Die vollständige Rede von Xi und Putin auf dem SCO-Gipfel in Samarkand

SAMARKAND, Usbekistan, 16. September (Xinhua) – Der chinesische Präsident Xi Jinping hielt am Freitag eine Rede auf der 22. Sitzung des Rates der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ).

Im Folgenden finden Sie den vollständigen Text der Rede:

Auf dem Trend der Zeit reiten und Solidarität und Zusammenarbeit verstärken, um eine bessere Zukunft anzustreben

Erklärung von S.E. Xi Jinping

Präsident der Volksrepublik China

Auf dem 22. Treffen des Rates der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

Samarkand, 16. September 2022

Ihre Exzellenz Präsident Schawkat Mirzijojew,

liebe Kollegen,

ich freue mich sehr, an der Sitzung des Rates der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) teilzunehmen. Ich möchte Ihnen, Präsident Mirziyoyev, für Ihre herzliche Gastfreundschaft und die durchdachten Vorbereitungen danken. Ich gratuliere Usbekistan für die großartige Arbeit, die es während seiner Präsidentschaft im vergangenen Jahr zur Förderung der SCO-Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen geleistet hat.

Samarkand, das als Perle der Seidenstraße bekannt ist, war Zeuge des Glanzes der alten Seidenstraße, einer Route, die den Warenfluss, die Verbreitung von Wissenschaft und Technologie, die Interaktion von Ideen und die Integration verschiedener Kulturen auf dem eurasischen Kontinent stark gefördert hat. In der Tat ist die alte Seidenstraße eine historische Inspirationsquelle für uns SOZ-Mitgliedsstaaten geblieben, die wir Frieden und Entwicklung anstreben.

In diesem Jahr feiern wir den 20. Jahrestag der SCO-Charta und den 15. Jahrestag des Vertrags über langfristige gute Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den SCO-Mitgliedstaaten. Im Laufe der Jahre ist es uns gelungen, auf der Grundlage dieser beiden Gründungsdokumente einen neuen Weg für die Entwicklung internationaler Organisationen zu beschreiten, und wir können viel von der reichen Praxis der SOZ lernen.

Politisches Vertrauen. Geleitet von der Vision, dauerhafte Freundschaft und Frieden zwischen den SOZ-Mitgliedsstaaten zu schaffen, respektieren wir die Kerninteressen und die Wahl des Entwicklungsweges des jeweils anderen und unterstützen uns gegenseitig bei der Verwirklichung von Frieden, Stabilität, Entwicklung und Verjüngung.

Geleitet von der Vision, dauerhafte Freundschaft und Frieden zwischen den SOZ-Mitgliedsstaaten zu schaffen, respektieren wir die Kerninteressen und die Wahl des Entwicklungsweges des jeweils anderen und unterstützen uns gegenseitig bei der Verwirklichung von Frieden, Stabilität, Entwicklung und Verjüngung. Win-Win-Zusammenarbeit. Wir tragen den Interessen der anderen Seite Rechnung, bleiben dem Grundsatz der Konsultation und Zusammenarbeit zum gemeinsamen Nutzen treu, verstärken die Synergie zwischen unseren jeweiligen Entwicklungsstrategien und bleiben auf dem Weg der Win-Win-Kooperation zum gemeinsamen Wohlstand.

Wir tragen den Interessen der anderen Seite Rechnung, bleiben dem Grundsatz der Konsultation und Zusammenarbeit zum gemeinsamen Nutzen treu, verstärken die Synergie zwischen unseren jeweiligen Entwicklungsstrategien und bleiben auf dem Weg der Win-Win-Kooperation zum gemeinsamen Wohlstand. Gleichheit zwischen den Nationen . Wir bekennen uns zum Grundsatz der Gleichheit aller Länder unabhängig von ihrer Größe, zur konsensbasierten Entscheidungsfindung und zur Behandlung von Problemen durch freundschaftliche Konsultationen. Wir lehnen die Praxis ab, dass die Starken die Schwachen oder die Großen die Kleinen schikanieren.

. Wir bekennen uns zum Grundsatz der Gleichheit aller Länder unabhängig von ihrer Größe, zur konsensbasierten Entscheidungsfindung und zur Behandlung von Problemen durch freundschaftliche Konsultationen. Wir lehnen die Praxis ab, dass die Starken die Schwachen oder die Großen die Kleinen schikanieren. Offenheit und Inklusivität. Wir stehen für ein harmonisches Zusammenleben und gegenseitiges Lernen zwischen verschiedenen Ländern, Nationen und Kulturen, den Dialog zwischen den Zivilisationen und die Suche nach Gemeinsamkeiten bei gleichzeitiger Zurückstellung von Unterschieden. Wir sind bereit, mit anderen Ländern und internationalen Organisationen, die unsere Vision teilen, eine Partnerschaft aufzubauen und eine Zusammenarbeit zu entwickeln, von der alle profitieren.

Wir stehen für ein harmonisches Zusammenleben und gegenseitiges Lernen zwischen verschiedenen Ländern, Nationen und Kulturen, den Dialog zwischen den Zivilisationen und die Suche nach Gemeinsamkeiten bei gleichzeitiger Zurückstellung von Unterschieden. Wir sind bereit, mit anderen Ländern und internationalen Organisationen, die unsere Vision teilen, eine Partnerschaft aufzubauen und eine Zusammenarbeit zu entwickeln, von der alle profitieren. Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir bekennen uns zu den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta; wir behandeln wichtige internationale und regionale Fragen auf der Grundlage ihrer Verdienste und lehnen die Verfolgung der eigenen Agenda auf Kosten der legitimen Rechte und Interessen anderer Länder ab.

Diese fünf Punkte verkörpern rundum den Geist von Shanghai, nämlich gegenseitiges Vertrauen, gegenseitiger Nutzen, Gleichheit, Konsultation, Achtung der Vielfalt der Zivilisationen und Streben nach gemeinsamer Entwicklung. Es hat sich gezeigt, dass dieser Geist die Quelle der Kraft für die Entwicklung der SOZ ist. Er ist auch die grundlegende Richtschnur, an der wir uns in den kommenden Jahren weiter orientieren müssen. Den bemerkenswerten Erfolg der SCO verdanken wir dem Geist von Shanghai. Und wir werden uns auch in Zukunft von ihm leiten lassen.

Kolleginnen und Kollegen,

die menschliche Gesellschaft hat, wie die Natur, in ihrer Entwicklung sowohl sonnige als auch regnerische Tage. Unsere Welt durchläuft heute einen beschleunigten Wandel, wie wir ihn seit einem Jahrhundert nicht mehr erlebt haben, und sie ist in eine neue Phase der Unsicherheit und des Wandels eingetreten. Die Jahrhunderte alte Pandemie hält unvermindert an. Regionale Konflikte flammen immer wieder auf. Die Mentalität des Kalten Krieges und die Gruppenpolitik sind wieder im Kommen, ebenso wie Unilateralismus und Protektionismus. Die wirtschaftliche Globalisierung ist auf Gegenwind gestoßen. Die Defizite in den Bereichen Frieden, Entwicklung, Vertrauen und Regierungsführung haben zugenommen. Die menschliche Gesellschaft ist an einem Scheideweg angelangt und steht vor noch nie dagewesenen Herausforderungen.

Unter diesen neuen Bedingungen sollte sich die SOZ als wichtige konstruktive Kraft in internationalen und regionalen Angelegenheiten angesichts der sich verändernden internationalen Dynamik gut positionieren, auf den Trend der Zeit reagieren, Solidarität und Zusammenarbeit stärken und eine engere SOZ-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufbauen.

Erstens müssen wir die gegenseitige Unterstützung verstärken. Wir sollten den Austausch auf hoher Ebene und die strategische Kommunikation verstärken, das gegenseitige Verständnis und das politische Vertrauen vertiefen und einander in unseren Bemühungen um die Wahrung unserer Sicherheits- und Entwicklungsinteressen unterstützen. Wir sollten uns vor Versuchen externer Kräfte hüten, eine „Farbenrevolution“ anzuzetteln, uns gemeinsam der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder unter einem Vorwand widersetzen und unsere Zukunft fest in den eigenen Händen halten.

Zweitens müssen wir die Sicherheitszusammenarbeit ausbauen. Ein usbekisches Sprichwort besagt: „Mit Frieden genießt ein Land Wohlstand, so wie mit Regen das Land gedeihen kann.“ Mit der von China vorgeschlagenen Globalen Sicherheitsinitiative sollen das Friedensdefizit und die globalen Sicherheitsherausforderungen angegangen werden. Sie ruft alle Länder dazu auf, der Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit treu zu bleiben und eine ausgewogene, wirksame und nachhaltige Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Wir laden alle Beteiligten ein, sich an der Umsetzung dieser Initiative zu beteiligen.

Wir sollten weiterhin gemeinsame Anti-Terror-Übungen durchführen, hart gegen Terrorismus, Separatismus und Extremismus, Drogenhandel sowie Cyberkriminalität und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität vorgehen und uns den Herausforderungen in den Bereichen Datensicherheit, Biosicherheit, Weltraumsicherheit und anderen nicht-traditionellen Sicherheitsbereichen wirksam stellen. China ist bereit, in den nächsten fünf Jahren 2.000 Strafverfolgungsbeamte für die SOZ-Mitgliedsstaaten auszubilden und eine chinesisch-sowjetische Basis für die Ausbildung von Personal zur Terrorismusbekämpfung einzurichten, um den Aufbau von Strafverfolgungskapazitäten in den SOZ-Mitgliedsstaaten zu fördern.

Wir sollten sicherstellen, dass die SCO-Afghanistan-Kontaktgruppe und der Mechanismus für die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Nachbarländern Afghanistans weiterhin ihre Rolle spielen; und wir sollten die afghanischen Behörden ermutigen, eine breit angelegte und integrative politische Struktur zu schaffen und dem Terrorismus den Boden zu entziehen.

Drittens: Wir müssen die praktische Zusammenarbeit vertiefen. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Menschen in allen Ländern der Region ein besseres Leben zu ermöglichen. Die von China ins Leben gerufene Globale Entwicklungsinitiative zielt darauf ab, die weltweite Aufmerksamkeit auf die Entwicklung zu lenken, eine globale Entwicklungspartnerschaft zu fördern und eine robustere, grünere und ausgewogenere globale Entwicklung zu erreichen. China ist bereit, mit allen anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, um diese Initiative in unserer Region voranzutreiben und die nachhaltige Entwicklung der regionalen Länder zu unterstützen.

Wir müssen die beiden Erklärungen zur Sicherung der internationalen Energie- und Ernährungssicherheit, die auf diesem Gipfel angenommen werden sollen, umsetzen und die Energie- und Ernährungssicherheit besser schützen. China wird bedürftigen Entwicklungsländern humanitäre Soforthilfe in Form von Getreide und anderen Hilfsgütern im Wert von 1,5 Milliarden RMB Yuan zur Verfügung stellen.

Wir begrüßen den umfassenden Plan zur Umsetzung des SOZ-Vertrags über langfristige gute Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit für die Jahre 2023 bis 2027, der auf diesem Gipfel angenommen werden soll. Wir sollten die im Rahmen des Gipfels angenommenen Dokumente zur Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel und Investitionen, Aufbau von Infrastruktur, Schutz von Lieferketten, wissenschaftliche und technologische Innovation und künstliche Intelligenz vollständig umsetzen. Es ist wichtig, unsere Bemühungen fortzusetzen, um die Komplementarität der Gürtel- und Straßeninitiative mit nationalen Entwicklungsstrategien und regionalen Kooperationsinitiativen zu erreichen, die submultilaterale Zusammenarbeit und die subregionale Zusammenarbeit auszuweiten und mehr Wachstumsmotoren in der Zusammenarbeit zu schaffen.

Wir müssen die Umsetzung des Fahrplans für die SOZ-Mitgliedsstaaten sicherstellen, um den Anteil der Abrechnung in lokaler Währung zu erhöhen, das System für grenzüberschreitende Zahlungen und Abrechnungen in lokaler Währung besser zu entwickeln, auf die Einrichtung einer SOZ-Entwicklungsbank hinzuarbeiten und so die regionale wirtschaftliche Integration zu beschleunigen. Im nächsten Jahr wird China Gastgeber eines SOZ-Ministertreffens zur Entwicklungszusammenarbeit und eines Industrie- und Lieferkettenforums sein und das China-SOZ-Kooperationszentrum für Big Data einrichten, um neue Motoren für die gemeinsame Entwicklung zu schaffen. China ist bereit, in der Raumfahrt mit allen anderen Parteien zusammenzuarbeiten und ihnen Satellitendaten zur Verfügung zu stellen, um sie bei der landwirtschaftlichen Entwicklung, der Konnektivität sowie der Katastrophenvorsorge und -hilfe zu unterstützen.

Viertens: Wir müssen den zwischenmenschlichen und kulturellen Austausch verstärken. Der Austausch fördert die Integration zwischen den Zivilisationen, was wiederum den Fortschritt der Zivilisationen ermöglicht. Wir sollten die Zusammenarbeit in Bereichen wie Bildung, Wissenschaft und Technologie, Kultur, Gesundheit, Medien, Radio und Fernsehen vertiefen, den anhaltenden Erfolg von bedeutenden Programmen wie dem Jugendaustauschcamp, dem Frauenforum, dem Forum für Völkerfreundschaft und dem Forum für traditionelle Medizin sicherstellen und das SOZ-Komitee für gute Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit sowie andere nicht-offizielle Organisationen dabei unterstützen, die ihnen gebührende Rolle zu spielen. China wird eine chinesisch-sowjetische Eis- und Schneesport-Demonstrationszone einrichten und im nächsten Jahr die SOZ-Foren über Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung sowie über Partnerstädte ausrichten. In den nächsten drei Jahren wird China 2.000 kostenlose Katarakt-Operationen für die SOZ-Mitgliedsstaaten durchführen und ihnen 5.000 Möglichkeiten zur Ausbildung von Humanressourcen bieten.

Fünftens: Wir müssen den Multilateralismus aufrechterhalten. Die Besessenheit, einen kleinen Kreis zu bilden, kann die Welt nur in Richtung Spaltung und Konfrontation treiben. Wir sollten das auf die Vereinten Nationen ausgerichtete internationale System und die auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung entschlossen verteidigen, die gemeinsamen Werte der Menschheit praktizieren und Nullsummenspiel und Blockpolitik ablehnen. Wir sollten den Austausch der SCO mit anderen internationalen und regionalen Organisationen wie den Vereinten Nationen ausbauen, um gemeinsam einen echten Multilateralismus aufrechtzuerhalten, die Weltordnungspolitik zu verbessern und sicherzustellen, dass die internationale Ordnung gerechter und ausgeglichener ist.

Kolleginnen und Kollegen,

der eurasische Kontinent ist unser aller Heimat. Die Wahrung des Friedens und der Entwicklung ist das gemeinsame Ziel der Länder in unserer Region und der Welt insgesamt, und die SOZ trägt bei der Verwirklichung dieses Ziels eine wichtige Verantwortung. In den letzten Jahren hat eine wachsende Zahl von Ländern den Beitritt zu unserer SCO-Familie beantragt. Dies ist ein Beweis für die Kraft der Vision der SOZ und das weithin geteilte Vertrauen in ihre Zukunft. Indem wir die Entwicklung und den Ausbau der SOZ fördern und ihre positiven Auswirkungen voll zur Geltung bringen, werden wir eine starke Dynamik und neue Impulse für die Sicherung eines dauerhaften Friedens und gemeinsamen Wohlstands auf dem eurasischen Kontinent und in der ganzen Welt schaffen. China unterstützt die aktive, aber umsichtige Förderung der SCO-Erweiterung. Dazu gehört die Durchführung des Verfahrens zur Aufnahme des Irans als Mitglied, die Einleitung des Verfahrens für den Beitritt von Belarus, die Aufnahme von Bahrain, den Malediven, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Myanmar als Dialogpartner und die Gewährung des ihnen zustehenden Rechtsstatus für die betreffenden Bewerberländer. Wir müssen die Gelegenheit ergreifen, um einen Konsens zu erzielen, die Zusammenarbeit zu vertiefen und gemeinsam eine glänzende Zukunft für den eurasischen Kontinent zu schaffen.

An dieser Stelle möchte ich Indien die Glückwünsche Chinas zur Übernahme des nächsten SCO-Vorsitzes übermitteln. Wir werden Indien gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten während seiner Präsidentschaft unterstützen.

Kolleginnen und Kollegen,

In diesem Jahr, in dem China mit einem komplexen und herausfordernden Entwicklungsumfeld sowohl im Inland als auch im Ausland konfrontiert war, ist es dem allgemeinen Grundsatz verpflichtet geblieben, Fortschritte zu machen und gleichzeitig eine stabile Leistung aufrechtzuerhalten, und es hat sich bemüht, sowohl eine wirksame Eindämmung von COVID-19 als auch wirtschaftliche Stabilität und Entwicklungssicherheit zu gewährleisten. Wir haben weiterhin auf COVID-19 reagiert und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in einer gut koordinierten Weise gefördert. Auf diese Weise haben wir so weit wie möglich sowohl das Leben und die Gesundheit der Menschen geschützt als auch die allgemeine wirtschaftliche und soziale Entwicklung sichergestellt. Die Grundlagen der chinesischen Wirtschaft, die sich durch eine starke Widerstandsfähigkeit, ein enormes Potenzial, einen großen Spielraum für politische Anpassungen und langfristige Nachhaltigkeit auszeichnen, werden weiterhin solide sein. Dies wird die Stabilität und die Erholung der Weltwirtschaft erheblich fördern und anderen Ländern mehr Marktchancen bieten.

Nächsten Monat wird die Kommunistische Partei Chinas ihren 20. nationalen Kongress abhalten. Nationalkongress einberufen. Es ist ein wichtiges Treffen, das zu einem kritischen Zeitpunkt stattfindet, da China sich auf eine neue Reise in Richtung seines zweiten hundertjährigen Ziels begibt, ein modernes sozialistisches Land in jeder Hinsicht aufzubauen. Auf diesem Nationalkongress wird die Kommunistische Partei Chinas die wichtigsten Errungenschaften und wertvollen Erfahrungen, die bei den Reform- und Entwicklungsbemühungen Chinas gesammelt wurden, umfassend überprüfen. Sie wird auch Aktionsprogramme und übergreifende Politiken formulieren, um Chinas neue Entwicklungsziele auf dem Weg in die neue Ära und die neuen Erwartungen des Volkes zu erfüllen. Wir werden weiterhin den chinesischen Weg der Modernisierung beschreiten, um die Verjüngung der chinesischen Nation zu erreichen, und wir werden weiterhin den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit fördern. Auf diese Weise werden wir mit neuen Fortschritten in der Entwicklung Chinas neue Möglichkeiten für die Welt schaffen und mit unserer Vision und unserer Kraft zu Frieden und Entwicklung in der Welt und zum Fortschritt der Menschheit beitragen.

Kolleginnen und Kollegen,

Auch wenn die Reise lang ist, werden wir unser Ziel sicher erreichen, wenn wir den Kurs beibehalten. Lassen Sie uns im Geiste Shanghais handeln, für die stetige Entwicklung der SOZ arbeiten und gemeinsam unsere Region zu einem friedlichen, stabilen, wohlhabenden und schönen Zuhause aufbauen!

Ich danke Ihnen

Der russische Präsident Wladimir Putin: Herr Präsident, liebe Kollegen,

Ich teile rundum die Erklärungen meiner Kollegen und ihre positive Einschätzung der Arbeit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und ihres wachsenden Ansehens in internationalen Angelegenheiten. Die SOZ ist in der Tat die größte regionale Organisation der Welt geworden. Wie meine Vorredner bereits hervorgehoben haben, lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in den SOZ-Mitgliedsstaaten, die etwa 25 Prozent des globalen BIP erwirtschaften und über ein starkes intellektuelles und technologisches Potenzial sowie einen beträchtlichen Teil der weltweiten natürlichen Ressourcen verfügen.

Gleichzeitig bleibt die SOZ nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter und baut ihre Rolle bei der Bewältigung internationaler und regionaler Probleme und der Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität im gesamten eurasischen Raum aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist besonders wichtig in der gegenwärtigen komplizierten internationalen Lage, über die wir während unseres Treffens mit beschränkter Teilnehmerzahl ausführlich gesprochen haben.

Ich möchte jedoch wiederholen, dass die globale Politik und Wirtschaft vor grundlegenden und unumkehrbaren Veränderungen steht. Die wachsende Rolle neuer Machtzentren rückt in den Vordergrund, und die Interaktion zwischen diesen neuen Zentren beruht nicht auf Regeln beliebiger Art, die ihnen von außen aufgezwungen werden und die niemand kennt, sondern auf den allgemein anerkannten Grundsätzen der Völkerrechtsstaatlichkeit und der UN-Charta, nämlich der gleichen und unteilbaren Sicherheit und der Achtung der gegenseitigen Souveränität, der nationalen Werte und Interessen.

Auf diesen Prinzipien, die frei von jeglichem Egoismus sind, beruhen die gemeinsamen Anstrengungen der SOZ-Mitgliedsstaaten in Politik und Wirtschaft. Dies eröffnet weitreichende Perspektiven für eine kontinuierliche, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, humanitäre Hilfe und anderen Bereichen.

Die Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus, Drogenhandel, organisiertem Verbrechen und illegalen bewaffneten Formationen bleibt eine Priorität unserer Zusammenarbeit. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Unterstützung bei der politischen und diplomatischen Beilegung von Konflikten an unseren Außengrenzen, unter anderem in Afghanistan.

Die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist traditionell ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten der SOZ. Unsere gemeinsamen Bemühungen zielen auf die Ausweitung des Handels- und Investitionsaustauschs, die Durchführung von für beide Seiten vorteilhaften Geschäftsprojekten in verschiedenen Branchen und die Erhöhung des Volumens der Abrechnungen in nationalen Währungen.

Wie bereits erwähnt, auch vom kasachischen Präsidenten, sind wir offen für eine Zusammenarbeit mit der ganzen Welt. Die SCO ist eine Vereinigung ohne Blockbildung. Wir helfen bei der Bewältigung der Energie- und Nahrungsmittelprobleme, die infolge bestimmter Systemfehler in den führenden Volkswirtschaften der Welt im Bereich Finanzen und Energie weltweit zunehmen. Unsere Politik ist nicht egoistisch. Wir hoffen, dass andere Teilnehmer an der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ihre Politik auf denselben Prinzipien aufbauen und aufhören, die Instrumente des Protektionismus, der illegalen Sanktionen und des wirtschaftlichen Egoismus zu ihrem eigenen Vorteil einzusetzen.

Die Entscheidung der Europäischen Kommission, die Sanktionen gegen russische Düngemittel aufzuheben, ist ein anschauliches Beispiel für ein solches egoistisches Verhalten. Wir sind uns der wichtigen Rolle der Düngemittel bei der Bewältigung des Nahrungsmittelproblems bewusst. Natürlich begrüßen wir die Entscheidung, die Sanktionen aufzuheben. Aber es stellt sich heraus, dass diese Sanktionen gemäß der Klarstellung der Europäischen Kommission vom 10. September nur für EU-Länder aufgehoben wurden. Es stellt sich heraus, dass sie die Einzigen sind, die unsere Düngemittel kaufen können. Was ist mit den ärmsten Entwicklungsländern der Welt?

Ich möchte die Anwesenheit von UN-Untergeneralsekretärin [Rosemary] DiCarlo nutzen, um das UN-Sekretariat zu bitten – ich habe diese Angelegenheit vorgestern mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres besprochen -, seinen Einfluss auf die Entscheidung der Europäischen Kommission nicht in Worten, sondern in Taten geltend zu machen und zu fordern, dass sie, unsere Kollegen von der Europäischen Kommission, diese eindeutig diskriminierenden Beschränkungen für Entwicklungsländer aufheben und russischen Düngemitteln Zugang zu ihren Märkten gewähren.

Vorgestern habe ich Generalsekretär Guterres darüber informiert, dass 300.000 Tonnen russischer Düngemittel in den EU-Häfen lagern. Wir sind bereit, sie den Entwicklungsländern kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Russland seine Getreideexporte auf die internationalen Märkte erhöht. In diesem Jahr werden es 30 Millionen Tonnen sein, und im nächsten Jahr werden es 50 Millionen Tonnen sein, wobei 90 Prozent unserer Lebensmittelexporte in die Märkte Asiens, Afrikas und Lateinamerikas gehen.

Die Beschlüsse und Dokumente des laufenden Gipfels zur Verbesserung der Effizienz der internationalen Verkehrskorridore, zum Ausbau der intraregionalen Zusammenarbeit, zur Förderung der industriellen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit und zur Einführung von High-Tech-Lösungen in der Landwirtschaft und im Gesundheitswesen werden zweifellos die weitere Entwicklung der Geschäftsbeziehungen innerhalb der SOZ fördern.

Es ist auch wichtig, die kulturelle und humanitäre Zusammenarbeit innerhalb der SOZ zu fördern.

Die Abkommen und Memoranden über die Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus und Museologie, die während des heutigen Treffens unterzeichnet werden sollen, werden den nächsten Schritt auf diesem Weg darstellen.

Es scheint, dass es gute Möglichkeiten gibt, die Zusammenarbeit im Sport zu intensivieren und möglicherweise große Sportveranstaltungen unter der Schirmherrschaft der SOZ durchzuführen. Zu diesem Zweck könnten wir über die Gründung einer Vereinigung von Sportorganisationen unter dem Dach unserer Assoziation nachdenken.

Freunde,

wie heute auf der Sitzung mit beschränkter Teilnehmerzahl festgestellt wurde, konzentrieren sich die SOZ-Staaten auf die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Ländern, die einen offenen und gleichberechtigten Dialog mit unserer Organisation anstreben und an einem Beitritt zu ihr interessiert sind. In diesem Zusammenhang befürwortet Russland zweifelsohne den frühestmöglichen Beitritt der Islamischen Republik Iran zur SOZ, was mit den Dokumenten und dem Memorandum, die heute unterzeichnet werden, erreicht werden soll. Wir sind davon überzeugt, dass die vollwertige Teilnahme Irans für die Assoziation von Vorteil sein wird, da dieses Land eine wichtige Rolle in der eurasischen Region und in der Welt insgesamt spielt.

Wir stehen auch uneingeschränkt hinter dem Beschluss, der dem Rat der Staatsoberhäupter zur Genehmigung vorgelegt wurde, den Prozess der Aufnahme der Republik Belarus als SCO-Mitglied einzuleiten. Ich möchte klarstellen, dass wir immer dafür eingetreten sind, dass Weißrussland, das ein strategischer Partner und engster Verbündeter Russlands ist, in vollem Umfang an der SOZ teilnehmen sollte. Dies wird zweifellos unsere Fähigkeit verbessern, die Einheit in Politik, Wirtschaft, Sicherheit und humanitären Angelegenheiten voranzutreiben.

Natürlich begrüßen wir, dass Ägypten, Katar und Saudi-Arabien den Status eines SCO-Dialogpartners erhalten haben und dass das Königreich Bahrain, der Staat Kuwait, die Republik Malediven, die Republik der Union Myanmar und die Vereinigten Arabischen Emirate das Verfahren zur Erlangung dieses Status eingeleitet haben. Es gibt noch mehr Länder, die mit der SOZ in verschiedenen Funktionen zusammenarbeiten möchten, und die Anträge anderer Staaten und internationaler Vereinigungen verdienen unsere größte Aufmerksamkeit und wohlwollende Prüfung.

Abschließend möchte ich Präsident Shavkat Mirziyoyev für die Gastfreundschaft und die hervorragende Organisation unserer Arbeit danken und Usbekistan zu seinem erfolgreichen Vorsitz in der SCO gratulieren. Ich möchte auch unseren indischen Freunden, die heute den Vorsitz übernehmen, viel Erfolg wünschen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.