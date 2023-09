Du unterstützt die Ukraine nicht genug, bis dir die nukleare Explosion ins Gesicht fährt

Max Abrahms

Was in der vergangenen Woche mit Elon Musk geschah, zeigt, wie völlig aus den Fugen geraten und wie gefährlich die US-Politik gegenüber der Ukraine geworden ist. Die Verurteilung begann, als die Washington Post Auszüge aus einer neuen Biografie über Musk veröffentlichte, aus denen hervorging, dass er eine ukrainische Anfrage ablehnte, im September 2022 einen großen heimlichen Angriff auf den Krimhafen Sewastopol zu unterstützen. Es gab zahlreiche legitime Gründe, warum Musk sich weigerte, seine Starlink-Internetdienste für die Ukraine zu aktivieren, um den beispiellosen Überraschungsangriff auf russische Marineschiffe durchzuführen: Musk stellte der Ukraine die Endgeräte kostenlos zur Verfügung; er hatte zu diesem Zeitpunkt keinen militärischen Auftrag; die nächtliche Anfrage kam direkt von der ukrainischen – nicht von der amerikanischen – Regierung; und Starlink war wegen der US-Sanktionen gegen Russland nie über der Krim aktiviert worden. Vor allem aber war Musk besorgt, dass die Genehmigung des Angriffs zu einer ernsthaften „Konflikteskalation“ führen könnte. Er befürchtete, dass er gebeten wurde, Starlink für einen „Angriff wie in Pearl Harbor“ einzuschalten, und wollte sich nicht „proaktiv an einer großen Kriegshandlung beteiligen“, die möglicherweise eine russische nukleare Antwort provozieren könnte.

Als Reaktion auf diese nukleare Abneigung wurde Musk von einem hochrangigen ukrainischen Politiker als „böse“ und von amerikanischen Kriegsbegeisterten als „Verräter“ bezeichnet. Rachel Maddow vom Russland-Verschwörungssender MSNBC sagte, Musk „interveniere, um die Ukraine daran zu hindern, den Krieg zu gewinnen“. Jake Tapper von CNN ließ sich nicht lumpen und bezeichnete Elon als „kapriziösen Milliardär“, der „eine Militäroperation der Ukraine, eines Verbündeten der USA, sabotiert“ habe, eine Tat, die „Konsequenzen“ erfordere. David Frum, der Chefverkäufer des Irak-Kriegs, der sich in einen Demokraten verwandelt hat, sagte seinerseits, dass Musk seine Verträge mit der US-Regierung entzogen werden müssten, weil er der ukrainischen Starlink-Anfrage nicht reflexartig nachgekommen sei, und die ehemalige „progressive“ Senatorin Elizabeth Warren forderte eine sofortige Untersuchung durch den Kongress, „um sicherzustellen, dass die Außenpolitik von der Regierung und nicht von einem Milliardär betrieben wird.“

Doch der Ansturm auf Musk hatte gerade erst begonnen. In den folgenden Tagen zogen seine Gegner eine ukrainische Operation als Beweis dafür heran, dass Musk überreagiert habe. Einige Tage nach Bekanntwerden der Starlink-Geschichte feuerte die Ukraine erfolgreich britische Storm Shadow-Marschflugkörper auf das russische Marinehauptquartier in der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim ab. Es war der größte Angriff seit Moskaus großangelegter Invasion der Ukraine vor fast 19 Monaten, bei dem ein russisches U-Boot und ein Kriegsschiff beschädigt wurden.

Als auf die Militäraktion nicht der Dritte Weltkrieg folgte, wurde Musk erneut in Brand gesteckt. Wie die kriegsbefürwortenden Medien feststellten, „war es genau ein solcher Schlag, der laut Musk einen Atomkrieg hätte provozieren müssen“. Eine Flut von Experten für internationale Beziehungen machte sich auf Twitter über Musk lustig und twitterte Dinge wie „Mir wurde von einem leitenden Angestellten eines Internetanbieters versichert, dass dies den Dritten Weltkrieg und den Einsatz von Atomwaffen ausgelöst hätte“ und „Wie geht’s, Mann, nach dem großartigen Angriff auf Sewastopol? Hat der Dritte Weltkrieg schon begonnen?“

Musks Gegner mögen das alles sehr lustig finden, aber ein Angriff auf die Krim – ganz zu schweigen von den immer häufigeren Drohnenangriffen auf Moskau – ist nicht zum Lachen. Selbst die entschiedensten westlichen Kriegsenthusiasten – vom NATO-Atlantikrat über den estnischen Verteidigungsminister bis hin zu Bidens eigenem Außenminister Antony Blinken – haben bereits eingeräumt, dass die Bedrohung der Krim eine mögliche „rote Linie“ darstellt, die zu einem Atomkrieg führen könnte.

Der russische Militärexperte Nicolo Fasola erklärte im April: „Es besteht definitiv das Risiko, dass Putin Atomwaffen einsetzt, um einer ukrainischen Offensive auf der Krim zu begegnen. Und deshalb sind die westlichen Verbündeten der Ukraine zurückhaltend“.

Doch diese frühere Vorsicht ist verflogen – zweifellos als Folge der viel gepriesenen Gegenoffensive, die die amerikanischen Kriegsplaner enttäuschte und zu einem scheinbar endlosen und stockenden Zermürbungskrieg führte, der an den Ersten Weltkrieg erinnert.

Je länger der Krieg andauert, desto mehr schlagen die Regierung Biden und ihre NATO-Verbündeten alle Vorsicht in den Wind. Biden stimmt immer wieder der Lieferung von Waffen zu, die zuvor als zu eskalierend abgelehnt wurden, von Patriot-Luftabwehrsystemen über Abrams-Panzer und Streumunition bis hin zu F-16-Flugzeugen. Die jüngste Kehrtwende betrifft die erwartete Lieferung von taktischen Raketensystemen der Armee, die bis zu 190 Meilen weit fliegen können und die ukrainischen Streitkräfte in die Lage versetzen, weit über die russischen Verteidigungsstellungen auf der Krim hinaus und tief in russisches Hoheitsgebiet einzudringen.

Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan schloss ATACMS (US-amerikanische Kurzstreckenrakete) früher aus, „um sicherzustellen, dass wir nicht in eine Situation geraten, in der wir uns dem Dritten Weltkrieg nähern.“ Selbst CNN, ein begeisterter Befürworter einer stärkeren amerikanischen Beteiligung am Krieg, hat die „Befürchtungen über eine Eskalation des Konflikts“ eingeräumt.

Vor ein paar Monaten sagte Senator James Risch aus Idaho auf dem Aspen Security Forum: „Ich bin es leid, von Eskalation zu hören. Ich möchte, dass Putin morgens aufwacht und sich Gedanken darüber macht, was er tun wird, das uns zu einer Eskalation veranlasst.“ Biden sieht das offenbar genauso.

Die Ansicht, die jetzt in der Demokratischen Partei und beim Präsidenten vorherrscht, ist die gleiche wie die der Kriegstreiber: es ist albern, sich wie Musk Sorgen zu machen, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einer Katastrophe ausweiten könnte. Es ist unamerikanisch, nicht zu versuchen, Russlands rote Linie für den Beginn des Dritten Weltkriegs zu finden. Es ist verräterisch zu glauben, dass wir alles tun sollten, um eine Eskalation zu verhindern, wie es der Präsident selbst noch vor einigen Monaten getan hat.

Das neue Mantra scheint zu lauten: Wir geben uns in der Ukraine nicht genug Mühe, bis wir die nukleare Explosion in unserem Gesicht spüren.