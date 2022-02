Kanada: Abschleppunternehmen lehnen Hilfeersuchen der Polizei von Ottawa ab und aktuelle Videos vom „Freiheitskonvoi“

Örtliche Abschleppunternehmen lehnen die Bitte der Polizei von Ottawa um Hilfe beim Abschleppen der Lastwagen des „Freedom Convoy“ aus dem Stadtzentrum ab, wie eine hochrangige Polizeiquelle berichtet.

Die Quelle sagte gegenüber CTV News Ottawa, dass die Polizei, selbst wenn sie sich entschließen würde, die Lastwagen aus den Straßen der Innenstadt abzuschleppen, die sie in der vergangenen Woche verstopft haben, nicht genügend Abschleppwagen zur Verfügung hätte.

Die Quelle sagte, die Polizei erwäge, eine strafrechtliche Untersuchung darüber einzuleiten, ob die Einschüchterung der Abschleppunternehmen zu deren mangelnder Zusammenarbeit mit der Polizei führe.

Die Polizei hätte nur Zugang zu stadteigenen Abschleppwagen, die für OC Transpo-Busse eingesetzt werden und von denen es nur eine begrenzte Anzahl gibt.

Bürgermeister Jim Watson sagte am Freitag auf Nachfrage, er sei darüber nicht informiert worden, aber die Stadt verfüge über eine eigene Flotte von Abschleppwagen.

„Es wird an allen Notfallplänen gearbeitet“, sagte er am Freitag gegenüber CTV News. „Die Stadt verfügt auch über eine Reihe von Abschleppwagen für schwere Industriefahrzeuge, so dass diese zur Verfügung stehen, sowie andere Unternehmen, mit denen die Stadt regelmäßig zusammenarbeitet.“

Der stellvertretende Polizeichef von Ottawa, Steve Bell, sagte am Freitag, dass zwischen 200 und 250 Lkw im Stadtzentrum geparkt seien.

Die Polizei rechnet damit, dass an diesem Wochenende weitere 300 bis 400 Lkw-Fahrer versuchen werden, in die Innenstadt zu gelangen, aber sie richten Straßensperren ein und planen, die Lkw-Fahrer auf Parkplätze außerhalb des Stadtzentrums zu verweisen.

Bisher war die Strategie der Polizei gegenüber den verbleibenden Truckern vor allem auf Verhandlungen ausgerichtet. Dadurch gelang es, ihre Zahl im Laufe der Woche zu verringern.

Am Freitagmorgen teilte die Polizei mit, dass sie eine „Aufstockungs- und Eindämmungsstrategie“ verfolgt, zu der auch die Entsendung von 150 zusätzlichen Beamten in die betroffenen Stadtteile und die Absperrung der „roten Zone“ gehört, um Menschen, die in die Innenstadt fahren wollen, abzuschneiden.

In Canberra spielen sich im Moment bemerkenswerte Szenen ab.

Die Videojournalisten von Rebel News sind in Vancouver, Milk River, Coutts, Toronto, Ottawa und Quebec City im Einsatz. Keiner berichtet besser über die Trucker!

Rebel News video journalists are deploying to Vancouver, Milk River, Coutts, Toronto, Ottawa and Quebec City. No-one covers the truckers better!



Follow along at https://t.co/QBAE7LfY31! pic.twitter.com/0rWwxfpvDo — Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) February 5, 2022

Die Polizei von Toronto ist bereits mit Dutzenden von Polizeifahrzeugen in der Innenstadt unterwegs, um den Freiheitskonvoi vorzubereiten, der heute Samstag in den Queens Park fährt.

Follow @realmonsanto for updates from Toronto.



Seems they have some angry truckers and farmers who couldn't make it to Ottawa. https://t.co/UOuC7zn2oy — K2 (@kiansimone44) February 5, 2022

DIE COWBOYS SIND DA!

Am RCMP-Kontrollpunkt in Milk River sind alle Bevölkerungsschichten vertreten, die von den Mandaten betroffen sind. Diese Unterstützer haben die gleiche Absicht wie die Trucker in der abgeriegelten Grenzstadt Coutts – sie werden sich nicht bewegen, bis alle Mandate aufgehoben sind.

THE COWBOYS HAVE ARRIVED!



All walks of life affected by the mandates are at the RCMP checkpoint in Milk River.



These supporters share the same intention as the truckers inside the locked down border town Coutts – they aren't moving till all mandates are lifted. pic.twitter.com/j80RLB9dcb — K2 (@kiansimone44) February 5, 2022

Unglaubliche Stimmung hier an der Milk-River-Polizeisperre. Die Coutts-Blockade-Befürworter kommen in Solidarität mit denjenigen, die ihre Freiheiten zurückfordern.

INCREDIBLE atmosphere here at the Milk River police barrier, spirits are high as these Coutts blockade supporters come in solidarity with those requesting their freedoms back.



Help the Coutts blockaders legal defence at https://t.co/FgSvcLwSPy pic.twitter.com/oTr3BCWEa1 — Syd Fizzard (@SydFizzard) February 5, 2022

kurz vor Coutts, Alberta, wo Tausende von Demonstranten von der RCMP daran gehindert werden, sich dem Rest des TruckersForFreedom2022-Konvois anzuschließen. Die Menschen kampieren hier seit Tagen und sagen, dass sie nicht gehen werden, bis alle Beschränkungen aufgehoben sind.

Just outside Coutts, Alberta where thousands of protesters are being prevented by RCMP from joining the rest of the #TruckersForFreedom2022 convoy. People have been camping here for days, and say that they won’t leave until all restrictions are abolished. https://t.co/Apz9xO8v9h pic.twitter.com/s2RyarZLB3 — Mocha Bezirgan (@BezirganMocha) February 5, 2022

Im Confederation Park in Ottawa wurde von Truckern und Unterstützern eine Suppenküche eingerichtet. Sie versorgt alle Bedürftigen in der Gegend mit Essen.

A soup kitchen has been set up by truckers/supporters at Confederation Park in Ottawa. Feeding anyone in need in the area. #TruckersConvoy2022 https://t.co/8hpC710hZK pic.twitter.com/dOX22LI5be — Lincoln Jay (@lincolnmjay) February 4, 2022

Gerade in Ottawa angekommen. Viel Gehupe und Demonstranten auf den Straßen. Starke Energie!

Just arrived in Ottawa. Lots of honking and protesters walking the streets. Great energy!



Will be tweeting updates all weekend! If you’d like to support our coverage go to: https://t.co/ys9Wa4TeKD #ConvoyForFreedom2022 pic.twitter.com/TcSFo7fsTk — 𝐢𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐯𝐨 (@isabellerivo) February 5, 2022

Toronto gestern:

Aktuelle Szene an der Milk-River-Polizeiabsperrung: Die Unterstützer der Coutts-Blockierer dürfen nicht durch, also haben sie sich hier postiert.

Current scene at the Milk River police barrier, supporters of the Coutts blockaders aren't allowed through, so they've stationed themselves here.



Help the Coutts blockaders legal defence at https://t.co/FgSvcLfhY0 pic.twitter.com/sngWXWNmTA — Syd Fizzard (@SydFizzard) February 4, 2022

Trotz der klirrenden Kälte strömen langsam mehr Menschen herbei. Bleiben Sie im Laufe des Abends und des Wochenendes auf dem Laufenden!