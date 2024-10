Menschen in Pflegeheimen werden jetzt wieder gegen Covid geimpft.

In den Niederlanden beginnen derzeit wieder die Corona-Impfungen in Pflegeeinrichtungen, und die Diskussionen darüber werden lauter. Besonders in Einrichtungen für Demenzkranke, deren Bewohner nicht mehr selbst entscheiden können, liegt die Verantwortung bei den Familien, doch die Informationslage sorgt für Bedenken. So erhielt die Singer-Songwriterin Nicky Monreau am Mittwoch einen Brief vom Pflegeheim, in dem ihre Mutter lebt. Darin wurde angekündigt, dass alle Bewohner erneut mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer geimpft werden sollen.

Es hieß, die Injektion sei „sicher und biete einen guten Schutz“. In den sozialen Medien kommentierte sie: „Es passiert einfach! Das kann doch kein gutes Gefühl vermitteln, oder?“

Es handelt sich um ein Pflegeheim für Demenzkranke, deren Bewohner nicht mehr in der Lage sind, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Daher müssen die Familien für sie entscheiden. Nicky Monreau kritisiert jedoch, dass die Angehörigen nicht ausreichend informiert werden. „In dem Schreiben wird auf mögliche Nebenwirkungen überhaupt nicht eingegangen!“, beklagt sie.

Ik krijg vandaag deze brief van het #verpleeghuis waar mijn moeder woont.

Ze gaan weer iedereen #prikken tegen #corona met het #mRNA #vaccin van #Pfizer. Want de prik is 'veilig en beschermt goed'.



Het staat er gewoon! Hier word je toch niet goed van? @veen_els @john_bumblebee pic.twitter.com/Y2LHuGTJJB — Nicky (@nickynicky78) October 2, 2024

Aus dem Brief: „Wir freuen uns, Ihnen die Möglichkeit dieser Corona-Impfung anbieten zu können“, „Die Impfung bringt Ihr Immunsystem wieder auf den Standard“ und „Der Impfstoff ist sicher und schützt gut vor schweren Verläufen von Corona.“

Zudem wird darauf hingewiesen, dass gleichzeitig die Grippeimpfung verabreicht werden kann: „Das ist sicher und so einfach.“ So seien die Bewohner sowohl gegen das Coronavirus als auch gegen die Grippe geschützt.

Die medizinische Beraterin Wendy Mittemeijer äußert scharfe Kritik: „‚Der Impfstoff ist sicher‘ steht nach wie vor in den Schreiben, die an ahnungslose ältere Menschen in Pflegeheimen geschickt werden.“ Sie fügt hinzu: „Und das nennen sie ‚Information‘. Das ist wirklich erschreckend.“

Mittemeijer fragt weiter: „Wie lange müssen wir das noch mit ansehen?“