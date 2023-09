Global Governance Wahnsinn: WHO feiert Verschwendung von Geldern für zweifelhafte Pandemiepläne!

Meryl Nass

Die WHO begrüßt die historische Verpflichtung der Staats- und Regierungschefs der Welt zu mehr Zusammenarbeit, Führung und Investitionen in die Prävention, Abwehrbereitschaft und Reaktion auf künftige Pandemien

Die WHO spricht über die UN-Prozesse und ich decodiere und unterstreiche die Aussagen mit einigen Bemerkungen in Klammern.

Pressemitteilung der WHO:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) begrüßt die historische Verpflichtung, die die Staats- und Regierungschefs der Welt heute auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingegangen sind, um die internationale Zusammenarbeit, Koordinierung, Steuerung und Investitionen zu stärken, die notwendig sind, um eine Wiederholung der verheerenden gesundheitlichen und sozioökonomischen Auswirkungen von COVID-19 zu verhindern, die Welt besser auf künftige Pandemien vorzubereiten und die Ziele für nachhaltige Entwicklung wieder zu erreichen. [Es geht um die Stärkung der Global Governance und um die Verschwendung von Geldern für die falsche Suche nach Pandemievorsorge].

„Das erste Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs zur Prävention, Abwehrbereitschaft und Reaktion auf Pandemien ist ein historischer Meilenstein in dem dringenden Bemühen, alle Menschen weltweit sicherer und besser vor den verheerenden Auswirkungen von Pandemien zu schützen“, sagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO. „Ich begrüße diese Verpflichtung der Staats- und Regierungschefs der Welt, die notwendige politische Unterstützung und Orientierung zu geben, damit die WHO, die Regierungen und alle anderen Beteiligten die Gesundheit der Menschen schützen und konkrete Schritte unternehmen können, um in lokale Kapazitäten zu investieren, Gerechtigkeit zu gewährleisten und die globale gesundheitliche Notfallarchitektur zu unterstützen, die die Welt benötigt“. [Was ist eine globale Gesundheitsarchitektur? Was ist eine Gesundheitsarchitektur? Es sind undefinierte Konzepte, die als Vorwand geschaffen wurden, um uns zu versklaven und unser Geld zu nehmen, indem man unsere medizinischen Daten an sich reißt, riesige Datenspeicher aufbaut, Labors für die genetische Sequenzierung einrichtet, uns zu Tests und Impfungen zwingt und medizinisches Personal dazu ausbildet, stattdessen nach Pandemieviren zu suchen – Nass].

Die politische Erklärung von Dennis Francis, Präsident der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde und das Ergebnis von Verhandlungen unter der sachkundigen Leitung der Botschafter Gilad Erdan aus Israel und Omar Hilale aus Marokko ist, unterstreicht die zentrale Rolle der WHO als „leitende und koordinierende Behörde für internationale Gesundheit“ und die Notwendigkeit, „sich weiterhin für eine nachhaltige Finanzierung einzusetzen, die der Weltgesundheitsorganisation eine angemessene und vorhersehbare Finanzierung bietet, damit sie über die Ressourcen verfügt, die sie zur Erfüllung ihrer [noch zu schaffenden neuen] Kernaufgaben benötigt“.

„Die Erfahrungen der Menschen, die unter der COVID-19-Pandemie gelitten haben, müssen bei der Umsetzung der klaren Vorgaben der Staats- und Regierungschefs im Mittelpunkt stehen“, sagte Dr. Tedros. Wir müssen lernen, unsere Gemeinschaften besser zu schützen, sie einzubeziehen, zu informieren und zu befähigen, Teil der Lösung zu werden. Wir müssen stärkere klinische Versorgungssysteme aufbauen, die Leben retten können. Dies erfordert konkrete Maßnahmen, um einen gerechten Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen [Gegenmaßnahmen, nicht Medikamente, die für normale Krankheiten benötigt werden], eine nachhaltige und angemessene Finanzierung, befähigte und engagierte Gemeinschaften und robustes, geschultes und ausgerüstetes Gesundheitspersonal zu gewährleisten.“

„Die verheerenden Auswirkungen von COVID-19 haben gezeigt, warum die Welt einen kooperativeren, kohärenteren und gerechteren Ansatz für die Prävention, Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien benötigt“, sagte Dr. Tedros.

Regierungen und multilaterale Partner hätten bereits damit begonnen, die Grundlagen für eine sicherere Welt zu schaffen, etwa durch die Einrichtung des Pandemiefonds, des WHO-Hubs für Pandemie- und Epidemieaufklärung, des WHO-BioHubs für den freiwilligen Austausch neuartiger biologischer Materialien und des Technologietransfers für mRNA-Impfstoffe.

Dr. Tedros fügte jedoch hinzu, dass die am Mittwoch verabschiedete politische Erklärung eine weitere Stärkung der globalen Gesundheitsnotfallarchitektur fordere, um die Welt besser vor einer Wiederholung von COVID-19 zu schützen.

In der politischen Erklärung wird unter anderem die Notwendigkeit anerkannt, dass die Mitgliedstaaten folgende Maßnahmen ergreifen müssen:

Abschluss der Verhandlungen über ein Übereinkommen, eine Vereinbarung oder ein anderes internationales WHO-Instrument zur Prävention, Abwehrbereitschaft und Bewältigung von Pandemien, auch als Pandemievereinbarung bezeichnet, und Fortsetzung der Arbeiten zur entsprechenden Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) bis Mai 2024;

im Einklang mit dem Prozess der Pandemievereinbarung einen nachhaltigen, erschwinglichen, gerechten, wirksamen, effizienten und rechtzeitigen Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen, einschließlich Impfstoffen, Diagnostika, Therapeutika und anderen Gesundheitsprodukten, sicherzustellen

Maßnahmen zu ergreifen, um die negativen Auswirkungen von Fehlinformation, Desinformation, Hassreden und Stigmatisierung im Zusammenhang mit Gesundheitsfragen, insbesondere auf Plattformen der sozialen Medien, auf die körperliche und geistige Gesundheit der Menschen anzugehen und zu bekämpfen, einschließlich der Bekämpfung von Impfverzicht im Zusammenhang mit der Prävention, Abwehrbereitschaft und Reaktion auf Pandemien, und das Vertrauen in die öffentlichen Gesundheitssysteme und -behörden zu stärken, unter anderem durch Verbesserung der gesundheitlichen Aufklärung, Schulung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit, wobei anzuerkennen ist, dass eine wirksame Einbeziehung der Betroffenen den Zugang zu rechtzeitigen, genauen und evidenzbasierten Informationen und Sensibilisierungsmaßnahmen erfordert, unter anderem durch den Einsatz digitaler Gesundheitsinstrumente;

Schutz unserer Gemeinschaften durch Investitionen in die primäre Gesundheitsversorgung und andere Maßnahmen des Gesundheitssystems als Teil einer Verpflichtung zur universellen Gesundheitsversorgung, um sicherzustellen, dass robuste nationale Gesundheitssysteme vorhanden sind, um auf künftige Pandemien reagieren zu können;

Investitionen, um sicherzustellen, dass die WHO gestärkt wird, damit sie ihre Rolle bei der Reaktion auf Pandemiebedrohungen wahrnehmen kann. Eine nachhaltige Finanzierung der WHO und der nationalen Gesundheitssysteme ist von entscheidender Bedeutung, um die Welt sicherer zu machen;

Stärkung des Gesundheitspersonals und der Krisenreaktionskapazitäten, der Überwachungs- und Versorgungssysteme sowie der lokalen Produktionskapazitäten, um alle Länder in die Lage zu versetzen und zu befähigen, ihren eigenen Bedarf an Prävention, Bereitschaft und Reaktion auf Pandemien zu decken.

Stärkung der Kapazitäten der Gesundheitssysteme zur Bewältigung von Pandemiebedrohungen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, insbesondere in Afrika;

die negativen Auswirkungen von Fehlinformation, Desinformation, Hassreden und Stigmatisierung im Gesundheitsbereich, insbesondere in den sozialen Medien, auf die physische und psychische Gesundheit der Menschen anzugehen und zu bekämpfen, um die Prävention, Abwehrbereitschaft und Reaktion auf Pandemien zu stärken und das Vertrauen in die öffentlichen Gesundheitssysteme und Behörden zu fördern;

Nutzung des Potenzials des multilateralen Systems und Ausweitung des multisektoralen Ansatzes [Anmerkung Nass: ein weiterer undefinierter Begriff, der offenbar Global Governance bedeutet], der zur Verbesserung der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion angesichts der vielfältigen Ursachen und Folgen von Pandemien erforderlich ist und die Verwirklichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung unterstützt.

Nach der heutigen Verabschiedung der politischen Erklärung durch den Präsidenten der UN-Generalversammlung gaben die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen Erklärungen ab, in denen sie auf die entscheidende Bedeutung von Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion sowie auf die Notwendigkeit einer robusten, koordinierten und umfassenden Architektur für globale Gesundheitsnotfälle hinwiesen.