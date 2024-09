„Nachhaltige“ Überwachung und Tokenisierung der Natur: Der Fall von „O.N.E. Amazon“

Whitney Webb, Mark Goodwin

Der Architekt der BlackRock-ETFs hat sich mit einer Gruppe von Unternehmen zusammengetan, die mit den US-Geheimdiensten und dem Schuldenhandel der US-Regierung verbunden sind, um den Amazonas-Regenwald zu tokenisieren und mit einem groß angelegten Sensornetzwerk zu „borgifizieren“, um eine neue Form von „digitalem Gold“ zu schaffen.

Ein Satellitenüberwachungsunternehmen mit Verbindungen zu US-Geheimdiensten, ehemaligen Beamten der Trump-Regierung, Schuldenbaronen der US-Regierung und dem Stablecoin Tether (USDT) kündigte Anfang des Jahres Pläne zum Aufbau des „Internets für Wälder“ im Amazonas-Regenwald an. Das Satellitenunternehmen „Satellogic“ will sich einer Initiative anschließen, die einen der ältesten und wichtigsten Wälder der Welt mit Sensoren und einer „Infrastruktur für maschinelle Intelligenz“ ausstatten will, die von einer Gruppe namens „O.N.E. Amazon“ geleitet wird. „O.N.E. Amazon“ wiederum versucht, den Amazonas-Regenwald in ein digitales Wertpapier zu verwandeln, das zerhackt, in Token umgewandelt und als neuartige Form des digitalen Kredits an Investoren in aller Welt verkauft werden soll. Die Partner von „O.N.E. Amazon“ bei diesem Vorhaben, wie z.B. „Aecom“, haben auch wichtige Verbindungen zu den US-Geheimdiensten.

„O.N.E. Amazon“ wird von Peter Knez geleitet, der die Schaffung von ETFs (börsengehandelten Fonds) und iShares beaufsichtigt hat. „O.N.E. Amazon“ gehört jetzt zu BlackRock. Knez, der auch viele Jahre lang als Global Chief Investment Officer von BlackRock tätig war, ist auch Vorsitzender der „Venom Foundation“, die eine eigene Blockchain und ein Token entwickelt, um die „Entwicklung und Implementierung von digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) und traditionellen Finanzprodukten durch Regierungen und Unternehmen“ auf der ganzen Welt zu erleichtern. In Anbetracht der Tatsache, dass „O.N.E. Amazon“ seine Initiative zur Tokenisierung des Regenwaldes als „zielgerichtete Krypto“ beschreibt und ebenfalls von Knez geleitet wird, scheint es wahrscheinlich, dass die auf den Amazonas fokussierte Initiative „Venom“ in irgendeiner Form einbezieht. In Anbetracht der Verbindungen von „Satellogic“ zu früheren Bemühungen, Lateinamerika einen Bitcoin-Blockchain-gestützten Kohlenstoffmarkt aufzuzwingen, ist es auch möglich, dass Bitcoin oder eine andere prominente Blockchain verwendet wird, insbesondere in Anbetracht der Beteiligung von Jalak Jobanputra, einem Großinvestor im Bereich digitaler Währungen und insbesondere in wichtigen Bitcoin-bezogenen Unternehmen, an der angeblichen Mitgründung von „O.N.E. Amazon“.

Wie wir bereits Anfang des Jahres in einem Artikel mit dem Titel Tokenized Inc. berichtet haben, versuchen BlackRock und andere Titanen der Finanzwelt, die natürliche Welt zu tokenisieren und zu finanzieren. In Anbetracht der Tatsache, dass der Architekt von iShares jetzt an der Spitze von „O.N.E. Amazon“ steht, ist es wichtig, über die Worte von BlackRocks Larry Fink kurz nach der Genehmigung des iShares-Bitcoin-ETF Anfang dieses Jahres nachzudenken. Fink erklärte: „Wir glauben, dass ETFs eine Technologie sind, die sich nicht von Bitcoin als Technologie zur Speicherung von Vermögenswerten unterscheidet.“ Mit anderen Worten, Blockchain und ETFs dienen laut Fink lediglich als technologisches Mittel zur Speicherung von zentralisierten Indizes, Fonds und tokenisierten Vermögenswerten, in direktem Gegensatz zu den Gründungsbestrebungen von Bitcoin als digitale Peer-to-Peer-Währung. Jetzt versucht der Mann, der die ETF-Maschine von BlackRock entwickelt hat, den Amazonas-Regenwald zu tokenisieren und in einen digitalen Vermögenswert mit begrenztem Vorrat zu verwandeln – und damit ein großes und wichtiges Ökosystem in ein „digitales Gold“ oder eine Bitcoin-Analogie zu verwandeln.

Jahrelang haben Wall-Street-Titanen wie BlackRock dazu beigetragen, südamerikanische Länder mit einer beispiellosen Verschuldung zu belasten und sie durch die Dollarisierung oder Institutionen wie den IWF und die Weltbank ihrer wirtschaftlichen Souveränität zu berauben. Jetzt versuchen sie, die wichtigsten Ressourcen des Kontinents in eine Art „digitales Gold“ zu verwandeln, das durch ein Satellitensensorsystem durchgesetzt werden soll, das mit Personen verbunden ist, die tief in die Bemühungen zur Globalisierung der Dollar-Schulden und auch in die amerikanischen Geheimdienste investiert haben. Während das Ziel als „Erhaltung“ des Amazonas bezeichnet wird, zielt der „Satellogic“-„O.N.E.-Amazon“-Vorschlag stattdessen darauf ab, die Ausbeutung einer geschützten Ressource wie nie zuvor zu ermöglichen und gleichzeitig ein kybernetisches Überwachungsnetz in eines der größten Naturdenkmäler einzubauen – nicht, um die „Gesundheit“ des Waldes zu gewährleisten, sondern um die „Integrität“ der digitalen Vermögenssicherheit sicherzustellen, die es nun aufrechtzuerhalten gilt.

Was ist „O.N.E. Amazon“?

„O.N.E. Amazon“ zielt darauf ab, „nachhaltige Auswirkungen für die Umwelt und die Investoren zu schaffen, indem es Technologien der nächsten Generation einsetzt, um Innovation in den Naturschutz zu bringen.“ Das Unternehmen wurde offiziell auf der COP28 im Dezember 2023 gegründet, scheint aber seine Tätigkeit um das Jahr 2021, wenn nicht früher, aufgenommen zu haben. Die „Innovation“, die „O.N.E. Amazon“ anbietet, steht im Zusammenhang mit der bevorstehenden Emission eines „regulierten „O.N.E. Amazon Digital Asset Security“. Laut Peter Knez, dem Vorsitzenden von O.N.E. Amazon, „wird jedes Wertpapier den wahrgenommenen Wert eines Hektars Biome im Amazonas-Regenwald repräsentieren, der durch eine 30-jährige Vereinbarung zur Erhaltung dieses Landes abgesichert ist.“ Die Anzahl der auszugebenden Wertpapiere wird auf 750 Millionen begrenzt sein, was der Fläche des Regenwaldes entspricht“. Mit anderen Worten: Jedes herausgegebene Wertpapier steht für einen Hektar des Amazonasgebiets. Knez erklärte in einem Interview mit „TradeArabia“, dass sich die Gruppe bereits „ein beeindruckendes langfristiges Abkommen zum Schutz von 50 Millionen Hektar Regenwald gesichert hat, eine Fläche größer als Spanien“. Das Unternehmen behauptet, dass „Investoren von der potenziellen Wertsteigerung des Wertpapiers profitieren werden“, und zwar größtenteils aufgrund der „endlichen Größe“ des Regenwaldes, den es als Token darstellt.

Die Erlöse aus dem Kauf dieses Wertpapiers gehen an den „O.N.E. Amazon Impact Found“ (OAIF) mit Sitz in Abu Dhabi, VAE, der „Arbeitsplätze für die lokalen Amazonas-Gemeinschaften schaffen und die Energiewende in den Ländern, durch die sich der Amazonas-Regenwald erstreckt, beschleunigen wird.“ Bei seinem Start auf der COP28 wurde „O.N.E. Amazon“ zusammen mit dem OAIF als „die weltweit erste Billionen-Dollar-Plattform für naturbasierte Vermögenswerte“ bezeichnet. Goldman Sachs ist der „Strukturierungspartner“ für den Fonds. Das Unternehmen hat auch erklärt, dass dieser Fonds „in Projekte der Energiewende und der Kreislaufwirtschaft investieren wird, einschließlich Infrastruktur- und saubere Energieerzeugungsprojekte, zusätzlich zu eher lokal begrenzten Projekten zur Erhaltung von Land im Amazonasgebiet.“ Er soll auch das §Leben von Millionen von Bewohnern der Region verbessern“.

Wie wir jedoch bald sehen werden, zeigen die bisherigen Bemühungen von „O.N.E. Amazon“ im Amazonasgebiet, dass die Gruppe, obwohl sie behauptet, sich für die Erhaltung des Ökosystems und das Wohlergehen der Eingeborenen einzusetzen, in Bezug auf die indigenen Stämme des Amazonasgebietes räuberisch gehandelt hat. Außerdem unterstützt der Konzern in den Ländern, in denen er tätig ist, große Industrieprojekte, die weder der lokalen Bevölkerung noch der Umwelt zugute kommen, sondern eher das Gegenteil bewirken.

Zur Absicherung ihrer digitalen Vermögenswerte, die mit jedem Hektar des Amazonas-Regenwaldes verbunden sind, plant „O.N.E. Amazon“ in Zusammenarbeit mit dem MIT Media Lab und dem bereits erwähnten Satellitenüberwachungsunternehmen „Satellogic“ den Aufbau des „weltweit ersten Internet of Forest (IoF)“. Ein Teil des OAIF wird in den Aufbau des IoF und andere Investitionen in die „Datenbefähigung“ des Amazonas fließen. Das MIT Media Lab unterstützt „O.N.E. Amazon“ bei der Entwicklung eines Frameworks zur Überwachung jedes Hektars, das mit einem Token für die digitale Vermögenssicherheit versehen ist“, das außerdem ein datengestütztes Echtzeitverständnis der Vorgänge im Amazonas-Biom ermöglicht. Auf seiner Website erklärt O.N.E. Amazon, dass die IoF „die Gesundheit“ des Regenwaldes überwachen und analysieren und gleichzeitig „jeden Hektar Land digital vernetzen“ wird. Laut Rodrigo Veloso, dem Mitbegründer und CEO von „O.N.E. Amazon“, einem ehemaligen Vorstandsmitglied der „Trump Media & Technology Group“, wird das IoF den Regenwald überwachen und analysieren:

Das Internet der Wälder soll zuverlässige Messungen wichtiger ökologischer und sozialer Kennzahlen gewährleisten, als erstklassige Datenerfassungs- und -speicherungsinfrastruktur für die wissenschaftliche Analyse von Waldumgebungen dienen und es lokalen Gemeinschaften ermöglichen, besser zu verstehen, wie sich ihr Verhalten und das Verhalten von Institutionen auf die natürliche Umwelt im Regenwald auswirkt.

Chris Lang, Redakteur des REDD-Monitor-Substacks, enthüllte in einem Bericht aus dem Jahr 2023, dass „O.N.E. Amazon“ seit 2021 versucht, das Konzept „Internet der Wälder“ markenrechtlich zu schützen und dass die Marke Folgendes abdecken soll:

Software als Dienstleistung; elektronische Datenspeicherung; Datenbankentwicklung; Datenanalyse und -verarbeitung; Informations-/Datenverarbeitung; Forschung über agroforstwirtschaftliche und agrarökologische Systeme; Forschungstätigkeiten, einschließlich der Verwendung von Apparaten und Instrumenten für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Überwachung und Vermessung von Wäldern und Böden; Scannen; Beratung bei der Durchführung von Tests und Messungen zur Qualitätskontrolle; Messung und Überprüfung von Kohlendioxidemissionen und anderen Treibhausgasen; Luftphotogrammetrie; Photogrammetrie; Landvermessung; topographische Vermessungen; geologische Vermessungen; Kontrolle der Luftverschmutzung und Lärmbelästigung; Forschung auf dem Gebiet des Umweltschutzes; geologische Forschung; biologische Forschung; Bereitstellung von wissenschaftlichen Informationen, Ratschlägen und Beratung im Zusammenhang mit dem Kohlenstoffausgleich; Entwicklung von technischen Projekten über agroforstliche und agroökologische Systeme.

In Anbetracht der Erwähnung von Kohlendioxidemissionen und Kohlenstoffausgleich scheint es klar zu sein, dass die „O.N.E. Amazon Security“ und das „Internet der Wälder“, das sie untermauert, beabsichtigt, sich in die breiteren Bemühungen zu integrieren, Kohlenstoffmärkte weltweit durchzusetzen. Wie bereits in früheren Berichten erwähnt, ist Lateinamerika in dieser Hinsicht ein wichtiger Schwerpunkt für „grüne“ Banker und Finanziers, und „O.N.E. Amazon“, wie auch Gruppen wie GREEN+, nutzen zutiefst ungerechte vertragliche Vereinbarungen, die auf lokaler Ebene getroffen werden, um ihre Pläne umzusetzen. Auf die O.N.E. Amazon-Verträge wird in Kürze näher eingegangen.

Darüber hinaus haben die „O.N.E.-Amazon“-Mitbegründer Peter Knez und Rodrigo Veloso zusammen mit dem „O.N.E.-Amazon“-Partner Veea und Mysten Labs in einem Forschungspapier, das im April dieses Jahres veröffentlicht wurde, einen Ansatz entwickelt, bei dem die Blockchain-Technologie in den „Schutz der biologischen Vielfalt integriert werden kann und eine neuartige Perspektive bietet, wie digitale Resilienz in ökologischen Kontexten aufgebaut werden kann.“ Im Papier mit dem Titel „Preserving Nature’s Ledger: Blockchains in Biodiversity Conservation“ wird ein Rahmenwerk vorgestellt, das sich auf „Tokenisierungsstrategien für Arten der biologischen Vielfalt und für IoT-Lösungen wie Sensoren, Drohnen und Satelliten zur Überwachung und Aufzeichnung von Daten im Zusammenhang mit Arten und Ökosystemen“ konzentriert.

In dem Papier heißt es, dass die in diesem Rahmen gewonnenen Biodiversitätsdaten zur Entwicklung neuer grüner Anleihen und Derivate verwendet werden könnten, die über eine Blockchain gehandelt werden könnten. Um dies zu erreichen, schlagen sie die „Datafizierung der Biodiversität“ vor, die sie als „den Prozess der Erstellung digitaler Darstellungen verschiedener Arten im Ökosystem“ definieren. Sie schlagen auch „Datenwiederverwendungskaskaden“ vor, was sich auf „den Prozess der Wiederverwendung gesammelter Biodiversitätsdaten für verschiedene Zwecke […], die nicht notwendigerweise und direkt mit Erhaltungsbemühungen verbunden sind“, bezieht, d. h. die Kommerzialisierung der erhaltenen Biodiversitätsdaten. Ein später angeführtes Beispiel bezieht sich darauf, wie „alle gesammelten Daten verwendet werden können, um KI-Trainingssätze zu erstellen, die darauf abzielen, Bedrohungen für die biologische Vielfalt zu identifizieren und zu beheben“. In diesem Beispiel wird behauptet, dass die Daten verwendet werden könnten, um eine KI zu trainieren, die „Schwarmintelligenz-Drohnen einsetzt, die in Kontakt mit Sensoren am Boden stehen“, um „Bedrohungen und Schocks für die biologische Vielfalt zu bewältigen“.

Aus dem Papier geht nicht hervor, wie diese „Innovationen“ die biologische Vielfalt tatsächlich fördern und schützen werden. In der Schlussfolgerung des Papiers heißt es lediglich, dass „die Ergebnisse der Nutzung von [Biodiversitäts-]Daten hoffentlich zur Erhaltung der biologischen Vielfalt durch nachhaltige Investitionen in digitale Technologien beitragen werden“ (Hervorhebung hinzugefügt). Es scheint wahrscheinlich, dass diese Technologie-Investitionen auf die Ausweitung des Sensornetzwerks und das Internet der Wälder anspielen, bei denen es offenbar eher darum geht, die natürliche Welt zu überwachen und sie in einen finanziellen Vermögenswert zu verwandeln, als die biologische Vielfalt tatsächlich zu fördern, sowie auf den bereits erwähnten Einsatz von „Schwarmintelligenz-Drohnen“ zum „Management“ der biologischen Vielfalt.

„Mysten Labs“, die das Papier zusammen mit den Mitbegründern von „O.N.E. Amazon“ verfasst haben, sind eng mit dem von Peter Thiel und der DARPA unterstützten Social-Media-Netzwerk Facebook und dessen Bemühungen um eine eigene digitale Währung verbunden. „Mysten Labs“ wurde im September 2021 von vier ehemaligen Mitgliedern des Stablecoin-Projekts „Libra“ von Meta/Facebook gegründet, das auch als „Diem“ und „Novi Financial“ bekannt ist. Evan Cheng, Mitbegründer und CEO, war zuvor Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei „Novi Financial“, während Sam Blackshear, ein weiterer Mitbegründer und CTO von „Mysten Labs“, zuvor Chefingenieur bei „Novi“ war und während seiner Zeit bei Meta maßgeblich an der Entwicklung der von „Libra“/“Diem“ verwendeten Programmiersprache „MOVE“ beteiligt war. Zum Gründungsteam gehören auch Adeniyi Abiodun und George Danezis, die maßgeblich an der Entwicklung von Diems Stablecoin und der bereits erwähnten Programmiersprache „MOVE“ mitgewirkt haben – der Sprache, die jetzt von der Blockchain „Sui“ von „Mysten Labs“ verwendet wird .

Die Partner von „O.N.E. Amazon“

Obwohl „O.N.E. Amazon“ in der Vergangenheit mit Gruppen wie den bereits erwähnten „Mysten Labs“ zusammengearbeitet hat, sind die einzigen „offiziellen“ Partner, die auf der Website aufgeführt sind, das „Media Lab“ des MIT, „Satellogic“, „Aecom“ und „Veea“. Die drei letztgenannten haben bedeutende Verbindungen zur US-Regierung, insbesondere zum US-Militär und zu Geheimdiensten.

Das MIT Media Lab war die treibende Kraft hinter der Gründung der „Digital Currency Initiative“, die in Zusammenarbeit mit der US-Notenbank die Durchführbarkeit einer US-Dollar-Zentralbankwährung untersuchte (dieses Projekt ist als „Project Hamilton“ bekannt). Es ist auch bekannt für seine früheren, sehr engen finanziellen Beziehungen zu dem Sexhändler von Minderjährigen, Währungsspekulanten und Finanzkriminellen Jeffrey Epstein, der nicht nur das „Media Lab“ des MIT finanzierte und eine enge Beziehung zu dessen ehemaligem Leiter Joi Ito pflegte, sondern auch andere Großspender wie Bill Gates und Leon Black einbrachte. Epstein war sehr an Kryptowährungen interessiert und lud den Kryptopionier Brock Pierce auf seine Insel ein, um über Kryptowährungen zu sprechen. Pierce gründete später zusammen mit William Quigley, einem langjährigen Geschäftspartner von Bill Elkus, einem ehemaligen Treuhänder der J. Epstein Foundation und Gründungspartner von „Idealab“, dem ersten institutionellen Investor in „PayPal“, den Dollar-Stablecoin Tether (USDT). Das „Media Lab“ des MIT hat sich offenbar nicht öffentlich zu seiner Partnerschaft mit „O.N.E. Amazon“ geäußert.

Der andere Partner von „O.N.E. Amazon“ bei seinem IoF-Projekt ist „Satellogic“. „Satellogic“ erhielt vor kurzem eine Investition von 30 Millionen Dollar von Tether (USDT), und Howard Lutnick, der langjährige CEO von „Cantor Fitzgerald“ – dem Verwahrer eines Großteils der US-Schatzpapiere von Tether – sitzt im Vorstand. Lutnick und Cantor halten jeweils 23,9% der „Satellogic“-Aktien, zusammen also 47,8%. Lutnick wurde vor kurzem zum Co-Vorsitzenden von Donald Trumps Übergangsteam ernannt, wo er Trump bei der Auswahl des Kabinetts und anderer Führungspositionen helfen wird, falls Trumps Wahlkandidatur 2024 erfolgreich ist. Den Vorsitz im Vorstand von „Satellogic“ hat auch Steve Mnuchin, Trumps ehemaliger Finanzminister, der in den Monaten vor und während der Covid-19-Krise an der Umsetzung von BlackRocks „Going Direct“-Plan beteiligt war. „Going Direct“ legte den Großteil des Geldes, das für die Wirtschaftshilfe gedruckt wurde, um die Auswirkungen der Lockdownpolitik auf normale Amerikaner abzumildern, in die Hände von Wall Street-Giganten wie BlackRock. BlackRock, dessen Chef Larry Fink von Trump beauftragt wurde, die fiskalische Antwort der Regierung auf die Krise zu entwickeln, verwendete einen Großteil dieses Geldes, um Anteile an seinen eigenen ETFs zu kaufen. Der ehemalige Generalstabschef des US-Militärs unter Trump, Joseph Dunford, ist ebenfalls im Vorstand von „Satellogic“ vertreten.

Abgesehen vom Vorstand waren die Mitbegründer von „Satellogic“, Emiliano Kargieman und Gerardo Richarte, vor der Gründung von „Satellogic“ langjährige Auftragnehmer der DARPA, der NSA und anderer US-Geheimdienste. Kargieman erklärte kürzlich, dass die Investition von Tether „Satellogic“ helfen würde, leichter „in den US-Markt für nationale Sicherheit“, d. h. in Geheimdienstverträge, vorzudringen. Tether selbst hat im vergangenen Jahr das FBI, den amerikanischen Inlandsgeheimdienst und den Secret Service auf seine Plattform geholt, was es ihnen ermöglicht, Tether von Wallets zu überwachen und zu beschlagnahmen, die von der US-Regierung als feindlich angesehen werden.

Darüber hinaus war „Satellogic“, wie wir im Artikel „Verschuldung von oben“ berichteten, auch ein wichtiger Partner in einem Projekt namens „GREEN+“, das darauf abzielt, die Satellitenüberwachung zu nutzen, um Lateinamerikas Schutzgebiete in tokenisierte Kohlenstoffgutschriften umzuwandeln, die auf der Bitcoin-Sidechain „Rootstock“ (RSK) gehandelt werden können, und um Industrieprojekte zu finanzieren, die ein interkontinentales „Smart Grid“ aufbauen würden, das die Amerikas digital miteinander verbindet.

„Satellogic“ ist nicht die einzige Firma, die mit „O.N.E. Amazon“ zusammenarbeitet. Ein weiterer Partner, „Aecom“, ist der Nachfolger der mit der CIA verbundenen Ashland Oil und schließt derzeit umfangreiche Verträge mit USAID ab, das weithin als CIA-Tarnorganisation gilt. In den 1970er Jahren bekannte sich „Ashland Oil“ in mehreren Fällen schuldig, illegale inländische Wahlkampfspenden geleistet zu haben, die später Teil des Watergate-Skandals wurden, und Regierungsbeamte in mehreren Ländern bestochen zu haben. Im gleichen Zeitraum wurde aufgedeckt, dass Ashland große Summen an CIA-Geldern für „ungenannte Zwecke“ erhalten hatte, von denen etwa die Hälfte in bar gezahlt wurde. Ashland, die CIA und die SEC lehnten es ab, sich zur Art dieser Zahlungen zu äußern. Die Washington Post berichtete in den späten 1970er Jahren, dass die CIA „Ashland Oil“ als „Deckmantel für einen im Ausland operierenden Agenten“ benutzt habe. Darüber hinaus spielte „Ashland Oil“ in den 1970er und 1980er Jahren eine zentrale Rolle in einer Reihe von Skandalen, in die CIA-Veteranen verwickelt waren, die in Oman und Libyen tätig waren. Diese Veteranen arbeiteten im Auftrag der so genannten „privaten CIA“, die während der Carter-Regierung von Ted Shackley, dem „blonden Geist“ der CIA, und dem ehemaligen CIA-Offizier für verdeckte Operationen, Thomas Clines, gegründet worden war. Wie in One Nation Under Blackmail beschrieben, initiierte die „private CIA“-Kabale das, was als Iran-Contra-Skandal bekannt werden sollte, und ihre Mitglieder, darunter Clines, wurden zu den Hauptverschwörern. Dieselbe Gruppe sollte später zur Entstehung von Jeffrey Epstein und den Netzwerken beitragen, die seine sexuellen und finanziellen Untaten ermöglichten.

Die Tochtergesellschaft von Ashland, aus der später „Aecom“ werden sollte, „Ashland Technology“, wurde 1985 gegründet, als Ashland noch mit Geheimdienstkontakten durchsetzt war. Sie wurde 1990 formell ausgegliedert, wodurch „Aecom“ entstand. „Aecom“, das sich heute als Infrastrukturunternehmen für Regierungen, Unternehmen und Organisationen bezeichnet, übernahm den langjährigen Auftragnehmer von USAID, Weltbank und Ford Foundation, PADCO („Planning and Development Collaborative International“). Anschließend erwarb es einen PADCO-Konkurrenten, The Services Group, und gründete „Aecom International Development“, wodurch das Unternehmen zu einem wichtigen Auftragnehmer von USAID wurde. Die Ford Foundation hat seit langem Verbindungen zur CIA, und USAID selbst gilt weithin als eine CIA-Tarnorganisation (siehe hier, hier, hier und hier). Einer der Partner von „Aecom“ bei USAID-Verträgen, die Nature Conservancy, ist eng mit den Bemühungen verbunden, die Natur zu finanzialisieren und „Schulden gegen Natur“ oder „Schulden gegen Klima“ zu tauschen, um nationale Regierungen im globalen Süden zu zwingen, bestimmte Politiken umzusetzen, die von den Interessenvertretern der „Nature Conservancy“, wie J.P. Morgan, bevorzugt werden. In einem Dokument, das der SEC vom „O.N.E.-Amazon“-Partner „Veea“ zur Verfügung gestellt wurde, wird behauptet, dass USAID zusammen mit nicht näher bezeichneten „UN-Agenturen“ direkt an den Bemühungen von „O.N.E. Amazon“ beteiligt ist.

In einem Dokument, das Veea der SEC zur Verfügung gestellt hat, wird detailliert beschrieben, wie die O.N.E.-Amazon-Initiative mit USAID und nicht näher bezeichneten UN-Organisationen zusammenarbeitet – Quelle: SEC

„Veea“ ist ein bedeutender Entwickler von „Smart City“-Technologie und leistet Pionierarbeit bei der Verbreitung dieser Technologien in ländlichen Gebieten und landwirtschaftlichen Betrieben. Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Anbieter von 5G-Technologie. Das Unternehmen unterhält enge Beziehungen zum US-Militärausrüster „Qualcomm“, der sich selbst als „die treibende Kraft hinter der Entwicklung, Einführung und Verbreitung von 5G“ bezeichnet. „Veea“ ist einer der wichtigsten Partner von „Qualcomm“ in diesem Bestreben. So ist „Veea“ beispielsweise Teil der „Rural Cloud Initiative“ von „Qualcomm“, die darauf abzielt, die 5G-Konnektivität zu nutzen, um ländliche Gebiete und die Landwirtschaft durch die Entwicklung der KI-gestützten FarmGrid-Lösung digital zu transformieren“. Veea ist auch Teil des Smart Cities Accelerator Program von „Qualcomm“. „Veea“ ist außerdem ein wichtiger Anbieter von Technologien, die auf den Einsatz des „Metaverse“ und Augmented-Reality-Wearables abzielen. So gab das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Fusion mit dem Augmented-Reality-Hardwarehersteller „Ostendo Technologies“ bekannt. Wie später noch erwähnt wird, drängte Peter Knez‘ Unternehmen vor „O.N.E. Amazon“, die „Venom Foundation“, ebenfalls in das Metaversum. „Ostendo“ wird von der DARPA des US-Militärs und von Peter Thiel unterstützt, der das stark mit der CIA verknüpfte Data-Mining-Unternehmen „Palantir“ mitbegründet hat. Thiel ist eng mit Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance verbunden und spielte zuvor eine wichtige Rolle in Trumps Übergangsteam während seiner ersten Amtszeit und war außerdem ein wichtiger Spender für Trump bei der Wahl 2016. „Ostendo“ hat auch als Auftragnehmer für das DARPA-Äquivalent der US-Geheimdienste, die IARPA, gearbeitet.

„Veea“ stellt die Hardware zur Verfügung, die die Sensoren des Internet of Forests (IoF) miteinander verbindet, die vom MIT Media Lab und „anderen“ entwickelt wurden. Der Aufbau des IoF soll in fünf Phasen erfolgen, beginnend mit der Dateninfrastruktur, gefolgt von Satelliten- und Drohnenbildern. Die folgenden Phasen umfassen „Umweltsensorik“, „sozio-ökologische Sensorik“, die sich auf die Überwachung der Aktivitäten der in den überwachten Gebieten lebenden Menschen zu beziehen scheint, und schließlich „Bio-Sensorik“, die „Erkenntnisse auf Molekülebene“ liefern wird.

Laut „Veea“ soll das IoF-Projekt letztlich zu einem „KI-gesteuerten neuronalen Netzwerk für unseren Planeten“ führen. Die Bemühungen um die Entwicklung dieses neuronalen Netzwerks, das auf dem „Prinzip beruht, dass alle Arten und Ökosysteme auf diesem Planeten Teil eines einzigen Systems sind“, sind bereits im Gange. Unter dem Namen „Enterprise Neurosystem“ sollen „alle relevanten Klimanetzwerke und Datenquellen“ für „Klimaprojekte“ auf der ganzen Welt „in ein einziges offenes KI-Framework“ eingebunden und „eine übergeordnete Analyse über alle Bezugspunkte hinweg in Echtzeit“ durchgeführt werden. Dieses „KI-Neurosystem“ würde sich über den gesamten Planeten erstrecken, und zu den Partnern gehören nicht nur „Veea“, sondern auch Microsoft, Google, Meta/Facebook, IBM, Intel und Yahoo! und andere. Mit anderen Worten: Das IoF von „O.N.E. Amazon“ soll schließlich jeden Wald überall umfassen, was erhebliche Auswirkungen auf Natur und Gesellschaft haben wird.

Die weifelhafte Erfolgsbilanz und Zukunftspläne von „O.N.E. Amazon“

Im September 2022 unterzeichnete „O.N.E. Amazon“ ein Abkommen mit der indigenen Organisation FICSH, die das Volk der Shuar im ecuadorianischen Amazonasgebiet vertritt. Nachdem die FICSH die Vereinbarung genauer gelesen hatte, stimmte sie nur wenige Monate später, Anfang Februar 2023, für die Kündigung der Vereinbarung mit „O.N.E. Amazon“. Regionale Aktivistengruppen wie Acción Ecológica haben festgestellt, dass der unterzeichnete Vertrag die Interessen von „O.N.E. Amazon“ dramatisch begünstigt und die Shuar stark benachteiligt hat.

Die im Rahmen des Abkommens im Wald installierten Überwachungssysteme, d.h. Systeme wie das Internet der Wälder, stünden unter der ausschließlichen Kontrolle von „O.N.E. Amazon“, und das Unternehmen könne jede Art von Überwachungsgerät auf dem Gebiet der Shuar einsetzen und die Daten ohne Kontrolle an jeden beliebigen Empfänger weitergeben. Darüber hinaus unterliegt jedes Entwicklungs- oder Naturschutzprojekt auf dem Gebiet der Shuar, das mit der Vereinbarung in Zusammenhang steht, der ausschließlichen Kontrolle von „O.N.E. Amazon“, und das Unternehmen hat auch die endgültige Autorität darüber, welche privaten Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen das Gebiet der Shuar betreten dürfen, um diese Projekte durchzuführen.

Von den Shuar wird auch erwartet, dass sie bei der Überwachung ihrer Gebiete sowohl durch das Sensornetzwerk als auch über Satellit, d.h. „Satellogic“, mithelfen, und diejenigen, die letztendlich die digitale Sicherheit von „O.N.E. Amazon“ erwerben, werden gemäß dem Vertrag auch in die Lage versetzt, das Land der Shuar über Satellit zu „beobachten“. Die Erlöse aus dem Verkauf des Wertpapiers, das vom Land der Shuar stammt, sollen ebenfalls unter der ausschließlichen Kontrolle von „O.N.E. Amazon“ stehen, wobei die Shuar nur Anspruch auf 15% der Gewinne haben, die „O.N.E. Amazon“ und sein OAIF verwahren. Der Vertrag sieht vor, dass die Shuar die Hälfte ihres Geldes innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Verkaufs erhalten und die andere Hälfte jährlich über die verbleibende Vertragsdauer von 30 Jahren ausbezahlt werden soll.

Außerdem kann nur „O.N.E. Amazon“ den Vertrag einseitig kündigen, was bedeutet, dass die Shuar bei einem raschen Meinungsumschwung in der vertraglichen Vereinbarung noch Jahrzehnte warten könnten, bis sie tatsächlich von den Bedingungen befreit sind. Es eröffnet auch die Möglichkeit, dass „O.N.E. Amazon“ die Verträge nach dem Verkauf seiner Wertpapiere, aber vor Ablauf der 30 Tage, in denen sie den Shuar die Hälfte ihres mageren Anteils an den Verkäufen zahlen müssen, kündigen könnte. Letztendlich, so Chris Lang von REDD-Monitor, würde der Vertrag von „O.N.E. Amazon“ mit den Shuar „zu einer panoptischen Überwachung“ ihres Territoriums führen, „O.N.E. Amazon“ die Kontrolle über die Monetarisierung dieser Daten geben, „O.N.E. Amazon“ die Möglichkeit geben, zu entscheiden, welche Unternehmen ohne Zustimmung der Shuar in das Gebiet der Shuar eindringen und dort agieren dürfen, und „O.N.E. Amazon“ erlauben, fast das gesamte Geld zu verdienen. „O.N.E. Amazon“ scheint sich die Unterzeichnung dieses zutiefst ungerechten Vertrages gesichert zu haben, indem es der Shuar-Führung 10.000 Dollar und nach der Unterzeichnung des Vertrages weitere 90.000 Dollar zahlte. In Anbetracht dessen, was die Shuar verloren haben und noch verlieren werden – und was „O.N.E. Amazon“ gewinnen wird – sind 100.00 Dollar so gut wie nichts.

Zusätzlich zu den früheren Verträgen mit den Shuar ist auch die Partnerschaft zwischen der kolumbianischen Regierung und „O.N.E. Amazon“ zu berücksichtigen. „O.N.E. Amazon“, das seine frühere Kontroverse mit den Shuar nicht mehr öffentlich diskutiert, betont stattdessen seine Partnerschaft mit der kolumbianischen Regierung und wie der OAIF in „Energiewende- und Kreislaufwirtschaftsprojekte“ investieren wird, die angeblich sowohl der lokalen Umwelt als auch der lokalen Bevölkerung zugute kommen werden.

Das vorgeschlagene, vom OAIF finanzierte Projekt in Ciénaga umfasst beispielsweise einen Hafen und einen Industriepark für „saubere Energie“ sowie zwei Offshore-Windprojekte, die vor der Küste des Hafens von Ciénaga errichtet werden sollen. Die Offshore-Windprojekte werden vollständig im Besitz von „BlueFloat“ sein, einem spanischen Offshore-Windkraftunternehmen. „BlueFloat“ ist ein Portfoliounternehmen von „547 energy“, das wiederum zu „Quantum Energy Partners“ (jetzt „Quantum Capital“) mit Sitz in Houston gehört. Quantum, das sich traditionell auf den Öl- und Gassektor konzentriert, investiert seit 2021 sehr stark in Unternehmen, die sich mit Kohlenstoffabscheidung und -marktinfrastruktur befassen, und im Juni 2024 wurde berichtet, dass Quantum versucht, seine Beteiligung an „BlueFloat“ für 500 Millionen Euro zu verkaufen.

Nach Angaben von „O.N.E. Amazon“ werden die Umweltverträglichkeitsprüfungen für die Offshore-Windprojekte vom USAID-Auftragnehmer und „O.N.E. Amazon“-Partner „Aecom“ durchgeführt. Der Großteil des von diesem Kraftwerk erzeugten Stroms wird nicht für die Stromversorgung der lokalen Gemeinden verwendet, sondern hauptsächlich für den Industriepark Ciénaga, einschließlich der Entsalzungsanlage Ciénaga und der „grünen“ Wasserstoffproduktionsanlage sowie der geplanten „grünen“ Mineralverarbeitungszone Ciénaga, in der Rohmineralien aus Chile und Argentinien (wahrscheinlich Lithium) und anderen südamerikanischen Ländern verarbeitet werden sollen. Das Gebiet von Ciénaga hat laut „O.N.E. Amazon“ ein industrielles „Entwicklungspotenzial“ von 2000 Hektar.

Wie „O.N.E. Amazon“ feststellt, gehören zu den „Interessenvertretern“, die sie in Bezug auf das Offshore-Windprojekt einbezogen haben, weder die lokale Bevölkerung noch indigene Gruppen oder Umweltaktivisten. Stattdessen handelt es sich um „Behörden in wichtigen [kolumbianischen Regierungs-] Institutionen, die an dem Projekt beteiligt sind“ sowie um die britische und die spanische Botschaft, die laut „O.N.E. Amazon“ „eng mit dem Projekt zusammenarbeiten“. Außerdem heißt es, dass es „Gespräche“ mit der Internationalen Finanz-Corporation und der Weltbank, die vom US-Militär als „Finanzwaffen“ der US-Regierung bezeichnet werden, über „mögliche Unterstützungsprogramme“ für die Projekte gegeben habe.

Laut „O.N.E. Amazon“ werden die Einheimischen, die von diesen Projekten profitieren werden, lediglich als „Arbeiter, Wartungspersonal und [andere Beschäftigte], die möglicherweise in verwandten Bereichen wie Transport und Logistik tätig sind“, beschäftigt sein. Die vorgeschlagenen Projekte in Ciénaga werden den indigenen Stämmen „zugute kommen“, indem die „schwarze Linie“ (línea negra), die indigenes Gebiet von nicht-indigenem Gebiet trennt, „erhalten“ wird.

Zusätzlich zu Ciénaga unterstützt „O.N.E. Amazon“ die Produktion von Biokraftstoff aus landwirtschaftlicher Biomasse. Das produzierte Bio-Rohöl wird für die Luftfahrtindustrie bestimmt sein, da daraus nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF) hergestellt werden soll. Die Anlagen werden von zwei ausländischen Unternehmen – dem niederländischen Unternehmen BTG Bioliquids und „Alder Fuels“ (jetzt „Alder Renewables“) – betrieben werden (und vermutlich auch ihnen gehören). BTG und Alder sind Partner.

„Alder“ wurde von Bryan Sherbacrow gegründet, der 5,9 Millionen Dollar von „Alder“ veruntreut hat und im vergangenen Juni zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Im Januar 2023, kurz bevor Sherbacrow aus seiner Rolle als CEO entlassen wurde, erhielt Alder Millionen vom US-Energieministerium, um sein SAF-Produktionsverfahren zu entwickeln, das auch im „National Renewable Energy Laboratory“ des Ministeriums „mit Unterstützung der „U.S. Defense and Logistics Agency“, einem Teil des US-Militärs, getestet wurde. „Alder“ möchte auch „Blockchain-Technologie-Tools verwenden, um alle Emissionen aus der Nutzung der SAF zu erfassen“, um „die notwendigen Aufzeichnungen und die Transparenz für die Einhaltung von rechtlichen Rahmenbedingungen, ESG-Standards und anderen Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu schaffen“. Dies wird die Funktionalität der Kohlenstoffmärkte in Bezug auf den Flugverkehr direkt ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei den oben beschriebenen „O.N.E. Amazon“-Projekten in Kolumbien um Industrieprojekte handelt, von denen ausländische Unternehmen in hohem Maße profitieren werden und die in enger Zusammenarbeit mit ausländischen Regierungen (wie dem Vereinigten Königreich und Spanien) sowie mit Einrichtungen entwickelt werden, die von der US-Regierung finanziert werden oder als Auftragnehmer für sie tätig sind. Ihr „ökologischer“ Nutzen ist zweifelhaft, und obwohl dadurch Industriezentren geschaffen würden, die theoretisch ein Wirtschaftswachstum für die Bevölkerung bewirken könnten, wird der Großteil der Infrastruktur ausländischen Unternehmen gehören, die auch den größten Teil der Gewinne aus diesen Projekten erhalten.

Starlight Ventures und Jalak Jobanputra

Der einzige bekannte Geldgeber von „O.N.E. Amazon“ ist „Starlight Ventures“, der Unternehmen finanziert, die „transformative Technologien zur Verbesserung der Welt“ entwickeln. Die anderen Investitionen konzentrieren sich hauptsächlich auf Biotechnologie, im Labor gezüchtetes Fleisch, Infrastrukturen für den Kohlenstoffmarkt, autonome Bergbaufahrzeuge und Raumfahrttechnologien, insbesondere Satellitenüberwachungsfirmen. Das Unternehmen wurde von Patricia Wexler mitbegründet, einer venezolanisch-amerikanischen Geschäftsfrau, die zuvor mit hochrangigen Disney-Führungskräften und dann mit „Elevation Partners“ zusammengearbeitet hat, einem bedeutenden Investor in Facebook, Uber und anderen prominenten Technologieunternehmen.

„Starlight Ventures“ hat auch Verbindungen zum „Endeavor Network“, das tief in Lateinamerika verankert ist – insbesondere in seiner Kryptowährungsinfrastruktur – und stark von der umstrittenen Familie Bronfman und Pierre Omidyar, dem Gründer von eBay und Eigentümer von PayPal von 2002 bis 2015, finanziert wird. Einer der drei Venture-Partner ist Santiago Bilinkis, einer der ersten Mitglieder des Endeavor-Netzwerks, der unter anderem Wences Casares, den Gründer der „Xapo Bank“, mit Linda Rottenberg von Endeavor zusammenbrachte. Später gründete Bilinkis zusammen mit Casares „Wanako Games“ und war im Vorstand von Endeavor tätig. Bilinkis ist immer noch in die argentinische Niederlassung von Endeavor involviert und dient im Gründerrat neben argentinischen Oligarchen wie Eduardo Elzstain, dem Gastgeber des Bilderberg-ähnlichen Llao Llao Forums in Bariloche, Argentinien. „Starlight“ investiert auch in einige von Endeavor unterstützte Unternehmen, wie z.B. „Satellogic“, das ebenfalls stark mit der argentinischen Niederlassung von Endeavor verbunden ist.

In einem älteren Profil von „Starlight Ventures“ über „O.N.E. Amazon“, das von Acción Ecologica zitiert wird, wird eine Investorin namens Jalak Jobanputra als dritte Mitgründerin von „O.N.E. Amazon“ genannt. Jobanputra war, bevor sie ihre VC-Firma „Future Perfect Ventures“ gründete, Direktorin für Investitionen in mobile Schwellenländer bei Pierre Omidyars „Omidyar Network“ und arbeitete zuvor auch für Intel und Lehman Brothers. Während ihrer Zeit beim „Omidyar Network“ schloss Jobanputra „Omidyars bisher größte gewinnbringende Investition (5 Mio. $) in Lateinamerika ab, ein Mobilfunkunternehmen, das „mithilfe von Mobilfunkdaten Kreditprofile von nicht bankfähigen Verbrauchern mit mittlerem Einkommen erstellt.“

Berichten zufolge war es während ihrer Zeit beim „Omidyar Network“, dass Jobanputra sich für Bitcoin und Kryptowährungen zu interessieren begann. Genauer gesagt war es ihre „in Afrika verbrachte Zeit, in der sie das Wachstum der mobilen Gelddienstleistungsplattform M-Pesa analysierte“, die sie zu der Überzeugung brachte, dass die Einführung von Kryptowährungen und Bitcoin in den Schwellenländern eher erfolgreich sein würde. Jobanputra verbindet die Annahme dieser Technologien jedoch mit einer digitalen ID, „mit der man verschiedene Vermögenswerte verknüpfen und Transaktionen durchführen kann“. Das „Omidyar Network“ ist ein langjähriger Förderer von Technologien, die die Ausgabe von CBDCs und die digitale ID ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt das „Omidyar Network“ über „Endeavor“ die größten Unternehmen im lateinamerikanischen Fintech-Bereich und dominiert effektiv die Zahlungsschienen für Kryptowährungen und Bitcoin, wodurch die Kontrolle über sie zentralisiert und die vermeintlich „dezentralisierenden“ Effekte der Kryptowährung und der Bitcoin-Annahme kastriert werden.

Im Fall von Jobanputra hat ihre aktuelle VC-Firma in eine Reihe von Kryptounternehmen investiert, darunter „BitGo“, „Blockstream“ und „Celo“. „BitGo“ wurde von Mike Belshe, einem großen Unterstützer von Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten JD Vance, zusammen mit Ben Davenport gegründet und hat zuvor den Bitcoin der US-Regierung verwaltet. „Blockstream“ ist grundlegend mit „Bitcoin Core“ verbunden und hat daher eine überragende Rolle bei den meisten der vergangenen großen Aktualisierungen des Bitcoin-Netzwerks gespielt – was sie so wichtig für das Netzwerk macht, dass Reid Hoffman von „Endeavor“ einmal vorschlug, sie wären das Microsoft oder Google der Blockchain (Hoffman ist ein Schlüsselmitglied des „Endeavor“-Netzwerks und der „PayPal-Mafia“ und war früher ein Vorstandsmitglied von „Blockstream“ und ist auch ein wichtiger Blockstream-Investor). „Celo“ ist eine „mobile first“, „kohlenstoffneutrale“ Blockchain mit einem Hauptaugenmerk auf der „Skalierung freiwilliger Kohlenstoffmärkte“ und Stablecoins. Zu seinen Investoren gehören Reid Hoffman, Jack Dorsey und „Coinbase Ventures“. „Celo“ hat eine besonders wichtige Beziehung zu Circles Dollar-Stablecoin „USDC“, von dem Brian Armstrong von „Coinbase“ einmal behauptet hat, dass er der de facto CBDC der USA werden würde. „Circle“ und „USDC“ sind eng mit BlackRock verbunden, da BlackRock eine Minderheitsbeteiligung an Circle hält, der USDC von „Circle“ zur Umwandlung von Anteilen an BlackRocks erstem tokenisierten Fonds BUIDL in digitale Dollar verwendet wird und der Circle Reserve Fund von BlackRock verwaltet wird.

Peter Knez und die Venom Foundation

Peter Knez, Mitbegründer von „O.N.E. Amazon“, begann seine Karriere bei Goldman Sachs als Quantitive Research Associate, bevor er als Chief Investment Officer zu Barclays‘ „BGI“ wechselte. Während seiner Tätigkeit bei Barclays beaufsichtigte Knez persönlich die Schaffung der Marke „iShares“, die eine wesentliche Säule bei der Verbreitung des heute dominierenden ETF-Marktes darstellt. In einem Gespräch mit Nasdaq behauptete Knez, dass „ETFs wirklich erst mit iShares bei BGI begonnen haben“. Knez zufolge„gab es einen einfachen Grund für die Entwicklung: Wir waren der größte institutionelle Vermögensverwalter ohne Investmentfondsprodukt und wollten in den Einzelhandel expandieren“. Die iShares-ETFs „ermöglichten es uns, in den Retail-Markt einzutreten und mit Investmentfonds zu konkurrieren“, indem sie „bestehende Indizes mit einem Produkt nachbilden, das an der Börse gehandelt wird, während sie ihren Bestand täglich offenlegen und Liquidität und Transparenz in einem steuereffizienten Format bieten.“

Aufgrund des globalen Kollateralschadens während der Finanzkrise 2008 wurde BGI schließlich 2009 von BlackRock übernommen, das die Marke iShares zu neuen Höhen führte, einschließlich des am schnellsten wachsenden ETF in der Geschichte, dem „IBIT spot Bitcoin“-ETF. Auf die Frage nach dem Bitcoin-ETF von BlackRock meinte Knez: „Wir befinden uns in den Anfängen des ‚institutionellen‘ Regimes für Kryptowährungen und Blockchain, während das Wildwest-Regime endet“, und beschrieb dieses institutionelle Regime später als „gekennzeichnet durch eine verstärkte Beteiligung von Institutionen wie BlackRock und von Regierungen“, während er gleichzeitig auf eingehende „Gesetze zur Schaffung eines regulatorischen Rahmens für digitale Vermögenswerte“ in den Vereinigten Staaten hinwies. Knez behauptet weiter, dass „BlackRock an dieser regulatorischen Dynamik teilhaben möchte“ und erklärte, dass er glaubt, dass „BlackRock aufgrund seiner ‚hervorragenden Erfolgsbilanz‘ letztendlich erfolgreich sein wird“, während er den Verdacht äußerte, dass CEO Larry Fink „nicht an die Börse gegangen wäre, wenn es nicht vorher genehmigt worden wäre.“

Knez hat jedoch erklärt, dass Bitcoin als spekulativer Vermögenswert weniger wichtig ist als die zugrunde liegende Blockchain-Technologie:

Meiner Meinung nach ist Bitcoin für die Blockchain das, was die Suche oder Pornografie für das Internet war. Sie hat die frühe Akzeptanz gefördert, aber die zugrunde liegende Technologie ist viel wichtiger. Technologien, die wichtige Reibungsverluste beseitigen und den Nutzen für die Gesellschaft verbessern, sind diejenigen, die sich durchsetzen. Blockchain ist meiner Meinung nach eine solche Technologie, und die Institutionen glauben das auch. Ich habe mit BlackRock gesprochen, ich habe heute mit sehr hochrangigen Leuten bei Morgan Stanley zu Mittag gegessen, sie glauben auch daran. Und sie bereiten sich darauf vor. Sie bereiten sich darauf vor, weil sie wissen, dass es sich um einen Quantensprung handelt, und sie wissen, dass sie in diesem Spiel mitspielen müssen und nicht am Rande stehen können.

In einem Gespräch mit CertiK stellteKnezfest, dass diese bevorstehende Veränderung der Grund war, warum er „nicht widerstehen konnte, sich zu engagieren“. Später verwies er auf seinen ehemaligen Chef bei Goldman Sachs, Fischer Black, der als einer der Autoren der Black-Scholes-Gleichung bekannt ist, der „die Optionsbewertung ins Leben rief“ und „die ganze Idee der synthetischen Replikation schuf“. Knez zufolge ist die Tokenisierung von Vermögenswerten in der realen Welt genauso groß oder sogar noch größer und wird „die Art und Weise, wie Vermögenswerte verwaltet werden, dramatisch verändern“:

Sobald man es tokenisiert hat, kann man es handeln. Sobald man es handeln kann, kann man es indizieren. Wenn man es indexiert, kann man es synthetisch schreiben. Der Grund, warum Leute wie Larry Fink die Tokenisierung jetzt vorantreiben, ist zum einen, dass Aladdin bald die Funktionalität hat, die er sich für seine Kunden wünscht. Und zweitens gibt es nicht viele Alternativen, um das Geschäft zu skalieren. Dies ist eine Möglichkeit für die großen Institutionen, sei es Morgan Stanley oder BlackRock oder andere Vermögensverwalter, ihr Geschäft zu erweitern. Und deshalb denke ich, dass es unvermeidlich ist.

Im Einklang mit diesen Überzeugungen beteiligte sich Knez an der Einführung einer neuen Layer-One-Blockchain, „Venom“, und gründete parallel dazu 2020 die Venom Foundation. Weitere Mitglieder der „Venom Foundation“ sind Mustafa Kheriba, geschäftsführender Vorsitzender von „Iceberg Capital“, Dr. Kai-Uwe Steck, Manager der „Pontinova Circle Investment Group“, Osman Sultan, ehemaliger CEO von „DU Telecom“ und Gründer von „Fikratech“, sowie Shahal M. Khan, Gründer von „Burkhan World“, „Trinity Hospitality Holdings“ und CEO von „Burtech“. Im August 2023 unterzeichnete die „Venom Foundation“ ein „Memorandum of Understanding“ (MOU) mit der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate zur „Entwicklung und Umsetzung des nationalen Systems für Emissionsgutschriften“ in Vorbereitung auf die COP28, die im November in diesem Land stattfindet. „Die Venom Foundation hat eine beispiellose Lösung bereitgestellt, die als Schlüsselinfrastruktur für ein globales Ökosystem für Web3-Anwendungen fungiert, mit superschnellen Transaktionsgeschwindigkeiten und unbegrenzter Skalierbarkeit, um den Bedürfnissen der Regierungen gerecht zu werden.“ Knez erklärte, dass die Stiftung „das erste Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist, das seine Blockchain-Technologie entwickelt und lizenziert hat und die Zukunft nationaler dezentraler Systeme und die Digitalisierung von Abläufen in Unternehmen und Behörden gestaltet.“ Die Absichtserklärung umfasst außerdem „grüne Investitionen“, „Anpassung an den Klimawandel“, „Reduzierung von Kohlenstoffemissionen“, „Vorbereitung und Umsetzung einer Klimaneutralitätsstrategie“ und „Verbesserung der Partnerschaftsmöglichkeiten mit dem Privatsektor“.

Knez drückte seine Freude über die Unterzeichnung der Absichtserklärung aus und erklärte, die Stiftung fühle sich „geehrt und freue sich, gemeinsam mit der Regierung der VAE das nationale Kohlenstoffgutschriftensystem aufzubauen“. In der Pressemitteilung heißt es, dies sei „eine revolutionäre Zusammenarbeit“, die „das unerschütterliche Engagement der VAE für die Stärkung von Transparenz, Zuverlässigkeit und Effizienz beim Management von Kohlenstoffemissionen“ durch „die Blockchain-Technologie der nächsten Generation von Venom“ demonstriere, die sich damit rühme, „kohlenstoffneutral“ zu sein. Knez, der Vorsitzende der Stiftung, hatte zuvor gegenüber Nasdaq erklärt, dass sich Venom „auf drei primäre Projekte konzentriert: Stablecoins, Kohlenstoffgutschriften und Rohstoffe“ und fügte hinzu, dass „im Hinblick auf Stablecoins“ die Stiftung „mit Regierungen und Geschäftsbanken in Ländern sowohl in Afrika als auch in Asien zusammenarbeitet.“ Knez glaubt, dass die „Kombination von Blockchain und intelligenten Verträgen“ die Finanzdienstleistungen im kommenden Jahrzehnt „tiefgreifend verändern“ wird. „Sie werden nicht wiederzuerkennen sein, da sich fast jede Kernfunktion der Finanzdienstleistungen verändern wird.“

Um diesen Wandel voranzutreiben, schloss sich die „Venom Foundation“ im Januar 2023 mit „Iceberg Capital“ unter der Leitung des „Venom Foundation“-Mitglieds Mustafa Kheriba zusammen, um den Venom Ventures Fund (VVF) zu gründen. Das Ziel des VVF war es, „eine zehnstellige Kriegskasse“ mit 1 Milliarde Dollar zu schaffen, um „die Einführung von Blockchain, DeFi und web3 in MENA und darüber hinaus zu beschleunigen.“ Knez wurde zum Vorsitzenden des Unternehmens gewählt, während er „strategische Investitionen“ vorbereitet, um die „digitale Vermögensverwaltung“ über die „ideale Plattform für uns zur Erreichung dieses Ziels aufzubauen“, also die Venom-Blockchain. Interessanterweise sind sowohl die „Venom Foundation“ als auch „Iceberg Capital“ derzeit im „Abu Dhabi Global Market“ (ADGM) tätig, einem „schnell wachsenden Finanzzentrum im Herzen der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate“. Er wurde vor einem Jahrzehnt gegründet, um „das Unternehmertum in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der gesamten MENA-Region zu fördern“. Venom hatte zuvor „eine formale Lizenz zur Ausgabe von Utility-Token von der ADGM“ erhalten und wurde laut Forbes „die erste Blockchain, die unter die Kontrolle einer Regierungsbehörde kommt“ und „von einer Aufsichtsbehörde überwacht wird.“

Laut einem Bericht von The Block sagte der Fonds zum Zeitpunkt seiner Ankündigung, dass er eine 20-Millionen-Dollar-Investition in Nümi Metaverse angeführt habe und im darauffolgenden Januar eine 5-Millionen-Dollar-Investition in die Layer-1-Blockchain „Everscale“ angekündigt habe, während „seitdem keine Deals mehr angekündigt wurden.“ In einem Tweet vom Dezember 2023 kündigte die „Venom Foundation“ an, dass sie „nicht länger in der ADGM tätig sein wird und in Übereinstimmung mit Abschnitt 40 der Vorschriften hat die Foundation den Auflösungsprozess eingeleitet.“

Während der 2023 aufgelegte 1-Milliarden-Dollar-Fonds nur wenig vorzuweisen hat, kündigte Venom erst letzte Woche ein „historisches Abkommen mit der Regierung der Republik der Philippinen“ an, um „Milliarden von rechenschaftspflichtigen Formularen mit seiner fortschrittlichen Blockchain-Technologie zu digitalisieren“, was sich als „der weltweit größte Blockchain-Anwendungsfall“ herausstellen könnte, wie „Gulf News“ berichtet .

Christopher Louis Tsu, der CEO der „Venom Foundation“, bezeichnete die Auswahl von Venom durch die Republik der Philippinen als „Beweis für die Fähigkeiten unserer Plattform und das Vertrauen in unsere Technologie“. Er merkte weiter an, dass „wir durch die Digitalisierung von Schecks mithilfe der Venom-Blockchain nicht nur die Druck- und Verarbeitungskosten senken, sondern auch die Transparenz und Effizienz von Finanzoperationen erheblich steigern“, was „die massive Nutzung der Venom-Blockchain in Form von Hunderten von Millionen Venom-Tokens jährlich“ beweise und gleichzeitig ihr „Engagement für die Bereitstellung skalierbarer, sicherer und innovativer Lösungen für Anwendungen auf nationaler Ebene“ zeige.

Diese Bestrebungen für eine weitere institutionelle und nationalstaatliche Übernahme der Blockchain wurden anscheinend von Knez in einem Gespräch mit „CoinTelegraph“ im März 2023 geäußert:

Die Institutionalisierung des Web3 steht erst am Anfang, aber sie wird kommen … Wenn man institutionelles Geld anziehen will, muss man sich um Regulierung bemühen … Die Ära des Wilden Westens geht zu Ende, was meiner Meinung nach für alle gut ist. Ich rate ihnen also, die Institutionalisierung anzunehmen, denn das ist die Zeit, die wir erleben.

Jetzt, mit „O.N.E. Amazon“, scheint klar zu sein, dass Knez erneut versucht, mit großen Regierungen zusammenzuarbeiten, um reale Werte, in diesem Fall die natürliche Welt, zu tokenisieren und die Förderung eines globalen Kohlenstoffmarktes/einer Kohlenstoffausgleichswirtschaft zu ermöglichen.

Rodrigo Velosos „O.N.E.“-Imperium

Der andere Mitbegründer und derzeitige CEO von „O.N.E. Amazon“ ist Rodrigo Veloso, ein brasilianischer Unternehmer, der die Marke „O.N.E. Coconut Water“ entwickelt hat, die später im Jahr 2012 an PepsiCo verkauft wurde. Im selben Jahr war er Mitbegründer des ersten brasilianischen Online-Versicherungsunternehmens, „Segurar.com“, das allerdings erst 2013 an den Start ging. Etwa zu dieser Zeit, im Jahr 2013, begann Veloso bei „Unik Capital“ zu arbeiten, das sowohl in den USA als auch in Brasilien tätig ist, und er behauptet, immer noch dort zu arbeiten, obwohl er auf der Website des Unternehmens nicht erwähnt wird. Er hat auch behauptet, der Gründer von „Unik Capital“ zu sein und dass er sein Geld aus dem Verkauf von „O.N.E. Coconut Water“ an Pepsi dafür verwendet hat. Auf der Website des Unternehmens ist jedoch nur CEO Sylvie Proia als Gründerin aufgeführt.

Ein Jahr nach seinem Einstieg bei „Unik Capital“, im Jahr 2014, versuchte Veloso, einen stillgelegten Marinestützpunkt in Puerto Rico zu erwerben und ihn in eine „Mischung aus Disney World und Las Vegas“ zu verwandeln, eine „grüne Stadt mit Schwerpunkt auf Unterhaltung“, was seinen ersten Vorstoß in „grüne“ Geschäftsunternehmungen markierte, der später in seiner Rolle als Mitbegründer von „O.N.E. Amazon“ gipfelte. Zusätzlich zu „O.N.E. Amazon“ gründete Veloso ein weiteres Unternehmen namens „O.N.E. Natural Energy“, das sich auf die Produktion von Synthesegas spezialisiert hat, das „aus einer breiten Palette von kohlenstoffhaltigen Substanzen“ hergestellt werden kann und zur Stromerzeugung oder als Baustein für eine Reihe von begehrten Rohstoffen, von Methanol bis Benzin, verwendet wird. „O.N.E. Natural Energy“ ist derzeit in Brasilien tätig.

Einige Jahre vor der Gründung von „O.N.E. Amazon“ spielte Veloso eine interessante Rolle bei den Bemühungen, die „Trump Media & Technology Group“ (TMTG), die Muttergesellschaft des Trump-zentrierten sozialen Netzwerks „Truth Social“, an die Börse zu bringen. Anfang 2021 plante TMTG eine Fusion mit „Digital World“, einer speziellen Übernahmegesellschaft (SPAC). Die Fusion wurde schließlich im März dieses Jahres vollzogen. Die Fusion war umstritten und für „Digital World“ mit vielen Skandalen verbunden. Als Folge der Insiderhandelsvorwürfe und der von der SEC verhängten Geldstrafen wurde der ehemalige CEO von „Digital World“, Patrick Orlando, im März 2023 aufgrund der Skandale entlassen, obwohl Orlando den neuen CEO, Eric Swider, verklagt hat und behauptet, Swider habe einen „Staatsstreich“ bei „Digital World“ geplant, um ihn abzusetzen.

Rodrigo Veloso ist ein enger Freund von Orlando und war von Juli 2021 bis Dezember 2022 Mitglied des Vorstands von „Digital World“. Veloso war auch bei einem Telefongespräch mit Trump vor der Fusion anwesend, als er noch Vorstandsmitglied bei „Digital World“ war. Dieses Gespräch wurde später zu einem zentralen Punkt der SEC-Untersuchung von „Digital World“, die mit einer Klage der SEC gegen Orlando endete (die Klage wurde eingereicht, nachdem Orlando bei „Digital World“ entlassen worden war). Die „New York Times“ berichtete, dass Veloso bei dem Anruf als Berater von Orlando fungierte. Zusätzlich zu der SEC-Anklage gegen Orlando wurde „Digital World“ von der SEC zu einer Geldstrafe von 18 Millionen Dollar verurteilt. Es gab keine Anschuldigungen, dass TMTG selbst in unzulässige Geschäfte oder andere Aktivitäten im Zusammenhang mit den Anschuldigungen gegen „Digital World“ und seine früheren Führungskräfte verwickelt war. Letztendlich hat die SPAC-Fusion zwischen TMTG und „Digital World“ Trumps Nettovermögen um Milliardenbeträge erhöht und dem ehemaligen Präsidenten angeblich eine „finanzielle Rettungsleine“ geboten. Zusätzlich zu seinen Verbindungen zu Orlando und „Digital World“ war Veloso von September 2021 bis Dezember 2022 auch Vorstandsmitglied/Direktor von TMTG selbst; zu dieser Zeit trat er auch von „Digital World“ zurück, als das damals von Orlando geführte Unternehmen Gegenstand mehrerer Untersuchungen war. In diesem Zeitraum (2021-2022) legte Veloso die Grundlagen für den offiziellen Start von „O.N.E. Amazon“, einschließlich der Bemühungen, das Konzept des Internet der Wälder als Marke zu schützen, und der Unterzeichnung des umstrittenen Abkommens zwischen „O.N.E. Amazon“ und den Shuar im Jahr 2022.

Kohlenstoffsenke oder Schuldensenke?

Bei der Untersuchung der Bemühungen von „O.N.E. Amazon“ und ihrer kürzlich angekündigten Partnerschaft mit „Satellogic“ lohnt es sich, darüber nachzudenken, warum ein Unternehmen wie „Satellogic“, das durch sein Vorstandsmitglied Howard Lutnick eng mit dem Stablecoin Tether und dem Markt für US-Staatsanleihen verbunden ist, an einem solchen Unterfangen beteiligt sein könnte.

Ähnlich wie ein Unternehmen hat auch die Regierung der Vereinigten Staaten einen Haushalt, den sie zum Teil durch die Besteuerung von Bürgern und Unternehmen, hauptsächlich aber durch die Ausgabe neuer Schulden in Form von Staatsanleihen, den sogenannten Treasuries, finanzieren muss. Diese Wertpapiere werden direkt vom US-Finanzministerium ausgegeben, wobei die Rendite bzw. der Zinssatz von der US-Notenbank und ihren Gouverneuren über die „Federal Funding Rate“, die gemeinhin als Zinssatz bezeichnet wird, festgelegt wird. In der Regel ist die Rendite dieser Anleihen umso höher, je länger die Laufzeit ist, für die sie ausgegeben werden. Ein 30-jähriges Schatzpapier würde beispielsweise einen höheren Kupon abwerfen als ein 3-monatiges, um den Käufern einen Anreiz zu bieten, US-Schuldtitel über längere Zeiträume zu halten, so dass die Regierung ihre Schulden länger bedienen kann. Am 15. März 2020 senkte der Ausschuss der US-Notenbank den angestrebten Leitzins auf 0%, da „die Auswirkungen des Coronavirus“ „die Wirtschaftstätigkeit „in nächster Zeit“ belasten und somit „Risiken für die Wirtschaftsaussichten“ bestehen.

„Der Ausbruch des Coronavirus hat Gemeinden geschädigt und die Wirtschaftstätigkeit in vielen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, gestört“, heißt es in der Erklärung der Fed. „Die globalen Finanzbedingungen wurden ebenfalls erheblich beeinträchtigt.“ Trotz der darauffolgenden Lockdowns und der weit verbreiteten Angst vor dem Virus lobte Präsident Trump die Fed in dieser Woche und sagte in einem Briefing im Weißen Haus, dass die Zinssenkung „mich sehr glücklich macht“. Rückblickend betrachtet hat die Kombination aus staatlich verordneten Lockdowns und der aggressiven Zinssenkung der Fed mit beispiellosen finanziellen Anreizen, die (mit hohen Gewinnen) unter Mitwirkung von Größen des Privatsektors wie BlackRock verteilt wurden, das Finanzsystem nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt grundlegend verändert. Tatsächlich hat sich die Fed mit fünf anderen Zentralbanken, darunter die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan, die Europäische Zentralbank und die Schweizerische Nationalbank, darauf geeinigt, „ihre Zinssätze zu senken“, damit „die Finanzmärkte normal funktionieren“.

Durch das Drucken von Billionen von Dollar an neu ausgegebenen Schuldtiteln zu effektiven 0% Zinsen bei gleichzeitiger Drosselung der umlaufenden Geldmenge und der Nachfrage neben den Unternehmen, die durch ihre reaktionäre Gesetzgebung zur Schließung gezwungen wurden, hat Trumps Finanzministerium unter der Leitung des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden von „Satellogic“, Steve Mnuchin, die Geldmenge und die Schuldenverpflichtungen der US-Regierung massiv erhöht, während die unmittelbaren inflationären Auswirkungen eines solchen Stimulus minimiert wurden. Diese beispiellose Kombination aus Fed, Finanzministerium und Innenpolitik ermöglichte riesige Gewinne für die reichsten Schichten der Nation, wobei diejenigen, die dem Geldhahn am nächsten waren, mit frisch gedruckten Dollars Rohstoffe verschlingen konnten. Kein Unternehmen hat wohl mehr davon profitiert als BlackRock, da es einer der Hauptarchitekten des „Going Direct“-Plans war, der es dem Unternehmen ermöglichte, diese vermeintlichen Pandemie-Hilfsgelder zum Kauf großer Teile von Vermögenswerten zu verwenden, darunter auch von der eigenen iShares-ETF-Sparte, nachdem die von Knez geleitete iShares-Sparte während der Krise von 2008 von Barclay’s übernommen wurde, nachdem die Bank eine eigene staatliche Rettungsaktion abgelehnt hatte.

In der gleichen Woche im März 2020, in der die Zinssenkungen stattfanden, stürzte Bitcoin auf fast 3000 Dollar ab, die Ölterminkontrakte fielen ins Minus, und die Immobilien- und Aktienmärkte auf der ganzen Welt brachen zusammen – was denjenigen, die über das nötige Kapital verfügten, eine noch nie dagewesene Kaufgelegenheit bot – nämlich dem kürzlich „stimulierten“ BlackRock. Aber die US-Regierung brauchte immer noch einen Käufer für Staatsanleihen, und während sie einen neuen Platz für die frisch emittierten Schulden suchte, begann die Fed selbst mit dem „massiven Ankauf von Schuldtiteln“, einer Technik, die während der Krise von 2008 eingesetzt wurde und als Quantitative Easing (QE) bekannt ist. Wie Brookings feststellt, zielte die Fed darauf ab, das reibungslose Funktionieren„ der Märkte für Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (MBS) wiederherzustellen“, die eine entscheidende Rolle für den Kreditfluss an die Wirtschaft im Allgemeinen spielen.

Am 15. März 2020 „verlagerte die Fed das Ziel“ von QE auf die Unterstützung der Wirtschaft und erklärte sich bereit, „in den kommenden Monaten“ mindestens „500 Milliarden Dollar an Schatzpapieren„ und „200 Milliarden Dollar an staatlich garantierten hypothekenbesicherten Wertpapieren“ zu kaufen. Eine Woche später, am 23. März 2020, stimmte die Fed zu, die Käufe unbefristet zu machen und erklärte, sie werde Wertpapiere „in dem Umfang erwerben, der erforderlich ist, um ein reibungsloses Funktionieren der Märkte und eine wirksame Übertragung der Geldpolitik auf die breiteren Finanzbedingungen zu unterstützen“, und damit „den erklärten Zweck der Anleihekäufe auf die Unterstützung der Wirtschaft ausweiten“. Im Juni 2020 senkte die Fed die Ankaufsrate auf „mindestens 80 Milliarden Dollar pro Monat in Staatsanleihen“ und „40 Milliarden Dollar in durch Wohn- und Gewerbehypotheken gesicherten Wertpapieren“ für die nächste Zeit. Im Dezember 2020 aktualisierte die Fed ihre Politik erneut, um diese Käufe zu verlangsamen, wenn die Wirtschaft „wesentliche weitere Fortschritte“ in Richtung des Fed-Mandats der maximalen Beschäftigung und Preisstabilität macht, und im November 2021 begann die Fed, das Tempo der Wertpapierkäufe zu verringern.

Im Oktober 2021 war Bitcoin auf fast 70.000 Dollar gestiegen, und parallel dazu entstand ein neuer unersättlicher Käufer von US-Schulden über von der Regierung ausgegebene Wertpapiere – Dollar-Stablecoin-Emittenten, angeführt von Tether und Lutnicks „Cantor Fitzgerald“. Wie zuvor von „Unlimited Hangout“ berichtet:

In den letzten 18 Monaten ist in der Kryptowährungsbranche ein neuer, großvolumiger Nettokäufer dieser Schulden aufgetaucht: Stablecoin-Emittenten. Stablecoin-Emittenten wie Tether oder Circle haben über 150 Milliarden US-Dollar an US-Schulden – in Form von Wertpapieren, die vom Finanzministerium ausgegeben wurden – gekauft, um die Emission ihrer an den Dollar gekoppelten Token mit einem auf den Dollar lautenden Vermögenswert zu „unterlegen“. Zum Vergleich des absolut erstaunlichen Volumens, das diese relativ jungen und relativ kleinen Unternehmen an US-Schulden verschlungen haben, sei angeführt, dass China und Japan, die historisch gesehen die größten Gläubiger der USA sind, knapp unter bzw. knapp über 1 Billion Dollar an denselben Schuldtiteln halten. Obwohl Tether erst seit einem Jahrzehnt existiert und erst im Jahr 2020 eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar erreichen wird, hält Tether allein damit mehr als 10% der Staatsanleihen, die von den beiden größten Gläubigern der USA gehalten werden.

Mit dem USDT von Tether, dem USDC des zu BlackRock gehörenden „Circle“ und dem von Paxos ausgegebenen „PYUSD“ von PayPal haben die USA Partner für die Bedienung der bereits ausgegebenen Schulden in Höhe von 35 Billionen Dollar sowie für jeden zukünftigen Staatshaushalt und die moderne Entwicklung der öffentlich-privaten Partnerschaft bei der Kapitalschöpfung gefunden, während sie die Hegemonie des Dollars auf der ganzen Welt durch überwachbare, programmierbare und beschlagnahmbare private Bankwährungen aufrechterhalten. Der CEO von Tether, Paolo Ardoino, behauptete zuvor, dass Tether rund 435 Millionen US-Dollar in USDT für das US-Justizministerium, das FBI und den Secret Service auf seinem Weg zu einem „Weltklasse-Partner“ für die USA eingefroren hat, um „die Dollar-Hegemonie global auszuweiten.“

Lutnicks „Cantor Fitzgerald“, das die T-Bills von Tether hält, gehört „zu den bekanntesten Anleihehandelshäusern an der Wall Street“ und ist „einer von 25 Primärhändlern für US-Staatsanleihen“, was „direkten Handel mit der Federal Reserve“ ermöglicht. In einem Bericht vom September 2023 heißt es, dass Tether 86,4 Milliarden Dollar an Vermögenswerten in Reserven hält, wobei ein späterer Bescheinigungsbericht zeigt, dass USDT größtenteils durch US-Staatsanleihen besichert ist. Im Juli 2023 erhöhte die Federal Reserve ihren Leitzins auf 5,5%, den „höchsten Stand seit 22 Jahren“, in der Hoffnung, „Kredite und Investitionen teurer zu machen“. Da die Zinssätze seit dem 0%-Ziel im März 2020 schneller als je zuvor in der Geschichte der USA gestiegen sind, werden Unternehmen wie „Cantor Fitzgerald“ – Nettokäufer von Wertpapieren mit kurzer Laufzeit, die als T-Bills bekannt sind – hohe Renditen bei sehr geringem Risiko erzielen. Im Q1 2023 Assurance Report von Tether hielt der Stablecoin-Emittent 81,8 Milliarden Dollar, wobei „der Großteil seiner Reserven“ in „US-Schatzwechsel“ investiert wurde und „alle Neuemissionen von Token“ „in US-Schatzwechsel investiert oder in Overnight Repo platziert wurden.“

Im selben Bericht kündigte das Unternehmen an, dass es „regelmäßig bis zu 15% seiner realisierten Nettobetriebsgewinne für den Kauf von Bitcoin (BTC) bereitstellen“ werde, und zwar durch „Nutzung der realisierten Gewinne aus seiner Anlagestrategie“, die überwiegend auf kurzlaufende Staatsanleihen setzte. Im ersten Quartal 2023 besaß Tether Bitcoin im Wert von etwa 1,5 Milliarden Dollar. Im April 2024 besaß das Unternehmen etwa 75.354 Bitcoin, die heute fast 4,5 Milliarden Dollar wert sind.

In Ardoinos Erklärung zur „Entscheidung, in Bitcoin zu investieren“, verwies der derzeitige CEO von Tether auf das „begrenzte Angebot“ als Grund dafür, dass sich der Vermögenswert „als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel“ mit „beträchtlichem Wachstumspotenzial“ entwickelt hat. Während die US-Regierung über das Finanzministerium diese Wertpapiere kontinuierlich und unbegrenzt über ein gedeckeltes Angebot ausgeben kann, hat der Vermögenswert Bitcoin einen vorbestimmten Ausgabeplan und ein mögliches Gesamtangebot von knapp 21 Millionen Bitcoin. Die dem Bitcoin innewohnende Knappheit ermöglicht es einem schuldenbasierten Finanzsystem wie dem US-Dollarsystem, sich weiter in die unelastische, deflationäre Geldpolitik des Bitcoins hineinzublasen. Nun, da die USA in ihrer Gesamtheit – nicht zuletzt dank des „iShares IBIT spot Bitcoin“-ETF von BlackRock – zum weltweit größten bekannten Besitzer von Bitcoin geworden sind, komplett mit dem regulatorischen Segen des DOJ und der SEC, hat das Finanzministerium willige Marktpartner in ihrem Bestreben gefunden, ihre Schulden zu bedienen und den Planeten weiter zu dollarisieren.

Aber vielleicht ist es der Planet selbst, auf dem eine neue Methode zur Aufrechterhaltung der Hegemonie des US-Dollars entstanden ist – der von „O.N.E. Amazon“ vorgeschlagene, auf Dollar lautende Kohlenstoffmarkt mit begrenztem Angebot. Knez ist weit davon entfernt, eine unbegründete Theorie zu vertreten, und erklärt selbst, dass der Amazonas-Regenwald „in Billionenhöhe bewertet werden sollte“ und dass sein Unternehmen „den Markt in die Lage versetzt, ihn als solchen zu bewerten“, indem es ihn „in ein fortschrittliches digitales Wertpapier verwandelt“. In einem Gespräch mit „Gulf News“ ging Knez noch einen Schritt weiter und erklärte, warum die greifbaren Parameter der Größe des Amazonasgebiets zur Schaffung eines begrenzten Angebots an Wertpapieren führten und den notwendigen Mechanismus bereitstellten, um bei einer Aufwertung des Wertpapiers eine auf Dollar lautende Schuldensenke aus dem Regenwald zu schaffen:

Bei O.N.E. Amazon machen wir uns die Macht des Marktes zunutze – dieselbe Kraft, die die Ausbeutung vorangetrieben hat -, um sie in ein Werkzeug für den Naturschutz zu verwandeln. Wir wollen beweisen, dass der Amazonas lebendig mehr wert ist als tot.



Wir sind nicht nur Umweltschützer, sondern auch Innovatoren, Ökonomen, Technologen und Führungspersönlichkeiten der Gemeinschaft. Gemeinsam entwickeln wir einen digitalen Sicherheitswert, der den inneren Wert des größten Regenwaldes der Welt repräsentiert. Es handelt sich dabei nicht nur um ein Finanzinstrument, sondern um ein Statement, ein Bekenntnis zu der Überzeugung, dass der Amazonas wertvoll ist und einen Preis haben sollte. Was die finanzielle Rendite betrifft, so werden die Anleger von der potenziellen Wertsteigerung des digitalen Wertpapiers profitieren, da der Markt die positiven ökologischen und sozialen Vorteile des Regenwald-Bioms wertschätzt.



Angesichts der begrenzten Größe des Amazonas-Regenwaldes wird die Gesamtzahl der Wertpapiere auf 750 Millionen begrenzt sein, was der Fläche des Regenwaldes entspricht. Dies schafft ein begrenztes Angebot an digitalen Wertpapieren. [Hervorhebung hinzugefügt]

Aufgrund des begrenzten Angebots an digitalen Wertpapieren hat „O.N.E. Amazon“ ein Axiom für einen enormen Kapitalzuwachs des Vermögenswerts selbst geschaffen, was eine weitere Ausweitung der auf Dollar lautenden Verbindlichkeiten und somit eine weitere Nachfrage nach dem dem Dollar zugrunde liegenden Vermögenswert ermöglicht: US-Schatzpapiere. Knez geht davon aus, dass der Amazonas mit Billionen bewertet werden sollte, und hat, ähnlich wie er es in seiner Rolle als Vorreiter der „iShares“-ETF-Marke getan hat, einen weiteren Wachstumsmarkt für die US-Kapitalmärkte geschaffen, in den er sich „quantitativ erleichtern“ kann. Interessanterweise wurde diese Art der Ausweitung der Staatsverschuldung von Nicole Shanahan, der ehemaligen Kandidatin von RFK Jr., in einem von ihr in Stanford geleiteten Projekt mit dem Titel „An Analysis of Carbon Credit Markets as Validation for Climate Supportive Quantitative Easing Using the Blockchain“ [Eine Analyse der Märkte für Emissionsgutschriften als Validierung für klimaunterstützende quantitative Lockerung unter Verwendung der Blockchain] theoretisiert, das weiter unten beschrieben wird:

Dieses Projekt wird ein Weißbuch für eine Kohlenstoffmünze erstellen, die mit den bestehenden Märkten für Kohlenstoffgutschriften (Kompensationen) zusammenarbeitet. Als aktiver Risikokapitalgeber auf Märkten für Emissionsgutschriften wie Pachama und Joro Technologies und als Großabnehmer dieser Kompensationen zusammen mit meinem Ehemann Sergey Brin werde ich das derzeitige unternehmerische Ökosystem nutzen, um die wirtschaftlichen, politischen und technologischen Anforderungen für die Skalierung einer Kohlenstoffmünze zu ermitteln … Während Autoren und Futuristen wie Kim Stanley Robinson (Autor von „Ministry of the Future“) sich auf die Machbarkeit von Regierungen konzentriert haben, die Kohlenstoffmünzen im Austausch für Kohlenstoffbindung ausgeben, ist mein Argument, dass zunächst ein privater Markt eingerichtet werden kann, um die Richtigkeit der durch die Münze finanzierten Kohlenstoffbindungsprojekte zu überprüfen. Die Regierung kann im Gegenzug über evidenzbasierte Ergebnisse verfügen, anhand derer sie Staatsschätze an das Kohlenstoffmünzen-Netzwerk verkaufen kann.

Diese „evidenzbasierten Ergebnisse“, von denen Shanahan im Zusammenhang mit dem „O.N.E.-Amazon“-Schema ausgeht, wären vermutlich die von ihrem Satellitenpartner „Satellogic“ bereitgestellten Daten. Da der ehemalige Finanzminister Mnuchin den Vorsitz im Vorstand von „Satellogic“ innehat, Lutnick von „Cantor Fitzgerald“ einen großen Anteil an Aktien hält und eine Position im Vorstand innehat, und das Unternehmen vom führenden Stablecoin-Emittenten Tether finanziert wird, ist das Personal und das nötige Kleingeld vorhanden, um eine solche Schuldenfalle in einer Zeit größter Not zu schaffen.

Da die ausufernde Verschuldung der USA nach weiteren Orten verlangt, an denen sie ihre neu ausgegebenen Schulden unterbringen können, haben Knez und „O.N.E. Amazon“ im Prinzip vorgeschlagen, die 750 Millionen Hektar des Amazonas-Regenwaldes zu genau diesem Ort zu machen.

Datafizierung und Verschuldung – die neue „Konservierung“

Die von „O.N.E. Amazon“ angegebenen Gründe für ihr Geschäftsmodell – angeblich die „Erhaltung“ und der „Schutz“ des Amazonas – spiegeln ein breiteres Bestreben wider, die Bemühungen um die Zentralisierung der Kontrolle über die globalen Gemeingüter und den Aufbau eines Überwachungsnetzes für die Menschen und den Planeten als das einzig „machbare“ Mittel zur Rettung des Planeten vor der Katastrophe darzustellen. Wie dieser Artikel jedoch zu zeigen versucht hat, geht es „O.N.E. Amazon“ nicht darum, den Einheimischen oder indigenen Gruppen zu helfen oder gar den Regenwald in der Weise zu erhalten, wie es sich die meisten vorstellen würden. Stattdessen ist es das Ziel, den Amazonas-Regenwald in eine ausbeuterische Farm zu verwandeln – eine Farm für Daten, die selbst monetarisiert und tokenisiert werden können, genau wie die Hektar des Amazonas selbst.

Da die Architekten der neuen Web3-Wirtschaft der Wall Street nach neuen Wegen suchen, um den Reichtum zu speichern, den sie der Öffentlichkeit durch organisierte Vermögenstransfers gestohlen haben, werden weitere Formen des „digitalen Goldes“ zu einer Notwendigkeit. Während Bitcoin ein digitales Wertaufbewahrungsmittel darstellt, ist der Wettlauf um die Tokenisierung von realen Vermögenswerten, insbesondere der natürlichen Welt und der natürlichen Ressourcen, in vollem Gange, um das schuldenbasierte Geldsystem aufrechtzuerhalten, das den Diebstahl des Reichtums normaler Menschen seit Jahrhunderten ermöglicht hat. Unter dem altruistischen Vorwand, der Umwelt und den Habenichtsen zu „helfen“, werden wir stattdessen Zeugen der „Datafizierung“ allen Lebens, sowohl aus Profitgründen als auch, um alles Leben – einschließlich der Menschen und der natürlichen Welt – bis hinunter auf die molekulare Ebene zu überwachen und dann von intelligenten Maschinen „verwalten“ zu lassen. Ein solches Paradigma steht nicht für „Schutz“ oder „Bewahrung“, sondern vielmehr für die Einbindung unserer größten Naturschätze in ein System der Hightech-Kontrolle, bei dem jeder Flügelschlag eines Schmetterlings und jeder sich im Wind wiegende Zweig in Bits und Bytes umgewandelt wird, mit denen räuberische Banker gewinnbringend handeln und spekulieren können.

„O.N.E. Amazon“ ist mehr als nur ein Unternehmen, es steht für ein Modell, dem andere folgen und das darauf abzielt, die natürliche Welt und damit auch uns zu borgifizieren, indem es behauptet, „den Markt nutzbar zu machen“, um uns alle vor einem vagen, aber angeblich bevorstehenden Untergang zu retten. Wir und die Wälder werden jedoch nicht gerettet, sondern in Ketten gelegt – in ein Gefängnis ohne Mauern gezwungen, in dem die Sensoren, die an und in den Bäumen und an und in unseren Körpern angebracht werden, uns mit der Blockchain der Banker verbinden und es ermöglichen, dass wir gehandelt oder verkauft werden, unsere biologischen Signale und Prozesse zu ihrem Nutzen monetarisiert werden und die Massen von Menschen, Pflanzen und Tieren auf diesem Planeten von KI-gesteuerten Maschinen „verwaltet“ werden, die sie programmieren und kontrollieren.