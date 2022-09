Daten zu Todesfällen in Israel zeigen die Wirkung des COVID-Impfstoffs

Neu verfügbare Daten aus Israel über die Gesamtzahl der Todesfälle für den gleichen Zeitraum in den vergangenen zwei Jahren, in denen die Impfquoten sehr hoch waren, zeigen einen Anstieg, der sich am besten durch negative gesundheitliche Auswirkungen der COVID-Impfstoffe erklären lässt. Dies könnte auf eine erhebliche Schädigung des Immunsystems durch die Impfstoffe zurückzuführen sein, die viele verschiedene Arten negativer gesundheitlicher Auswirkungen nach sich zieht. Mit anderen Worten, die Impfstoffe bergen weit mehr Risiken als Nutzen.

In der nachstehenden Tabelle sind die Zahlen für die Jahre 2021 und 2022 im Vergleich zu 2020 vor dem massiven Einsatz von Impfstoffen aufgeführt. Beachten Sie für die ersten sieben Monate eines jeden Jahres den starken Anstieg der Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022. Er beläuft sich auf etwa 6.000 Todesfälle im Vergleich zu 2020. Für die viel größere US-Bevölkerung würde dies etwa 240 000 oder mehr Todesfälle in diesem zweijährigen Siebenmonatszeitraum bedeuten.

Dieser beobachtete Effekt ähnelt den hohen Zahlen für alle Todesursachen in vielen Ländern in diesem Zeitraum, über die berichtet wurde.