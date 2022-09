True Lies: „Verschwörungstheorien” um Gates entpuppen sich als wahr

Vieles von dem, was Gegner der Corona-Maßnahmen seit 2020 äußerten, wurde lange als verschwörungstheoretische Spinnerei lächerlich gemacht. Doch was seither ans Licht gekommen ist, betätigt nicht nur viele dieser Vermutungen, sondern übertrifft sie – teils sogar bei weitem. Dazu gehört insbesondere auch die immer wieder vorgebrachte Kritik am Gebaren des selbsternannten Weltretters Bill Gates und seiner nach ihm und seiner Ex-Frau Melinda benannten Stiftung. Mit einem Vermögen von rund 70 Milliarden Dollar und etwa 1.500 Mitarbeitern weltweit übt sie eine ungeheure Machtfülle aus, mit der sie das Handeln ganzer Staaten beeinflussen kann.

Das Bemerkenswerte an dieser hochbedenklichen Einflussnahme Gates ist, dass diese ausgerechnet vom linken Mainstream stets bestritten und ins Reich der „rechten“ Verschwörungstheorien gerückt wurde – obwohl Gates bereits als Unternehmer auf skrupellose