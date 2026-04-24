Wie man Pod People erschafft und eine (multipolare) Welt erbt

Catte B

Also, du bist ein superreicher, gut vernetzter, vielleicht altblütiger Sitzungsleiter im Klub der Agenda-Ersteller und du bist jetzt der Meinung, dass der einzige Weg für die Menschheit nach vorne darin besteht, dass du und deinesgleichen die 99% vollständig kontrollieren.

Mit anderen Worten, um Folgendes zu tun:

ihnen jede Privatsphäre aus ihrem Leben zu nehmen,

den Zugang zu echten Informationen zu verbieten,

sie für ihr Überleben völlig abhängig zu machen von

a) einer Nahrungskette, die du kontrollierst,

b) einem einzigen Geldsystem, das du kontrollierst,

c) einem dekarbonisierten Energiesystem, das du ebenfalls kontrollierst,

a) einer Nahrungskette, die du kontrollierst, b) einem einzigen Geldsystem, das du kontrollierst, c) einem dekarbonisierten Energiesystem, das du ebenfalls kontrollierst, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken,

ihre Fähigkeit, etwas zu besitzen, einschließlich ihrer Häuser, zu verbieten oder einzuschränken,

ihre elterlichen Rechte einzuschränken oder weitgehend zu streichen,

drakonische Polizeimethoden einzuführen, um das meiste davon durchzusetzen,

das Schwurgerichtsverfahren abzuschaffen, um Übeltäter, die versuchen, diese neuen Gesetze zu brechen, effizienter zu bestrafen.

Einfach ausgedrückt: Du willst Orwell mit raffinierterer Technologie zu 100% Realität werden lassen.

Dir ist durchaus bewusst, dass das gelinde gesagt ein hartes Stück Arbeit wird, was einer der Gründe ist, warum es schon so lange als nicht umgesetztes Konzept herumgeistert. Deine Vorgänger/Vorfahren hielten es alle für eine nette Idee, aber undurchführbar, viele deiner Mitstreiter bei der Agenda-Erstellung denken das immer noch und sind nur halb auf deiner Seite.

Aber du und genügend deiner Kollegen, Verwandten, Freunde haben entschieden, dass JETZT die Zeit dafür ist. Und du scheinst in allen bisherigen Diskussionen die Oberhand zu gewinnen.

Wie wirst du also so viel Leid über die Massen bringen, ohne zu riskieren, dass sie sich gegen dich wenden und dich bei lebendigem Leibe auffressen?

Deine erste Idee war eine weltweite Virus-Pandemie, so gefährlich und so viele Menschen tötend, dass sie die Gesellschaft so sehr durcheinanderbringt, dass der größte Teil deiner Agenda „versehentlich“ geschehen und vollendete Tatsache wäre, bevor es überhaupt jemand merkt.

Aber dann wurde dir klargemacht, dass ein wirklich tödliches Virus am Ende dich und deine Freunde töten und wichtige Dinge wie eure Golfspiele und Flüge nach Epstein Island stören könnte.

Also stimmtest du widerwillig zu, diesen Plan auf Eis zu legen und nur so zu tun, als gäbe es ein Virus, was, wie du immer sagtest, lahm wäre – und sich auch als genau das erwies.

Das Problem war, dass ein vorgetäuschtes Virus nicht wirklich Menschen tötet, also gerietst du in allerlei Schwierigkeiten, als du versuchtest, die Sterbezahlen so zurechtzubiegen, dass es aussah, als würden mehr Menschen sterben als tatsächlich, und fadenscheinige Gründe erfandest, um praktisch jeden auf dem Planeten mit „Covid“ zu diagnostizieren (du fandest diesen Namen auch immer blöd und lahm, aber ließ es im Ausschuss durchgehen), ganz zu schweigen von der Verabschiedung von Gesetzen, um eine Menge Menschen durch Beatmungsgeräte und DNR-Verfügungen zu ermorden.

Logistischer Albtraum!

Es fing ziemlich gut an, und anfangs hattest du Hoffnungen, aber bald gerietst du in große Schwierigkeiten, als immer mehr dieser verdammten kleinen armen Leute deine Geschichte durchschauten, und am Ende musstest du einen strategischen Rückzug antreten, mit nur etwa 10-15% des erreichten Plans, plus der Tatsache, dass du dich mit vielen nervigen Fragen und Beschwerden über die giftigen Impfstoffe herumschlagen musstest, mit denen du und deine Kumpels ein nettes Nebeneinkommen erzielt habt, und all den Todesfällen, die du inszeniert hast.

Diese verdammten kleinen armen Leute, die so tun, als ob ihr bedeutungsloses Leben zählen würde.

Glücklicherweise, wie es bei dir immer der Fall ist, begannen Russland und die Ukraine genau zur richtigen Zeit eine erstklassige Ablenkung, und ziemlich schnell verbannten die meisten Menschen Covid in die Vergangenheit und machten weiter.

Und seitdem grübelst du darüber, was als nächstes zu tun ist.

Hier komme ich ins Spiel, um dir zu helfen.

Beginnen wir damit, was du beim ersten Mal falsch gemacht hast.

Das Problem mit deiner Virusgeschichte war, dass sie die gesamte Menschheit gegen einen gemeinsamen Feind vereinte!

Natürlich hätte das das (nicht existierende) Virus sein sollen, aber in Wirklichkeit stellte sich heraus, dass es … nun ja, DU warst.

Da alle Konflikte mehr oder weniger ausgesetzt waren und alle kleinen Leute der Welt von ihren Regierungen eingesperrt wurden und dieselben Lügen (deine Lügen) über eine gefälschte Pandemie erzählt bekamen, begannen immer mehr von ihnen, Dinge zu bemerken, die sie nicht bemerken sollten.

Sie begannen, geradezu unverschämte Fragen darüber zu stellen, wer die Reichweite hätte, alle Regierungschefs zu überreden, gemeinsam zu handeln. Sie begannen über „supranationale Einflussnehmer“, „transnationale Bankiers“ usw. zu sprechen.

Nun, du und deine Vorfahren, Vorfahren – nenne sie, wie du willst – gibt es schon lange hier – die Dinge in einer ruhigen, konsultativen, gentlemanhaften und zivilisierten Art und Weise ordnen, weit weg von jeder vulgären öffentlichen Prüfung. So war es schon immer und so sollte es immer sein. Du wurdest kaum je bemerkt, geschweige denn zuvor unter die Lupe genommen, und es war keine angenehme Erfahrung, und du willst nicht, dass es wieder passiert.

Also – wie macht man das richtig, ohne sich selbst zu outen?

Die Antwort ist – KRIEG.

Folge diesem handlichen Tutorial, um herauszufinden, wie es funktioniert …

TOD…

Gewaltsamer Tod ist ein großartiges Regierungsinstrument, vorausgesetzt, du hast keine Bedenken, recht große Zahlen unschuldiger Menschen unnötig zu ermorden (was du offensichtlich nicht tust, da du und deinesgleichen das seit Jahrhunderten mit endlosen „Kriegen“ und „Terroranschlägen“ und tatsächlich gefälschten Pandemien tun).

Ich weiß, dass du mit „Covid“ die Angst und Paranoia, die Massentod erzeugt, nutzen wolltest, aber das Problem war, dass es schwierig war, genug Tod zu erzeugen.

Was erzeugt mehr Tod als ein guter Krieg?

BINARITÄTEN…

Krieg bringt natürlich auch polarisiertes Denken, Uneinigkeit und Binaritäten mit sich – all die guten Dinge, die dir bei Covid entgangen sind.

Binaritäten sind wunderbar, weil die 99% einander hassen und nicht ihre Kontrolleure, und, am wichtigsten, nicht dich.

Sie haben auch die Wirkung, Menschen viel anfälliger für deine Propaganda zu machen.

Die überwältigende Mehrheit der Menschen neigt dazu, auf jede Binarität zu reagieren, indem sie eine Seite ergreift und sich damit identifiziert, und eine Mehrheit dieser Mehrheit wird anschließend bereit sein, jede Erzählung zu akzeptieren, die ihnen von der Seite, die sie zu unterstützen beschlossen haben, vorgegeben wird.

Das ist deine Zielgruppe – und sie ist groß.

Stelle nur sicher, dass DU alle Erzählungen managst – und du bist schon auf halbem Weg zu deinem Ziel.

GEH INS GROSSE…

Wohlgemerkt, dies kann nicht irgendein alter Krieg sein.

So wie die neue normale Pandemie riesig und apokalyptisch sein musste, so muss auch der neue normale Krieg extrem, unversöhnlich und von ungewöhnlich massiven Schocks, Angst und Amygdala-Aktivierung (emotionaler Appell) untermauert sein, um deinen Versklavungsplan den Massen als vorzuziehende Alternative zu verkaufen.

Du musst sicherstellen, dass es viele Tote und noch mehr Geschichten über Tote gibt, und – gleichzeitig – sicherstellen, dass die Einzelheiten darüber, wer starb, wo sie starben, wie sie starben – und ob sie überhaupt starben – auf jeder gegnerischen Seite völlig unterschiedlich sind und sich ständig ändern.

Auf diese Weise können die aufgeheizten Massen ihre unversöhnlich unterschiedlichen Versionen laut – und bei Bedarf auf unbestimmte Zeit – gegeneinander anschreien.

DER WERT VON MORALISCHER EMPÖRUNG…

Ermutige die Menschen, ständig empört zu sein – aber nur auf eine der vorab genehmigten Arten, über die vorab genehmigten Gesprächsthemen, wobei sie einen der vorab genehmigten „Täter“ beschuldigen.

Um die hartnäckigeren Freidenker daran zu hindern, vom Thema abzuschweifen, tränke den öffentlichen Diskurs, die sozialen Medien mit der Idee, dass das Anzweifeln der Realität deiner Erzählung respektlos gegenüber den unschuldigen Opfern oder den tapferen Jungs ist, die für ihr Land sterben.

Denk daran – deine Erzählungen in Frage zu stellen ist wie einem ermordeten Kind ins Gesicht zu spucken!

VERWIRRUNG IST DEIN FREUND…

Das Ziel muss auch sein, es völlig unmöglich zu machen, dass irgendjemand aus irgendeiner Perspektive kohärenten Sinn in irgendeinem Aspekt der Erzählung erkennen kann.

Tatsächlich muss jede Version deiner Kriegserzählung, um voll wirksam zu sein, nicht nur mit allen anderen Versionen, sondern auch mit sich selbst und mit jeder objektiv beobachtbaren Realität völlig inkonsistent sein.

Stelle sicher, dass alles an deinem Krieg – welche Waffen jede Seite besitzt, welche Gefechte stattgefunden haben, welche Seite gewinnt, selbst seine grundlegenden Ziele – dauerhaft in einen Nebel des Widerspruchs gehüllt ist.

Erfinde wild unmögliche Geschichten für jede Seite, die die Anhänger der einen Seite sich aus moralischer Überzeugung verpflichtet fühlen zu glauben, während die Anhänger der anderen Seite sie zu Recht als idiotische Propaganda abtun können.

Denk dran – je lächerlicher, desto besser, denn …

LOYALITÄTSTESTS…

Verwirrte und widersprüchliche Erzählungen sind unerlässlich, weil ihre Akzeptanz ein enormes Maß an Glauben von deinem Publikum erfordert.

Welche Seite sie auch ergreifen und welche deiner Erzählungen sie verinnerlichen und zu glauben versuchen, sie müssen völlig und bereitwillig all ihre angeborene Skepsis und ihren gesunden Menschenverstand aufgeben, um dies zu tun.

Und je mehr du diesen völlig faktenfreien, glaubensbasierten Glauben von ihnen forderst, desto vollständiger hast du sie in deiner Gewalt.

Betrachte es als einen abrahamitischen Loyalitätstest – mit ihrer Vernunft als Opfer.

UND POD PEOPLE…

Wenn du Glück hast, wirst du es sogar schaffen, einige von ihnen so stark zu indoktrinieren, dass sie völlig ohne eigene Gedanken werden und völlig von dem Unsinn gefangen sind, den sie zuletzt in ihrem bevorzugten Nachrichtenmedium gelesen haben.

Wir nennen diese unsere „Pod People“, und sie sind eine großartige Ressource. Sie sind nicht nur unfähig, irgendeine Form von Widerstand gegen deine Agenda zu leisten, sondern sie sind auch großartige Fünfte Kolonnen und Zombiesoldaten, die rücksichtslos jeden Nicht-Pod-Menschen anprangern, der versucht, sie aufzuwecken.

Während Covid sehr nützlich, um Töpfe und Pfannen zusammenzuschlagen und Leute anzuschreien, weil sie sich nicht an irrationale Maskenprotokolle hielten, werden sie sich mit Sicherheit als unverzichtbar erweisen, um die wahnsinnigen Erzählungen deines Krieges unkritisch zu fördern.

VORPROGRAMMIERUNG DES ‚UNAUSWEICHLICHEN’…

Mache dich frühzeitig mit dem wichtigsten Teil vertraut – der Vorprogrammierung über die „unvermeidlichen Ergebnisse“ dieses Krieges, der kaum begonnen hat. Diese Ergebnisse werden natürlich eine Liste deiner Agenda-Punkte vom Anfang dieses Tutorials sein.

Stelle sicher, dass du immer wieder betonst, wie unvermeidlich sie sind. Und – natürlich – achte darauf, dass die Anhänger jeder Seite dem anderen die Schuld für diese „Ergebnisse“ geben, damit sie sich darüber bis zum Gehtnichtmehr anschreien können, anstatt irgendeine Art von Widerstand gegen deine Agenda zu organisieren.

Nun, da hast du es. – Befolge diese Empfehlungen, und jede Spur menschlicher Freiheit sollte in etwa fünf Jahren endgültig ausgerottet sein, vielleicht weniger, mit ein bisschen Glück.

Diesmal solltest du auf der sicheren Seite sein – es sei denn, die elenden nutzlosen Esser werden dir gegenüber wieder klug.

Hoffen wir, dass sie es nicht tun.