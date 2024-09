Der Krieg gegen die Nahrung und der Krieg gegen die Menschlichkeit: Plattformen der Kontrolle und der unzerbrechliche Geist

Colin Todhunter

Max Weber (1864-1920) war ein bekannter deutscher Soziologe, der einflussreiche Theorien über Rationalität und Autorität entwickelte. Er untersuchte verschiedene Arten von Rationalität, die Autoritätssystemen zugrunde liegen. Er argumentierte, dass moderne westliche Gesellschaften auf rechtlich-rationaler Autorität beruhen und sich von Systemen entfernt haben, die auf traditioneller und charismatischer Autorität beruhen.

Traditionelle Autorität leitet ihre Macht aus althergebrachten Sitten und Gebräuchen ab, während charismatische Autorität auf den außergewöhnlichen persönlichen Eigenschaften oder dem Charisma einer Führungspersönlichkeit beruht.

Die rechtlich-rationale Autorität, die für die westliche kapitalistische Industriegesellschaft charakteristisch ist, beruht nach Weber auf einer instrumentellen Rationalität, die sich auf die effizientesten Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele konzentriert. Diese Rationalität manifestiert sich in bürokratischer Macht.

Dem stellte Weber eine andere Form der Rationalität gegenüber: die Wertrationalität, die auf dem bewussten Glauben an den intrinsischen Wert eines bestimmten Verhaltens beruht.

Während Weber die Vorteile der instrumentellen Rationalität in Form von Effizienzsteigerungen sah, befürchtete er, dass sie zu einem erdrückenden “eisernen Käfig” einer regelbasierten Ordnung und der Befolgung von Regeln (instrumentelle Rationalität) als Selbstzweck führen könnte. Das Ergebnis wäre die “Polarnacht der eisigen Finsternis” der Menschheit.

Heute ist der technologische Wandel weltweit in vollem Gange und stellt uns vor zahlreiche Herausforderungen. Es besteht die Gefahr eines technologischen Eisenkäfigs in den Händen einer Elite, die die Technologie für böswillige Zwecke missbraucht.

Lewis Coyne sagte vor der Universität Exeter:

Wir wollen – oder sollten – nicht zu einer Gesellschaft werden, in der Dinge von tieferer Bedeutung nur wegen ihres instrumentellen Wertes geschätzt werden. Die Herausforderung besteht also darin, die instrumentelle Rationalität und die Technologien, die sie verkörpern, zu begrenzen, indem wir das schützen, was wir über den bloßen Nutzen hinaus schätzen.

Er fügte hinzu, dass wir entscheiden müssen, welche Technologien wir wollen, für welche Zwecke und wie sie demokratisch verwaltet werden können, je nachdem, welche Art von Gesellschaft wir sein wollen.

Eine wichtige Veränderung, die wir in den vergangenen Jahren beobachtet haben, ist die zunehmende Dominanz von Cloud-basierten Diensten und Plattformen. Im Lebensmittel- und Landwirtschaftssektor sehen wir die Verbreitung dieses Phänomens im Zusammenhang mit einer “datengesteuerten” oder “präzisen” Landwirtschaft, die durch “humanitäre” Begriffe wie “Hilfe für Landwirte”, “Rettung des Planeten” und “Ernährung der Welt” angesichts einer drohenden malthusianischen Katastrophe legitimiert wird.

Ein teils angstbesetztes, teils selbstverherrlichendes Narrativ, das von denjenigen gefördert wird, die die ökologische Zerstörung, die Abhängigkeit von Konzernen, die Enteignung von Land, die Ernährungsunsicherheit und die Verschuldung der Bauern als Folge des globalen Ernährungssystems, das sie mitgestaltet und von dem sie profitiert haben, vorangetrieben haben. Jetzt wollen sie die Menschheit mit einem hochprofitablen, aber fehlerhaften Emissionshandelssystem und einer von grüner Technologie getriebenen Öko-Moderne vor sich selbst retten.

Die Welt nach Bayer

Im Agrar- und Lebensmittelsektor beobachten wir die Einführung datengetriebener oder präziser Ansätze in der Landwirtschaft durch Unternehmen wie Microsoft, Syngenta, Bayer und Amazon, die sich auf cloudbasierte Dateninformationsdienste stützen. Bei der datengesteuerten Landwirtschaft werden Daten ausgewertet, die von der Agrarindustrie und großen Technologieunternehmen genutzt werden, um den Landwirten zu sagen, was und wie viel sie produzieren und welche Art von Betriebsmitteln sie von wem kaufen sollen.

Datenbesitzer (Microsoft, Amazon, Alphabet etc.), Inputlieferanten (Bayer, Corteva, Syngenta, Cargill etc.) und Handelskonzerne (Amazon, Walmart etc.) wollen sich mit ihren monopolistischen Plattformen die Vorherrschaft in der globalen Agrar- und Ernährungswirtschaft sichern.

Doch wie sieht dieses Modell der Landwirtschaft in der Praxis aus?

Ein Beispiel ist die digitale Plattform Climate FieldView von Bayer. Sie sammelt Daten von Satelliten und Sensoren auf Feldern und Traktoren und gibt den Landwirten mithilfe von Algorithmen Ratschläge für ihre Anbaumethoden: wann und was pflanzen, wie viel Pestizide spritzen, wie viel Dünger ausbringen etc.

Um am Bayer-Kohlenstoffprogramm teilnehmen zu können, müssen sich die Landwirte bei FieldView anmelden. Bayer nutzt dann die FieldView-App, um die Landwirte anzuleiten, nur zwei Praktiken anzuwenden, von denen angenommen wird, dass sie Kohlenstoff im Boden binden: reduzierte Bodenbearbeitung oder Direktsaat und den Anbau von Deckfrüchten.

Mit Hilfe der App überwacht das Unternehmen diese beiden Praktiken und schätzt, wie viel Kohlenstoff die teilnehmenden Landwirte gebunden haben.

Bayer hat auch ein Programm namens ForGround in den USA. Upstream-Unternehmen können diese Plattform nutzen, um für Geräte, Saatgut und andere Betriebsmittel zu werben und Rabatte anzubieten.

Bayer hat unter anderem ein großes Interesse daran, mehr Landwirte dazu zu bringen, reduzierte Bodenbearbeitung oder Direktsaat zu verwenden (was als “klimafreundlich” verkauft wird). Die von Bayer geförderte reduzierte Bodenbearbeitung oder Direktsaat setzt voraus, dass die Felder mit dem Herbizid RoundUp (giftiges Glyphosat) besprüht und dass gentechnisch veränderte Roundup-resistente Sojabohnen oder Hybridmais ausgesät werden.

Und was ist mit den bereits erwähnten Deckfrüchten? Auch bei den Deckfrüchten möchte Bayer mitverdienen. Das Unternehmen hat die Mehrheit an einer Saatgutfirma übernommen, die eine gentechnisch veränderte Deckfrucht namens CoverCress entwickelt. Das Saatgut von CoverCress soll an Landwirte verkauft werden, die sich bei ForGround angemeldet haben, und die Pflanze als Biokraftstoff vermarktet werden.

Das große Ziel von Bayer sind jedoch die nachgelagerten Lebensmittelunternehmen, die die Plattform nutzen können, um Emissionsreduktionen in ihren Lieferketten geltend zu machen.

Agrarkonzerne und große Technologieunternehmen entwickeln gemeinsam Carbon Farming-Plattformen, um Landwirte bei der Wahl ihrer Betriebsmittel und Anbaumethoden zu beeinflussen (große Technologieunternehmen wie Microsoft und IBM sind wichtige Käufer von Emissionszertifikaten).

Die Non-Profit-Organisation GRAIN berichtet (siehe Artikel The corporate agenda behind carbon farming), dass Bayer in verschiedenen Ländern immer mehr Kontrolle über die Landwirte ausübt und ihnen über sein “Carbon Program” genau vorschreibt, wie sie wirtschaften und welche Betriebsmittel sie verwenden sollen.

GRAIN argumentiert, dass es den Konzernen beim Carbon Management nur darum geht, ihre Kontrolle über das Ernährungssystem auszubauen, und keineswegs darum, Kohlenstoff zu binden.

Die digitalen Plattformen sind als One-Stop-Shops für Emissionsgutschriften, Saatgut, Pestizide, Düngemittel und agronomische Beratung gedacht, die alle von dem Unternehmen bereitgestellt werden, das auch die Kontrolle über die von den teilnehmenden Betrieben gesammelten Daten hat.

Technofeudalismus

Yanis Varoufakis, ehemaliger Finanzminister Griechenlands, ist überzeugt, dass wir einen Übergang vom Kapitalismus zum Techno-Feudalismus erleben. Er argumentiert, dass Tech-Giganten wie Apple, Meta und Amazon wie moderne Feudalherren agieren. Die Nutzer digitaler Plattformen (z.B. Unternehmen oder Landwirte) werden im Grunde zu “Leibeigenen in der Wolke” und müssen eine “Miete” (Gebühren, Daten usw.) dafür zahlen, dass sie auf einer Plattform sind.

Im Feudalismus (Land) treibt die Miete das System an. Im Kapitalismus treibt der Profit das System an. Varoufakis sagt, dass Märkte durch algorithmische “digitale Lehnsgüter” ersetzt werden.

Obwohl digitale Plattformen eine gewisse Form kapitalistischer Produktion erfordern, da Unternehmen wie Amazon auf Hersteller angewiesen sind, um Waren für ihre Plattformen zu produzieren, stellt das neue System eine bedeutende Verschiebung der Machtdynamik zugunsten derjenigen dar, die die Plattformen besitzen und kontrollieren.

Man kann darüber streiten, ob dieses System Technofeudalismus, Hyperkapitalismus oder etwas anderes ist. Aber zumindest in einem Punkt sollten wir uns einig sein: Die Veränderungen, die wir beobachten, haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Bevölkerung, die zunehmend überwacht wird, da sie gezwungen ist, ihr Leben ins Internet zu verlagern.

Die Konzerne, die für die Probleme des vorherrschenden Lebensmittelsystems verantwortlich sind, bieten nur mehr vom Gleichen an, dieses Mal in einer gentechnisch veränderten, ökomodernen, pseudogrünen Verpackung (siehe Online-Artikel From net zero to glyphosate: agritech’s greenwashed corporate power grab).

Gewählte Beamte erleichtern dies, indem sie die Bedürfnisse monopolistischer globaler Interessen über die persönlichen Freiheiten der Menschen, die Rechte der Arbeitnehmer und die Bedürfnisse unabhängiger lokaler Produzenten, Unternehmen und Märkte stellen.

So hat die indische Regierung kürzlich Absichtserklärungen mit Amazon, Bayer, Microsoft und Syngenta unterzeichnet, um datengesteuerte Präzisionslandwirtschaft einzuführen. Eine “Eine-Welt-Landwirtschaft” unter ihrer Kontrolle, basierend auf gentechnisch verändertem Saatgut, im Labor hergestellten Produkten, die Lebensmitteln ähneln, und einer Landwirtschaft ohne Landwirte, wobei die gesamte Lebensmittelkette vom Feld (oder Labor) bis zum Einzelhandel in ihrer Hand liegt.

Dies ist Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, Hunderte Millionen Menschen aus der Landwirtschaft zu verdrängen, Indiens Nahrungsmittelabhängigkeit von ausländischen Konzernen zu sichern und jeden Anschein von Ernährungsdemokratie (oder nationaler Souveränität) zu beseitigen.

Daraufhin wurde ein “Bürgerbrief” (Juli 2024) an die Regierung geschickt. Darin heißt es, es sei nicht klar, was der Indian Council for Agricultural Research (ICAR) von Bayer lernen werde, was die gut bezahlten Wissenschaftler der öffentlichen Einrichtung nicht selbst entwickeln könnten. In dem Brief heißt es, dass Unternehmen, die für die wirtschaftliche und ökologische Krise der indischen Landwirtschaft verantwortlich sind, vom ICAR als Partner für sogenannte Lösungen angeworben werden, obwohl diese Unternehmen nur an ihrem Profit und nicht an Nachhaltigkeit (oder wie immer sie es nennen) interessiert sind.

Der Brief wirft einige wichtige Fragen auf. Wo bleibt die demokratische Debatte über die Kohlenstoffmärkte? Stellt die IKAR sicher, dass die Bäuerinnen und Bauern die beste Beratung erhalten und nicht eine einseitige, die die weitere Vermarktung ihrer eigenen Produkte fördert? Gibt es ein System, das es der IKAR ermöglicht, Forschungs- und Ausbildungspläne zu entwickeln, die von den Landwirten, denen sie dienen soll, ausgehen, anstatt sich von den Launen und Geschäftsideen von Unternehmen leiten zu lassen?

Die Verfasser des Briefes stellen fest, dass Kopien der MoUs von der IKAR nicht proaktiv der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Brief fordert die IKAR auf, die unterzeichneten MoUs zu suspendieren, alle Details öffentlich bekannt zu geben und von der Unterzeichnung weiterer MoUs ohne die notwendige öffentliche Diskussion abzusehen.

Wertschätzung der Menschheit

Echte Lösungsansätze für die Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, werden von politischen Entscheidungsträgern ignoriert oder von Unternehmenslobbyisten zynisch angegriffen. Diese Lösungen beinhalten systemische Veränderungen in den Landwirtschafts-, Ernährungs- und Wirtschaftssystemen, die sich auf (energie-)verbrauchsarme Lebensstile, Lokalisierung und eine ökologisch nachhaltige Agrarökologie konzentrieren.

Wie der Aktivist John Wilson sagt, basiert dies auf kreativen Lösungen, einer Verbindung zur Natur und zum Land, der Sorge um die Menschen, friedlichem Wandel und Solidarität.

Dies wird in seinem kürzlich erschienenen Artikel From Agrarianism to Transhumanism: The Long March to Dystopia (Vom Agrarismus zum Transhumanismus: Der lange Marsch in die Dystopie) beschrieben, in dem er argumentiert, dass kooperative Arbeit, Gemeinschaft und unsere seit langem bestehende spirituelle Verbindung zum Land die Grundlage dafür bilden sollten, wie wir als Gesellschaft leben sollten. Dies steht in krassem Gegensatz zu den Werten und Auswirkungen des Kapitalismus und der Technologie, die auf instrumenteller Rationalität beruhen und allzu oft von Gewinnstreben und dem Ziel der Bevölkerungskontrolle angetrieben werden.

Wenn von einer “spirituellen Verbindung” die Rede ist, was ist dann mit “spirituell” gemeint? Im weitesten Sinne kann es als ein Konzept betrachtet werden, das sich auf Gedanken, Überzeugungen und Gefühle über den Sinn des Lebens bezieht, und nicht nur auf die physische Existenz. Ein Gefühl der Verbundenheit mit etwas, das größer ist als wir selbst. Ähnlich wie Webers Begriff der Wertrationalität. Das Geistige, Vielfältige und Lokale wird dem Egoismus der modernen Stadtgesellschaft, der zunehmenden Homogenität des Denkens und Handelns und einer instrumentellen Rationalität, die zum Selbstzweck wird, gegenübergestellt.

Die direkte Verbindung mit der Natur/dem Land ist grundlegend für die Entwicklung einer Wertschätzung des “Seins” und eines “Verstehens”, das zu einer lebenswerten Realität führt.

Was wir jedoch sehen, ist eine Agenda, die auf einem anderen Wertesystem basiert, das in der Gier nach Macht und Geld und in der totalen Unterwerfung der einfachen Menschen verwurzelt ist und von falschen Versprechungen technologischer Lösungen (Transhumanismus, Impfstoffe in Nahrungsmitteln, in den Schädel implantierte neuronale Schnürsenkel zur Erkennung von Stimmungen, programmierbares digitales Geld, Track-and-Trace-Technologie usw.) und einer fernen Vorstellung von einer Welt des Friedens und der Sicherheit getragen wird und einer fernen Vision einer Techno-Utopie, in der die bösartigen Machtverhältnisse intakt und unangefochten bleiben.

Wird dies also die nicht enden wollende “Polarnacht der eisigen Finsternis” der Menschheit sein? Hoffentlich nicht. Diese Vision wird uns von oben aufgezwungen. Die einfachen Menschen (z.B. die Bauern in Indien oder die von der Austeritätspolitik Unterdrückten) sehen sich als Opfer eines Klassenkampfes, der von einer megareichen Elite gegen sie geführt wird.

So stellte Herbert Marcuse 1941 fest, dass Technologie als Instrument der Kontrolle und Herrschaft eingesetzt werden kann. Genau das ist die Agenda von Konzernen wie Bayer, der Gates Foundation, BlackRock und der Weltbank, die versuchen, echte Vielfalt auszulöschen und ein einheitliches Denk- und Verhaltensmuster durchzusetzen.

Ein letzter Gedanke, den der Bürgerrechtler Frederick Douglass 1857 in einer Rede formulierte:

Die Macht gewährt nichts, ohne zu fordern. Sie hat es nie getan und wird es nie tun. Finde heraus, was ein Volk stillschweigend hinnehmen wird, und du hast das genaue Maß der Ungerechtigkeit und des Unrechts gefunden, das ihm auferlegt wird, und es wird so lange andauern, bis ihm mit Worten oder Schlägen oder beidem widerstanden wird. Die Grenzen der Tyrannen werden durch die Ausdauer derer bestimmt, die sie unterdrücken.

Colin Todhunter ist Spezialist für Lebensmittel, Landwirtschaft und Entwicklung und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization in Montreal. Sie können seine beiden kostenlosen Bücher Food, Dependency and Dispossession: Resisting the New World Order und Sickening Profits: The Global Food System’s Poisoned Food and Toxic Wealth hier lesen.