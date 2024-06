Globalisten in Panik: Nationale und lokale Identität im Aufwind

Neil Oliver: “In ganz Europa zeigen die jüngsten Wahlergebnisse deutlich, dass große Teile der Bevölkerung von ihren globalistischen, potenziell totalitären Herrschern endlich an die Grenze des Erträglichen getrieben wurden. Diese Globalisten können über den Aufstieg der Rechten jammern und klagen, so viel sie wollen, aber es bleibt eine unumstößliche Tatsache, dass nach Jahrzehnten des Versagens von Politikern, die den Fantasien einer Weltregierung verfallen sind, die einfachen Menschen, die von den Vertretern einer Einheitspartei gequält werden, die jedes Detail ihres Lebens kontrollieren und verschlechtern will, sich denen zugewandt haben, die etwas anderes zu sagen haben. Dinge, die die Familie, die Freiheit, die Sicherheit der Grenzen, die nationale und lokale Identität betreffen.

Neil Oliver: "All across Europe the latest election results make plain that vast swathes of population have finally been pushed beyond all endurance by their globalist would be totalitarian overlords. Those globalists can squeak and squeal all they want about what they call the… pic.twitter.com/AQwiueMxS0 — Camus (@newstart_2024) June 20, 2024

Die Globalisten sind in heller Panik, immer mehr Menschen durchschauen sie und erkennen sie als das, was sie sind – im Wesentlichen Mitglieder eines internationalen Verbrechersyndikats, das den ewigen Krieg braucht, um zu überleben. Die Dinosaurier, die alte Garde, haben versucht, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, sie lächerlich zu machen, zu kriminalisieren, zu dämonisieren und in jüngster Zeit Menschen in ihren Häusern einzusperren oder sie zu zwingen, unsichere und unwirksame Medikamente einzunehmen. Immer mehr Menschen mit gesundem Menschenverstand möchten sie endlich loswerden.

Im Jahr 2016 gab es zwei Momente, in denen Menschen, die schikaniert, ignoriert oder verachtet wurden, die endlich genug hatten, etwas taten, was ihre Führer nicht erwartet hatten. Auf der einen Seite des Atlantiks durchbrachen die viel geschmähten „Deplorables“ das System und wählten Donald Trump ins Weiße Haus. Auf der anderen Seite des Atlantiks haben sich Menschen, die eigentlich still sein sollten, zusammengetan und für den Brexit gestimmt, um Großbritannien aus der EU zu führen. Seitdem haben wir erlebt, was wir erlebt haben: eine Pandemie, eine vorgetäuschte Klimakrise… Wie psychopathisch muss ein Haufen Verlierer sein, dass sie, anstatt zu akzeptieren, dass ihr Spiel vorbei ist, uns alle mit in den Abgrund reißen wollen?

*

Neil Oliver ist ein schottischer Fernsehmoderator und Autor. Er hat mehrere Dokumentarserien über Archäologie und Geschichte moderiert, darunter A History of Scotland, Vikings and Coast. Er ist auch Autor von populären Geschichtsbüchern und historischer Belletristik.