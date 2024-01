Globales Update zur Übersterblichkeit

Ein neuer Blick auf die tatsächlichen Zahlen und wahren Ursachen.

A) Covid regiert immer noch (heimlich) die Show

Die weltweite Übersterblichkeit wird weiterhin durch Covid-Infektionen bei älteren Menschen verursacht. Im Jahr 2022 gab es drei bis fünf Omicron-Wellen und im Jahr 2023 weitere zwei oder drei Omicron-Wellen, zusätzlich zu einer oder zwei Grippewellen pro Jahr (siehe Diagramme unten).

Diese Wellen sind in PCR-Testdaten nicht mehr sichtbar, sie bleiben jedoch in Abwasserüberwachungsdaten sichtbar, z. B. in den Vereinigten Staaten , den Niederlanden , Deutschland , Österreich und der Schweiz . Die Übersterblichkeit verläuft weiterhin parallel zu diesen „unsichtbaren“ Covid-Wellen (siehe Diagramme unten).

In vielen Ländern ist die aktuelle Omicron-Winterwelle die stärkste oder zweitstärkste Covid-Welle seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Covid-Sterblichkeit ist niedriger als in den Jahren 2020 und 2021, weil Omicron milder ist als frühere Varianten und weil die Menschen inzwischen eine gewisse natürliche Immunität entwickelt haben oder gestorben sind.

Gesundheitsbehörden und Impfbefürworter meiden dieses Thema, weil es zeigt, dass ihre Eindämmungsbemühungen gescheitert sind und „Null Covid“ eine Illusion war. Auch Covid-Skeptiker und Impfskeptiker meiden das Thema, weil sie die Übersterblichkeit auf Covid-Impfstoffe schieben wollen.