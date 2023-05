Globale Erwärmung ist einer dieser coolen Sachen von dem es keine Beweise gibt

ERINNERUNG: Der Nobelpreisträger und Erfinder der PCR-Technik Kary Mullis hielt die Wissenschaft, die hinter der Darstellung des Klimawandels steht, für völligen „Schrott“. In der folgenden Reihe von Clips aus einem Vortrag, der 2010 am Saddleback College in Kalifornien gehalten wurde, erläutert Mullis einige der Gründe, warum er den Klimawandel (d. h. die „globale Erwärmung“) für völligen Schwindel hält.

„Globale Erwärmung: Das ist eine dieser coolen Sachen, für die es nicht den geringsten Beweis gibt. Und ich lüge Sie nicht an, ich beschäftige mich seit Langem damit, ich habe viele Bücher darüber gelesen und eine Menge Forschungsarbeiten“, erklärt Mullis dem Publikum.

Er fährt fort:

„Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür, dass der Mensch einen Einfluss auf diesen Planeten hat, abgesehen von den Werbetafeln, die man überall aufhängt. Ich meine, wir haben eine Menge Reklametafeln an die Gebäude gehängt, aber wir haben das Klima nicht beeinflusst. Und das CO₂ hat so eine winzige Auswirkung, selbst das CO₂, das da ist, der Großteil davon ist nicht unser Problem, es ist nur, weil es immer da ist…“

