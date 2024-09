Die Redefreiheit wird angegriffen.

Wir leben in einer nie dagewesenen Zeit.

Peter Imanuelsen

Mir ist bewusst, dass wir im Westen vor einer noch nie dagewesenen Zeit stehen, was die Freiheit betrifft. Die Meinungsfreiheit wird ausgehöhlt – und das geschieht rasant. Natürlich haben wir Ähnliches in der Vergangenheit erlebt, im Kommunismus.

Was mit Pavel Durov, dem Gründer von Telegram, geschehen ist, soll eine Botschaft senden – dass sie gegen jeden vorgehen werden, der sich nicht an die Zensuragenda hält.

Die Videoplattform für freie Meinungsäußerung Rumble ist in Frankreich bereits nicht mehr verfügbar, weil sie sich weigert, den Zensurforderungen nachzugeben.

Was soll das? Ich dachte, im Westen gäbe es Meinungsfreiheit?

Nun, wir dachten, wir hätten sie. Aber dann kamen die sozialen Medien, und die Menschen können die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass die Mainstream-Medien uns sagen, was wir denken sollen. Jetzt können Bürgerjournalisten genauso viel berichten wie die Medien und genauso viele oder sogar mehr Menschen erreichen.

Die Medien verlieren ihre Informationshoheit, und das gefällt ihnen nicht.

Die Sache ist die, dass die extreme Linke sehr schlau war. Den Kalten Krieg haben sie verloren. Aber sie haben heimlich unsere Institutionen im Westen infiltriert. Die Schulen, die Universitäten, die Medien, und als solche haben sie eine sehr mächtige Position erlangt, um zu beeinflussen, was die Menschen denken.

Und die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien ist bedroht.

Deshalb haben wir nach der Wahl 2016, als Trump gewonnen hat, gesehen, dass Social-Media-Unternehmen mit der Zensur begonnen haben. Und wir wissen jetzt, dass ein Teil dieser Zensur auf Anfragen von Regierungen zurückgeht.

Denken Sie daran, dass die Agenda von Woke nichts anderes ist als Kommunismus, getarnt als soziale Gerechtigkeit. Sie benutzen alle die gleichen Argumente, nur haben sie sie ein wenig verändert, weg von wirtschaftlichen Begriffen, hin zu sozialen Begriffen. Es ist immer noch dieselbe giftige Ideologie.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben, wovon ich spreche. Schweden. Viele Menschen fragen sich, wie es möglich ist, dass das schwedische Volk immer noch in so großer Zahl die Sozialisten wählt, obwohl der Sozialismus Schweden zerstört hat. Das ist ganz einfach.

Es nennt sich Gehirnwäsche. Die Menschen in Schweden wachsen viele Jahre im öffentlichen Schulsystem auf und werden von linksradikalen Lehrern indoktriniert. Wenn sie älter sind, werden sie von den Mainstream-Medien weiter indoktriniert.

In Schweden muss jeder eine Gebühr an die öffentlich-rechtlichen Medien zahlen. Fast alle Journalisten, die dort arbeiten, sind dafür bekannt, links zu wählen. Eine Nachrichtensprecherin wurde sogar mit einem gerahmten Bild von Mao auf ihrem Schreibtisch erwischt. Diese Journalisten sagen den Leuten dann, was sie denken sollen, und so wächst ein Kreis von Leuten heran, die zu braven kleinen Sozialisten werden und alles mitmachen, was der große Staat ihnen sagt.

Das gleiche Spiel wird auch anderswo versucht, aber die sozialen Medien stehen dem im Weg. Deshalb erleben wir jetzt ein hartes Durchgreifen gegen die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien. Es geht nur darum, die Informationen zu kontrollieren und letztlich zu kontrollieren, was die Menschen denken.

Denn seien wir ehrlich. Der Kommunismus scheitert auf der ganzen Linie, er hält keiner Überprüfung stand. Also muss man versuchen, jede Opposition zu zensieren, um ihn attraktiv zu machen.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die extreme Linke heute bei Weitem die größte Gefahr für die Demokratie darstellt. Ist es nicht komisch, dass die Medien immer wieder behaupten, der Rechtsextreme Bolsonaro drohe Brasilien in eine Diktatur zu führen? Inzwischen hat Brasilien unter der sozialistischen Regierung den Menschen den Zugang zu Informationen im Internet buchstäblich verboten und droht ihnen mit einer saftigen Strafe von 8900 Dollar, wenn sie dafür ein VPN benutzen! Wer sind hier die wahren Diktatoren, die Rechten? Oder die Sozialisten?

Wenn die Kommunisten einmal an der Macht sind, möchten sie sie nie wieder abgeben. Sie verlangen die totale Kontrolle. Dann gibt es keine Freiheit mehr.

Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle aufstehen und sagen: Wir wollen Freiheit, wir wollen Meinungsfreiheit. Wir werden nicht zulassen, dass die extreme Linke kontrolliert, was wir denken dürfen.

Das Beste, was Sie für die Meinungsfreiheit machen können, ist, unabhängige Journalisten zu unterstützen.

Ich bin hier, um Ihnen die Nachrichten zu bringen, die von den Mainstream-Medien zensiert werden.