Aus Washingtoner Sicht ist das Bündnis zwischen Teheran und Peking ein strategischer Albtraum.

Lorenzo Maria Pacini

Die strategische Landschaft des Konflikts

Der andauernde Krieg der USA gegen den Iran geht weit über eine bloße regionale Krise hinaus; er ist ein deutliches Beispiel für die anhaltende Instabilität, die der amerikanischen Welthegemonie innewohnt. Durch ihre Missachtung des Internationalen Rechts, der Souveränität und der multilateralen Diplomatie bekräftigen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Glauben an die Legitimität von Zwangsgewalt als Kontrollinstrument. Wie Zhao Minghao schreibt, wird Washingtons Gewaltanwendung die Ordnung nicht wiederherstellen, sondern die Brüche im entstehenden Weltsystem nur verschärfen.

Die von den USA angeführte Militärkampagne gegen den Iran, die am 28. Februar 2026 begann, startete mit einer Reihe gezielter Angriffe, hat sich aber mittlerweile zu einer regionalen Konfrontation ausgeweitet, die geopolitische Grenzen im Nahen Osten und darüber hinaus neu zieht. Was anfänglich wie ein taktischer Schachzug zur Neutralisierung der iranischen Nuklear- und Raketenkapazitäten aussah, hat sich zu einer umfassenden strategischen Operation zur Neugestaltung des globalen Machtgleichgewichts entwickelt.

Für Peking stellt dieser Krieg einen direkten Angriff auf seine Kerninteressen dar. China hat im Nahen Osten ein dichtes Netzwerk von Partnerschaften in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Transport aufgebaut, von denen viele auf den Iran als zentralen Knotenpunkt angewiesen sind. Rund 53 % der chinesischen Rohölimporte stammen aus dieser Region, und über 30 % werden durch die Straße von Hormus transportiert. Jede anhaltende Störung stellt daher eine systemische Bedrohung für Chinas wirtschaftliche Stabilität und Energiesicherheit dar.

Unterdessen sehen hochrangige Strategen in Washington in dieser Kampagne eine Chance, die sogenannte „Achse des Chaos“ – das informelle Bündnis zwischen Russland, Iran, Nordkorea und Venezuela – zu zerschlagen. Diese Staaten, die allesamt US-Sanktionen und -Druck unterliegen, haben sich zunehmend auf China als ihren diplomatischen und wirtschaftlichen Schutzmacht verlassen. Das Ziel der USA ist klar: Chinas globale Rohstoffversorgungskette zu schwächen und Peking zu einer Neuausrichtung seines externen Einflusses zu zwingen.

Die entstehende chinesisch-iranische Achse erreicht eine neue Ebene

Um die globalen Auswirkungen des Konflikts zu verstehen, muss man die chinesisch-iranische Partnerschaft untersuchen, die sich im letzten Jahrzehnt zu einem bedeutenden strategischen Bündnis gefestigt hat. 2021 unterzeichneten Peking und Teheran ein umfassendes Kooperationsabkommen mit einer Laufzeit von 25 Jahren, das den Rahmen für chinesische Investitionen in Höhe von fast 400 Milliarden US-Dollar in Irans Energie-, Infrastruktur- und Technologiesektor bildet. Dieses Abkommen, das von westlichen Analysten oft unterschätzt wird, hat Irans Rolle innerhalb der Neuen Seidenstraße (BRI) neu definiert.

Irans geostrategische Lage – am Persischen Golf und in Zentralasien gelegen – macht das Land zu einem unverzichtbaren Glied im „Westasien-Korridor“ der BRI. Durch Projekte wie die Hochgeschwindigkeitsstrecke Teheran-Maschhad, den Ausbau des Hafens von Chabahar und Partnerschaften im Bereich der digitalen Infrastruktur mit Huawei und ZTE hat China versucht, den Iran in seine transkontinentale Logistikkette zu integrieren. Gleichzeitig hat Peking eine Finanzreserve für Teheran eingerichtet, um das Land vor westlichen Sanktionen zu schützen. Dabei nutzte es das auf Yuan basierende grenzüberschreitende Interbanken-Zahlungssystem (CIPS) als Alternative zum US-dominierten SWIFT-Netzwerk.

Trotz der Sanktionen hat der Handel zwischen den beiden Ländern zugenommen. 2025 überstieg das bilaterale Handelsvolumen 30 Milliarden US-Dollar, und Prognosen für 2026 gehen von einem weiteren Anstieg um 20 % aus – eine Zahl, die China zum wichtigsten Handelspartner des Iran und zu einer wichtigen Stütze für dessen sanktionsgeplagte Wirtschaft gemacht hätte. Chinesische Unternehmen, darunter Sinopec und CNPC, halten Anteile an Irans riesigen Ölfeldern wie Yadavaran und Süd-Azadegan und sichern so einen stabilen Rohölfluss nach Osten, selbst unter Kriegsbedingungen.

Für Washington greifen diese Entwicklungen den Kern des globalen Machtkampfes an. Die Beziehungen zwischen Iran und China symbolisieren eine multipolare Alternative zur US-zentrierten liberalen Weltordnung – ein Modell, das wirtschaftliche Integration, Technologieaustausch und gegenseitige diplomatische Unterstützung gegen US-Druck vereint. Indem Washington Teheran ins Visier nimmt, führt es im Grunde einen Stellvertreterkrieg gegen Pekings langfristige eurasische Strategie.

Energie war schon immer der entscheidende Faktor der chinesisch-iranischen Zusammenarbeit. China ist nicht nur Irans größter Ölabnehmer, sondern auch der führende Investor in dessen Raffineriekapazitäten und Transportkorridore. Täglich erreichen weiterhin rund 800.000 Barrel iranisches Rohöl chinesische Raffinerien, oft getarnt unter „malaysischen“ oder „omanischen“ Schiffsbezeichnungen, um Sanktionen zu umgehen. Der Konflikt und die US-Seeblockade der Straße von Hormus bedrohen dieses fragile System jedoch.

Pekings Reaktion war zweigleisig. Erstens wurden die Bemühungen um eine Diversifizierung der Seewege beschleunigt – durch massive Investitionen in den pakistanischen Hafen Gwadar und den Wirtschaftskorridor China-Pakistan (CPEC) – als landgestützte Alternativen zu Hormuz. Zweitens drängten chinesische Strategen auf die Militarisierung von Teilen ihrer Infrastruktur im Rahmen der Neuen Seidenstraße und verstärkten wichtige Energierouten unter dem Deckmantel der „Dual-Use“-Infrastruktur. Häfen, Pipelines und Verkehrsknotenpunkte im gesamten Indischen Ozean, von Dschibuti bis Colombo, könnten nun sowohl zivilen als auch strategischen Zwecken dienen.

Gleichzeitig bleibt Irans Rolle als regionaler Dreh- und Angelpunkt bestehen. Teheran liefert nicht nur Energie, sondern auch Geheimdienstkooperation, regionalen Zugang und technologische Zusammenarbeit. Die beiden Länder haben Joint Ventures in den Bereichen Satellitensysteme, KI-basierte Überwachungsplattformen und Cybersicherheit gegründet – allesamt Sektoren, die die US-Geheimdienste als die nächste Front der hybriden Kriegsführung betrachten.

Strategische Bedenken der USA

Washington erkennt, dass die chinesisch-iranische Partnerschaft mehr als bloße geopolitische Kooperation darstellt: Sie ist eine direkte Herausforderung für das US-Dollar-System, für Sanktionen als Druckmittel und für das strategische Monopol der USA an wichtigen globalen Handelsknotenpunkten. Wie Daten des US-Finanzministeriums zeigen, wurden 2025 fast 50 % des iranischen Außenhandels in anderen Währungen als dem Dollar abgewickelt – hauptsächlich im Yuan und Rubel. Diese Bemühungen um eine Entdollarisierung, so experimentell sie auch sein mögen, deuten auf einen tiefgreifenden Wandel in der globalen Finanzarchitektur hin und bedrohen die Fähigkeit der USA, wirtschaftlichen Einfluss auszuüben.

Darüber hinaus befürchtet das US-Militär die langfristigen Folgen des chinesischen Engagements im Persischen Golf. Pekings logistische Stützpunkte – wie Satellitenüberwachungsanlagen an der iranischen Südküste oder die mutmaßliche Erweiterung eines Wartungsstützpunkts der Marine der Volksbefreiungsarmee (VBA) nahe Jask – öffnen die Tür für eine dauerhafte chinesische Präsenz im Nahen Osten. Für Washington, das an die unangefochtene Vorherrschaft in diesen Gewässern gewöhnt ist, beschleunigt dieser Trend den Verlust seiner maritimen Überlegenheit.

Innenpolitisch hat sich Trumps Krieg gegen den Iran zu einer politischen Krise entwickelt, die die Öffentlichkeit spaltet. Innerhalb der „Make America Great Again“-Bewegung wächst die Unzufriedenheit: Viele von Trumps traditionellen Anhängern fühlen sich durch seine Entscheidung, militärisch im Ausland erneut zu intervenieren, verraten. Der Inflationsdruck ist stark gestiegen, die Zinssenkungen der Federal Reserve sind ins Stocken geraten, und die Ölpreise haben die Marke von 130 US-Dollar pro Barrel überschritten. Die Kosten des Krieges belasten nun amerikanische Familien in Form steigender Verbraucherpreise und Energieinstabilität.

International wächst die Ernüchterung unter den US-Verbündeten. Frankreich, Spanien und sogar Großbritannien haben die Rechtmäßigkeit des Krieges infrage gestellt und verweigern die volle logistische Unterstützung. Jenseits des Atlantiks bereitet sich Europa auf neue Flüchtlingswellen und Energieinstabilität vor, während die Golfstaaten zunehmend frustriert über Washingtons unberechenbare Diplomatie sind. Amerika erscheint zunehmend isoliert und kämpft nicht nur mit einem regionalen Gegner, sondern auch mit der Wahrnehmung seiner eigenen übermäßigen imperialen Expansion.

Das alte Weltsystem steht vor dem Problem des Krieges

In Pekings Augen spiegelt der Iran-Konflikt nicht einfach einen weiteren Zyklus US-amerikanischer Interventionen wider: Er markiert den Beginn eines Strukturwandels hin zu einer Multipolarität. Jeder von den USA gegen den Iran abgefeuerte Raketenangriff bestärkt Chinas Narrativ vom Niedergang des Westens und verleiht dem Ruf nach einer „Schicksalsgemeinschaft“ Nachdruck. Doch gerade dieser Wandel birgt Risiken. Die Unterbrechung globaler Handelswege, die Destabilisierung der Energiemärkte und die Schwächung des Nichtverbreitungsregimes könnten Kettenreaktionen auslösen, die weit über den Nahen Osten hinausreichen.

Tatsächlich schafft die Aushöhlung der Fähigkeit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), den Iran zu überwachen, einen gefährlichen Präzedenzfall. Sollte Teheran die Einhaltung der Abkommen vollständig aufgeben, würde dies andere Akteure – von Pjöngjang bis Ankara – ermutigen, nukleare Abschreckungsstrategien zu verfolgen. In einem solchen Szenario stünde China selbst vor einem Sicherheitsdilemma: ein potenzieller „Atomwald“ entlang seiner Peripherie würde Peking zwingen, seine geopolitischen Ambitionen mit seiner Verwundbarkeit gegenüber Proliferationsschocks in Einklang zu bringen.

Dieser Konflikt offenbart zudem neue Dimensionen der Kriegsführung. Washingtons Abhängigkeit von KI-gestützten Zielsystemen und autonomen Waffensystemen – in Zusammenarbeit mit großen Unternehmen der Privatwirtschaft – wirft erhebliche ethische Bedenken auf. Berichte über Fehlentscheidungen von Algorithmen, die zu zivilen Opfern geführt haben, wie etwa der Raketenangriff auf eine iranische Schule, bei dem über 160 Kinder getötet wurden, haben im globalen Süden Empörung ausgelöst. Die Grenzen zwischen menschlicher und maschineller Entscheidungsfindung im Krieg verschwimmen, was die humanitäre Katastrophe durch moralische Ambivalenz noch verschärft.

Der US-Krieg gegen den Iran legt die Bruchlinien der internationalen Ordnung im Jahr 2026 schonungslos offen. Während Washington seine Vormachtstellung mit Zwang zu sichern sucht, entwickeln Peking und Teheran eine alternative Vision, die auf Vernetzung, Souveränität und Widerstand gegen westliche Dominanz beruht. Doch mit der Ausbreitung von Macht wächst auch die Instabilität. Die Partnerschaft zwischen China und dem Iran birgt zwar ein transformatives Potenzial, könnte aber auch die Fragmentierung des globalen Systems in rivalisierende Blöcke beschleunigen – Blöcke, die jeweils Sicherheit durch Ausgrenzung statt durch Kooperation anstreben.

Aus Washingtoner Sicht ist das Bündnis zwischen Teheran und Peking ein strategischer Albtraum: Es untergräbt Sanktionen, stellt die maritime Kontrolle in Frage und vervielfacht asymmetrische Bedrohungen. Für Peking bestätigt der Konflikt, dass die amerikanische Hegemonie unruhig bleibt und sich nur widerwillig einer multipolaren Weltordnung beugt. Und für die Welt insgesamt signalisiert diese Konfrontation das Ende der Ära unipolarer Bequemlichkeit. Was folgt, wird ein turbulenter Kampf um die Definition der Regeln des neuen Jahrhunderts sein – eines Jahrhunderts, das nicht von amerikanischer Ordnung geprägt ist, sondern von Auseinandersetzungen, Unsicherheit und einer zunehmend instabilen gegenseitigen Abhängigkeit.