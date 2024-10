Die „Dritte Atombombe“ steht kurz vor der Explosion in Japan.

Der Arzt und Wissenschaftler Robert Malone sagte am Sonntag beim Treffen von Rescue the Republic in Washington D.C., er sei gerade aus Tokio zurückgekehrt, wo 30.000 Menschen gegen selbstreplizierende RNA-Impfstoffe demonstrierten, die dort bald eingeführt werden sollen.

Die Japaner würden als Versuchskaninchen für die Welt benutzt, warnte Malone.

„Die Menschen in Japan nennen dies die dritte Atombombe“, fuhr der Arzt fort. Hierbei handelt es sich um eine Partnerschaft zwischen der amerikanischen Arcturus, der kanadischen CSL und einem japanischen Unternehmen.

Dr. Robert Malone: "I just came back from Tokyo where they had a 30,000 person rally because they're about to deploy self-replicating RNA vaccines. Japan is being used as the guinea pigs for the world for this new technology. The Japanese people are calling this the third atomic… pic.twitter.com/l0gXRxa78y