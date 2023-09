Was die USA aus ihrem Krieg in der Ukraine lernen werden und was nicht

Die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift Parameters des US Army War College hat einen interessanten Artikel über die Kriegsfähigkeiten der USA veröffentlicht:

In der Zusammenfassung heißt es:

Vor fünfzig Jahren stand die US-Armee an einem strategischen Wendepunkt, nachdem die Aufstandsbekämpfung in Vietnam gescheitert war. Als Reaktion auf die Lehren aus dem Jom-Kippur-Krieg wurde das United States Army Training and Doctrine Command gegründet, um Denken und Doktrin auf die konventionelle sowjetische Bedrohung auszurichten. Die heutige Armee muss den russisch-ukrainischen Konflikt als Chance nutzen, die Streitkräfte neu auszurichten und so zukunftsorientiert und beeindruckend zu werden wie die Armee, die die Operation Desert Storm gewonnen hat.

In diesem Artikel werden Änderungen vorgeschlagen, die die Streitkräfte vornehmen sollten, um an diesem strategischen Wendepunkt großangelegte Kampfeinsätze in mehreren Bereichen erfolgreich durchführen zu können.

Für eine Armee ist es normal, laufende oder gerade beendete Kriege zu analysieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Solche Bemühungen sollten dann zu Veränderungen in der militärischen Struktur oder ihren Verfahren führen.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die oben genannten Bemühungen zu den von den Autoren gewünschten Veränderungen führen werden.

Die Autoren weisen zu Recht darauf hin, dass die Führung und Kontrolle von Truppen über Funk problematisch ist, wenn der Feind die Möglichkeit hat, den gesamten Funkverkehr abzuhören:

Der Russland-Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass die elektromagnetische Signatur, die in den vergangenen 20 Jahren von den Gefechtsständen ausgesendet wurde, nicht der Geschwindigkeit und Präzision eines Gegners standhalten kann, der über sensorgestützte Technologien, elektronische Kriegsführung und unbemannte Flugsysteme verfügt oder Zugang dazu hat.

Die Lösung liegt in der umfassenden Nutzung von Mission Command (im Original: Auftragstaktik), die es den untergeordneten Befehlshabern ermöglicht, ihre eigenen Planungen und Operationen im gegebenen Kontext durchzuführen:

Als Milley Stabschef der Armee war, erklärte er Mission Command als ein Konzept des „disziplinierten Ungehorsams“, bei dem Untergebenen erlaubt wird, eine Mission auszuführen, um das vom Kommandeur beabsichtigte Ziel zu erreichen – selbst wenn sie einem bestimmten Befehl oder einer bestimmten Aufgabe nicht gehorchen müssen. Ohne perfekte Kommunikation muss man darauf vertrauen können, dass ein untergeordneter Offizier oder Soldat im Gefecht die richtige Entscheidung trifft, ohne für kleine Anpassungen um Erlaubnis fragen zu müssen.

Das ist ein kulturelles Problem. Mission Command muss vom ersten Tag an, an dem ein Zivilist Soldat wird, gelebt und erlebt werden. Das US-Offizierskorps ist eher auf Befehl und Kontrolle ausgerichtet. Die Mission Command-Kultur ist nicht populär, da Fehler untergeordneter Einheiten immer der höheren Führungsebene angelastet werden.

Mission Command erfordert viel weniger Kommunikation als direkte Befehle und Kontrolle und ist robuster, wenn es hart auf hart kommt. Aber anders als die Bundeswehr ist die US-Armee diesem Anspruch nie wirklich gerecht geworden. Ich bezweifle, dass sich das ändern wird.

Das nächste Problem sind die hohen Opferzahlen:

Der Russland-Ukraine-Krieg hat erhebliche Schwächen in der strategischen Truppenstärke der Armee und ihrer Fähigkeit, Verluste zu verkraften und zu ersetzen, offenbart. Die Sanitätsplaner der Armee rechnen mit einer dauerhaften Verlustrate von etwa 3.600 Opfern pro Tag, von Gefallenen über Verwundete im Einsatz bis zu Krankheiten und anderen nicht kampfbedingten Verletzungen. Bei einer prognostizierten Ersatzrate von 25 Prozent wird das Personalsystem täglich 800 neue Soldaten benötigen. Zum Vergleich: Die USA haben in zwei Jahrzehnten Kampf im Irak und in Afghanistan rund 50.000 Opfer zu beklagen. Bei großangelegten Kampfeinsätzen könnten die USA in zwei Wochen die gleiche Zahl an Opfern zu beklagen haben.

Die Ersatzrate von 25% ist wahrscheinlich zu niedrig. Betrachten Sie diese aktuelle Schlagzeile aus Strana (maschinelle Übersetzung):

Von 100 Menschen sind noch 10–20 übrig. Der Leiter des TCC Poltawa berichtete über die Verluste in seinem Bezirk

Das TCC ist die ukrainische Verwaltung, die für die Einberufung der Wehrpflichtigen zuständig ist.

Von 100 Einberufenen im vergangenen Herbst sind nur noch 10 bis 20 übrig, der Rest ist tot, verwundet oder behindert.

Dies erklärte der Leiter des regionalen TCC Poltawa, Vitaliy Berezhnoy, gestern in seiner Rede auf der 39. Sitzung des Stadtrates von Poltawa.

Das Problem sei, dass die USA nicht mehr über die nötigen Reserven verfügten, um einen größeren Konflikt durchzustehen:

[D]as US-Militär ist mit einer schwerwiegenden Kombination aus einem Rekrutierungsdefizit und einer schrumpfenden individuellen Bereitschaftsreserve konfrontiert. Dieses Rekrutierungsdefizit von fast 50 Prozent in den Bereichen der Kampfwaffenlaufbahnen ist ein Längsschnittproblem. Jeder Infanterist und Panzersoldat, den wir heute nicht rekrutieren, ist ein strategischer Mobilisierungsfaktor, der uns 2031 fehlen wird. Die Individual Ready Reserve, die 1973 700.000 und 1994 450.000 betrug, liegt heute bei 76.000. Diese Zahl reicht nicht aus, um die Lücken in der aktiven Truppe zu schließen, geschweige denn, um die Verluste während eines groß angelegten Kampfeinsatzes zu ersetzen oder auszugleichen.

Die Autoren empfehlen die Wiedereinführung einer partiellen Wehrpflicht.

Politisch ist das unwahrscheinlich. Jeder Präsident, der dies täte, würde sofort auf Ablehnung bei seinen Wählern stoßen.

Ein großes Problem ist zudem, dass die meisten jungen US-Bürger dafür gar nicht qualifiziert sind:

Eine neue Studie des Pentagon zeigt, dass 77 % der jungen Amerikaner aufgrund von Übergewicht, Drogenkonsum oder psychischen und physischen Gesundheitsproblemen nicht für den Militärdienst in Frage kommen, wenn sie nicht freigestellt werden.

Eine mit Military.com geteilte Folie, die die Ergebnisse der Pentagon-Studie „Qualified Military Available Study 2020“ im Detail beschreibt, zeigt einen Anstieg von 6% gegenüber der letzten Studie des Verteidigungsministeriums von 2017, die zeigte, dass 71% der Amerikaner nicht für den Militärdienst geeignet wären.

„Wenn man bedenkt, dass junge Menschen nur aus einem Grund disqualifiziert werden, sind die häufigsten Disqualifizierungsraten Übergewicht (11 Prozent), Drogen- und Alkoholmissbrauch (8 Prozent) und medizinische / körperliche Gesundheit (7 Prozent)“, heißt es in der Studie, die unter anderem Amerikaner im Alter von 17 und 24 Jahren untersuchte. Die Studie wurde vom Pentagon Office of Personnel and Readiness durchgeführt.

Die meisten jungen Menschen sind nicht daran interessiert, in der Armee zu dienen:

Laut Umfragedaten des Verteidigungsministeriums, die ABC News zur Verfügung gestellt wurden, sind derzeit nur 9 Prozent der jungen Menschen bereit, Militärdienst zu leisten. Das ist der niedrigste Wert seit 15 Jahren.

…

Der zweite ehemalige hochrangige Militäroffizier sagte, das Rekrutierungsproblem sei ein Zeichen für umfassendere gesellschaftliche Probleme.

„Es ist ein Spiegelbild unseres Landes.“ Es ist unser Land, und diese Rekrutierer sehen diese Probleme jeden Tag aus erster Hand“, sagte der ehemalige Offizier.

Ja, das stimmt.

Der nächste Punkt des Parameterpapiers ist die umfassende Einführung von Drohnen:

Der allgegenwärtige Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge, unbemannter Bodenfahrzeuge, Satellitenbilder, sensorgestützter Technologien, Smartphones, kommerzieller Datenverbindungen und Open-Source-Informationen verändert die Art und Weise, wie Armeen auf dem Land kämpfen, ebenso grundlegend, wie unbemannte Luftfahrzeuge in diesem Jahrhundert die Art und Weise verändert haben, wie Luftstreitkräfte Operationen durchführen. Diese Systeme, kombiniert mit neuen Plattformen für künstliche Intelligenz, beschleunigen das Tempo moderner Kriege dramatisch.

Westliche Streitkräfte haben Drohnen bisher nicht im erforderlichen Umfang eingeführt. Sowohl das ukrainische als auch das russische Militär haben gute Arbeit geleistet. Sie haben erkannt, dass Drohnen wie Munition Verbrauchsgüter sind, und die Ukraine verliert Berichten zufolge jeden Monat 10.000 Drohnen. Zusätzlich zu den Aufklärungsdrohnen haben die bewaffneten First-Person-View (FPV)-Drohnen zu einem breiten Einsatz von Drohnen in der Rolle einer präzisen Zielartillerie geführt.

Alle Einheiten, die sich auf dem Schlachtfeld der Zukunft vereinigen, werden sofort erkannt und bestraft. Dies erschwert die Vorbereitung jeder größeren Operation.

Es erfordert, so der Autor, ein neues Maß an Täuschung in der Gefechtsvorbereitung. Es erfordert auch mehr bereichsübergreifende Aufklärung und Intelligenz auf allen Ebenen. Jeder Gruppenführer sollte über ein Tablet und die notwendigen Informationen verfügen.

Dieser Punkt ist wahrscheinlich am einfachsten zu lösen. Es dauert nur eine Weile, bis die notwendigen Produktionsanlagen zur Verfügung stehen, um die erforderlichen Massen an Drohnen zu produzieren und ein kostengünstiges Informationssystem auf die letzte Stufe zu bringen.

Die anderen Probleme, Mission Command, Personalreserven und Rekrutierungsfähigkeit, sind kulturelle Probleme, die sich dem Wandel widersetzen.

Das US-Militär ist, wie viele andere westliche Armeen auch, derzeit nicht in der Lage, auf dem Niveau der russischen Armee zu kämpfen.

Dies betrifft nicht nur das Heer, sondern auch die Marine und die Luftwaffe. Die Schiffbaukapazität der USA ist 200 Mal geringer als die Chinas. Die Schiffe der US-Marine sind schlecht konstruiert. Die Einsatzbereitschaft der kurzbeinigen F-35 Jets ist miserabel.

Trotzdem zetteln US-Politiker immer wieder Kriege gegen wichtige Konkurrenten an.

Die Ergebnisse von Kriegen gegen Russland oder China mit den Streitkräften, die den USA heute zur Verfügung stehen, wären peinlich. Besser wäre es, es gar nicht erst zu versuchen.