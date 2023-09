Elon Musk warnt Amerika vor Bidens Politik der offenen Grenzen: 2 Millionen Menschen aus aller Welt kommen ins Land

Tesla-Chef Elon Musk hat die Politik der offenen Grenzen von Präsident Joe Biden kritisiert und Amerika gewarnt.

Der Twitter/X-Chef kritisierte auch die amerikanischen Medien, die das Problem ignorierten.

In einem Beitrag auf X sagte Musk

„Es ist seltsam, dass es fast keine Medienberichterstattung zu diesem Thema gibt.

„Etwa 2 Millionen Menschen – aus allen Ländern der Welt – überqueren jedes Jahr die Südgrenze der USA“.

Der Kongressabgeordnete August Pfluger sagte (R-TX):

„Die Krise der Biden-Administration an unserer Grenze hat sich nur verschlimmert, seit ich vor zwei Jahren dieses Foto von 15.000 Haitianern gemacht habe, die in der Hitze von Del Rio schmoren.

„Die Texaner verdienen etwas Besseres.

„Alle Amerikaner verdienen etwas Besseres“.

Wenn China, Russland oder der Iran offene Grenzen hätten, die jedes Jahr von Millionen Menschen überquert würden, würden die CIA und das Pentagon diese Länder mit Männern im wehrfähigen Alter überschwemmen. Warum sollten Amerikas geopolitische Feinde nicht dasselbe tun? Dies ist ein massives Problem der nationalen Sicherheit.

Genau das hat die CIA früher getan, um Länder zu zerstören. Sie sind Experten darin, und sie tun es uns jetzt an, indem sie andere Länder nutzen, um das Handwerk zu perfektionieren

