralen Punkt ihrer Strategie: der Ausbildung einer robusten afghanischen Armee und nationalen Polizei, die das Land ohne ausländische Hilfe verteidigen kann In den Lessons Learned-Interviews beschrieben die US-Militärausbilder die afghanischen Sicherheitskräfte jedoch als inkompetent, unmotiviert und voller Deserteure. Sie warfen den afghanischen Befehlshabern auch vor, dass sie die – von den US-Steuerzahlern bezahlten – Gehälter für Zehntausende von „Geistersoldaten“ in die eigene Tasche stecken.

Keiner zeigte sich zuversichtlich, dass die afghanische Armee und Polizei die Taliban jemals aus eigener Kraft abwehren, geschweige denn besiegen könnte. Mehr als 60.000 Angehörige der afghanischen Sicherheitskräfte wurden getötet, eine Opferzahl, die von den US-Befehlshabern als unhaltbar bezeichnet wurde.

Wie die Washington Post erklärte, „widersprechen die Dokumente einer langen Reihe von öffentlichen Erklärungen von US-Präsidenten, Militärkommandeuren und Diplomaten, die den Amerikanern Jahr für Jahr versicherten, dass sie in Afghanistan Fortschritte machten und der Krieg es wert sei, gekämpft zu werden“. Diese Dokumente zerstreuen jeden Zweifel daran, dass diese Unwahrheiten beabsichtigt waren:

Mehrere der Befragten beschrieben ausdrückliche und anhaltende Bemühungen der US-Regierung, die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre zu führen. Sie sagten, dass es im militärischen Hauptquartier in Kabul – und im Weißen Haus – üblich war, Statistiken zu verzerren, um den Anschein zu erwecken, dass die Vereinigten Staaten den Krieg gewinnen, obwohl dies nicht der Fall war. „Jeder Datenpunkt wurde verändert, um das bestmögliche Bild zu vermitteln“, sagte Bob Crowley, ein Oberst der Armee, der 2013 und 2014 als hochrangiger Berater der US-Militärbefehlshaber bei der Aufstandsbekämpfung tätig war, in einem Interview mit der Regierung. „Umfragen zum Beispiel waren völlig unzuverlässig, bestärkten uns aber darin, dass alles, was wir taten, richtig war, und wir wurden zu einer selbstleckenden Eistüte.“

John Sopko, der Leiter der Bundesbehörde, die die Befragungen durchführte, räumte gegenüber The Post ein, dass die Dokumente zeigen, „dass das amerikanische Volk ständig belogen wurde.“

Letzten Monat interviewte der unabhängige Journalist Michael Tracey, der für Substack schreibt, einen US-Veteranen des Krieges in Afghanistan. Der ehemalige Soldat, dessen Aufgabe es war, an Ausbildungsprogrammen für die afghanische Polizei mitzuwirken und der auch an Ausbildungsbesprechungen für das afghanische Militär teilnahm, beschrieb detailliert, warum das Programm zur Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte ein so offensichtlicher Misserfolg und sogar eine Farce war. „Ich glaube, man kann gar nicht genug betonen, dass es sich um ein System handelte, das im Grunde nur dazu diente, Geld zu verpulvern und Ausrüstung zu verschwenden oder zu verlieren“, sagte er. Was die US-Militärpräsenz dort betrifft, habe ich sie als eine große Geldtransferoperation betrachtet: eine endlose Geldgrube für US-Sicherheitsunternehmen und afghanische Kriegsherren, die alle wussten, dass keine wirklichen Fortschritte erzielt wurden, und die nur so viel Geld der US-Steuerzahler aufsaugen wollten, wie sie konnten, bevor der unvermeidliche Abzug und die Übernahme durch die Taliban erfolgen.

***

In Anbetracht all dessen ist es einfach unvorstellbar, dass Bidens falsche Aussagen über die Einsatzbereitschaft des afghanischen Militärs und der Polizei im vergangenen Monat nicht vorsätzlich waren. Das gilt insbesondere, wenn man bedenkt, wie intensiv die USA Afghanistan mehr als ein Jahrzehnt lang auf jede erdenkliche Weise elektronisch überwacht haben. Ein bedeutender Teil des Archivs, das mir Edward Snowden zur Verfügung gestellt hat, beschreibt die umfassende Überwachung, die die NSA über ganz Afghanistan verhängt hatte. Im Einklang mit den von ihm geforderten Richtlinien haben wir die meisten dieser Dokumente über die US-Überwachung in Afghanistan nie veröffentlicht, weil sie Menschen gefährden könnten, ohne dem öffentlichen Interesse zu dienen. Aber einige der Berichte gaben einen Einblick, wie umfassend das Land von den US-Sicherheitsdiensten überwacht wurde.

Im Jahr 2014 berichtete ich zusammen mit Laura Poitras und einem anderen Journalisten, dass die NSA unter dem Codenamen SOMALGET Kapazitäten entwickelt hatte, die es ihr ermöglichten, in mindestens fünf Ländern „heimlich den Ton praktisch aller Handygespräche abzuhören, aufzuzeichnen und zu archivieren“. Sie konnten jederzeit die gespeicherten Gespräche aller per Mobiltelefon geführten Gespräche im ganzen Land abhören. Obwohl wir die Namen von vier Ländern veröffentlichten, in denen das Programm implementiert worden war, hielten wir nach ausführlichen internen Debatten bei The Intercept die Identität des fünften Landes – Afghanistan – zurück, weil die NSA einige Redakteure davon überzeugt hatte, dass die Veröffentlichung es den Taliban ermöglichen würde, zu erfahren, wo sich das Programm befand, und dass es das Leben der militärischen und privatwirtschaftlichen Mitarbeiter, die daran arbeiteten, gefährden könnte (im Allgemeinen hielten wir auf Snowdens Bitte hin die Veröffentlichung von Dokumenten über NSA-Aktivitäten in aktiven Kriegsgebieten zurück, es sei denn, sie enthüllten Illegalität oder andere Täuschungen). WikiLeaks enthüllte jedoch später genau, dass das einzige Land, dessen Identität wir zurückhielten, in dem dieses Programm durchgeführt wurde, Afghanistan war.

In Afghanistan konnte praktisch nichts ohne das Wissen der amerikanischen Geheimdienste geschehen. Es ist einfach unmöglich, dass sie sich so gründlich geirrt haben, während sie unschuldig und aufrichtig versuchten, den Amerikanern die Wahrheit darüber zu sagen, was dort vor sich ging.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die politische und militärische Führung der USA die amerikanische Öffentlichkeit zwei Jahrzehnte lang über die Erfolgsaussichten in Afghanistan im Allgemeinen und die Stärke und Kapazität der afghanischen Sicherheitskräfte im Besonderen belogen hat – bis vor fünf Wochen, als Biden wütend die Vorstellung zurückwies, dass ein US-Abzug zu einer schnellen und vollständigen Übernahme durch die Taliban führen würde. Zahlreiche Dokumente, die von der Öffentlichkeit weitgehend ignoriert wurden, bewiesen, dass die US-Beamten wussten, dass ihre Aussagen falsch waren – wie so oft in früheren Kriegen – und sogar absichtlich Informationen verfälschten, um ihre Lügen zu ermöglichen.

Jeder Restzweifel an der Falschheit dieser zwei Jahrzehnte optimistischer Behauptungen wurde durch den einfachen und blitzschnellen Blitzkrieg ausgelöscht, mit dem die Taliban die Kontrolle über Afghanistan zurückeroberten, als ob das gepriesene afghanische Militär gar nicht existierte, als ob sich der August 2001 wiederholen würde. Es ist wichtig, nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, wie leicht und häufig die US-Führer die Öffentlichkeit über ihre Kriege belügen, wenn diese Lügen am Ende dieser Kriege aufgedeckt werden, sondern sich auch an diese wichtige Lektion zu erinnern, wenn die US-Führer das nächste Mal einen neuen Krieg vorschlagen und dabei dieselben Taktiken der Manipulation, der Lüge und des Betrugs anwenden.