Globalismus ist wirtschaftliche Sklaverei – Das Leben in der nahen Zukunft

Ein Mann lebt allein in einer kleinen Wohnung. Er würde gerne heiraten, aber der Staat betrachtet diese überholte Institution als “patriarchalisch” und “weißes Vorurteil”. Er wünscht sich Kinder, kann sie sich aber nicht leisten. Außerdem reicht sein jährliches CO₂-Kontingent nicht aus, um einen weiteren ressourcenverschwendenden Menschen zu finanzieren.

Er hat nie etwas besessen. Er mietet sein Zimmer, seine Möbel und seine spärliche Unterhaltung. Wie viel er erhält, hängt davon ab, wie viele Stunden er in seinem Job bei der Regierung arbeitet, wie sehr die Regierung seine Arbeit schätzt, wie viel die Regierung ihm für das Privileg der Nutzung der öffentlichen Infrastruktur abknöpft und wie viel von seinem Einkommen die Regierung an andere bedürftige Bürger umverteilen will. Nach Abzug von Steuern, Mieten, Versorgungsleistungen und anderen Abgaben auf kommunaler, Landes-, Bundes- und internationaler Ebene von seinem Einkommen bleibt ihm wenig – wenn überhaupt – zur freien Verfügung.

Wenn er beschließt, dieses Einkommen zu sparen, um es in seine Zukunft zu investieren, teilt ihm die Regierung mit, dass seine digitalen Währungseinheiten der Zentralbank innerhalb von 90 Tagen verschwinden. Wenn er versucht, etwas zu kaufen, was die Regierung verboten hat, verliert er, was er gerade hat. Wenn er etwas tut, was die Regierung als seinem Wohlergehen abträglich ansieht, sinkt sein sozialer Kreditwert und ein Teil seines frei verfügbaren Einkommens verschwindet. Alle paar Wochen erscheint ein digitaler Arzt (mit künstlicher Intelligenz) auf dem Videobildschirm in seiner Wohnung mit einer detaillierten Liste aller “ungesunden” Dinge, die er seit ihrer letzten Interaktion getan hat. Er wird darüber informiert, dass ein Teil seiner vorübergehenden Ersparnisse an Bürger mit gesünderen Gewohnheiten umverteilt wird, und sein KI-Gesundheitsmonitor sagt ihm, dass er sich unverzüglich bei der nächsten pharmazeutischen Verkaufsstelle melden muss, um sich die neuesten “Impfstoffe” injizieren zu lassen. Andernfalls werden alle elektronischen Unterhaltungsgeräte deaktiviert und er erhält einen dauerhaften Vermerk in seiner Sozialakte.

Er ist unglücklich, und da der staatliche KI-Aufseher seine Unzufriedenheit erkannt hat, ermutigt ihn der Bildschirm in seiner Wohnung, einen persönlichen Sinn zu finden, indem er sich “dem Kampf gegen die globale Erwärmung” anschließt. Zeitweilig tut er genau das. Er chattet mit anonymen Fremden (Bots?) auf der staatlichen Social-Media-Plattform, und alle sind sich einig, dass die Opfer, die sie bringen, um die Welt zu retten, es wert sind. Eines Morgens wacht er auf und stellt fest, dass sein Social Score gestiegen ist und er mit ein paar zusätzlichen digitalen Währungseinheiten von der Zentralbank belohnt wurde. Trotzdem ist unser zukünftiger Mann unglücklich.

Eines Tages heulen die Sirenen und auf dem Bildschirm in seiner Wohnung erscheinen die neuesten Nachrichten: Im Land herrscht Krieg. Er hört aufmerksam zu, kann aber nicht herausfinden, welche fremden Nationen angreifen. Die vertrauenswürdigen Nachrichtensprecher sagen ihm, dass Frieden, Wohlstand und Freiheit in Gefahr sind. Als er aus seiner winzigen Wohnung tritt, trifft er auf andere einsame Mieter, die aufgeregt über die bevorstehenden Schlachten diskutieren. Als er zurückkehrt, teilt ihm sein KI-Betreuer mit, dass er persönlich ausgewählt wurde, um sein Heimatland vor seinen Feinden zu schützen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlt sich unser zukünftiger Mensch lebendig.

Bald findet er sich im Ausbildungslager wieder, wo er regelmäßig trainiert, diszipliniert wird und Kameradschaft genießt. Ein halbes Jahr später werden er und seine neuen Freunde nach Übersee verlegt. Seltsamerweise hat ihm in der ganzen Zeit niemand gesagt, gegen wen er kämpfen soll. Alles, was er weiß, ist, dass sie sich im Krieg gegen “die Autoritären” befinden, die “unsere Demokratie wegnehmen wollen”. Im Lager herrscht Vorfreude und endloses Gerede von Abenteuern. Dann, als alle am wenigsten damit rechnen, greift ein Schwarm donnernder Drohnen von oben an. Die Explosionen scheinen aus dem Nichts zu kommen. Er sieht, wie die Körper seiner Freunde in Stücke gerissen werden. Dann wird alles dunkel.

Er erwacht schwer verletzt in einem Krankenhaus, wird als Held gefeiert und nach Hause geschickt. Als er dort ankommt, sieht er Brotschlangen vor den staatlichen Verteilungszentren für genmanipulierte Lebensmittel. Er hört, wie ein Bettler auf der Straße scherzt, man solle sie “Insektenschlangen” nennen, weil es sonst nichts zu essen gebe. Er erfährt, dass jemand anderes in seine alte Wohnung eingezogen ist, aber wegen seines Militärdienstes wird ihm eine neue angeboten, die kleiner ist und noch weniger Möbel hat als die, die er verloren hat. Er stellt fest, dass die meisten seiner früheren Nachbarn nie aus dem Krieg zurückgekehrt sind und viele der Neuankömmlinge, die jetzt in ihren Wohnungen leben, genauso aussehen und klingen wie die Leute, die er in Übersee bekämpfen sollte. Nichts ergibt einen Sinn. Er fühlt sich noch verlorener und einsamer als vor seinem Kriegseinsatz. Sein KI-Betreuer teilt ihm mit, dass er auf eine Liste von Personen gesetzt wurde, die als “potenzielle inländische Terroristen” gelten. Wenn er auf dieser Liste bleibe, werde es schwierig für ihn, zu arbeiten und zu leben.

Dann, eines Tages, fragt ihn sein digitaler Arzt, ob er Hilfe brauche, um sein Leben friedlich zu beenden: “Sie können andere retten”, wird ihm gesagt, “indem Sie Ihren CO₂-Fußabdruck dauerhaft reduzieren”, und er fragt sich gequält: “Wie sind wir hierher gekommen?

Die kürzeste Antwort an unseren zukünftigen Freund lautet: “Die Regierungen haben gesundes Geld aufgegeben. Sie haben Goldmünzen durch Papiergeld ersetzt. Sie untersagten den Bürgern, frei Handel zu treiben, und verlangten, dass für wirtschaftliche Transaktionen nur staatlich ausgegebene Banknoten verwendet werden durften. Dann gaben sie privaten Zentralbanken die Macht, diese Papierscheine zu drucken, wann immer sie entschieden, dass dies gut für die Wirtschaft sei.

Wessen Wirtschaft schützen die reichen Zentralbanker – die der Wall Street oder die der Arbeiterklasse? Obwohl die Zentralbanken angeblich die Aufgabe haben, die Beschäftigung zu maximieren und die Inflation zu minimieren, agieren sie als Marktmanipulatoren und Gelddrucker für ausgabefreudige Regierungen. Indem sie das Angebot an Papiergeld erhöhen, steigen die Preise für Konsumgüter. Aber auch der numerische Preis von Aktien an der Börse steigt, obwohl diese Anlagen keinen realen Wert gewinnen, aber ihre steigenden Preise die Illusion eines Wirtschaftswachstums vermitteln. Viele schlechte Unternehmen, die auf einem freien Markt niemals überleben würden, werden auf Scheinmärkten zu lukrativen Anlagemöglichkeiten. Das schnelle Geld geht an Unternehmen, die keinen Marktwert produzieren. Wer verliert in diesem künstlichen Arrangement am meisten? Die Ärmsten, die keine Aktien besitzen und nur wenig Bargeld zurücklegen können. Sie mussten mit ansehen, wie der Hundert-Dollar-Schein unter ihrer Matratze in den vergangenen fünfzig Jahren den größten Teil seines Wertes verloren hat.

Weder Fiat-Währungen noch Zentralbanken haben in freien Gesellschaften einen funktionalen Platz. Regierungen, die den Wert des Geldes manipulieren, manipulieren die Märkte und bestehlen die arbeitenden Armen. Den Reichsten gehört am Ende alles, während alle anderen versuchen, ihr Leben auf einem schmalen Grat zwischen Konsumschulden, Hypotheken, langfristigen Krediten und der wachsenden Aussicht auf Zahlungsunfähigkeit zu balancieren. Diese von den finanziellen und politischen Eliten geschaffene Welt ist unhaltbar. Sie ist auch eine Form der wirtschaftlichen Sklaverei.

Weil sie nicht nachhaltig ist, werden diejenigen, die am meisten von ihrem Aufbau profitiert haben, alles tun, um ihren Zusammenbruch zu überleben. Ein abstürzender Dollar spielt keine Rolle, wenn diejenigen, die heute das Finanzsystem kontrollieren, die digitalen Zentralbankwährungen von morgen kontrollieren; extreme Ungleichheit und zügellose Armut spielen keine Rolle, wenn Regierungen unzufriedene Bürger davon überzeugen können, dass Klimawandel, Krankheit und Krieg von ihnen verlangen, weniger zu besitzen und mehr zu opfern. Wachsender öffentlicher Zorn spielt keine Rolle, wenn diejenigen, die über Armeen verfügen, Reden zensieren, die Lebensmittelversorgung einschränken, Kriege schüren und Dissidenten einsperren können.

Denken Sie darüber nach: Wie viel von der obigen Geschichte erscheint Ihnen fremd, und wie viel kommt Ihnen schmerzlich bekannt vor? Ihre Antwort wird uns zeigen, wie viel Zeit uns noch bleibt.