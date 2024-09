So werden Sie durch Mammographien in die Irre geführt: Bei 1,3 Millionen Frauen wurde fälschlicherweise Brustkrebs diagnostiziert.

Zuerst wurden Sie über Hautkrebs getäuscht, obwohl die Sonne eigentlich gut für Sie ist. Jetzt täuscht man Sie wieder, dieses Mal über die Mammographie.

Es stellt sich heraus, dass die Mammographie die Brüste der Frauen einer Strahlung aussetzt, die tatsächlich Krebs verursacht.

Das Schlimmste ist, dass in den vergangenen 30 Jahren allein in den USA 1,3 Millionen Frauen fälschlicherweise mit Brustkrebs diagnostiziert wurden.

Diese Frauen, die nicht an Krebs erkrankt waren, mussten sich schweren Behandlungen wie Chemotherapie, Bestrahlung und Mastektomie unterziehen.

Sie landeten in der Medizinindustrie und brachten Big Pharma und Krankenhäusern viel Geld ein. Inzwischen glaubten sie, vom medizinischen System vor dem Krebs „gerettet“ worden zu sein.

Sayer Ji, Gründer der Website GreenMedInfo, spricht von einer Art Stockholm-Syndrom”.

„Millionen von Frauen nehmen an Märschen teil, um das Bewusstsein für Brustkrebs zu schärfen, aber sie wissen nicht, dass sie von den gleichen Firmen finanziert werden, die mit Medikamenten gegen Brustkrebs Geld verdienen“, sagt Ji.

