CDC meldet 5300 Fehler bei der Verabreichung von Impfstoffen an Kinder, während neueste Daten 155 Berichte über Todesfälle bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren zeigen

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 1.407.409 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-19-Impfungen, darunter 30.935 Todesfälle und 257.227 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 9. September 2022.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 9. September 2022 insgesamt 1.407.409 Meldungen über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 30.935 Meldungen von Todesfällen und 257.227 schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum.

Von den 30.935 gemeldeten Todesfällen werden 19.861 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer zugeschrieben, 8.344 Fälle Moderna, 2.678 Fälle Johnson & Johnson (J&J) und noch keine Fälle, die Novavax betreffen.

Ohne die „ausländischen Meldungen“ an VAERS wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 9. September 2022 in den USA 865.585 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 14.438 Todesfälle und 89.838 schwere Verletzungen.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 9. September gemeldeten 14.438 Todesfällen in den USA traten 7 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 54 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 7. September 600 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 361 Millionen Dosen von Pfizer, 230 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein Kausalzusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 9. September 2022 für 6 Monate alte bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

3.730 unerwünschte Ereignisse, darunter 166 als schwerwiegend eingestufte Fälle und sechs gemeldete Todesfälle.

5 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

26 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

43 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 9. September 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

13.985 unerwünschte Ereignisse, darunter 655 als schwerwiegend eingestufte und 28 gemeldete Todesfälle.

45 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

67 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

177 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 9. September 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

39.364 unerwünschte Ereignisse, darunter 4.2601 als schwerwiegend eingestufte und 121 gemeldete Todesfälle.

Nach Angaben der CDC „umfassen die der Öffentlichkeit zugänglichen VAERS-Daten nur die Daten der Erstmeldung an VAERS. Aktualisierte Daten, die Daten aus medizinischen Aufzeichnungen und Korrekturen enthalten, die während der Nachuntersuchung gemeldet wurden, werden von der Regierung für die Analyse verwendet. Aus zahlreichen Gründen, einschließlich der Datenkonsistenz, sind diese geänderten Daten jedoch nicht öffentlich zugänglich.“

269 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 94 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

1.306 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 646 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

301 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei 275 Fälle Pfizer zugeschrieben werden.

26 Fälle des posturalen orthostatischen Tachykardiesyndroms (POTS), wobei alle Fälle dem Impfstoff von Pfizer zugeschrieben werden.

Das zeigen VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 9. September 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

16 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

53 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter bei Eintritt des Todes lag bei 72 Jahren.

Bis zum 9. September meldeten 12 230 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 4 876 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 16.330 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 75 % auf Impfungen von Pfizer, 23 % auf Moderna und 4 % auf J&J zurückgeführt.

2 954 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 66 % der Fälle auf Pfizer, 20 % auf Moderna und 17 % auf J&J zurückgeführt wurden.

10.003 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

4.743 Berichte über Myokardinfarkte.

42.916 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 29.445 Berichte Pfizer, 9.630 Berichte Moderna und 3.782 Berichte J&J zugeschrieben.

23.872 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 18.143 Fälle Pfizer, 5.296 Fälle Moderna und 407 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

65 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wobei 52 Fälle Pfizer, 12 Fälle Moderna und 1 Fall J&J zugeschrieben werden.

524 Fälle von POTS, von denen 387 auf Pfizer, 117 auf Moderna und 21 auf J&J zurückgeführt werden.

CDC meldet 5.300 Fehler bei der Verabreichung von Impfstoffdosen an Kinder vor der Zulassung neuer Auffrischungsimpfungen

Mehr als 5.300 Fehler bei der Verabreichung von Impfstoffdosen allein bei Kindern wurden der CDC vor der Zulassung der neuen bivalenten COVID-19-Auffrischungsimpfungen gemeldet, berichtet STAT.

Zu den Fehlern gehören die Verabreichung der falschen Dosis oder des falschen Produkts für das Alter des Empfängers, die Verwendung eines unverdünnten Impfstoffs, obwohl eine Verdünnung erforderlich gewesen wäre, oder die Verabreichung eines Impfstoffs nach Ablauf seines Verfallsdatums.

Laut STAT ergab eine Suche in VAERS Berichte über Kleinkinder, denen die zehnfache Menge an Impfstoff verabreicht wurde, die für sie vorgesehen war. In mindestens einem Bericht wurde einem Kind unter 2 Jahren irrtümlich der gesamte Inhalt eines Fläschchens mit 10 Dosen verabreicht.

Nach Angaben der CDC gibt es keine Hinweise darauf, dass Verabreichungsfehler schwerwiegendere unerwünschte Ereignisse ausgelöst haben als bei Kindern, die die korrekte Dosis eines Impfstoffs erhalten haben.

Dennoch äußerte das CDC-Beratungsgremium für Impfstoffe am 1. September „ernste Bedenken“ über die Schwierigkeiten, die sich aus der Tatsache ergeben, dass es elf verschiedene Marken und Formulierungen von COVID-19-Impfstoffen gibt, da Arztpraxen, Kliniken und Apotheken in den USA eine Grundimpfungsserie für Kleinkinder, regelmäßige Auffrischungsimpfungen für ältere Kinder und neue bivalente Auffrischungsimpfungen für Personen über 12 Jahren verabreichen.

Das derzeitige COVID-19-Impfschema sieht vor, dass mehrere Impfstoffe in unterschiedlichen Mengen verabreicht werden, einige nach Verdünnung und viele ohne Verdünnung, wobei die Abstände zwischen den einzelnen Dosen zwischen drei Wochen und mehreren Monaten liegen.

Exklusiv: Frau, die durch J&J-Impfstoff geschädigt wurde, hat „noch nie eine solche Gemeinheit erlebt

Sheila Bath, eine 60-jährige Köchin und Lebensberaterin aus Connecticut, vermutete zum ersten Mal am 11. April 2021 – genau 14 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs -, dass sie durch die Einzeldosis des Impfstoffs COVID-19 von Johnson & Johnson (J&J) geschädigt worden war.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Bath, dass zu ihren ersten Symptomen ein brennendes Gefühl gehörte, das von ihren Beinen bis zu ihrer Wirbelsäule reichte, sowie Taubheitsgefühle in ihren Füßen. Die Symptome hielten zwei Monate lang an.

„Meine Beine brannten auf beiden Seiten vom Knöchel bis hinauf zur unteren Wirbelsäule. Brennen, brennen, brennen“, sagte Bath. „Meine Füße waren taub. Es brannte die Nerven in meinen Beinen und in meiner Wirbelsäule aus.“

Sie sagte, sie habe auch „schreckliche Blutergüsse“ an ihren Extremitäten, einen trockenen Mund, eine Verschlechterung der Sehkraft, Gehunfähigkeit, Zysten an den Nieren, Gallensteine in der Blase, Wadenkrämpfe, Muskelkrämpfe, Depressionen, Gehirnnebel und eine Gewichtszunahme von 20 Pfund Wasser.

Dies sind die klassischen Symptome des Guillain-Barré-Syndroms“, so Bath.

Bath vermutete, dass der Impfstoff die Symptome auslöste, aber die Ärzte zögerten zunächst, diese Schlussfolgerung zu ziehen. Sie sagte dem Defender:

„Ich wusste nicht, was das Guillain-Barré-Syndrom ist, aber es ist eine sehr bekannte Sache, mit der man direkt ins Krankenhaus gehen muss. Und [mein Neurologe] hätte mich direkt ins Krankenhaus schicken können. Der Neurologe hat es versäumt, das Protokoll zu befolgen und mich ins Krankenhaus zu bringen, obwohl die Krankheit hätte geheilt werden können.“

„Dreimal bin ich zu ihm gegangen, und er hat mich nach Hause geschickt“, sagte sie, und er sagte ihr: „Mit Ihnen ist alles in Ordnung. Sie haben eine Neuropathie, weil Sie älter sind.“

Englische Studie bestätigt Todesfälle durch Myokarditis nach COVID-19-Impfung

Wie The Defender am Donnerstag berichtete, hat die bisher größte Studie über Todesfälle durch Myokarditis im Kontext der COVID-19-Impfung ergeben, dass 100 Menschen in England kurz nach der COVID-19-Impfung an Myokarditis gestorben sind.

Die Studie, die am 22. August in der Fachzeitschrift Circulation der American Heart Association veröffentlicht wurde, ergab, dass mehr als die Hälfte (51) der Todesfälle innerhalb von 1 bis 28 Tagen nach einer Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca und knapp die Hälfte (49) der Todesfälle innerhalb von 1 bis 28 Tagen nach einer Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech auftraten.

Ein Team von 14 Forschern untersuchte Todesfälle nach einem Krankenhausaufenthalt wegen Myokarditis oder mit Myokarditis als Todesursache auf einem Totenschein bei 42,8 Millionen geimpften Personen in England im Alter von 13 Jahren und älter zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 15. Dezember 2021.

Die Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen Impfung und Myokarditis für verschiedene Alters- und Geschlechtsgruppen, indem sie Krankenhauseinweisungen und Todesfälle aufgrund von Myokarditis nach Alter und Geschlecht und in Abhängigkeit von der Anzahl der erhaltenen Impfstoffdosen verfolgten.

Etwa 20 Millionen Menschen wurden mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft, 20 Millionen mit dem Impfstoff von Pfizer und mehr als 1 Million mit dem Impfstoff von Moderna. Die Gruppe der Männer unter 40 Jahren wies bei allen drei Impfstofftypen ein erhöhtes Myokarditis-Risiko auf.

Obwohl die Studie zu dem Schluss kam, dass das Risiko einer Myokarditis durch SARS-CoV2 größer war als das Risiko einer Myokarditis durch COVID-19-Impfstoffe, gab es keine Kontrollgruppe von ungeimpften Personen, die Studie war auf die 28 Tage nach der Impfung beschränkt und die Schlussfolgerung galt nicht für alle Altersgruppen oder alle Impfstoffe.

CDC-Direktorin räumt ein, dass die Behörde falsche Informationen zur Überwachung der COVID-Impfstoffsicherheit gegeben hat

CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky hat zum ersten Mal öffentlich zugegeben, dass die Behörde falsche Informationen über die Sicherheitsüberwachung des Impfstoffs COVID-19 gegeben hat.

In einem Brief, der am 12. September veröffentlicht wurde, sagte Walensky, dass die CDC bestimmte Arten von Berichten über unerwünschte Ereignisse im Jahr 2021 überhaupt nicht analysiert habe, obwohl die Behörde zuvor gesagt hatte, dass sie im Februar 2021 mit der Analyse solcher Berichte begonnen habe.

„Die CDC hat die PRR-Analyse (Proportional Reporting Ratio) zwischen dem 25. März 2022 und dem 31. Juli 2022 durchgeführt“, sagte Walensky.

„CDC hat auch kürzlich eine frühere Aussage gegenüber der Epoch Times korrigiert, um klarzustellen, dass PRR nicht zwischen dem 26. Februar 2021 und dem 30. September 2021 durchgeführt wurde.“

Die CDC hatte in mehreren Dokumenten versprochen, ab Anfang 2021 eine Art von Analyse namens Proportional Reporting Ratio (PRR) für die bei VAERS eingereichten Berichte durchzuführen.

Die Behörde erklärte jedoch im Juni, dass sie keine PRRs durchführe und dass die Durchführung dieser Analysen „außerhalb des Aufgabenbereichs der Behörde“ liege.

Mit diesem Widerspruch konfrontiert, erklärte Dr. John Su, ein CDC-Beamter, im Juli gegenüber The Epoch Times, dass die Behörde im Februar 2021 mit der Durchführung von PRRs begonnen habe und dies bis heute tue.

Aber nur wenige Wochen später sagte die CDC, dass Su falsch liege.

„Die CDC hat PRRs vom 25. März 2022 bis zum 31. Juli 2022 durchgeführt“, sagte eine Sprecherin der Epoch Times im August.

Walenskys jüngster Brief vom 2. September zeigt, dass Walensky sich bewusst ist, dass ihre Behörde falsche Angaben gemacht hat.

Gericht fordert Bill Gates und die indische Regierung auf, auf die Klage einer Frau zu reagieren, die nach einem Impfstoff von AstraZeneca gestorben ist

Ein indisches Gericht ordnete an, dass Bill Gates, die indische Regierung und das Serum Institute of India – der weltweit größte Impfstoffhersteller – förmliche Antworten auf eine Klage des Vaters einer 33-jährigen Ärztin vorlegen müssen, die nach der Verabreichung des Impfstoffs Covishield COVID-19 von AstraZeneca starb.

Der High Court of Judicature in Bombay setzte eine Frist bis zum 17. November für die Antworten fest und setzte für denselben Tag eine Anhörung an.

In einer im Februar eingereichten Klage behauptet Dilip Lunawat, seine Tochter Snehal Lunawat sei am 1. März 2021 an den Folgen des Covishield-Impfstoffs gestorben. Er fordert eine Entschädigung von etwa 126 Millionen Dollar.

Lunawat zufolge wurde seine Tochter als Mitarbeiterin im Gesundheitswesen gezwungen, sich mit dem Covishield-Impfstoff impfen zu lassen, und es wurde ihr versichert, der Impfstoff sei völlig sicher und stelle kein Risiko für ihre Gesundheit dar.

Doch nur wenige Tage nach der ersten Dosis am 28. Januar 2021 bekam Snehal starke Kopfschmerzen und musste sich erbrechen und ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Ärzte erklärten, Snehal leide an Hirnblutungen, einer niedrigen Zahl von Blutplättchen und der Bildung von Blutgerinnseln. Nachdem sich ihr Zustand 14 Tage lang nicht gebessert hatte, wurde Snehal von ihrer Familie in ein anderes Krankenhaus verlegt, wo sie acht Tage später starb.

Zu den Beklagten in diesem Fall gehören Adar Poonawalla, CEO des Serum-Instituts, Bill Gates in seiner Rolle als Partner bei der Entwicklung des Covishield-Impfstoffs, das indische Ministerium für Gesundheit und Familienfürsorge, der indische Bundesstaat Maharashtra, der indische Arzneimittelkontrolleur, der ehemalige Direktor des All India Institute of Medical Science und andere.

Rockefeller Foundation und gemeinnützige Organisationen geben Millionen für Forschung aus, um Menschen zum Kauf von COVID-Impfstoffen zu fördern

Die Rockefeller Foundation, die National Science Foundation und andere gemeinnützige Organisationen investieren Millionen von Dollar in eine Forschungsinitiative, um die Akzeptanz von COVID-19-Impfstoffen und anderen empfohlenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erhöhen, indem sie Falsch- und Desinformationen entgegenwirken.

Gemeinsam mit dem Social Science Research Council (SSRC) kündigte die Rockefeller Foundation im vergangenen Monat eine Finanzierung von 7,2 Millionen Dollar für das Mercury Project an, das im November 2021 unter dem Motto „Together, we can build a healthier information environment“ starten soll.

Mit den Mitteln werden 12 Forscherteams in 17 Ländern unterstützt, die Studien zu „ehrgeizigen, angewandten Sozial- und Verhaltenswissenschaften durchführen werden, um die wachsende globale Bedrohung durch niedrige COVID-19-Impfraten sowie Fehlinformationen und Desinformation im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bekämpfen“, so die Rockefeller Foundation.

Die Forschung wird „Interventionen umfassen, die auf die Produzenten oder Konsumenten von Fehlinformationen und Desinformation abzielen oder das Vertrauen in zuverlässige Informationen stärken“.

Einige der „Interventionen“ umfassen „Lese- und Schreibkurse für Sekundarschüler“, um „den Schülern zu helfen, Fehlinformationen über den COVID-19-Impfstoff zu erkennen“, „vertrauenswürdige Botschafter mit Kommunikationsstrategien auszustatten, um die Nachfrage nach COVID-19-Impfungen zu erhöhen“ und „soziale Netzwerke zu nutzen, um maßgeschneiderte, von der Gemeinschaft entwickelte Botschaften zu verbreiten, um die Nachfrage nach COVID-19-Impfungen zu erhöhen.“

Diese Informationen werden laut der Rockefeller Foundation „Beweise dafür liefern, was an bestimmten Orten und für bestimmte Gruppen funktioniert – und was nicht -, um die COVID-19-Impfquote zu erhöhen.“

Einige Kritiker bezeichneten das Projekt als „Propaganda“, die darauf abziele, Ungeimpfte zur Impfung zu bewegen.

Gesetzentwurf des Senats zielt darauf ab, das COVID-Impfmandat für DC-Schulen zu beenden

Zwei republikanische Senatoren haben am Montag einen Gesetzentwurf eingebracht, der 12- bis 15-jährige Schüler an öffentlichen Schulen in Washington, D.C., vor der obligatorischen COVID-19-Impfung schützen soll.

U.S. Sens. Ted Cruz (R-Texas) und Marsha Blackburn (R-Tenn.) erklärten, dass ihre Gesetzesvorlage im Falle ihrer Verabschiedung einen Gesetzentwurf des Stadtrats von Washington D.C. aus dem Jahr 2021 blockieren würde, der ein Impfgesetz aus dem Jahr 1979 dahin gehend abänderte, dass COVID-19-Impfstoffe in die Liste der vorgeschriebenen Kinderimpfungen aufgenommen wurden.

Die Senatoren sagten, dass die Durchsetzung des Gesetzes von 2021 „besonders schädlich“ für schwarze Schüler wäre, die eine niedrigere Impfrate haben als andere Schüler. Cruz sagte in einer Erklärung, die Politik diskriminiere in eklatanter Weise schwarze Schüler in der Hauptstadt der Nation, da die Impfrate schwarzer Schüler zwischen 12 und 15 Jahren in Washington, D.C., bei 60 % liege – weit unter dem städtischen Durchschnitt.

Nach dem Gesetz aus dem Jahr 2021 haben Familien 20 Tage Zeit, um ihr Kind impfen zu lassen, wenn sie über die Nichteinhaltung der Vorschrift informiert werden, andernfalls darf der Schüler nicht am Unterricht teilnehmen. Die Durchsetzung des Gesetzes sollte im Schuljahr 2022–2023 beginnen.