Globaler Aufstand!

In meiner Kolumne von letzter Woche habe ich über die Massenproteste in Europa berichtet, die sich gegen die miserable, ja katastrophale Führung ihrer Regierungen in Bezug auf die Sanktionen gegen Russland richten, die ihre Wirtschaft strangulieren und das Leben zur Hölle machen. In der Kolumne von letzter Woche wurde speziell über die Massenproteste in der Tschechischen Republik berichtet.

Aber die Massenproteste in der Tschechischen Republik finden auch in ganz Westeuropa statt – und die Mainstream-Medien ignorieren sie völlig.

Von DailyFetched.com:

Überall auf der Welt erheben sich die Bürgerinnen und Bürger gegen das Versagen ihrer Regierungen und die globalistische Politik, die der Wirtschaft Schaden zufügt, während die etablierten Medien weitgehend schweigen.

Zehntausende von Menschen lehnen das globalistische Ethos, das zu steigenden Lebenshaltungskosten und in die Höhe schießenden Energiepreisen geführt hat, offen ab.

Die Proteste sind sowohl in ihrer Botschaft als auch in ihrem Ausmaß direkt – die globalistische Idiotie muss ein Ende haben.

In Indonesien zum Beispiel gingen Anfang dieser Woche Tausende in einigen der größten Städte des Landes auf die Straße und forderten ihre „Regierung auf, die erste subventionierte Benzinpreiserhöhung seit acht Jahren angesichts der steigenden Inflation zurückzunehmen.“

„Die Proteste fanden in und um die Hauptstadt Jakarta sowie in den Städten Surabaya, Makassar, Kendari, Aceh und Yogyakarta statt und gehörten zu einer Reihe von Demonstrationen, die von Studierenden und Gewerkschaften angeführt wurden und laut Polizei in dieser Woche große Menschenmengen anziehen könnten.“

„Tausende von Polizisten waren in ganz Jakarta im Einsatz, viele bewachten Tankstellen, weil sie befürchteten, dass diese zur Zielscheibe des wachsenden Zorns über eine Preiserhöhung werden könnten, die nach Ansicht der Gewerkschaften vorwiegend die Arbeiter und die Armen in den Städten treffen wird.“

In Italien versammelten sich unterdessen Italiener in den Straßen von Neapel, um gegen die steigenden Energiekosten des Landes zu protestieren.

Wütende Bürger wurden dabei gefilmt, wie sie ihre Energierechnungen verbrannten und dabei Sätze wie „Wir zahlen die Rechnungen nicht!“ und „Jetzt herrscht Chaos!“ skandierten.

„Wir wollen [steigende Rechnungen] nicht mehr“, riefen die Demonstranten ebenfalls.

Den Italienern droht nun ein brutaler Winter, nachdem die europäischen Sanktionen Moskau, einen der größten Gasimporteure des Landes, mit Sanktionen belegt haben, während das Land auf „grüne Energie“ umsteigt.

Auch in Chile kam es zu Massenprotesten, als die Bürger eine neu vorgeschlagene, linksgerichtete Verfassung ablehnten, die der Regierung mehr Kontrolle über die Bürger des Landes einräumt.

Auch in anderen Ländern wie Neuseeland und Deutschland [und den Niederlanden und Großbritannien und anderen] gab es Proteste gegen ihre Regierungen, während der Aufstand weiterging.

Leider hat in den Vereinigten Staaten die große Mehrheit des Widerstands gegen den aufkeimenden Great Reset der globalistischen Elite beschlossen, ihre ganze Energie in die Wiederwahl von Donald Trump zu stecken. Das ist ein großer Fehler!

Erstens könnte Trump der EINZIGE republikanische Kandidat sein, den Joe Biden im Jahr 2024 tatsächlich schlagen könnte. Zweitens ist Donald Trump ein Trojanisches Pferd. Er versteht den Tiefen Staat nicht und will ihn nicht verstehen. Sollte er wiedergewählt werden, würde er seine Regierung mit CFR-Globalisten des Tiefen Staates besetzen, so wie er es in seiner ersten Regierung getan hat. Trump ist ein leerer Anzug.

Trump ist nach wie vor ein fanatischer Befürworter der Killerspritzen, auch bekannt als Covid-Impfungen; er ist nach wie vor ein fanatischer Befürworter der Gesetze zur Beschlagnahmung von Waffen unter roter Flagge; er ignoriert weiterhin die Ratschläge wahrer Freiheitskämpfer in Bezug auf die Frage, wer der Feind ist; und er ist genau so ein zionistischer Kriegsfalke wie Joe Biden, Lindsey Graham, Nancy Pelosi und andere.

Donald Trump hat erfolgreich die gesamte Energie und das Verständnis aus der sogenannten Patriotenbewegung herausgesaugt und sie in eine parteiische Ein-Mann-Band verwandelt. Trump hat absolut kein Verständnis für den konstitutionellen Republikanismus; er versteht nichts von Gottes Naturgesetzen der Freiheit; und er hat kein Interesse daran, etwas zu lernen. Außerdem ist er nach wie vor ein blasphemischer, arroganter, selbstverliebter, frauenfeindlicher und narzisstischer Geldfresser.

Amerika benötigt dringend einen Präsidenten, der zumindest ein Mindestmaß an Verständnis für die Prinzipien des Konstitutionalismus und der natürlichen Rechte hat – und vor allem einen Mann mit einem demütigen, gelehrigen Geist, den Gott ehren könnte. Trump wird niemals dieser Mann sein!

Das amerikanische Volk sollte in Massenprotesten auf die Straße gehen, die in die Hunderttausende oder Millionen gehen, so wie es auf der ganzen Welt geschieht. Aber die Amerikaner sind zu sehr in die Parteipolitik verliebt; sie sind zu abhängig vom politischen Establishment. Sie haben vergessen, dass das Schicksal Amerikas in ihren Händen (und in Gottes Händen) liegt, NICHT in den Händen seelenloser, selbstsüchtiger Politiker.

Indem das amerikanische Volk passiv bleibt, lässt es zu, dass die verderblichen Machthaber in Washington, D.C., und New York City ihre Dynamik beim Aufbau eines globalistischen Feudalsystems weiter ausbauen.

Verstehen die Amerikaner – insbesondere die Konservativen und Christen – nicht, dass die Ausweitung des Krieges in der Ukraine durch den Westen unsere nationale Stabilität erschüttert? Sind sie so ignorant, dass sie nicht begreifen, dass Amerikas Verwicklung in diesen Konflikt die Hauptursache für unsere derzeitige wirtschaftliche Malaise ist – eine Malaise, die mit der Tyrannei der Regierung Covid begann?

Verstehen sie darüber hinaus nicht die unmittelbare Bedrohung für unsere nationale Sicherheit, die Amerikas skrupellose Eskalation des Ukraine-Konflikts darstellt?

Bitte leiten Sie diesen Bericht an Ihre konservativen/christlichen Freunde weiter, die immer noch auf den Ukraine-Krieg fixiert sind:

Westliche „Schwachköpfe“ aus „dummen Denkfabriken“ führen ihre Länder mit ihrem hybriden Krieg gegen Moskau auf den Weg in ein nukleares Armageddon, schrieb der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew am Dienstag auf seinem Telegrammkanal. Es könne nicht funktionieren, der Ukraine endlos Waffen und Unterstützung zukommen zu lassen und gleichzeitig so zu tun, als sei man nicht direkt in den Konflikt verwickelt, fügte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats hinzu.

Der am Dienstag von Kiew vorgestellte Vorschlag für „Sicherheitsgarantien“ sei „in Wirklichkeit ein Prolog zum Dritten Weltkrieg“, sagte Medwedew und bezeichnete ihn als „hysterischen Appell“ an westliche Länder, die einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führten.

Wenn der Westen das Kiewer Regime weiterhin „hemmungslos mit den gefährlichsten Waffentypen pumpt“, werde die russische Militärkampagne die nächste Stufe erreichen, auf der „sichtbare Grenzen und die potenzielle Vorhersehbarkeit der Handlungen der Konfliktparteien“ verschwinden und der Konflikt sich verselbstständigen werde, wie es bei Kriegen immer der Fall sei, so Medwedew.

„Und dann werden die westlichen Nationen nicht mehr in ihren sauberen Häusern sitzen und darüber lachen können, wie sie Russland durch ihre Stellvertreter vorsichtig schwächen. Um sie herum wird alles in Flammen stehen. Ihr Volk wird seinen Kummer in vollem Umfang ernten. Das Land wird in Flammen stehen und der Beton wird schmelzen“, schrieb Medwedew, bevor er einen Bibelvers aus Offenbarung 9:18 zitierte.

[In Offenbarung 9:18 heißt es: „Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet, durch das Feuer und den Rauch und den Schwefel, der aus ihrem Mund kam.“ KJV]

„Und doch reden die engstirnigen Politiker und ihre dummen Denkfabriken, die gedankenvoll ein Glas Wein in der Hand drehen, darüber, wie sie mit uns umgehen können, ohne direkt in einen Krieg einzutreten. Dumme Idioten mit einer klassischen Ausbildung“, schrieb Medwedew.

Anlass für seine Kommentare war die Veröffentlichung eines Vorschlags für einen „Sicherheitsvertrag“ durch Kiew, der unter der Leitung des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen entwickelt wurde. Der Entwurf sieht vor, dass die USA und ihre Verbündeten die ukrainischen Grenzen vor 2014 mit Waffen, Munition, finanzieller Unterstützung und Ausbildung sichern und sich verpflichten, die Sanktionen gegen Russland so lange aufrechtzuerhalten, wie Kiew dies wünscht, und beschlagnahmtes russisches Eigentum an die Ukraine auszuhändigen.

Solche Warnungen werden von den westlichen Führern wiederholt ignoriert. Amerika glaubt, es sei die unentbehrliche, unbesiegbare Nation: unempfindlich gegenüber jeglicher Rechenschaftspflicht oder Verzweigung für sein böses, mörderisches Verhalten. Tragischerweise tragen sogar Christen in Amerika diese törichte und teuflische Vorstellung in ihren Herzen.

Das ist ein großer Irrtum!

Jeder weiß, dass man einem verwundeten Löwen oder Bären nicht in seine Höhle folgt – es sei denn, man hat einen Todeswunsch. Amerika verhält sich so, als hätte es einen Todeswunsch. Es versucht, den Roten Bären immer weiter in seine Höhle zu treiben – koste es, was es wolle. Aber dieser Preis könnte viel höher sein, als dieses Land zu zahlen, bereit ist.

Und es bleibt eine Tatsache: Die USA haben diesen Krieg im Jahr 2014 begonnen. Die NATO und die Ukraine führen keinen Verteidigungskrieg, sondern Russland. Es ist die Nation, die unter den Wunden leidet, die ihr von den Vereinigten Staaten und der NATO zugefügt wurden. Es ist der verwundete Bär.

Die meisten Menschen in Westeuropa scheinen das zu verstehen, denn sie fordern mit aller Kraft die Abschaffung ihrer kriegstreiberischen Regierungen und die Rückkehr zu Frieden und Wohlstand. Was sie vielleicht nicht erkennen, ist, dass die Regierungsführer in Westeuropa lediglich den Anweisungen – und Forderungen – ihres diktatorischen Wohltäters Washington, D.C. folgen.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass ein globaler Aufstand begonnen hat – zumindest in Westeuropa und anderen Ländern.

Aber wo der Aufstand am meisten gebraucht wird, ist genau hier in den Vereinigten Staaten – ein Aufstand, der sich auf die heiligen Prinzipien der Freiheit konzentriert, NICHT auf das trojanische Pferd Donald Trump.

Es wäre so erfrischend, wenn wir die Konservativen dazu bringen könnten, sich hinter den Prinzipien der Freiheit zu versammeln, anstatt all ihre Hoffnung und ihr Vertrauen in lügnerische Politiker zu setzen.

Zumindest die Menschen in Westeuropa machen sich bemerkbar – wahrscheinlich, weil sie bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, was der Great Reset für den einfachen Mann bedeutet. Wenn den Menschen die Lebensmittel ausgehen, und sie Strom und Gas nicht mehr bezahlen können und nachts zu frieren beginnen, erregt das die Aufmerksamkeit der Menschen.

Der Great Reset hat die Aufmerksamkeit der Amerikaner noch nicht ganz geweckt. Aber das wird er! Die Frage ist nur: Wird es zu dem Zeitpunkt, an dem dies geschieht, schon zu spät sein?