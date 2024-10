Globales Sieden? Noch nie war es so kalt.

Manchen Lesern ist vielleicht eine Grafik aufgefallen, die kürzlich in der Washington Post, die als Unterstützerin der Demokraten und Befürworterin der globalen Erwärmung bekannt ist, im Rahmen der Rubrik „Anderswo gesehen, diese Woche in den alternativen Medien“ bei TCW vorgestellt wurde. Diese Grafik behauptet, die Erdtemperaturen der letzten 485 Millionen Jahre darzustellen.

Die Washington Post berichtet uns: „Ein ehrgeiziger Versuch, das Erdklima der letzten 485 Millionen Jahre zu verstehen, hat eine Geschichte wilder Veränderungen und weitaus höherer Temperaturen aufgedeckt, als die Wissenschaftler bisher angenommen hatten – was daran erinnert, wie sehr Veränderung der Erde bereits stattgefunden hat, und eine Warnung vor der beispiellosen Geschwindigkeit der< vom Menschen verursachten Erwärmung.

Die Zeitleiste, die am letzten Donnerstag in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, ist die genaueste Rekonstruktion der vergangenen Temperaturen auf der Erde, die jemals erstellt wurde, sagen die Autoren. Sie wurde durch die Kombination von mehr als 150.000 fossilen Beweisstücken mit modernsten Klimamodellen erstellt und zeigt die enge Verbindung zwischen Kohlendioxid und Globaltemperaturen und zeigt, dass die Welt während des größten Teils der Geschichte des komplexen Tierlebens in einem viel wärmeren Zustand war.

Die Studie legt nahe, dass die durchschnittliche Temperatur der Erde an ihrem heißesten Punkt 96,8 Grad Fahrenheit (36 Grad Celsius) erreichte, weit höher als die historische Temperatur von 14,98 Grad Celsius, die der Planet im vergangenen Jahr erreicht hatte.

Man könnte sich fragen, ob es so etwas wie die „Durchschnittstemperatur der Erde“ geben kann, da sie sich je nach geografischer Lage und Jahreszeit ändert, und ob sie tatsächlich auf ein Zehntelgrad genau über 485 Millionen Jahre zurückverfolgt werden kann. Aber nehmen wir einmal an, dass die Grafik einigermaßen genau ist. In diesem Fall ist die derzeitige Temperatur erheblich niedriger als während der meisten der letzten 485 Millionen Jahre. Die Schlussfolgerung, die der Klimakatastrophist Washington Post aus der Tatsache zieht, dass wir jetzt viel niedrigere Temperaturen erleben als zu der Zeit, als das Leben auf der Erde gedieh, ist, dass wir vom Aussterben bedroht sind, und zwar durch das, was der weltweit größte Klimawissenschaftler, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, als „globales Sieden“ bezeichnet.

Die Washington Post perverse Schlussfolgerung erscheint sowohl im Untertitel des Artikels als auch wird im Text wiederholt: ‚Ein Versuch, das Klima der Erde in der Vergangenheit zu verstehen, hat eine Geschichte wilder Temperaturschwankungen aufgedeckt und eine Warnung vor den Folgen der vom Menschen verursachten Erwärmung ausgesprochen.‘

Das ist Wahnsinn. Der Artikel stellt klar, dass die Studie „zeigt, dass sich die Welt während des größten Teils der Geschichte des komplexen tierischen Lebens in einem viel wärmeren Zustand befand“. Doch unglaublicherweise kommen die Öko-Fanatiker der Washington Post zu dem Schluss, dass unsere gegenwärtig niedrigeren Temperaturen als je zuvor – niedriger als zu der Zeit, als die riesigen Dinosaurier die fruchtbare Erde durchstreiften – eine Warnung vor den schrecklichen „Folgen der vom Menschen verursachten Erwärmung“ sind.

Die Washington Post hebt hervor, was sie „die enge Verbindung zwischen Kohlendioxid und globalen Temperaturen“ nennt. Aber wie ich in meinem neuesten Buch, Es gibt keine Klimakrise, aufzeige, als der atmosphärische CO₂ -Gehalt zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf etwa 300 Teile pro Million (ppm) sank, waren wir gefährlich nahe an dem Punkt von 250 ppm, an dem das Pflanzenleben zu sterben begonnen hätte und wir wirklich vom Aussterben bedroht gewesen wären. Tatsächlich installieren viele Landwirte CO₂ -Generatoren in ihren Gewächshäusern, um den Wert auf etwa 1.000 ppm anzuheben (mehr als das Doppelte des derzeitigen Wertes in der Atmosphäre von etwa 415 ppm), den sie als ideal für das Pflanzenwachstum ansehen.

Die Öko-Katastrophisten scheinen sich auch darüber im Klaren zu sein, dass es uns – in den Worten des ehemaligen britischen Premierministers Harold Macmillan – „noch nie so gut ging“. Die Lebenserwartung der Menschen ist auf einem Rekordhoch, die Ernteerträge steigen rasant, die Armut ist auf einem historischen Tiefstand und die Zahl der klimabedingten Todesfälle ist in den vergangenen 100 Jahren um über 95 Prozent gesunken, obwohl sich die Weltbevölkerung verdreifacht hat.

Die Tatsache, dass die Net-Zero-Pusher zu dem Schluss kommen können, die obige Grafik zeige, dass wir durch die globale Erwärmung vom Aussterben bedroht sind, während die Temperaturen tatsächlich auf dem niedrigsten Stand seit 485 Millionen Jahren sind, zeigt deutlich, wie gefährlich ignorant und verblendet sie sind.