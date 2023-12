Globale Elite beim UN-Klimagipfel genießt Burger und BBQ, während sie der Bevölkerung rät, kein Fleisch zu essen

Die Klimaschützer wollen die Viehzucht und die Agrarindustrie unter dem Deckmantel der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen mit einem „Netto-Null-Plan“ zerstören.

Der „Netto-Null-Plan“ wird letztlich zu einer Hungersnot führen.

Offensichtlich ist es für die globalen Eliten in Ordnung, Fleisch zu genießen, während sie dem Rest der Welt vorschreiben, den Fleischkonsum zu reduzieren.

Fox News berichtete:

Der laufende UN-Klimagipfel COP28 in Dubai bietet eine Vielzahl von Gourmet-Gerichten von Anbietern, die Rindfleisch servieren, obwohl ein Bericht in Vorbereitung ist, der die westliche Welt auffordern soll, ihren Rindfleischkonsum zu reduzieren.

Laut dem Online-Portal des Gipfels umfasst das Angebot „saftiges Rindfleisch“, „saftige Fleischscheiben“, geräucherte Wagyu-Burger, Philly-Käsesteaks und „zartschmelzendes BBQ“ sowie afrikanisches Straßen-BBQ, mexikanisches Fast Food und eine asiatische Variante mit „französischem Flair“. Die Enthüllung kommt zu einer Zeit, in der die Vereinten Nationen in der Kritik stehen, weil sie einen Bericht vorbereiten, der auf dem Gipfel veröffentlicht werden soll und in dem zu einem geringeren Fleischkonsum aufgerufen wird.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wird während der bevorstehenden COP28-Sitzung ihren allerersten Fahrplan für globale Ernährungssysteme veröffentlichen, in dem Ländern mit „übermäßigem Fleischkonsum“ empfohlen wird, ihren Konsum als Teil einer größeren Anstrengung zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Vereinten Nationen fordern seit Jahren eine Abkehr von der tierischen Ernährung, die ihrer Meinung nach „einen großen Einfluss auf unseren Planeten hat“.

Während sie diese wunderbaren Mahlzeiten genießen, fordert die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen den Rest der Welt auf, weniger Fleisch zu essen. Sie behaupten, dies würde die Treibhausgase reduzieren und zur Rettung des Planeten beitragen. Das klingt nach einer weiteren Pseudowissenschaft der Eliten, die die Menschen kontrollieren und ihre Freiheiten einschränken wollen.

Fox News berichtete weiter:

„Das Hauptziel ist die Erreichung von [Sustainable Development Goal 2]; Null Hunger bei gleichzeitiger Klimafreundlichkeit, um Klimafinanzierung für Minderung, Anpassung und Resilienz zusammen mit den notwendigen Maßnahmen zur Unterstützung des 1,5-Grad-Ziels (bis 2050) zu gewinnen, basierend auf dem Engagement, dem Konsens und dem Übergang der Länder“, heißt es in der FAO-Erklärung weiter.

Während all dies vorgeschlagen wird, wird nach eigenen Angaben des COP28-Gipfels bei etwa einem Drittel der angebotenen Mahlzeiten Fleisch als Option angeboten.

Auch der republikanische Abgeordnete Mike Flood aus Nebraska prangerte die Scheinheiligkeit der Linken an: „Die Scheinheiligkeit der globalen Eliten ist immer wieder erstaunlich. Es sind die gleichen Leute, die wollen, dass arbeitende Menschen auf das Fliegen verzichten, während sie in Privatjets zu glitzernden Konferenzen fliegen, um eine radikale grüne Agenda voranzutreiben“, berichtete Fox News.

Vegane Öko-Terroristen waren empört über die Anwesenheit von Fleischlobbyisten bei der Klimakonferenz COP28 in Dubai, um den Angriff auf den Fleischkonsum in den Ländern der Ersten Welt zu kontern.