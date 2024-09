Globalisten versuchen, den Ukraine-Krieg vor der US-Wahl zum Dritten Weltkrieg zu eskalieren

Von Tyler Durden

Verfasst von Brandon Smith über Alt-Market.us,

Der Zweck der NATO-Beteiligung am Ukraine-Krieg war für mich immer offensichtlich. Die Ukraine hat nichts mit den Interessen der westlichen Öffentlichkeit, nichts mit der Sicherheit Europas und nichts mit dem wirtschaftlichen Aufstieg der Vereinigten Staaten zu tun. Dennoch haben sich die NATO und die Globalisten seit mindestens 2014 politisch in der Region eingemischt und den Boden für einen möglichen Krieg mit Russland bereitet.

Um es klar zu sagen: Ich bevorzuge Russland genauso wenig wie die Ukraine. Der Kreml hat seit langem seine eigenen Verbindungen zu den Globalisten, wie ich in zahlreichen Artikeln dargelegt habe. Vielleicht sind die Flitterwochen vorbei und Russland ist wirklich fertig mit dem Versuch, einen Platz am Tisch der Globalisten zu bekommen. Was ich weiß, ist, dass die westlichen Eliten einen Weltkrieg wollen, und sie haben alles in ihrer Macht stehende getan, um einen zu beginnen.

Sehen Sie es doch einmal so: Was wäre, wenn Sie eine Liste aller verdeckten und offenen NATO-Operationen in der Ukraine erstellen würden und dann das Drehbuch umdrehten? Was wäre, wenn Russland in Mexiko die gleichen Ziele der Destabilisierung, Kontrolle und Waffenverbreitung verfolgen würde (wie die Sowjets in den 1960er Jahren in Kuba)? Wenn die USA präventiv in Mexiko einmarschieren würden, wäre das völlig verständlich.

Ob Putin im besten Interesse Russlands handelt oder nicht, spielt keine Rolle. Der Krieg war ohnehin unvermeidlich, weil die NATO dafür gesorgt hat, dass er nicht zu vermeiden war. Aber welchem Zweck dient ein solcher Stellvertreterkrieg? Nun, er dient überhaupt nicht viel… es sei denn, das Ziel ist, einen größeren Weltkrieg zwischen dem Osten und dem Westen anzuzetteln. In diesem Szenario würden die Globalisten stark profitieren.

Sie bekommen einen Sündenbock für den wirtschaftlichen Zusammenbruch, den sie bereits in Gang gesetzt haben. Sie vervielfachen den weltweiten Angstfaktor und bringen die Öffentlichkeit dazu, verzweifelt darauf zu warten, dass die politischen Eliten eingreifen und all ihre Probleme lösen. Und sie können sich ihrer Feinde im Inland (Konservative und Patrioten) entledigen, indem sie sie beschuldigen, „mit Russland zusammenzuarbeiten“, um die Kriegsanstrengungen zu untergraben, wenn sie es wagen, sich gegen verfassungswidrige Mandate aufzulehnen.

Darüber hinaus bietet sich ihnen die Gelegenheit, junge Männer (die rebellieren könnten) in der Ukraine durch den Fleischwolf zu drehen, damit es keine neue Generation von Freiheitskämpfern gibt. Der Dritte Weltkrieg ist eine Win-Win-Win-Situation für die Davoser, solange es nicht zu einem nuklearen Holocaust kommt und ihre sorgfältig errichteten Überwachungsstaaten ausgelöscht werden.

Aber wie können sie den Stellvertreterkrieg in einen Weltkrieg verwandeln, ohne als die Bösen dazustehen? Das ist doch der Trick, oder?

Der Stellvertreter (in diesem Fall die Ukraine) müsste Maßnahmen ergreifen, die Russland zu einem explosiven Ausbruch provozieren. Russland müsste Taktiken oder Waffen einsetzen, die eine große Zahl von Zivilisten in Gefahr bringen, was eine stärkere Beteiligung der NATO und vielleicht sogar ein Eingreifen der UNO erforderlich macht. Russland müsste eine Großstadt mit Hunderttausenden von Zivilisten dem Erdboden gleichmachen. Sie brauchen Russland, um MOABs oder Atombomben abzuwerfen. Sie brauchen ein dramatisches Kriegsverbrechen; andernfalls wird die westliche Öffentlichkeit weder Stiefel auf dem Boden unterstützen noch einer militärischen Einberufung zustimmen.

Die Unterstützung der Bevölkerung für finanzielle und militärische Hilfe in der Ukraine schwindet schnell, und die Ukraine weiß, dass sie dabei ist, zu verlieren. Die Offensive in Kursk scheint ein Akt der Verzweiflung zu sein, der durch diese Realität ausgelöst wurde.

Die Region Kursk hat kaum einen modernen strategischen Wert. Es handelt sich um ein ländliches Agrargebiet mit einer begrenzten industriellen Basis. Sie verfügt zwar über Erdgaspipelines, die Energie nach Europa leiten, aber das hilft der Ukraine nicht. Sie hat bereits Ärger mit Deutschland, weil sie die Nordstream-Pipeline gesprengt hat. Außerdem gibt es in der Region ein Kernkraftwerk, das aber zu weit entfernt ist, als dass die ukrainischen Truppen es in ihre Gewalt bringen könnten. (Sie könnten versuchen, es mit Drohnen zu zerstören und einen nuklearen Zwischenfall zu verursachen, aber das müsste verdeckt geschehen, ohne dass die Ukraine direkt dafür verantwortlich gemacht werden könnte).

Mainstream-Strategen argumentieren, dass die Kursk-Operation darauf abzielte, Russland zu zwingen, seine Truppen von der Donbass-Front abzuziehen, wo es beeindruckende Erfolge erzielt. Dies würde angeblich Russlands auf Zermürbung basierende Offensive verlangsamen und die Richtung des Krieges ändern. Doch falls dies der Plan war, ist er kläglich gescheitert.

Berichten zufolge sind die ukrainischen Truppen in Kursk eingedämmt worden. Der Einsatz von NATO-ähnlichen Manövertaktiken bei der Invasion von Kursk hat den russischen Vormarsch ebenfalls nicht verlangsamt, denn die Ukrainer sind nun drauf und dran, die Schlüsselstadt Toretsk einzunehmen. Außerdem nähern sie sich Pokrowsk (dem wichtigsten Aufmarschgebiet der ukrainischen Streitkräfte im Osten). Diese Gebiete sind stark verteidigt und verfügen über langfristige Schanzen, aber Russland rollt einfach durch sie hindurch. Die Linien jenseits dieser Städte sind dünn oder gar nicht vorhanden. Die Ukraine wäre sofort gezwungen, einen Waffenstillstand auszuhandeln.

Russland hat außerdem die größten Raketen- und Drohnenangriffe des Krieges in fünfzehn ukrainischen Oblasts durchgeführt, was zu noch größeren Unterbrechungen der Energieversorgung führte. Dies beweist zwei Dinge: Das russische Militär ist NICHT geschwächt oder verkrüppelt worden, und es verfügt immer noch über reichlich Langstreckenwaffen, auch wenn die NATO-Vertreter ursprünglich behauptet hatten

Es gibt einen Grund, warum Kursk von Russland so leicht verteidigt wurde – es ist für die Ukraine nichts wert, wenn es darum geht, den Krieg zu gewinnen. Dennoch möchte ich eine alternative Theorie vorschlagen, warum die Ukraine einen solchen Schritt unternommen hat…

In dem Moment, als die Ukraine russischen Boden betrat, änderte sich das mediale und politische Narrativ. Heute heißt es, dass die „roten Linien“ des Kremls bedeutungslos sind und dass die Ukraine bewiesen hat, dass Putin „nur redet“, wenn es um Atomwaffen und Großangriffe geht. Die Diskussion dreht sich nun um den Einsatz amerikanischer und europäischer Langstreckenraketen tief im russischen Hoheitsgebiet. Die ukrainische Regierung (mit Unterstützung der NATO) fordert, dass amerikanische und europäische Beamte ihr Zugang zu den großen Spielzeugen gewähren.

Auch hier muss die Regierung Biden zumindest den Anschein erwecken, dass sie sich dieser Idee widersetzt. Sie weiß, dass sie, wenn sie offen grünes Licht für offensive ATACM-Schläge auf russischem Boden jenseits der Front gibt, die Grenze zur logistischen „Unterstützung“ überschreiten und in den Bereich der direkten Kriegsführung mit den Russen vordringen würde. Ja, ich weiß sehr wohl, dass die NATO-Informationen und -“Berater“ schon vor Beginn des Krieges in der Ukraine vor Ort waren. Der Punkt ist, dass es keine offizielle Politik ist, weil die Öffentlichkeit dies nicht akzeptieren würde.

Langstreckenangriffe auf Russland werden meines Erachtens weitere russische Angriffe auf Großstädte im Westen der Ukraine, wo die Mehrheit der Bevölkerung lebt, auslösen. Diese Gebiete sind während des Krieges weitgehend unangetastet geblieben. Putin hat entgegen den Behauptungen der Medien darauf geachtet, die Angriffe auf größere zivile Zentren zu begrenzen. Damit wird Schluss sein, wenn NATO-Raketen russische Städte treffen.

Kursk könnte ein Versuch gewesen sein, Russland in die Verlegenheit zu bringen, wilde Angriffe auf zivile Ziele zu unternehmen und damit der NATO einen Grund zum Eingreifen zu geben. Das ist eine Theorie. Eine andere Theorie besagt, dass die Kursk-Operation darauf abzielt, westliche Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es keine nuklearen Konsequenzen geben wird, dass Putin nur schimpft und die Ukraine mit moderneren Mitteln ausgestattet werden sollte, um Moskau zu bombardieren.

Dieses Narrativ wird weitgehend vom Atlantic Council gefördert, einer globalistischen Denkfabrik mit Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum und der „Drei-Meere-Initiative“. Der Atlantic Council berät die ukrainische Regierung direkt zu allen Aspekten des Krieges, einschließlich der Strategie durch sein Eurasisches Zentrum. Außerdem berät er die NATO über sein Scowcroft Center. Wie auf ihrer Website zu lesen ist:

“Das Eurasia Center hat unermüdlich daran gearbeitet, auf die groß angelegte Invasion des Kremls in der Ukraine zu reagieren. Dabei haben wir unsere angesehene und öffentlichkeitswirksame Plattform genutzt und Beziehungen zur Regierung, zur Zivilgesellschaft und zu den Medien geknüpft, um große Wirkung zu erzielen. Das Eurasia Center richtet seine Empfehlungen direkt an die US-Regierung und den Kongress, hochrangige ukrainische Beamte, die europäische Führung, internationale Medien und die Zivilgesellschaft. Das Zentrum verfolgt die militärische und politische Situation in der Ukraine und setzt sich für stärkere und schnellere Maßnahmen ein, um den Schaden des Krieges des Kremls gegen die Ukraine aufzuhalten und zu mindern.”

Ich würde behaupten, dass der Atlantic Council der wichtigste globalistische „Einflussnehmer“ im Ukraine-Krieg ist – die Quelle für die Mehrheit der strategischen Entscheidungen und Propaganda. Ihre Unterstützung der „Drei-Meere-Initiative“ seit 2014 war die treibende Kraft bei den Bemühungen, die Ukraine in die EU und die NATO zu bringen (der Hauptgrund, warum der Krieg überhaupt begann).

Lindsay Graham, ein Neo-Con und fanatischer Befürworter der Verwendung der Ukraine als Stellvertreter, um einen Krieg mit Russland zu entfachen, ist seit mindestens 2010 an Projekten des Atlantic Council beteiligt.

Meiner Meinung nach sind es der Atlantic Council und seine Medienkontakte, die auf groß angelegte Raketenangriffe auf Russland drängen. Sie sind auch die Quelle für die Behauptung, dass Putins rote Linien eine Täuschung sind. Sie erklären auf ihrer Website:

“Die Offensive der Ukraine wirft nun ernsthafte Fragen über die Glaubwürdigkeit des russischen Säbelrasselns und die Vernunft hinter dem Übermaß an Vorsicht des Westens auf. Schließlich ist der aktuelle Einmarsch der ukrainischen Armee in Russland sicherlich die roteste aller roten Linien. Wenn es Russland mit einer möglichen nuklearen Eskalation überhaupt ernst wäre, wäre dies der Moment, seine zahlreichen Drohungen wahr zu machen. Tatsächlich hat Putin reagiert, indem er versucht hat, die Invasion herunterzuspielen und so zu tun, als ob alles noch nach Plan verlaufen würde.”

Dies ist die gleiche Propaganda, die sich in den letzten Wochen in den meisten etablierten Medienplattformen verbreitet hat. (Nebenbei bemerkt war der Atlantic Council während der Pandemie-Panik auch maßgeblich an der Finanzierung des Covid-Mandats und der Impfstoff-Propaganda beteiligt).

Die Vorstellung, dass ballistische Salven auf Russland mit von der NATO gelieferten Raketen nicht dazu führen werden, dass Putin MOABs oder Atombomben einsetzt, ist wirklich verrückt. Denken Sie daran, dass weitreichende Angriffe auf Russland nichts an den Bedingungen vor Ort im Donbas ändern werden.

Selbst wenn die Globalisten die westliche Bevölkerung nicht davon überzeugen können, ballistische Angriffe auf Russland mit Waffen, die mit unseren Steuergeldern bezahlt werden, zuzulassen, haben die Machthaber einen Notfallplan. Die Ukraine hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie ihre EIGENEN ballistischen Langstreckenraketen entwickelt hat , und diese Waffen fallen angeblich nicht unter die Aufsicht der USA und Europas.

Irgendwann werden diese Art von Schlägen zu einer russischen Antwort führen, die brutal erscheinen wird; und westliche Kriegshetzer werden dieses Ereignis ausnutzen, so gut es geht. Sie werden damit direkt zum Pentagon rennen und einen Plan für die Einberufung des US-Militärs fordern. Wenn dies der Plan ist, dann müssen sie ihn VOR den Wahlen im November in die Tat umsetzen.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnen wird. Ich bin seit langem der Meinung, dass die Globalisten einen wirtschaftlichen Zusammenbruch oder einen Weltkrieg herbeiführen und ihn Trump in den Schoß legen werden. Sie haben bereits versucht, dasselbe mit der Covid-P(l)andemie und der Inflationskrise zu tun.

Der Zeitpunkt der Kursk-Offensive und des Aufrufs zu Raketenangriffen auf Russland ist kein Zufall. Trump behauptet, er wolle den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beenden, sobald er im Amt ist. Dies wird wahrscheinlich eine Friedensregelung mit Hebelwirkung bedeuten, bei der die Ukraine die Donbass-Region an Russland abtritt. Wenn Trump es ernst meint, dann werden viele Eliten im Atlantikrat, im WEF und in der NATO nicht glücklich darüber sein.

Sie müssen den Krieg zu etwas Größerem eskalieren lassen, etwas, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Im Moment kann der Krieg beendet werden – man muss nur diplomatisch vorgehen und die Ukraine zu der Einsicht zwingen, dass sie den Donbass oder die Krim nicht zurückbekommt, egal wie viele Menschenleben sie dafür opfert. Aber wenn es auf beiden Seiten zu massiven Opfern unter der Zivilbevölkerung kommt, wird die Situation unumkehrbar. Ich vermute, das ist es, was die Globalisten wollen.