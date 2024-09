Kreml: USA verstärken trotz gegenteiliger Aussagen ihre Beteiligung am Ukraine-Konflikt

MOSKAU (Sputnik) – Die jüngste Bemerkung des russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Berechenbarkeit des US-Präsidenten Joe Biden gilt auch für seine Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag.

Auf die Frage, ob Russland lieber Joe Biden oder Donald Trump als nächsten US-Präsidenten sehen würde, bezeichnete Putin Biden als besser geeignet, weil er erfahrener und berechenbarer sei.

Auf die Frage nach der Zukunft der Politik der Demokraten gegenüber Russland und der Europäischen Union sagte Peskow, dass diese ebenfalls leicht vorherzusagen sei.

