Globale Impfpässe sind angekommen – mit freundlicher Genehmigung von Google und der EU

Am 30. Juni 2021 kündigte der Google Developers Blog die Einführung von Impfpässen in Android über seine Passes API an.

Weniger als 24 Stunden später führte die Europäische Union, die lange Zeit in einem Meer von nationalen Standards für digitale Impfpässe feststeckte, ihren EU-weiten Impfpass ein.

Zwei völlig unterschiedliche Impfpass-Systeme, die am selben Tag vorgestellt wurden und die gesamte westliche Welt umfassen? Wie unwahrscheinlich!

Außerordentlich gering, natürlich. Dieses Maß an Koordination täuscht über einen weiteren Blitz in der fortlaufenden Ausrollung eines globalen, technofeudalen Kontrollnetzes hinweg. Die EU war wohl an der Spitze dieses Rollouts – ihr standardisiertes digitales Impf-Zertifikat ist kaum mehr als ein Aggregator für die drakonische Technologie, die jetzt auf der Ebene der Nationalstaaten operiert.

Die Annahme dieses einheitlichen Standards nähert sich bereits 100% der EU-Mitgliedstaaten. Die doppelzüngige Rhetorik der Wiederherstellung der „Freizügigkeit“ des Schengen-Raums ist allgegenwärtig, selbst wenn zusätzliche Barrieren für Reisen errichtet werden.

In diesem Sinne holen Google und die USA auf. Während De-facto-Impfstoffpässe an Orten wie New York, Kalifornien und Hawaii sparsam eingeführt wurden, hat eine ständig wachsende Zahl von Staaten den Begriff völlig verboten.

Doch hierin liegt die Tücke des Modells der öffentlich-privaten Partnerschaft: Technokraten können Regierungen nutzen, wo es ihnen passt, Unternehmen, wo es nicht passt, und eine zunehmend bizarre Verschmelzung der beiden, wo es nötig ist. Sogar der Propaganda-Rollout rund um den Impf-Pass wird durch dieses Modell gespalten, wobei die EU offizielle Regierungsbulletins verwendet, während Google die Nachrichten über trendige Tech-Blogs syndiziert.

Und obwohl viele Bundesstaaten in den USA Gesetze oder Exekutivmaßnahmen erlassen haben, um die Einführung von Impfpässen einzudämmen, ist Google das völlig egal.

Google Pässe: Impfpässe für alle, verdammt sei die Regulierung

Wie bei der Kontaktverfolgungs-API zuvor erweist sich politischer Widerstand allein als unwirksam gegen die technologischen Implementierungen des Great Reset. Selbst die entschiedensten Gegner dieser Agenda auf staatlicher Ebene haben nichts unternommen, um das hyperaktive Bluetooth-Überwachungsnetz zu stoppen, das auf Android- und iOS-Geräten läuft – im Gegenteil, viele haben Steuergelder verwendet, um bei der Finanzierung der Datenerfassung zu helfen.

Ähnliche politische Maßnahmen gegen digitale Impfpässe werden auch Googles Rollout über die Passes API nicht aufhalten.

Tatsächlich ist Googles Wahl der Passes API zur Implementierung von Impfpässen an sich schon aufschlussreich, wenn man bedenkt, welche Informationen dort bereits gespeichert sind: Bordkarten für Fluggesellschaften. Reise-Tickets. Veranstaltungstickets.

Während die Gesetzgebung in Staaten wie Florida es Ihnen vielleicht erlaubt, ein Spiel der Miami Dolphins zu besuchen, ohne Ihre biologische Privatsphäre zu verletzen, gilt das nicht für Reisen. Der Kampf um die Föderalisierung von Flugreisen wurde am 19. November 2001 mit der Gründung der Transportation Security Administration verloren, deren Einfluss sich seitdem immer weiter ausdehnt – der jüngste Affront gegen die Privatsphäre ist der REAL ID Act, der höchst unsichere RFID-Technologie für zwischenstaatliche Flugreisen vorschreibt.

Noch gefährlicher sind biometrische Unternehmen mit Regierungsverträgen, wie CLEAR, deren Terminals bereits weit verbreitet an TSA PreCheck-Terminals und Veranstaltungszentren eingesetzt werden.

Google Passes und andere digitalisierte Impf-Zertifikate sind einfach ein konkurrierendes Produkt. Eines, das allein 85 % der Amerikaner bereits in der Tasche haben, mit ähnlichen Akzeptanzwerten in Europa.

Produkte, die für „Bequemlichkeit“ vermarktet werden, wie die TSA PreCheck-Biometrie, werden mit der Zeit obligatorisch werden – der REAL ID Act selbst ist ein perfektes Beispiel für diesen Fabian Creep. Er wurde bereits 2005 verabschiedet und seine vollständige Umsetzung wurde aufgrund der Weigerung einzelner Bundesstaaten mehrfach verschoben, zuletzt auf das Jahr 2023.

Aber diese Verzögerungen sind unerheblich – die Existenz des Rahmenwerks ist alles, was zählt, denn obwohl es nicht durchgesetzt wird, sind nun die Privatsphäre verletzenden RFID-Technologien jetzt die Norm für US-Führerscheine. Impf-Zertifikate wie Google Passes werden nicht anders sein. Einmal eingeführt, werden sie genutzt werden – wenn nicht sofort, dann in Zukunft.

Die Passes-API kann nicht nur in Drittanbieter-Pharmaunternehmen integriert werden, um die Impf-Historie zu verfolgen, sondern sie ist auch in der Lage, Ergebnisse von dubiosen PCR-Tests zu speichern. Dieser Grad an biodigitaler Konvergenz stellt einen beunruhigenden Präzedenzfall dar, da das Silicon Valley erwartet, dass Ihre Krankengeschichte nun jederzeit in Ihrer Tasche ist, mit ihren Servern integriert ist und jeder Behörde zur Verfügung steht, die danach fragt.

Passes ist auch kein isoliertes Produkt – es ist eine Entwicklungssuite innerhalb des breiteren Google Pay SDK.

Es gibt technische Gründe, warum Google sich für das Pay-SDK und nicht für eine gesundheitsorientierte API wie Google Fit entschieden hat – QR-Code-Generierung, Pässe mit begrenzter Nutzung und verschlüsselte Schlüsselanhänger sind bereits in der Passes-API vorhanden. Trotz der derzeit geringen Nutzung von Google Pay durch Verbraucher ist die langfristige Absicht jedoch klar: Der Zugang zu Finanzdienstleistungen und medizinischen Daten wird miteinander verknüpft werden.

Fazit

Die Post-2020-Ära hat die Menschheit an den Abgrund eines langjährigen Traums unserer Möchtegern-Verwalter gebracht.

Ob Newt Gingrichs „Zeitalter der Übergänge“ oder der verstorbene Zbignew Brzezinski „Zwischen zwei Zeitaltern“ – die Art von biodigitaler Konvergenz, die durch digitalisierte medizinische Pässe repräsentiert wird, steht seit Jahrzehnten an der Spitze der technokratischen Agenda.

Während das Silicon Valley versucht, die „letzte Meile“ der verordneten biometrischen Überwachung zu überbrücken, bleibt der Widerstand gegen diese Ziele auf individueller Ebene multivariat – schmeißen Sie Ihr Smartphone weg oder nutzen Sie zumindest eine die Privatsphäre respektierende Alternative, die nicht mit Google- oder iOS-Diensten kompatibel ist. Hungern Sie das Geschäft der Reise- und Unterhaltungsindustrie aus, die uns zu Leibeigenen im Tausch gegen Brot und Zirkus machen würde.

Wenn Sie in der EU sind, verwenden Sie Papieraufzeichnungen anstelle von digitalen Äquivalenten, oder noch besser, weigern Sie sich, diese überhaupt einzuhalten.

Klären Sie wohlmeinende Politiker über die Bedrohungen auf, die der pseudo-private Sektor darstellt, und machen Sie ihnen klar, dass die Gefahren der staatlichen Überwachung schnell von den Geschäftsbedingungen der Smartphone-Unternehmen überholt werden.

Die neofeudale Technokratie versucht verzweifelt, die Zustimmung der Menschheit zu diesen drakonischen Maßnahmen vor der nächsten Phase des sogenannten Great Reset zu erlangen.

Lassen Sie das nicht zu.