Eine medizinische Katastrophe: Dr. McCullough beschreibt massive Schäden durch COVID-Impfungen

„Wir nähern uns jetzt 600.000 Amerikanern… die wahrscheinlich an der COVID-19-Impfung gestorben sind… wahrscheinlich sind 5 bis 10 % der gesamten Bevölkerung durch diese Impfungen geschädigt worden… [Und es herrscht] vorsätzliche Blindheit… weil die Ärzte und Krankenschwestern alle die Impfungen erhalten haben.“

Der Internist, Kardiologe und Epidemiologe Dr. Peter McCullough beschreibt im Gespräch mit Tom Dienes, dass die COVID-19-Impfungen wahrscheinlich den Tod von 600.000 Amerikanern verursacht haben. McCullough, einer der meistpublizierten Ärzte der Geschichte, fügt hinzu, dass wahrscheinlich 5 bis 10 % der gesamten US-Bevölkerung durch die Impfungen „geschädigt“ wurden.

„Wir nähern uns jetzt schätzungsweise 600.000 Amerikanern, die wahrscheinlich an der COVID-19-Impfung gestorben sind… [und] wahrscheinlich sind 5 bis 10 % der gesamten Bevölkerung durch diese Impfungen geschädigt worden“, sagt McCullough. Er fügt hinzu, dass „[es] vorsätzliche Blindheit gibt… weil die Ärzte und Krankenschwestern alle die Impfungen erhalten haben.“

McCullough hebt insbesondere zahlreiche „Nebenwirkungen“ der Impfungen hervor, darunter Myokarditis, Herzschäden, Herzstillstand, Herzinsuffizienz, neurologische Schäden, Schlaganfälle, Guillain-Barré-Syndrom, Lähmungen, Transverse Myelitis, Blutgerinnsel, Autoimmunprobleme und schnell fortschreitende „Turbo-Krebserkrankungen“.

