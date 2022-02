GoFundMe beugt sich dem Druck von Trudeau und „stiehlt“ mehr als 9 Millionen Dollar von Kanadas „Freedom Convoy“ Truckern!

Obwohl GoFundMe sich zunächst weigerte, dem Druck des kanadischen Premierministers Justin Trudeau und seiner Verbündeten nachzugeben, gab das Unternehmen am späten Freitagabend bekannt, dass es beschlossen hat, keine weiteren Gelder an den „Freedom Convoy“ und seine in Coutts, Alberta und Ottawa versammelten Unterstützer auszuzahlen. Die Nutzer müssen nun eine Rückerstattung ihrer Spende beantragen oder riskieren, dass das Unternehmen sie stattdessen an eine „genehmigte“ Wohltätigkeitsorganisation weiterleitet.

Wie der Chefredakteur von Rebel News, Ezra Levant, in einem Tweet mitteilte, hat GoFundMe beschlossen, die rund 9 Millionen CAD$, die für die Versorgung der Trucker mit Benzin, Lebensmitteln und anderen notwendigen Dingen verwendet werden sollten, zu nehmen – oder manche würden sagen zu stehlen – und das Geld stattdessen an Wohltätigkeitsorganisationen nach Wahl des Unternehmens zu verteilen, es sei denn, die Spender füllen ein Antragsformular aus.

At the request of Trudeau, @GoFundMe has just stolen $9,000,000 from the truckers. Rather than automatically refunding it to the donors, they say they’re going to give it to groups of their own choosing. What a windfall for Black Lives Matter, Greenpeace and Planned Parenthood! pic.twitter.com/prEwLnypfe