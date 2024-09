Israel gegen die USA gegen den Iran: Was im Nahen Osten passiert

Von Salman Rafi Sheikh

Wenn der Hauptzweck der Sanktionen Washingtons gegen den Iran darin bestand, einen Regimewechsel in Teheran zu erzwingen und die Fähigkeit des Landes, die Geopolitik im Nahen Osten zu beeinflussen, zu lähmen, dann ist nichts davon eingetreten. Vielmehr zeigen die jüngsten Ereignisse, dass sich der Iran wie ein Land verhält, das sich weder von Israel abschrecken lässt noch unter dem immensen wirtschaftlichen und militärischen Druck Washingtons steht. Als Reaktion auf die Ermordung von Ismael Haniyeh durch Israel im Iran erklärte der amtierende Außenminister Ali Bagheri, dass der Iran „das aggressive israelische Regime in einer legitimen und entschlossenen Aktion den Preis für seine Aggression zahlen lassen wird“. Dies steht im Gegensatz zu dem, was westliche Politiker in letzter Zeit in Bezug auf den Iran gesagt haben, nämlich dass Teheran, wenn es Vergeltung üben wollte, dies bereits getan hätte. Doch das ist nicht wahr. Hinter den Ereignissen in der Region steckt viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Wenden wir uns dem zu.

Das große Bild

Betrachten wir das Gesamtbild. Unmittelbar nach dem israelischen Schlag, bei dem der Hamas-Führer getötet wurde, begann in Doha eine neue Runde von Gesprächen über einen Waffenstillstand für den Gazastreifen, wobei hochrangige US-Beamte, darunter der Außenminister, die Hoffnung auf einen endgültigen Erfolg äußerten. Wenn der Iran Israel nicht direkt angegriffen hat, ist die einzige Erklärung dafür der Wunsch Teherans, den Krieg nicht auszuweiten. (Vergessen wir nicht, dass der Iran Israel schon einmal direkt angegriffen hat.)

Bis vor kurzem hat Israel – oder speziell die Netanjahu-Regierung – jedes Waffenstillstandsgespräch zum Scheitern gebracht. Wenn Netanjahu einer Waffenstillstandsformel zustimmt, könnte dies ein politischer Albtraum für ihn werden. Ein Waffenstillstand würde nicht nur die Frage nach internen Untersuchungen in Israel aufwerfen, um die Verantwortung für das Versäumnis, die Anschläge vom 7. Oktober vorherzusehen – und zu verhindern – zu klären (was unweigerlich auf Netanjahus Schultern fallen könnte), sondern die Korruptionsfälle gegen Netanjahu sind noch lange nicht abgeschlossen. Ihm droht möglicherweise doch noch eine Verurteilung und eine Haftstrafe. Zu diesem Zweck bringt Netanjahu sogar die USA in Verlegenheit.

Obwohl Biden selbst bestätigt hat, dass alle an den Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen beteiligten Parteien – insbesondere Israel und die Hamas – von gegenseitigen Angriffen absehen sollten, um die Gespräche nicht zu gefährden, ordnete Netanjahu einen weiteren Luftangriff in der zentralen Stadt Deir al-Balah im Gazastreifen an, bei dem mindestens zwei Dutzend Menschen getötet wurden.

Ist der Iran gespalten?

Abgesehen von den Spekulationen haben viele politische Analysten im Westen, einschließlich Israels selbst, versucht, die Tatsache hervorzuheben, dass der Iran aufgrund interner Spaltungen keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel ergriffen hat. Dem neuen Präsidenten, Masoud Pezeshkian, wird nachgesagt, dass er große Meinungsverschiedenheiten mit den iranischen Revolutionsgarden und dem Obersten Führer hat. Diese Meinungsverschiedenheiten bestehen, weil Masoud ein gemäßigter Politiker ist, der eine Verbindung mit dem Westen vorzieht, anstatt sich gegen ihn zu stellen. In der Tat hat Masoud solche Gesten gemacht. In einem Beitrag, den Masoud kürzlich für die Teheran Times schrieb, signalisierte er seine Bereitschaft zu Gesprächen mit Europa. Er sagte: „… Ich freue mich auf einen konstruktiven Dialog mit den europäischen Ländern, um unsere Beziehungen auf den richtigen Weg zu bringen, der auf den Prinzipien des gegenseitigen Respekts und der Gleichberechtigung beruht. Die europäischen Länder sollten erkennen, dass die Iraner ein stolzes Volk sind, dessen Rechte und Würde nicht länger übersehen werden können“. Außerdem forderte er die USA auf, „aus den Fehleinschätzungen der Vergangenheit zu lernen und ihre Politik entsprechend anzupassen“.

Doch ist dies ein Beweis für die Spaltung des Irans? Tatsächlich ist es eine grobe Fehleinschätzung der Situation im Iran, wenn man den Wunsch, die Beziehungen zum Westen zu verbessern, als Hinweis auf eine „Spaltung“ versteht. Wäre der Iran innerlich gespalten und würden Masoud und der Oberste Führer in unterschiedliche Richtungen ziehen, so wäre kaum zu leugnen, dass das Parlament, das von Hardlinern dominiert wird, die dem Obersten Führer treu ergeben sind, nicht die gesamte Liste von Masouds Ministern gebilligt hätte. Masouds Liste mit den Namen seiner 19 Minister wurde vom Parlament in ungewöhnlicher Einigkeit gebilligt. Und das, obwohl mehrere Moderatoren auf der Liste zu finden sind. Die Genehmigung ist ein Beweis für einen politischen Konsens innerhalb des Irans – etwas, das Israel und Washington ernst nehmen sollten.

Ein intern geeintes Regime könnte eine viel größere Bedrohung für die Interessen Israels und der USA darstellen als ein intern gespaltenes Regime, dem es an Konsens und der Fähigkeit fehlt, eine vollständig koordinierte Strategie zu entwickeln. Es ist daher kaum zu leugnen, dass der einzige Grund, warum der Iran keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel ergriffen hat, sein Wunsch ist, den Waffenstillstandsgesprächen eine ernsthafte Chance zu geben, um weitere Morde an unschuldigen Palästinensern zu vermeiden.

Diese Situation muss jedoch nicht unbedingt als Bedrohung aufgefasst werden. Wenn in Washington und Jerusalem mehr Vernunft herrschen würde, könnten sie diese Situation nutzen, um sinnvolle Verhandlungen mit dem Iran aufzunehmen – nicht nur im Rahmen der laufenden Gaza-Waffenstillstandsgespräche, sondern auch für Gespräche über die Geopolitik in der Region, einschließlich der Frage des iranischen Nuklearprogramms. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass Masoud in seinem Artikel kategorisch erklärte, dass die iranische Verteidigungsdoktrin keine Atomwaffen vorsieht“. Er schrieb diesen Artikel im Juli. Die Tatsache, dass er noch Ende August die volle Unterstützung des Parlaments erhielt, zeigt, dass das gesamte iranische Regime in dieser Frage hinter ihm steht. Die Verantwortlichen in Washington und Brüssel müssen dies gebührend zur Kenntnis nehmen, um die Beziehungen zum Iran wieder herzustellen.

Wer ist der wahre Übeltäter?

Die entscheidende Frage ist jedoch: Wie kontrolliert man Israel? Am 25. August führte Israel in einer weiteren Provokation, die eine stärkere Reaktion des Iran nach sich ziehen könnte, einen so genannten Präventivschlag gegen die Hisbollah im Libanon durch. Im Gegenzug feuerte die Hisbollah Hunderte von Raketen auf Israel ab. Nach israelischen Angaben sollte der Schlag einen Angriff der Hisbollah auf Israel verhindern. Die Frage ist jedoch: Könnte Israel solche Abenteuer mit direkter oder indirekter Unterstützung Washingtons bestehen? Washington hat die Waffenstillstandsgespräche erfolglos geführt. In den USA ist die Frage der Unterstützung Israels in Bezug auf den Gazastreifen ein Schlüsselthema bei den Präsidentschaftswahlen. Aber der Grund, warum das Thema so sehr an Bedeutung gewonnen hat, ist die Unfähigkeit – und der Unwille – der USA, genügend Druck auf Israel auszuüben, um seinen Krieg zu beenden. Mehr noch, die Regierung Biden hat bisher keine Schritte unternommen, um die Bewaffnung Israels gegenüber der unbewaffneten Bevölkerung in Gaza zu beenden. Israel unter Netanjahu verhält sich nur deshalb weiterhin wie ein tollwütiger Hund, weil Washington dies zulässt. Die Zurückhaltung des Irans hingegen verdient Beifall. Aber diese Zurückhaltung ist nicht von Dauer.