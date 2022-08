Globalistische Kabale fördern die Ernährung von Käfern – und Kannibalismus

Mercola.com

Das Weltwirtschaftsforum stellt sich ein Lebensmittelsystem vor, das keine tierischen Lebensmittel enthält und keinen großen Flächenverbrauch erfordert. Tatsächlich propagiert das WEF seit einigen Jahren die Idee, dass wir uns daran gewöhnen sollten, Käfer zu essen und wiederaufbereitetes Abwasser zu trinken. Beides wird jetzt eingeführt

In einem Artikel vom Juli 2022 hat die New York Times die dystopischen Projektionen des WEF auf eine ganz neue Ebene gehoben und verkündet, dass die Zeit des Kannibalismus nun gekommen ist

Interpretation: Das WEF und seine Verbündeten fabrizieren eine Nahrungsmittelknappheit, die sich in einigen Gebieten zu einer echten Hungersnot ausweiten könnte, und sie wollen, dass Sie wissen, dass es für Sie in Ordnung ist, Ihren Nachbarn zu essen, wenn diese Zeit kommt.

Neben einer Reihe von Büchern und Fernsehsendungen, die Kannibalismus verherrlichen, gibt es im Labor gezüchtete menschliche Steaks und veganes Fleisch, das wie Menschenfleisch schmecken soll. Im Jahr 2019 plädierte auch ein schwedischer Professor für Kannibalismus als nachhaltigere Alternative zum Verzehr von Käfern

Ein Großteil der angeblichen „Inspiration“ hinter der Förderung unnatürlicher Ernährungsweisen soll dem Wunsch entspringen, den Planeten zu retten. Das ist zwar bewundernswert, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die „grüne“ Agenda – so wie sie derzeit propagiert wird – nichts anderes als eine Panikmache ist, um die Menschen dazu zu bringen, Lebensbedingungen zu akzeptieren, die andernfalls inakzeptabel wären, wie z. B. das Essen von Käfern, das Trinken von gereinigtem Abwasser und sogar, wie es scheint, Kannibalismus

Immer wieder haben das Weltwirtschaftsforum (WEF) und seine globalen Mitarbeiter die Zukunft mit verblüffender Genauigkeit „vorhergesagt“, manchmal Jahre im Voraus, und dann, wenn die Vorhersagen wahr werden, tun sie so, als hätten sie nichts damit zu tun.

Es sei daran erinnert, dass der Gründer des WEF, Klaus Schwab, während des Treffens im Mai 2022 in Davos klar und deutlich erklärte, dass die Zukunft nicht einfach passiert, sondern „GEBAUT wird – von uns“, womit er sich selbst und die anderen Teilnehmer im Raum meinte. Machen Sie also keinen Fehler, sie glauben wirklich, dass sie das Recht haben, über das Schicksal der Welt zu entscheiden, und dass Sie und ich in dieser Angelegenheit kein Mitspracherecht haben.

Dieses Schicksal wurde im Juni 2020 unter dem Banner „The Great Reset“ von Schwab selbst formell verkündet. Dieses „Build back better“-Programm beinhaltet die vollständige Reorganisation und Umstrukturierung aller Bereiche der Gesellschaft, einschließlich der Finanzen, der Industrie, der Bildung, der „Sozialverträge“, des Energiesektors und des Ernährungssystems.

Was das Lebensmittelsystem betrifft, so stellt sich das WEF ein Lebensmittelsystem vor, das keine tierischen Lebensmittel enthält und keinen großen Flächenverbrauch erfordert. Tatsächlich propagiert das WEF seit einigen Jahren die Idee, dass wir uns daran gewöhnen sollten, Käfer zu essen und wiedergewonnene Abwässer zu trinken. Nur ein Beispiel: Mitte Oktober 2018 postete der WEF auf Twitter:

Gutes Futter: Warum wir bald Insekten essen könnten

Ungeziefer, Abwässer und Kannibalismus – die Pläne der Kabale für Sie

Die zahlreichen Vorhersagen des WEF werden nun rasch zur Realität, und ihre selbstsüchtigen Pläne werden von ihren Verbündeten in den Medien natürlich als brillant und notwendig gepriesen. Im Februar 2021 bestand das Time Magazine beispielsweise darauf, dass wir wirklich mehr Käfer essen sollten, um den Planeten zu retten, und im Mai 2021 verkündete Bloomberg, dass „die Zukunft des Wassers recyceltes Abwasser ist und wir es alle trinken werden“.

In der Tat hat Kalifornien bereits mit der Umstellung von der Toilette auf den Wasserhahn begonnen. Am 23. Juli 2022 hob die New York Times die dystopischen Prognosen des WEF auf eine ganz neue Ebene und verkündete, dass die Zeit des Kannibalismus nun gekommen sei:

Ein Bild kam zu Chelsea G. Summers: ein Freund, der versehentlich und absichtlich von einem Auto angefahren wird, ein paar schnelle Handgriffe mit einem Korkenzieher und seine Leber wird auf toskanische Art auf Toast serviert. Dieses Hirngespinst ihrer verdrehten Vorstellungskraft veranlasste Frau Summers, ihren Roman „A Certain Hunger“ über einen Restaurantkritiker mit einer Vorliebe für (männliches) Menschenfleisch zu schreiben. Wie sich herausstellt, hat Kannibalismus eine Zeit und einen Ort. Auf den Seiten einiger neuerer Bücher, im Fernsehen und in Filmen suggerieren Frau Summers und andere, dass diese Zeit jetzt gekommen ist … Können Sie das ertragen?

Der NYT-Autor Alex Beggs – der auch für das Lebensmittelmagazin Bon Appétit schreibt – führt mehrere aktuelle Fernsehsendungen und Filme auf, in denen Kannibalismus in einem romantischen Licht dargestellt wird. Wie sonst kann man Menschen – vor allem jungen Menschen – eine Gehirnwäsche verpassen, damit sie das Unannehmbare akzeptieren, wenn nicht durch die Magie des Erzählens und Sehens? Und es funktioniert. Ein Reddit-Forum, das der Showtime-Serie „Yellowjackets“ gewidmet ist, hat 51.000 Mitglieder.

„Die Spannung der Serie liegt darin, dass man weiß, dass Kannibalismus kommen wird, aber wann? Und warum?“ schreibt Beggs. Die Serie spiegelt zweifellos eine Spannung wider, die die Eliten dieser Welt im wirklichen Leben herbeisehnen.

„Wovon in aller Welt reden Sie da?“, werden Sie vielleicht fragen. Lassen Sie es mich unverblümt sagen und nicht um den heißen Brei herumreden: Der WEF und seine Verbündeten fabrizieren eine Nahrungsmittelknappheit, die in einigen Gebieten zu einer echten Hungersnot führen kann, und sie wollen, dass Sie wissen, dass es für Sie in Ordnung ist, Ihren Nachbarn zu essen, wenn diese Zeit kommt.

Sie retten damit den Planeten und sich selbst. Kannibalismus ist ein „Gewinn“ für die Welt, also seien Sie nicht zimperlich. Vielleicht macht es dir sogar Spaß, und du musst dich nicht mit unnötigen Schuldgefühlen herumplagen. Du bist immer noch ein guter Mensch.

Das ist die unterschwellige Botschaft, die durch diese Artikel, Bücher und Fernsehsendungen verbreitet wird, die den Kannibalismus normalisieren, und das ist kein Zufall. Muss ich Sie daran erinnern, dass die stellvertretende Chefredakteurin der NYT, Rebecca Blumenstein, Mitglied des WEF ist? Sie weiß, was auf sie zukommt.

Und dann gibt es natürlich noch die Faktenprüfer, die darauf bestehen, dass die NYT „keinen Artikel veröffentlicht hat, der Kannibalismus normalisiert“, was im Grunde genommen der Beweis dafür ist, dass sie genau das getan hat. Diejenigen von uns, die den Artikel gelesen haben, haben seine unausgesprochene Absicht nicht missverstanden. Die New York Times hat auch eine glühende Hommage an Marina Abramovic geschrieben, deren „Kunst“ grafische Verweise auf Kannibalismus enthält.

Im Labor gezüchtetes menschliches Steak

Neben Büchern und Fernsehsendungen, die Kannibalismus verherrlichen, gibt es auch im Labor gezüchtetes menschliches Steak und veganes Fleisch, das wie Menschenfleisch schmecken soll. Im Dezember 2020 wurde ein aus menschlichen Zellen gezüchtetes Steak als „Kunst“ im Design Museum in London, Großbritannien, ausgestellt.

Der Schöpfer des „Ouroboros Steak“ – eine Anspielung auf das antike alchemistische Symbol der Schlange, die ihren Schwanz verschlingt und aus sich selbst wiedergeboren wird – behauptete, die Installation sei eine Kritik an der Fleischindustrie und sei entstanden, nachdem er ein Jahr lang darüber nachgedacht habe, „wie sich der Klimawandel auf die Zukunft des Lebensmittelkonsums auswirken könnte“.

Berichten zufolge war er verärgert darüber, dass „sich der Fokus schnell auf Anschuldigungen richtete, wir würden Kannibalismus fördern“. Damals berichtete die New York Times:

Ouroboros Steak‘ untersucht, aber fördert nicht den Autokannibalismus als satirischen Blick auf die weltweit steigende Nachfrage nach Fleischprodukten, vor der Wissenschaftler gewarnt haben, dass sie wahrscheinlich zu Kohlenstoffemissionen und einem Rückgang der Artenvielfalt beitragen wird. Die Designer hofften, das Publikum mit diesem Vorschlag zu schockieren und so eine Auseinandersetzung mit der Verantwortung für die Umwelt und der Clean-Meat-Industrie auszulösen, die sich selbst als Hersteller von ‚tötungsfreien‘ Lebensmitteln anpreist, obwohl die meisten Unternehmen in hohem Maße auf fötales Rinderserum angewiesen sind, das bei der Schlachtung von trächtigen Kühen für die Zellkultur gewonnen wird.

Auch wenn die Designer reine Absichten hatten, ist das Endergebnis immer noch etwas, das der verdorbenen Agenda der globalen Elite zugute kommt. Es ist auch erwähnenswert, dass Nutztiere, die auf regenerative Weise und nicht in Kraftfutterbetrieben (CAFOs) gehalten werden, tatsächlich einen sehr positiven Einfluss auf das Klima haben.

Versuchen sie, Kannibalismus zu normalisieren? Auf jeden Fall

Ein Unternehmen namens BiteLabs geht noch einen Schritt weiter und behauptet, handwerklich hergestellte Salami aus im Labor gezüchtetem Fleisch von Prominenten zu verkaufen. Laut ihrer Website beabsichtigen sie, Biopsieproben von Prominenten zu entnehmen, die Muskelzellen zu isolieren und dann das Fleisch der Prominenten in einem eigens entwickelten Bioreaktor zu züchten.

Das im Labor gezüchtete Fleisch wird dann nach italienischer Tradition gepökelt, getrocknet, gealtert und gewürzt. Es ist unklar, ob sich bereits Prominente gemeldet haben, um Salami zu werden, aber das Unternehmen scheint real zu sein. Die New Yorker Grub Street schrieb 2014 einen Artikel über das Start-up.18 IFL Science legte im Januar 2022 nach und stellte fest, dass es durchaus möglich ist, Salami aus geklontem Prominentenfleisch herzustellen.

Zu den weiteren Beispielen für die Bemühungen, Kannibalismus zu normalisieren, gehört ein Artikel aus dem Jahr 2018, in dem die Vorteile von Blutplasma von Teenagern erörtert werden, dem eine verjüngende Wirkung nachgesagt wird. Eine 2,5-Liter-Bestellung sollte damals etwa 8.000 Dollar kosten. Der Film „Soylent Green“, in dem der Protagonist feststellt, dass die von der Regierung ausgegebene Nahrung aus Menschen hergestellt wird, spielt im Jahr 2022. Und dann ist da noch Katy Perry (unten).

Veganer Burger, der wie Menschenfleisch schmeckt

Im Juni 2022 wurde ein veganer Burger, der angeblich „wie Menschenfleisch schmeckt“, beim jährlichen Cannes Lions Festival of Creativity mit einem Silberpreis ausgezeichnet. Der Menschenfleisch-Burger, der aus Soja, Pilzen, Weizenprotein, pflanzlichen Fetten und einer geheimen Gewürzmischung hergestellt wird, wurde erstmals während eines Halloween-Festivals 2021 in Stockholm, Schweden, vorgestellt.

Das obige Video war die Werbung für diese Veranstaltung. Zwar heißt es, dass „bei der Entwicklung dieses Produkts keine Menschen verletzt wurden“, aber man fragt sich natürlich, wie sie überhaupt auf das Geschmacksprofil für Menschenfleisch gekommen sind.

Vielleicht haben sie es erfunden, und es schmeckt tatsächlich überhaupt nicht nach Menschenfleisch. Wer könnte schon den Unterschied schmecken? Auf jeden Fall ist dies ein weiteres Beispiel dafür, dass die Idee des Kannibalismus begrüßt und gelobt wird.

Kannibalen gegen den Klimawandel.

Zufälligerweise machte ein anderer Schwede, Professor Magnus Soderlund, 2019 Schlagzeilen, als er vorschlug, „die Menschen sollten Kannibalen werden, um den Klimawandel zu bekämpfen, weil der Verzehr von Menschenfleisch ’nachhaltiger‘ ist als die Fleischindustrie“. Er bestand sogar darauf, dass Kannibalismus eine nachhaltigere Option sei als eine Ernährung mit Insekten. Auch wenn sein Konzept nicht auf Anhieb aufging, so scheint doch jemand irgendwo seine verrückten Ideen zur Kenntnis genommen zu haben.

Obwohl Kannibalismus im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder vorkam, war er in der Regel – wenn auch mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen – eine Maßnahme des letzten Auswegs. Die Menschen aßen Familienmitglieder und Nachbarn, um eine Hungersnot zu überleben.

Vorzuschlagen, dass die am weitesten fortgeschrittene menschliche Zivilisation seit Menschengedenken damit beginnt, sich gegenseitig zu essen, „um die Umwelt zu retten“, ist extrem unvernünftig. Wir verfügen über regenerative Anbaumethoden, die die meisten unserer Umweltprobleme lösen würden. Es gibt absolut keinen Grund, von der industriellen Landwirtschaft zum Kannibalismus überzugehen.

Die grüne Agenda versucht, einen niedrigeren Lebensstandard zu normalisieren

Ein Großteil der angeblichen „Inspiration“ hinter der Förderung unnatürlicher Ernährungsweisen soll dem Wunsch entspringen, den Planeten zu retten. Das ist zwar bewundernswert, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die gesamte „grüne“ Agenda – so wie sie derzeit propagiert wird – nichts anderes als eine List ist, eine Panikmache, um die Menschen dazu zu bringen, Lebensbedingungen zu akzeptieren, die sonst inakzeptabel wären, wie z. B. eine Ernährung mit Käfern, das Trinken von gereinigtem Abwasser und sogar, wie es scheint, Kannibalismus.

Die grüne Agenda basiert auf ausgewählten, fehlerhaften Ideen, wie z. B. der Idee, dass Stickstoffdünger ein Schadstoff ist, der durch die Abschaffung der Landwirtschaft eingedämmt werden muss. Was werden wir ohne Landwirte essen? Die Antwort der technokratischen, transhumanistisch gesinnten Kabale: Unkraut, Ungeziefer und möglicherweise auch uns selbst.

Es klingt wild und verrückt, aber sie wollen wirklich so viele Menschen wie möglich loswerden, und keine Strategie ist aus ethischer Sicht tabu, sei es die Förderung der Abtreibung, die Abschaffung fossiler Brennstoffe, ohne einen brauchbaren Ersatz zu haben, die Anordnung von experimentellen Gentransfer-Injektionen, Insektendiäten, aufbereitetes Abwasser oder Kannibalismus.

Übrigens haben eine Reihe von US-Bundesstaaten die alkalische Hydrolyse als Alternative zur Einäscherung eingeführt, bei der die Leichen aufgelöst und das Wasser aus dem Prozess in die Kanalisation gespült wird. Was kann schon schiefgehen, wenn man das Wasser, das zur Auflösung menschlicher Überreste verwendet wird, in die Kanalisation spült und dieses Wasser dann als Trinkwasser wiederverwendet? Auch dies ist, wenn auch eher symbolisch, eine Form von Kannibalismus.

Warum sind die „Antworten“ der Globalisten so ekelhaft?

Wenn es Ihnen wie den meisten geht, fragen Sie sich wahrscheinlich, warum alles, was die technokratische Kabale als „Antwort“ auf unsere globalen Probleme präsentiert, so verdammt ekelhaft und entmenschlichend ist. Die einfache Antwort ist, dass wir für sie keine Menschen sind. Wir sind eine Ware, wie Vieh, das zu ihrem Nutzen und ihrer Ausbeutung existiert. Sie stehen „über“ dem Rest von uns. Wir haben zwar offiziell kein Kastensystem, aber es gibt zwei Klassen in dieser Welt.

Bevor die Landwirte erkannten, dass der Rinderwahnsinn durch die Verfütterung von Rinderteilen an Rinder verursacht wurde, war diese Praxis gang und gäbe. Und offen gesagt, sehen uns die technokratischen Eliten genauso. Warum sollte man nicht nutzlose Fresser an diejenigen verfüttern, die noch einen gewissen Wert als Arbeitsbienen haben? Für sie ist das ganz einfach rational.

Es ist effizient, und die Technokratie basiert zu einem großen Teil auf der Effizienz eines bestimmten Systems. Roboter sind effizienter als Menschen, also sind Roboter die bessere Wahl. Künstliche Intelligenz ist effizienter als der menschliche Intellekt, und deshalb wollen sie mit ihm verschmelzen. Die Frage ist, was man mit nutzlosen Menschen machen soll. Die Antwort lautet, sie loszuwerden, und zwar auf jede erdenkliche Art und Weise, ohne den Zorn allzu vieler Bauern auf sich zu ziehen.

Prominente nehmen Käferdiät an

Im Moment steckt die Normalisierung des Kannibalismus noch in den Kinderschuhen. Aber die Tatsache, dass Wanzen auf der Speisekarte stehen – jetzt, heute – ist unbestreitbar. Prominente spielen natürlich eine Rolle in jedem erfolgreichen Social-Engineering-Projekt, und im obigen Video nimmt die Schauspielerin Nicole Kidman einen für das Team.

„Drei Millionen Menschen auf der Welt essen Käfer, und ich bin eine von ihnen“, sagt sie und verschlingt eine Reihe verschiedener Insekten, von denen einige lebendig und andere knusprig gebraten sind. Sie können darauf wetten, dass die frittierten Insekten in Samenöl gebraten wurden. Abgesehen von meiner Skepsis bezüglich ihrer Echtheit haben Untersuchungen ergeben, dass Prominente tatsächlich „Menschen dazu bringen können, Insekten zu essen“. Wie von PsychReg.org berichtet:

Der Einsatz von Prominenten in der Werbung für Lebensmittel auf Insektenbasis kann die Bereitschaft der Menschen erhöhen, Insekten in ihre Ernährung aufzunehmen, so das Ergebnis einer neuen Studie der BI Norwegian Business School (BI), der Chuo Universität, der Miyagi Universität und der Oxford Universität. Um eine globale Nahrungsmittelkrise zu bekämpfen und zu verhindern, müssen wir alternative Proteinquellen erforschen. Die UNO hat die Menschen aufgefordert, den Verzehr von Insekten in Erwägung zu ziehen, da sie nahrhaft, nachhaltig und weltweit leicht verfügbar sind. Viele tun sich jedoch schwer mit dem Konzept des Insektenverzehrs …

Die Ergebnisse zeigten, dass die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit der Prominenten, ihr Wissen über Lebensmittel auf Insektenbasis und ihre Angemessenheit entscheidende Faktoren sind, um die Bereitschaft der Menschen zum Verzehr von Insekten zu erhöhen. Die verschiedenen Geschlechter reagierten jedoch unterschiedlich: Bei Männern war die Werbung mit Schauspielern oder Sportlern am wirksamsten, während nur Schauspieler Frauen effektiv beeinflussten. Im Vergleich dazu schienen Musiker nicht so einflussreich zu sein. Die Verwendung von Musikern in der Werbung führte bei Frauen zu einer geringeren Bereitschaft, Lebensmittel auf Insektenbasis zu verzehren …

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Unterstützung durch Prominente eine sehr wirksame Strategie sein kann, um das Interesse der Verbraucher am Verzehr von Insekten zu steigern, solange der richtige Prominente auf das richtige Geschlecht ausgerichtet ist.

Offensichtlich schlummert diese Forschung nicht in einer versteckten Schublade. Die technokratischen Great Reset-Anhänger setzen die Erkenntnisse in die Tat um. Zu den Prominenten, die für die Köstlichkeit und Gesundheit von Käfern eintreten, gehören Drew Barrymore, Robert Downey Jr., Starkoch Gordon Ramsay, Salma Hayek und Angelina Jolie, um nur einige zu nennen.

Andere Arten von ‚Kannibalismus‘

Auch wenn Kannibalismus heute stärker thematisiert wird, nehmen Menschen schon seit vielen Jahren andere Menschen auf andere Weise zu sich. So werden zum Beispiel häufig abgetriebene menschliche Fötuszellen für die Entwicklung von Impfstoffen verwendet.

Auch wenn im Endprodukt keine menschlichen Zellen enthalten sind, können dennoch DNA-Fragmente und Zellproteine vorhanden sein. Mehr über diesen Prozess erfahren Sie in diesem Artikel. Ein kurzer Auszug lautet wie folgt:

Abgesehen von dem moralischen Konflikt, den man über die Verwendung abgetriebener Föten für die Impfstoffproduktion haben könnte, müssen wir bedenken, dass die DNA der abgetriebenen Föten tatsächlich als Verunreinigung in den Impfstoffen landet … Unabhängige Untersuchungen30 haben ergeben, dass Impfstoffe, die in menschlichen fötalen Zelllinien hergestellt werden, „unannehmbar hohe Mengen an Verunreinigungen durch fötale DNA-Fragmente“ enthalten. Diese Fragmente sind zwar nur in Spuren vorhanden, aber dennoch biologisch aktiv, sobald sie über den Impfstoff in den Körper eines anderen Menschen injiziert werden.

Impfstoffe lösen eine systemische Immunaktivierung und Entzündungsreaktionen aus, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass fremde DNA in das Genom des Wirts aufgenommen wird. Und tatsächlich hat man festgestellt, dass die DNA fötaler Zellen spontan in das Genom der geimpften Person integriert werden kann.

Zu den anderen Produkten, bei deren Entwicklung Teile abgetriebener Föten verwendet werden, gehören Kosmetika, Arzneimittel und Geschmacksverstärker, die in vielen Lebensmitteln und Getränken zu finden sind.31 Ist die Verwendung abgetriebener fötaler Zellen in dieser Art von Produkten zu rechtfertigen?

Wenn der Zweck die Mittel heiligt, passieren schlimme Dinge

Erstaunlicherweise ist es laut Human Life International (HLI), einer angeblich lebensfreundlichen, katholischen Organisation, gerechtfertigt, wenn es „im Dienste der Menschheit“ steht. HLI ist der Ansicht, dass Impfstoffe im Dienst der Menschheit stehen, weshalb die Verwendung abgetriebener fötaler Zellen für die Entwicklung von Impfstoffen akzeptabel ist. Kosmetika können jedoch keine Leben retten, weshalb die „ekelhafte Praxis“ der Verwendung von Föten bei der Herstellung von Kosmetika abgelehnt werden sollte.

Wir haben gute, solide Lösungen für unsere Umweltprobleme. Die regenerative Landwirtschaft – die auch die Viehzucht einschließt und sogar voraussetzt – ist der richtige Weg, wenn wir den Globus wirklich säubern, den Wasserverbrauch reduzieren und das Wetter normalisieren wollen.

Mir scheint, dass dies wirklich Haarspalterei ist. HLI sagt im Grunde, dass der Zweck die Mittel heiligt, selbst wenn er als abscheulich und potenziell ungesund angesehen wird (wie es die Injektion von DNA-Fragmenten einer anderen Person sein kann). Nach dieser Logik könnte Kannibalismus im Namen des Umweltschutzes gerechtfertigt sein (wie einige Leute behaupten), und ich denke wirklich nicht, dass wir so weit gehen sollten.

Wie bereits erwähnt, haben wir gute, solide Lösungen für unsere Umweltprobleme. Die regenerative Landwirtschaft – die auch die Viehzucht einschließt und sogar voraussetzt – ist der richtige Weg, wenn wir den Globus wirklich säubern, den Wasserverbrauch reduzieren und das Wetter normalisieren wollen.

Die Vorstellung, dass unser einziger Ausweg eine Ernährung mit Insekten und Kannibalismus ist, ist extrem ignorant und muss auf Schritt und Tritt bekämpft werden. Das sind nicht im Geringsten fundamentale Lösungen. Es sind Werkzeuge, um die Menschheit zu versklaven, zu verunglimpfen und zu entmenschlichen, erfunden von Menschen, die jedes Steak auf Ihrem Teller als etwas betrachten, das ihnen gestohlen wurde.

