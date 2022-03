Globaler Zusammenbruch der Ernte jetzt eine Gewissheit – weit verbreitete Hungersnot wird den Planeten von 2022 bis 2024 heimsuchen

Ein Zusammentreffen erschreckender Ereignisse hat einen unumkehrbaren Zusammenbruch der Nahrungsmittelproduktion und der Ernteerträge ausgelöst, der bis 2024 zu einer weltweiten Hungersnot führen wird. Diese Ereignisse können nicht aufgehalten werden, und zwar aus dem einfachen Grund, dass Pflanzen Zeit brauchen, um zu wachsen. Man kann Pflanzen nicht sofort anbauen, und wenn sie nicht angebaut werden (oder zerstört werden), gibt es keinen sofortigen Ersatz.

Zu den Gründen für die kommende globale Hungersnot gehören:

Überschwemmungen und Dürren, die u. a. in China, Russland und den USA zu starken Einbrüchen in der Ernteproduktion führen.

Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die zu einem Exportstopp für Lebensmittel und Düngemittel führen.

Krieg in der Ukraine, der zu einer Unterbrechung der Anbausaison 2022 für Weizen, Mais, Soja und andere Feldfrüchte führt.

Krieg im Schwarzen Meer, der den Schiffsverkehr in den Häfen (z. B. in Odessa) blockiert, die normalerweise Getreide exportieren.

Die Einstellung der Produktion fossiler Brennstoffe in den USA durch die Biden-Administration, was zu erheblichen Mehrkosten für Düngemittel und landwirtschaftliche Betriebe führt.

Globales Drucken von Fiat-Währungen, wodurch die Lebensmittelinflation ein grauenhaftes Niveau erreicht.

All dies führt zu zwei Hauptproblemen, die sich nun auf der ganzen Welt beschleunigen werden:

Nahrungsmittel-Mangel

Nahrungsmittel-Inflation

Knappheit bedeutet natürlich, dass es kein verbleibendes Angebot gibt, egal wie hoch die Kosten sind. Inflation bedeutet, dass die verfügbaren Lebensmittel erheblich teurer werden. Beides versetzt die Menschen in Panik und führt schließlich zu weit verbreiteten Unruhen (siehe unten).

Landwirtschaftliche und pflanzliche Betriebsmittel verstehen

Die Landwirte berichten, dass ihre Kosten für die Produktion von Feldfrüchten wie z. B. Weizen um etwa 300 % gestiegen sind. Dies ist auf drei Hauptfaktoren zurückzuführen:

Die Kosten für Düngemittel und Saatgut.

Die Kosten für Treibstoff zum Antrieb landwirtschaftlicher Geräte.

Die Verfügbarkeit von Traktoren und anderen Geräten (und deren Teilen) für die Durchführung mechanisierter landwirtschaftlicher Arbeiten.

Alle drei Faktoren werden aufgrund der oben genannten Bedingungen stark beansprucht.

Zusätzlich zu diesen Faktoren erhöhen die Treibstoffkosten die Transportkosten für die Beförderung des Getreides zu den Getreidelagern und Mühlen erheblich. Die steigenden Kraftstoffkosten treffen die Landwirte also doppelt: erstens durch die Betriebskosten ihrer Maschinen und zweitens durch die Transportkosten.

Leider sieht es so aus, als ob Dieselkraftstoff in Richtung 6 Dollar pro Gallone geht, und das wird die Lebensmittelpreise auf breiter Front stark in die Höhe treiben. Wie ich in meinem Podcast sage, haben Wahlen Konsequenzen… und manipulierte Wahlen haben schlimme Konsequenzen. (Joe Biden bestraft Amerika mit Wirtschaftssanktionen gegen unseren gesamten Energiesektor, während er gegen Russlands Energieexporte keine solchen Sanktionen verhängt).

Die Düngemittelkosten haben sich verdreifacht, und das Düngemittelangebot wird immer knapper

Die Düngemittelpreise haben sich verdreifacht und werden wahrscheinlich noch weiter steigen, zumal Russland die Düngemittelausfuhr gestoppt und die Erdgaspipelines nach Westeuropa stillgelegt hat. Infolgedessen wird das Düngemittelangebot immer knapper. Etwa 5 Milliarden Menschen auf der Welt sind von Düngemitteln abhängig, die aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden und ihre Hauptnahrungsquelle darstellen. Ohne Düngemittel – und wenn es keine mehr gäbe – würden also etwa 5 Milliarden Menschen verhungern.

Ich sage nicht voraus, dass 5 Milliarden Menschen verhungern werden, denn die Düngemittelproduktion ist nicht gleich Null. Aber sie ist im Moment leicht um 25 bis 30 % gesunken, vielleicht sogar noch mehr, und das bedeutet, dass in den kommenden Erntesaisons etwa 2 Milliarden Menschen (oder mehr) von einer echten Hungersnot betroffen sein werden. Nur sehr wenige Menschen verstehen, dass Lebensmittel aus Düngemitteln hergestellt werden, die aus Kohlenwasserstoffen gewonnen werden. Deshalb sind linke Aktivisten so erpicht darauf, Pipelines zu schließen, ohne zu ahnen, dass dies ihre eigene Nahrungsmittelproduktion zum Erliegen bringen wird.

Extreme Lebensmittelknappheit wird in diesem Sommer im Einzelhandel spürbar werden

Zwischen dem Zusammenbruch der Ernteerträge und der Lebensmittelknappheit im Einzelhandel (Lebensmittelgeschäfte) liegt eine gewisse Zeitspanne. Zurzeit, im März, essen wir die Winterernte an Weizen. Im Spätsommer werden wir von der Frühjahrsweizenernte auf der ganzen Welt abhängig sein, und diese Ernten werden einfach nicht in dem Umfang angebaut, der für die Ernährung der Welt notwendig ist.

Die Website StrangeSounds.org hat kürzlich einen guten Überblick über die sogenannte „Weizenapokalypse“ veröffentlicht. Aus diesem Artikel:

Die Weizenaussichten sehen düster aus… Überall auf der Welt…

Ein begrenztes Angebot an Weichweizen, der wichtigsten Weizenart, die im Nordwesten des Landes angebaut wird, hat dazu beigetragen, dass die Weizenexporte aus den Vereinigten Staaten auf ein Sechsjahrestief gefallen sind. Das geht aus dem USDA-Weizenbericht für Februar hervor. Der Bericht besagt auch, dass 71 Prozent des US-Winterweizens im Jahr 2022 von der Dürre betroffen sein werden.

Die Krise der Ernährungssicherheit in Ägypten stellt inzwischen eine existenzielle Bedrohung für die Wirtschaft des Landes dar. Die prekäre Lage der ägyptischen Ernährungssicherheit ist darauf zurückzuführen, dass der Agrarsektor nicht in der Lage ist, genügend Getreide, insbesondere Weizen, und Ölsaaten zu produzieren, um auch nur die Hälfte der Binnennachfrage des Landes zu decken.

[Der chinesische Minister für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten Tang Renjian sagte, dass die seltenen starken Regenfälle im letzten Jahr die Aussaat von etwa einem Drittel der normalen Weizenanbaufläche verzögerten.

Einem Regierungsbericht vom Montag zufolge hat die Dürre in Kanada die kleinste Weizenernte seit 14 Jahren und die Rapsernte auf ein Neunjahrestief gedrückt.

Ausgedörrte Böden und rekordverdächtige Temperaturen im westlichen Anbaugürtel Kanadas haben die landwirtschaftlichen Erträge eines der größten Weizenexporteure der Welt und des größten Rapsanbaugebiets drastisch reduziert. Die Dürre hat Müller und Bäcker gezwungen, mehr für Frühjahrsweizen zu bezahlen, und die Rapspreise auf Rekordhöhen getrieben.

Zu allem Überfluss hat Ungarn alle Getreideexporte gestoppt, um die heimische Versorgung zu sichern. In diesem Artikel auf Natural News listet der Autor JD Heyes die Länder auf, die am ehesten mit ernsthaften Störungen aufgrund von Nahrungsmittelknappheit zu rechnen haben. Dazu gehören Ägypten, Thailand und die Philippinen.

In diesem Sommer werden die Lebensmittelregale in Amerika, Kanada und Westeuropa erschreckend leer aussehen

Das Ergebnis ist, dass die Lebensmittelregale im Jahr 2022 geradezu beängstigend leer sein werden, und die Regale, in denen es tatsächlich Lebensmittel gibt, werden vielleicht doppelt so viel kosten. Bei einigen Produkten könnten sich die Preise verdreifachen.

Sogar Reuters berichtet jetzt offen, dass eine Agentur der Vereinten Nationen die Lebensmittelinflation auf 20 % geschätzt hat. Und diese Zahlen sind etwas veraltet. Wenn man den Sommer und Herbst 2022 mit einbezieht, wird die Inflation viel näher bei 50 % liegen.

Es ist schockierend, dass die Grundnahrungsmittel einen immer größeren Teil der Gehaltsschecks der Arbeitnehmer in Anspruch nehmen werden, so dass diese nicht mehr in der Lage sein werden, für Treibstoff (der ebenfalls in die Höhe schießt) oder für Kleidung, Wohnungen usw. zu bezahlen.

Der einzige Faktor, der die Nachfrage nach Nahrungsmitteln weltweit verringern könnte, ist das weltweite Impfstoffsterben, das durch mRNA/Spike-Protein-Injektionen verursacht wird, die Menschen in Rekordzahlen töten. Die Biowaffe Covid ist schließlich eine Entvölkerungswaffe.

Das Ergebnis werden globale Aufstände und soziale Unruhen in einem Ausmaß sein, wie wir sie noch nie gesehen haben.

Wie im heutigen Podcast (s.u.) beschrieben, wird der Nettoeffekt all dessen globale Aufstände, Chaos und soziale Unruhen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß sein.

Kennen Sie das Sprichwort von den „neun Mahlzeiten vor der Anarchie“? Genau das werden wir noch in diesem Jahr, im Jahr 2022, erleben.

Das bedeutet nicht, dass jede Stadt sofort im Chaos versinken wird, aber Lebensmittelknappheit, Lebensmittelinflation und Energieinflation werden zu extremer Armut und Verzweiflung in der Bevölkerung führen. Infolgedessen werden Sie mehr der folgenden Dinge erleben:

Plünderungen von Lebensmittelgeschäften durch Flashmobs, gefolgt von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in Lebensmittelgeschäften.

Raubüberfälle mit vorgehaltener Waffe auf Menschen, die mit Lebensmitteln beladen aus Lebensmittelgeschäften kommen.

Raubüberfälle auf Lastwagen, die Waren an Lebensmittelhändler liefern (direkt aus Venezuela entwendet).

Zunehmende Autodiebstähle, Einbrüche in Häuser und Verbrechen, die aus Verzweiflung und Hunger resultieren. (Während die Demokraten weiterhin „die Polizei entlasten“.)

In meiner vollständigen Analyse finden Sie weitere Details. Hören Sie sich diesen sehr wichtigen Podcast an, um zu erfahren, was auf Sie zukommt und wie Sie sich vorbereiten können: