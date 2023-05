Risiken beim Verzehr von Käfern

In den vergangenen Jahren ist die Zerstörung unserer Lebensmittelversorgung immer stärker vorangetrieben worden. Gleichzeitig wird zunehmend versucht, uns zum Verzehr von Käfern zu bewegen. Beides wird unter den falschen Begriffen „anthropogener Klimawandel“ und „Rettung des Planeten“ vermarktet.

Wir wissen, dass die Zerstörung unserer Nahrungsmittelversorgung und damit der Zugang zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung für die Menschheit nur eine Katastrophe bedeuten kann. Aber wie sieht es mit einer Ernährung auf Insektenbasis aus? Sind Insekten eine gesunde Option?

Der Hauptvorteil, der für den Verzehr von Insekten angeführt wird, ist ihr hoher Proteingehalt. Die Lebensmittelsicherheit ist jedoch ein großes Problem.

Dr. Sherri Tenpenny, eine Fachärztin für Osteopathie in Cleveland, Ohio, hat umfangreiche Untersuchungen über die Geschichte, die Verwendung sowie die Vor- und Nachteile von Insekten als Nahrungsquelle durchgeführt. Ihre Erkenntnisse hat sie in zwei Substack-Artikeln dokumentiert, HIER und HIER.

„Die meisten Insektenarten sind NICHT essbar“, schrieb Dr. Tenpenny. „Von den 2.100 Insekten, die essbar sind, sind die häufigsten Grillen, Honigbienen und Mehlwürmer. Weltweit werden auch Käfer, Raupen, Wespen und Ameisen häufig verzehrt“.

Die Schlussfolgerung ergab, dass die Überwachung der Verarbeitungsvorschriften in dieser aufstrebenden Branche unzureichend ist. Es wurden erhebliche Bedenken bezüglich der Gesundheit von Insekten, die auf Farmen gezüchtet werden, sowie dem potenziellen Risiko einer Kreuzkontamination durch ihre Nahrung für den Menschen aufgezeigt. Diese Bedenken beziehen sich auf mögliche Risiken im Kontext des Verzehres von Insekten oder Produkten, die aus ihnen hergestellt werden.

Im Folgenden werden die drei Risikokategorien hervorgehoben, die Dr. Tenpenny beim Verzehr von Insekten festgestellt hat.

Die erste Warnung von Dr. Tenpenny ist, dass manche Menschen allergisch auf Insekten reagieren können. Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen, die gegen Schalentiere allergisch sind, auch gegen gelbe Mehlwürmer allergisch sind. Allergien gegen Schalentiere werden durch Chitin verursacht. Chitin kommt in den Exoskeletten von Insekten, in den Zellwänden von Pilzen und in bestimmten harten Strukturen von Wirbellosen und Fischen vor. Es ist wahrscheinlich das am zweithäufigsten vorkommende Polysaccharid (Kohlenhydrat) in der Natur. Es ist schwer verdaulich und fällt zusammen mit dem Käfermehl in die Kategorie der „unlöslichen Ballaststoffe“.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass bei Menschen mit Garnelenallergien das Risiko von Lebensmittelreaktionen nicht nur auf verschiedene Mehlwurmarten, sondern höchstwahrscheinlich auch auf andere Insekten und Insektenprodukte bestehen könnte. Außerdem können Menschen mit bekannten Allergien gegen Hausstaubmilben (durch Einatmen) auch auf essbare Insekten wie den gelben Mehlwurm, den Mopanewurm, die Heimchen und die Wüstenheuschrecke allergisch reagieren. Andere Insekten, von denen bekannt ist, dass sie allergische Reaktionen hervorrufen können, sind Seidenraupen, Heuschrecken und Zikaden.

Das zweite festgestellte Risiko besteht darin, dass Insekten als Überträger von Mikroorganismen fungieren können, die entweder direkt oder indirekt eine Gefahr für Menschen und Tiere darstellen können. Insekten können Krankheitserreger auf ihrer Oberfläche, in ihrem Darm und als Teil ihres Fortpflanzungszyklus beherbergen. Der volle Umfang der Mikrobiota essbarer Insekten ist unbekannt, und es ist nicht bekannt, ob diese extrinsischen Pathogene beim Verzehr schädlich sein können. Es ist auch nicht bekannt, ob sie vor der Verarbeitung vollständig entfernt werden können. Möglicherweise werden sie auch durch Kochen nicht abgetötet. So können unter anderem Sporen bildende Bakterien im Magen-Darm-Trakt von essbaren Insekten das Kochen, Trocknen und Frittieren überstehen.

Die dritte große Sorge beim Verzehr von Insekten oder Insektenprodukten ist das Risiko biologischer und chemischer Verunreinigungen, die im Magen-Darm-Trakt des Insekts enthalten sind. Im Gegensatz zum Verzehr von Nutztieren werden Insekten von Menschen und in Tierfutter in ihrer Gesamtheit verzehrt. Daher kann die Art und Weise, wie die Insekten kommerziell gezüchtet, gefüttert, untergebracht und verarbeitet werden, das Risiko in der Nahrungskette bestimmen.

Insekten, die auf landwirtschaftlichen Abfällen gezüchtet werden, können Mykotoxinen, Pestiziden und anderen chemischen Schadstoffen wie toxischen Metallen und Dioxinen ausgesetzt sein.

In essbaren Heuschrecken, die in Kuwait gefunden wurden, wurden Organophosphate und chlorierte Pestizide – Benzolhexachlorid, Lindan und Aldrin – nachgewiesen. Es ist nicht bekannt, ob sich diese Schadstoffe in den Insekten anreichern und dann in Lebens- oder Futtermitteln weitergegeben werden.

In getrockneten Heuschrecken aus dem mexikanischen Bundesstaat Oaxaca wurden hohe Bleikonzentrationen festgestellt. Bei einem Ausbruch von Bleivergiftungen bei Migranten in Kalifornien im Jahr 2007 wurden die Insekten als Quelle erhöhter Bleiwerte im Blut identifiziert.

Zu den weiteren bedenklichen chemischen Verbindungen, die in oder auf essbaren Käfern gefunden wurden, gehören mehrere Arten von Flammschutzmitteln, Dioxine, Mineralölkohlenwasserstoffe, Harze, Weichmacher, PVC und Aluminium.

Auch die Verarbeitung der Insekten kann gefährlich sein. Beim Erhitzen oder Kochen können die chemisch-thermischen Reaktionen mit den Toxinen auf den Schalen oder in den Eingeweiden zur Freisetzung von toxischen Verbindungen führen, die sich in der Proteinmahlzeit anreichern.