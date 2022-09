Globale überhöhte Sterblichkeitsraten – Wo bleibt die Untersuchung?

childrenshealthdefense.org: Übersehen Wissenschaftler und Medien absichtlich COVID-19-Impfstoffe als möglichen Faktor für die weltweite Übersterblichkeitsrate?

Wir haben bereits auf offizielle Daten aus dem Jahr 2021 hingewiesen, die einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem offensichtlichen Anstieg der „Übersterblichkeit“ in den verschiedenen Altersgruppen und dem Zeitpunkt, zu dem die einzelnen Gruppen den „genetischen Impfstoffen“ COVID-19 ausgesetzt waren, zeigen (hier und hier).

Diese Daten waren öffentlich einsehbar, da sie auf offiziellen Daten aus den fast 30 hauptsächlich europäischen Ländern basieren, die im euroMOMO-Portal enthalten sind.

Heute, ein Jahr später, ist es nahezu unmöglich, die Tatsache zu verbergen, dass in vielen Industrieländern, die intensive Kontrollmaßnahmen ergriffen haben, von Abriegelung, Masken, genetischer Überwachung und „genetischen Impfstoffen“, Menschen in unerwartet hoher Zahl sterben.

Die Impfungen oder Auffrischungsimpfungen können ein Faktor sein – aber auch eine Reihe anderer Faktoren, wie z. B. nicht rechtzeitige und ordnungsgemäße ärztliche Behandlung, psychosozialer Stress und Entbehrungen sowie eine ganze Reihe anderer möglicher Kofaktoren.

Die derzeitige offensichtliche Überschreitung der zu erwartenden Todesfälle ist besonders ungewöhnlich, da sie während des Sommers auf der Nordhalbkugel auftraten, wenn die Zahl der Todesfälle normalerweise am niedrigsten ist – und es ist schwierig, die Schuld einem unsichtbaren Virus zuzuschreiben, das in seiner jetzigen Form an Virulenz verloren hat.

Laut The Guardian behauptet sogar die britische Gesundheitsbehörde, dass sommerliche Hitzewellen nur etwa 7 % der übermäßigen Sterblichkeit im Juli in England und Wales erklären.

Wir müssen uns fragen, was wirklich vor sich geht.

Täuschen uns die Statistiken, oder gibt es etwas Unheilvolles, über das nicht berichtet wird?

Wenn letzteres der Fall ist, wie viel Aufwand wird betrieben, um die Ursachen dieser Todesfälle herauszufinden – und wie viele sind vermeidbar oder könnten es sein?

Von der unbereinigten Sterblichkeit zur Übersterblichkeit – die unvollkommene, aber vielleicht beste Messgröße, die wir haben?

Bei Alliance for Health International verfolgen wir seit zweieinhalb Jahren die Sterblichkeitsrate in verschiedenen Ländern, insbesondere die „Übersterblichkeit“ (z. B. hier und hier).

Für alle, die es vielleicht noch einmal wissen müssen: „Überschüssige Todesfälle“ ist ein Begriff aus der Epidemiologie und dem öffentlichen Gesundheitswesen, der sich auf die Zahl der Todesfälle bezieht, die über das hinausgehen, was wir unter „normalen“ Bedingungen (in diesem Fall die letzten Jahre vor der Pandemie) erwartet hätten.

Reine Daten zur Gesamtsterblichkeit sind für sich genommen keine gute Kennzahl, da sie weder die Bevölkerungsgröße (die wiederum von der Geburtenrate, der Sterberate, der Zu- und Abwanderung beeinflusst wird) noch die Altersstruktur in einem bestimmten Land berücksichtigen.

Länder mit einer kopflastigen Altersstruktur, wie viele Industrieländer, haben viel höhere erwartete Sterblichkeitsraten als Länder, die hauptsächlich von jüngeren Altersgruppen bevölkert sind, wie die so genannten „weniger entwickelten Länder“.

Wenn eine Krise wie Covid-19 dazu führt, dass Frauen weniger Kinder zur Welt bringen (aufgrund der Bedingungen der Krise, der Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit oder aus anderen Gründen), scheinen die unbereinigten Sterblichkeitsdaten pro 100 000 Einwohner zu steigen, aber dieser scheinbare Anstieg ist ein statistisches Artefakt.

Faktoren wie Alter, Bevölkerungsgröße, ethnische Zugehörigkeit und sozioökonomischer Status können natürlich standardisiert oder bereinigt werden, aber man erhält immer noch kein umfassendes Bild davon, was in der Bevölkerung, auf nationaler oder internationaler Ebene vor sich geht, weil man durch die Anpassungen gezwungen ist, bestimmte Bevölkerungssegmente zu betrachten.

Die Übersterblichkeit ist weithin als einer der wichtigsten Indikatoren für krisenbedingte Veränderungen der Sterblichkeit anerkannt.

Dies liegt daran, dass die Sterblichkeitsrate für eine bestimmte Bevölkerungsgröße und -struktur in der Krise mit der Sterblichkeitsrate verglichen wird, die in demselben Land zu erwarten wäre, und zwar in der Regel auf der Grundlage des Durchschnitts der letzten paar (oft fünf) Jahre, die keine Krise waren.

Die Tatsache, dass diese Kennzahl nicht davon beeinflusst wird, wie oder warum COVID-19-Todesfälle auf Totenscheinen eingetragen werden, und dass sie spezifisch für die besondere Demografie und Altersstruktur des betreffenden Landes ist, hat dazu geführt, dass sie weithin als robuster Marker – sogar als Goldstandard – für die Bewertung der Auswirkungen der COVID-19-Krise angesehen wird.

Wenn es nur so einfach wäre.

Verschiedene Länder melden ihre eigenen Daten mit unterschiedlicher Häufigkeit – oder gar nicht.

Verschiedene Forschergruppen verwenden auch unterschiedliche statistische Methoden und Parameter, um die Übersterblichkeit zu ermitteln, wobei diese oft nicht detailliert genug angegeben werden, um wirklich zu verstehen, wie sie zu ihren Zahlen gekommen sind.

Damit wird der wichtige Grundsatz der wissenschaftlichen Berichterstattung verletzt, der besagt, dass andere Wissenschaftler in der Lage sein sollten, die gleichen Ergebnisse mit den gleichen Daten zu reproduzieren.

Was mich besonders stört, ist, dass diejenigen, die über die Übersterblichkeit berichten, nicht genau erklären, wo und wie sie ihre Vergleichsdaten, die nicht aus der Krise stammen, bezogen haben.

Wie die deutschen Wissenschaftler Christof Kuhbandner und Matthias Reitzner in ihrer jüngsten Preprint-Studie über die Sterbefälle in Deutschland zwischen 2020 und 2022 (siehe unten) zu Recht feststellen:

„Während es sich bei der Zahl der beobachteten Todesfälle durch alle Ursachen um eine feste und klar definierte Zahl handelt, ist die Schätzung der normalerweise zu erwartenden Todesfälle relativ komplex und erfordert eine Reihe von mathematischen Modellen und Parametern, die zu großen Unterschieden bei den geschätzten Werten führen können.“

Gesamtheit der Beweise

Wie alle Statistiken können also auch die Daten zur Übersterblichkeit irreführend sein.

Doch bevor wir diese Kennzahl in den nächsten Papierkorb werfen, sollten wir einem anderen wissenschaftlichen Grundsatz huldigen, nämlich – insbesondere bei großer Unsicherheit (ja, das sind wir bei diesem Thema, Leute) – uns jegliche Schlussfolgerungen vorzubehalten, bis die Gesamtheit der verfügbaren Beweise bewertet worden ist.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass man sich seine Daten nicht herauspickt, sondern alle plausiblen Daten und Analysen betrachtet, sie interpretiert und erst dann Schlussfolgerungen daraus zieht.

Deswegen habe ich vorhin angedeutet, dass es jetzt sehr schwierig wird, die Tatsache zu verbergen, dass bei der Gesamt- oder Übersterblichkeit etwas Unheilvolles vor sich geht.

Aus mehreren Quellen offizieller Daten aus verschiedenen Ländern wissen wir inzwischen, dass COVID-19-bedingte Todesfälle derzeit kein großes Problem darstellen, etwa wegen der mangelnden Virulenz der zirkulierenden Omnikron-Stämme (was sich angesichts des Selektionsdrucks, der entstehen dürfte, wenn sich in diesem Herbst mehr Menschen für die „genetische Impfung“ entscheiden, ändern könnte).

Bedenken Sie, dass selbst diese „COVID-19-Todesfälle“ (wie sie von Our World in Data weltweit verfolgt werden, siehe Abb. 1) die Zahl der Todesfälle oft erheblich überschätzt haben, da COVID-19 in den meisten Fällen nicht als primäre Todesursache festgestellt wurde.

Vielmehr wurde es nur mit Todesfällen in Verbindung gebracht, die mit Hilfe eines fehlerhaften PCR-Tests innerhalb von etwa einem Monat nach dem Tod festgestellt wurden.

Ja, jemand, der bei einem Motorradunfall ums Leben kommt und 27 Tage nach einem falsch-positiven COVID-19-Antigentest stirbt, würde in den offiziellen Unterlagen als „COVID-19-Todesfall“ geführt.

Abbildung 1. Bestätigte Todesfälle pro Million Einwohner in ausgewählten Ländern. Quelle: Unsere Welt in Daten

Mehrere Quellen, die alle auf einen unerwarteten Anstieg der Todesfälle im Jahr 2022 hindeuten

Im Folgenden finden Sie fünf wichtige Quellen mit länderspezifischen, regionenspezifischen und globalen Daten, die die meisten seriösen Wissenschaftler (eine immer schwieriger werdende Charakterisierung) meiner Meinung nach als qualitativ hochwertig ansehen würden und die sich dem Schwellenwert der „Gesamtheit der Beweise“ nähern, die unserer Meinung nach ein ziemlich vollständiges Bild des Paradoxons der übermäßigen Sterblichkeit zeichnen, mit dem wir derzeit konfrontiert sind.

Daten zur überhöhten Sterblichkeit für England, vom Büro für Gesundheitsverbesserung und Ungleichheiten (Großbritannien)

Zunächst ist der relative Anstieg der Übersterblichkeit in den drei aufeinanderfolgenden Sommern zu nennen (Abb. 2).

Abbildung 2. Übermäßige Sterblichkeit in England zwischen Februar 2020 und August 2022. Rote Markierungen wurden vom Autor hinzugefügt. Quelle: Büro für Gesundheitsverbesserung und Disparitäten. Die Methodik ist in einem Link im zweiten Absatz der Einleitung des oben genannten Dokuments angegeben.

Wenn man die Daten aus dieser Quelle des Office for Health Improvement and Disparities untersucht, stellt man außerdem fest, dass einige der größten Überschreitungen im Vergleich zu den erwarteten Todesfällen in den beiden jüngsten Altersgruppen, 0 bis 24 Jahre und 25 bis 49 Jahre, aufgetreten sind.

Ferner gibt es nur wenige Unterschiede bei den Todesfällen in Abhängigkeit vom Grad der Benachteiligung, die durch unzureichende oder schlechte Ernährung oder Auswirkungen der Lebensweise verursacht worden sein könnten.

Auch die ethnische Zugehörigkeit spielte eine Rolle: Weiße und gemischte Ethnien waren am stärksten betroffen, während schwarze und asiatische Ethnien am wenigsten betroffen waren.

Dieses Muster, ob zufällig oder nicht, folgt dem Muster der COVID-19-„Impfstoff“-Aufnahme – Johnsons Regierung drängte hart, aber erfolglos darauf, schwarze und asiatische Ethnien dazu zu bringen, weniger „zögerlich“ zu sein.

Es gab auch einige regionale Unterschiede, und es ist interessant, dass London mit einer niedrigen COVID-19-„Impfstoff“-Aufnahme und einer hohen Umweltverschmutzung die niedrigste Übersterblichkeit aller Regionen aufwies

Übersterblichkeit aus Deutschland, 2020-2022

Christof Kuhbandner (Universität Regensburg) und Matthias Reitzner (Universität Osnabrück) sind in ihrem ResearchGate-Preprint zur Übersterblichkeit in Deutschland zwischen 2020 und 2022 mit Hilfe der Versicherungsmathematik der Übersterblichkeit in Deutschland auf den Grund gegangen.

Lange Rede, kurzer Sinn – mit einer anderen, interessanten und transparenten Methodik – hier einige der wichtigsten Ergebnisse:

Im Jahr 2020 wurde keine signifikante Übersterblichkeit festgestellt.

Ab April 2021 steigt die Übersterblichkeit aus anderen Gründen als der durch COVID-19 verursachten oder damit verbundenen Sterblichkeit.

Fast alle dieser überzähligen Todesfälle waren in den Altersgruppen zwischen 15 und 79 Jahren zu verzeichnen – also ohne die ältesten und gebrechlichsten Mitglieder der Gesellschaft, die nachweislich am ehesten an Atemwegsinfektionen erkranken.

EuroMOMO – regionale Übersterblichkeitsdaten hauptsächlich aus Europa

Leser und Unterstützer von Alliance for Health International wurden von uns schon so oft auf die euroMomo-Website geführt.

Das ist das Problem – wir müssen immer wieder hinschauen, denn jedes Mal, wenn wir hinschauen, sehen wir nur eine Momentaufnahme. Erst wenn wir alle Schnappschüsse in unserem „COVID-Krisenalbum“ zusammen sehen, erhalten wir ein vollständigeres Bild von den Vorgängen.

Die Übersterblichkeit in der jüngsten Altersgruppe in allen 28 euroMOMO-Ländern und -Regionen hält auch 2022 an und ist zutiefst beunruhigend, da sie die jüngsten und schwächsten Mitglieder der Gesellschaft im Alter von 0 bis 14 Jahren umfasst.

Es ist jedoch ein deutlicher Trend zu Überschreitungen festzustellen, die in einer Zeit aufgetreten sind, in der Omikron in einer Reihe von Ländern nur eine geringe Sterblichkeitsrate verursacht hat.

Sehen wir uns diese Daten auf zwei Arten an, und zwar über den Abschnitt „Diagramme und Karten“ der euroMOMO-Website.

Scrollen Sie zunächst nach unten zur „Karte der z-Scores nach Ländern“ (z-Scores sind die spezifische Übersterblichkeit, die von euroMOMO auf der Grundlage einer veröffentlichten Methode verwendet wird), und bewegen Sie dann den Zeitschieber, um die letzten Wochen des Sommers 2022 zu sehen.

„Houston…“, oder sollte ich sagen, „…Ursula von der Leyen, wir haben ein Problem, auch wenn Sie nicht darüber reden wollen.“

Nachfolgend (Abb. 3) sehen Sie einen Screenshot von einem einzigen Zeitpunkt in der 29. Woche (dritte Juliwoche), auf dem hohe Sterblichkeitsüberschüsse in England, Frankreich, Deutschland und Italien zu sehen sind, mit sehr hohen Überschüssen in Spanien.

Wie bereits erwähnt, kann dies nicht nur ein Effekt der Hitzewelle sein.

Abbildung 3. Übermäßige Sterblichkeit (als z-Scores) in Europa in der Woche 29 (18.-24. Juli) 2022. Quelle: EuroMomo

Zweitens: Schauen Sie sich die Altersdaten unter der Überschrift „Übermäßige Sterblichkeit“ an (Abb. 4). Sie werden im Jahr 2022 deutliche Überschreitungen in den Altersgruppen 0-14 und 15-44 Jahre sehen, also in denjenigen, die von den ersten Pandemiewellen im Jahr 2020 vergleichsweise stark betroffen waren.

Dies ist besonders beunruhigend, da der Effekt nicht einmal durch die Länder abgeschwächt wird, die keine ernsthafte COVID-19-Belastung hatten (z. B. große Teile Skandinaviens).

Abbildung 4. Überschüssige Sterbefälle für alle Altersgruppen und die beiden jüngsten Altersgruppen in den vollständigen euroMOMO-Kohorten (einschließlich aller 28 Partnerregionen/-länder). Quelle: EuroMomo

Sie können die Daten auch auf eine dritte Art und Weise betrachten, nämlich über die Länderdiagramme am unteren Rand der Seite, die Ihnen die Anstiege zeigen, die wir über die „Karte der z-Scores nach Land“ gesehen haben.

Unsere Welt in Daten – nationale und globale Daten zur Übersterblichkeit

Ich habe mich lange darüber gewundert, dass die Übersterblichkeit – diese sehr aussagekräftige Statistik – am Ende all der verschiedenen Statistiken steht, die „Our World in Data“, unterstützt von Johns Hopkins und der Gates Foundation, im Segment „Datenexplorer“ unter der Überschrift „Coronavirus“ zu unserem Vergnügen zusammengestellt hat.

Interessant ist auch, dass die Standardländer in letzter Zeit drei Länder sind, deren offizielle Daten derzeit keine signifikante Übersterblichkeit aufweisen, nämlich Russland, Mexiko und Südafrika.

Und siehe da, wenn wir ein paar weitere Länder hinzufügen – einige, über die wir bereits gesprochen haben – sehen wir den gleichen Trend der steigenden Übersterblichkeit (Abb. 5).

Abbildung 5. Übermäßige Sterblichkeit in ausgewählten Ländern, basierend auf offiziellen Daten, die von Our World in Data analysiert wurden. Quelle: Unsere Welt in Daten

Der maschinelle Lernalgorithmus von The Economist für nationale und globale Übersterblichkeitsdaten

Die letzte Datenquelle, auf die ich eingehen möchte, sind die Daten zur Übersterblichkeit, die von dem hochmodernen, von The Economist entwickelten Algorithmus für maschinelles Lernen erzeugt werden.

Die einzigartige Methodik berücksichtigt über 100 Variablen, filtert diejenigen heraus, die keinen großen Einfluss haben, schätzt Daten aus ähnlichen Ländern, Regionen und demografischen Merkmalen, wenn Daten fehlen, und scheint sich sehr darum zu bemühen, uns ein möglichst vollständiges Bild zu vermitteln, das die verfügbaren Daten und wissenschaftlich fundierten Schätzungen zulassen.

Das erste, was beim Tracker von The Economist auffällt, ist, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle während der Pandemie weit höher ist als die der offiziellen Todesfälle.

Die offizielle Zahl der Todesopfer wird derzeit mit 6,5 Millionen angegeben – die Algorithmen des Economist verdreifachen diese Zahl ungefähr und lassen eine tatsächliche Zahl von 16 bis 27,2 Millionen Todesopfern wahrscheinlicher erscheinen.

Wenn diese Schätzungen realistischer sind, dürften viele davon nicht direkt auf ein Virus zurückzuführen sein.

Die geschätzte Gesamtzahl der Todesfälle weltweit ergibt ein eher pessimistisches Bild: In vielen Teilen der Welt – von den USA über den größten Teil Südamerikas bis hin zu Russland, Osteuropa, Italien, Griechenland, Indien und Südafrika – sind deutlich mehr Todesfälle zu beklagen, als ohne eine Pandemie und die angeblich zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ergriffenen Maßnahmen zu erwarten gewesen wären (Abb. 6).

Abbildung 6. Globale kumulative Übersterblichkeit, bewertet ab März 2020 bis zum heutigen Tag. Quelle: The Economist

Diese kumulative Perspektive zeigt uns natürlich nicht, was jetzt vor sich geht.

Hier (siehe Rechteck, das den „Nordsommer 2022“ in Abb. 7 hervorhebt) können wir das zuvor diskutierte Muster der überhöhten Sterblichkeit im Bereich von 0-25 % für viele (nicht alle) Länder sehen, unabhängig davon, ob sie der nördlichen oder der südlichen Hemisphäre angehören, insbesondere für diejenigen mit vollständigeren Datensätzen (Abb. 7).

Abbildung 7. Der „Tracker“ der überhöhten Sterblichkeit zeigt ausgewählte Länder und ein nahezu durchgängiges Muster der überhöhten Sterblichkeit (hervorgehoben durch rote Rechtecke; unsere Ergänzung), dargestellt als hell- oder dunkelgelb. Quelle: The Economist COVID-19 excess mortality tracker.

Vergleicht man die überhöhte Sterblichkeitsrate im nördlichen Sommer 2022 mit derjenigen in den Jahren 2021 und 2020, so zeigt sich das erwartete Muster, das weithin mit diskreten, eher saisonalen Wellen von SARS-CoV-2-Infektionen in Verbindung gebracht wird, die die Länder zu unterschiedlichen Zeiten treffen.

Die südliche Hemisphäre schien während ihres eigenen Winters, der dem Sommer der nördlichen Hemisphäre entsprach, in größerem Umfang betroffen zu sein.

Dieser Trend scheint sich bis zum Sommer 2022 abgeschwächt zu haben, aber anstatt zu den Ausgangsdaten vor der Pandemie zurückzukehren, was dem jüngsten Verlust der Virulenz von SARS-CoV-2 entspricht, wird immer noch eine erhebliche Übersterblichkeit festgestellt, unabhängig von der Hemisphäre.

Was bringt die Menschen um?

„Sie“ – einschließlich der etablierten Wissenschaft und des medizinischen Establishments, der Regierungen und eines Großteils der Medien – sind weitgehend stumm, wenn es darum geht, zu entschlüsseln, was vor sich geht.

Wenn sie das Paradoxon der überhöhten Sterblichkeit anerkennen, jetzt, da die Pandemie von den meisten als weitgehend vorbei oder in einer vorübergehenden Flaute vor einem weiteren Angriff in diesem Herbst in der nördlichen Hemisphäre angesehen wird, ist das einzige, was man übereinstimmend findet, das Fehlen jeglicher Erwähnung der möglichen Rolle dieser höllischen „genetischen Impfstoffe“.

Dies sollte angesichts der außergewöhnlichen Unterdrückung von Informationen über den wissenschaftlichen Diskurs über diese genverändernden Produkte nicht überraschen, wie Ety Elisha, Josh Guetzkow und Kollegen in der von Experten begutachteten Zeitschrift HEC Forum berichten, die durch die zwangsweise freigegebenen Pfizer-Daten informiert wurde, die zeigen, wie viel die Regulierungsbehörden über die mangelnde Wirksamkeit und die erheblichen Schäden wussten, als sie im Jahr 2020 die Notfallzulassung erteilten.

Professor Devi Sridhar, Inhaberin des Lehrstuhls für Globale Öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh, ist typisch für diejenigen, die die überhöhte Sterblichkeitsrate anerkennen, da sie die „Impfstoffe“ nicht als mögliche Ursache für den derzeitigen Anstieg der Todesfälle in Betracht ziehen.

In einem kürzlich erschienenen Artikel in der von Gates finanzierten Zeitung Guardian wurde COVID-19 immer noch als Schlüsselfaktor dargestellt, obwohl es kaum Belege dafür gibt.

In Professor Sridhars eigenen Worten:

„Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus verschiedenen Faktoren: COVID macht uns kränker und anfälliger für andere Krankheiten (Untersuchungen deuten darauf hin, dass es zu verzögerten Herzinfarkten, Schlaganfällen und Demenz beitragen kann); eine alternde Bevölkerung; ein extrem heißer Sommer; und ein überlastetes Gesundheitswesen, was bedeutet, dass Menschen sterben, weil sie nicht rechtzeitig medizinisch versorgt werden.“

Wie ist die tatsächliche Zusammensetzung der beitragenden Faktoren?

Ganz ehrlich? Wir wissen es nicht! Aber wir könnten der Liste von Prof. Sridhar einige weitere Punkte hinzufügen, die es wert sein könnten, untersucht zu werden, falls Forscher daran interessiert sind (aber wer wird sie finanzieren?):

Selbstmorde.

Einsamkeit.

Depressionen und Angstzustände.

Fehlender Lebenszweck oder Sinn im Leben.

Ungeeignete Diäten.

Unangemessener Lebensstil.

Zerrüttung sozialer Beziehungen.

Fehlender rechtzeitiger DeepL Zugang zu wirksamen Gesundheitsdiensten.

Fehlende Frühdiagnose von schweren, lebensbedrohlichen Zuständen oder Krankheiten.

Kurz-, mittel- und längerfristige Schäden durch „genetische Impfstoffe“.

Vermehrte Autoimmunkrankheiten, die durch „genetische Impfstoffe“ ausgelöst werden.

Vermehrtes Auftreten von Infektionskrankheiten aufgrund einer geschwächten Immunität durch soziale Isolation und „genetische Impfstoffe“.

Verstärkung chronischer Krankheiten durch ein dysreguliertes Immunsystem und anhaltende systemische Entzündungen, ausgelöst durch wiederholte Exposition gegenüber COVID-19-„genetischen Impfstoffen“.

Suboptimale Behandlung von COVID-19-Erkrankungen (z. B. Remdesivir).

Versäumnis, eine wirksame Frühbehandlung durchzuführen (z. B. gemäß FLCCC [Front Line COVID-19 Critical Care Alliance]-Protokolle).

Selbst dies ist eine unvollständige Liste, die die Liste von Prof. Sridhar ergänzt.

In Anbetracht dessen, was wir jetzt über die Schäden des „genetischen Impfstoffs“ COVID-19 wissen, ist es jedoch ein schwerwiegendes – und wahrscheinlich absichtliches – wissenschaftliches Versäumnis, dass sie als mögliche Ursache für die eindeutig überhöhte Sterblichkeitsrate in vielen Ländern nicht erwähnt werden.

Ein Versäumnis, das wahrscheinlich unnötig Menschen tötet und verletzt.

Normalerweise gibt es in der Gesellschaft Möglichkeiten, mit vorsätzlichen Versäumnissen dieser Art umzugehen, und zwar durch die Gerichte und das Strafsystem.

Vielleicht ist das noch nicht der Fall?

Wenn ich das Gefühl habe, dass es eine Vergeltungsmaßnahme geben wird, dann ist es, dass in den kommenden Jahren die Mehrheit und nicht nur eine wachsende Minderheit dieses Versäumnis und diese Verletzung der Menschenrechte und des menschlichen Lebens als das erkennen wird, was es ist.