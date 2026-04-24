Gold gegen einen eruptierenden Finanzvulkan

Verfasst von Matthew Piepenburg via VonGreyerz.gold,

Im Folgenden betrachten wir nüchtern den historischen Fall von Gold vor dem Hintergrund der aktuellen Schlagzeilen und eines globalen Finanzsystems, das sich einem Eruptionsmoment nähert.

Obwohl die Katalysatoren aus Öl, Krieg, Anleihen-Dysfunktion und überbewerteten Aktien modern und einzigartig erscheinen mögen, ist der aktuelle Fall für Gold so zeitlos und beständig wie die Natur selbst.

Vulkanische Parallelen …

Im Mai 1980 besetzte David Alexander Johnston, ein Vulkanologe des United States Geological Survey, einen Beobachtungsposten 10 Kilometer vom brodelnden Vulkan Mount St. Helens im Bundesstaat Washington entfernt.

Am 18. Mai sollte er als Erster den plötzlichen Ausbruch des Vulkans melden.

Doch innerhalb weniger Minuten wurde Johnston von den „seitlichen Eruptionen“ des Vulkans getötet. Seine Leiche wurde nie geborgen, und 56 weitere Menschen kamen ebenfalls ums Leben – zusammen mit 7.000 Großwildtieren, 12 Millionen Fischen, 200 Häusern, 300 Kilometern Straße und 15 Kilometern Eisenbahnstrecke.

Auch wenn die Überwachung von Vulkanen völlig losgelöst von der Überwachung wirtschaftlicher Erschütterungen erscheinen mag, gibt es vulkanisches Grollen unter unseren globalen Öl-, Kredit-, Aktien- und Devisenmärkten, das kurz vor dem Ausbruch steht.

Wie Johnston erkennen nur wenige, wie schnell aus Beobachtung plötzlich extreme Gefahr werden kann.

Tatsächlich wirkt die derzeitige „Ruhe vor dem finanziellen Ausbruch“ beinahe surreal, wenn man die harten Fakten der globalen Öl-, Anleihen- und Main-Street-Indikatoren mit einem übertriebenen Aktienmarkt und einer völlig unverständlichen „Konfliktnarrative“ aus Washington D.C. vergleicht.

Um diese „Ausbruchsankündigung“ wirtschaftlich klar und nüchtern real erscheinen zu lassen – und nicht nur sensationsheischend –, brauchen wir nur einen Moment der Stille, um einfache Mathematik, den reimenden Rhythmus der Geschichte und ein Mindestmaß an Realismus (und gesundem Menschenverstand) zu bedenken.

Beginnen wir mit dem Öl.

Öls Warnanzeiger

Die Geschichte erinnert uns daran, dass die letzten großen „Ölschocks“ von 1973 und 1990 massive Auswirkungen auf die US-Märkte und die Main-Street-Wirtschaft hatten.

Was kommt, wird jedoch weitaus schlimmer sein.

Während der Ölembargoperiode von 1973 zum Beispiel erlebte die Welt ein Ölangebotsdefizit von 7%. Dies führte zu einem Ölpreisanstieg von 300%, einem Rückgang der US-Aktien um 52% (über 2 Jahre) und einer Inflationsspitze von über 12%.

Siebzehn Jahre später, während des Golfkriegs, erlebte die Welt ein ähnliches globales Öldefizit (7%), einen Anstieg der Ölpreise um 75% und einen Rückgang der US-Aktien um 21%.

Spulen wir jedoch in die Gegenwart, so sehen wir einen beinahe surrealen Moment völliger Missachtung solcher Warnungen sowie Blindheit gegenüber dem Finanzvulkan, der am Horizont knurrt.

Seit der letzte Öltanker Ende Februar die Straße von Hormun passiert hat, ist der globale Ölverbrauch von 100 Millionen Barrel pro Tag um 13% gefallen, da 13 Millionen Barrel pro Tag durch den Nebel des Krieges verzögert wurden.

Dies markiert ein globales Öldefizit im Jahr 2026 von fast dem Doppelten der Werte von 1973 und 1990, doch der US-Aktienmarkt (der immer der Letzte ist, der die Nachricht erhält) handelt zum Zeitpunkt dieser Niederschrift nahe Allzeithochs.

Das ist verrückt …

Global gehen die Ölreserven zur Neige, auch in den USA, deren Strategische Erdölreserven bei der Hälfte ihres Niveaus von 400 Millionen Barrel liegen.

Die Situation ist weitaus schlimmer in Asien, Indien und Afrika, deren letzte Öllieferungen aus der Straße von Hormuz vor Tagen endeten.

Dies erklärt, warum Hotels in Mumbai geschlossen sind und Fischtrawler vor der Küste Thailands kein Benzin mehr haben.

Was Australien, die EU und Großbritannien betrifft, so kamen ihre letzten Lieferungen aus Hormuz am 10. April.

Nun versuchen ihre Führer nervös, die Nachfrage zu begrenzen, während sie auf einen wahren und dauerhaften Waffenstillstand für einen iranischen Konflikt hoffen, der von einem Truth-Social-Account angetrieben wird – statt von professioneller Diplomatie oder auch nur einem rudimentären Verständnis der globalen Finanzen.

Selbst wenn dieser Konflikt jetzt sofort enden würde, wären die verzögerten wirtschaftlichen Auswirkungen dieser rekordverdächtigen Energiedefizite außergewöhnlich.

Dies ist kein Märchen, sondern eine Tatsache.

Öl, das die Welt antreibt, transportiert auch die Güter, die die Welt ernähren und bewegen.

Wenn die Ölpreise steigen, steigen die Kosten für alles, einschließlich der Lebensmittel, die auf mit Öl betriebenen Schiffen transportiert werden, und die Lebensmittel, die aus Düngemitteln angebaut werden, die aus Öl hergestellt werden.

Innerhalb der nächsten Wochen könnten wir auf eine humanitäre Nahrungsmittelkrise in den Entwicklungsländern blicken.

Unterdessen ist in den USA der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan nahe dem Boden, während der S&P sich seinem Höchststand nähert – dies markiert eine totale (und tragikomische) Abkopplung von den Main-Street-Indikatoren und der Wall-Street-Manie, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben.

Ebenfalls noch nie zuvor in der Geschichte gesehen wurde die surreale Diskrepanz zwischen dem Papierpreis (Brent-Futures) für Öl und dem tatsächlichen Verkaufspreis („dated Brent“) für das Rohmaterial in Echtzeit – eine Kluft von über 35 Dollar.

Diese Differenz zwischen echtem Ölpreis und Papierölpreis stellt einen erbärmlichen Versuch der Entscheidungsträger dar, Panik psychologisch zu unterdrücken – mit Hilfe von, nun ja, purer Unehrlichkeit.

Aber andererseits ist Unehrlichkeit als politisches Mittel für kaputte Finanzregime nichts Neues, eine Tatsache, die durch falsche Inflationsberichterstattung, das Leugnen von Rezessionen oder die jüngsten an der COMEX legalisierten Betrügereien belegt wird.

(Übrigens: Diese Regierungsvertreter, die das falsche Futures-Ölpreisspiel vorwegnehmen, blicken in den Lauf einer gewaltigen Short-Squeeze, es sei denn, dieser Krieg – und der steigende Ölpreis – wird nicht sofort beigelegt …)

Zusammenfassend erleben wir derzeit das schlimmste Ölangebotsdefizit der Geschichte, das dabei ist, eine US-Aktienblase auf Allzeithochs zu demütigen, die völlig abgekoppelt ist von der Main Street, während gleichzeitig eine Düngemittel-/Nahrungsmittelkrise in den verletzlichsten Volkswirtschaften der Welt auszubrechen droht.

Und dann ist da noch der Anleihenmarkt …

Aber selbst solche erschreckenden Bedingungen verblassen im Vergleich zu dem, was uns unsere globalen Anleihenmärkte sagen.

Wie ich seit Jahren wiederhole: „Der Anleihenmarkt ist die Sache.“

Langweilig? Vielleicht. Aber Anleihen sind absolut entscheidend. Wenn die Nachfrage nach Staatsanleihen einbricht und daher die Anleiherenditen steigen, steigen die Kosten für Schulden/Kreditaufnahme.

Dies ist fatal für Volkswirtschaften, die heute fast ausschließlich auf Schulden basieren.

Und es gibt keinen besseren Maßstab für die Schuldenkosten als die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, von denen fast alle wie Haifischflossen um ertrinkende (und mit Schulden getränkte) Nationen wie Großbritannien, Deutschland, die USA und Japan steigen.

Was jedoch auf dem globalen Anleihenmarkt noch bemerkenswerter ist, ist das, was wir aus China sehen, dessen Renditen fallen, nicht steigen.

Das bedeutet, dass chinesische Anleihen mehr Nachfrage haben als US-Staatsanleihen, britische Gilts, japanische JGBs und deutsche Bundesanleihen, was wiederum bedeutet, dass die Tage der westlichen Anleihenhegemonie im Allgemeinen und der US-Staatsanleihenhegemonie im Besonderen einen historischen Wendepunkt erleben – einen, vor dem wir seit Jahren warnen.

Im Falle der USA kriecht die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe gefährlich nahe an ihre „Uh-Oh“-rote Linie von 4,6% bis 4,8%, die eine Rezession auslöst.

Bei 40 Billionen Dollar öffentlicher US-Schulden kann Onkel Sam einfach nicht überleben, wenn diese Renditen steigen.

Unabhängig davon, wer bei der Federal Reserve Bank sitzt (die weder „föderal“ noch eine „Reserve“ noch überhaupt eine „Bank“ ist), werden Billionen gedruckt werden müssen, um Amerikas sonst ungeliebte, ungewollte und als Waffe eingesetzte Schuldverschreibungen zu kaufen.

Bessent mag versuchen, einen „sanften Zahlungsausfall“ von US-Staatsanleihen herbeizuführen, indem er illegal (aber im Namen der „nationalen Sicherheit“) die Renditen nach unten korrigiert und die Anleihelaufzeiten weiter verlängert.

Aber selbst solche verzweifelten Maßnahmen werden das unvermeidliche „Mausklicken“ von Billionen von M0-Fed-Bilanzdollar und der Geldmengenexpansion M2 nicht stoppen, um unsere Anleihenmärkte auf Kosten unserer Währung zu retten.

Kurz gesagt, Onkel Sam wird keine andere Wahl haben, als schlechtes Geld aus dem Nichts zu schaffen, um seine eigene kriminell fahrlässige Zeche zu bezahlen.

Selbst wenn heute irgendwie Frieden im Nahen Osten ausgerufen würde, waren die Schulden- und Währungsschäden bereits lange vor dem Konflikt im Iran tödlich krank, der nur den Sterbeprozess beschleunigt hat.

Was uns natürlich zu echtem Geld vs. Falschgeld führt …

Alle Wege führen zu Gold

Die nun nicht mehr leugbare Zerstörung der absoluten Kaufkraft des Dollars und die verzweifelten, aber gescheiterten Maßnahmen, die Dollarhegemonie irgendwie zurückzugewinnen, sind jenseits jeder Debatte.

Die USA und ihr Dollar werden nicht untergehen, aber ihre Hegemonie ist bereits im Niedergang (und wird weiter sinken). Unabhängig davon, was als Nächstes im Iran oder anderswo passiert, sind die Würfel für die US-Verschuldung und damit für den USD schon vor langer Zeit gefallen.

Ja, es gibt so viel Wandel überall und jeden Tag, besonders jetzt. Wir sehen das alle.

Aber solche offenen Worte sind nicht anti-amerikanisch. Es ist finanzieller Realismus und einfache Mustererkennung, denn trotz aller Spekulationen, schreienden Kommentatoren, sich ändernden Schlagzeilen, Tweets und militärischen Laienvermutungen hat sich nichts wirklich geändert …

Die Geschichte erinnert uns immer wieder daran, dass kaputte Nationen, die in gescheiterten und ausgedehnten Kriegen, extremen Defizitausgaben und politischem Missmanagement über ihre Grenzen hinausgegangen sind, immer ihre Währungen abgewertet haben, um ihre politische Optik und ihr kurzfristiges Erbe vorübergehend zu retten.

Dies bedeutete immer „vorübergehender Wohlstand, gefolgt von dauerhaftem Ruin“, geschaffen von einer Handvoll „politischer und wirtschaftlicher Opportunisten“, die, wie Hemingway warnte, ihre Nationen in Richtung Währungszerstörung und Krieg führen – genau das Szenario, in dem wir uns nun offen befinden.

Während die Weltreservewährung in einem so klassischen, aber historisch vertrauten Umfeld langsam ihr Vertrauen, ihren Glauben, ihre Glaubwürdigkeit und ihre Kaufkraft verliert, wird Gold, wie es seit Tausenden von Jahren getan hat, weiterhin ehrlich in einem Umfeld fast schon komischer Unehrlichkeit steigen.

Wie David Johnston haben viele von uns den finanziellen Schuldenvulkan in der Ferne grollen sehen.

Im Jahr 2026 bricht dieser Vulkan nun aus. Es liegt nun an jedem von uns, nicht von seinen „seitlichen Eruptionen“ der Zerstörung von Papierwährungen hinweggeschwemmt zu werden.

Mit anderen Worten: Es liegt an jedem von uns, ehrliches und echtes Geld zu besitzen, um sich vor der finanziellen Lava zu schützen, die auf uns zukommt.