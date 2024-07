Gold hält 2.300 USD, Marktzinsen steigen

Der Preis für eine Feinunze Gold notierte zu Wochenbeginn weiter über 2.300 US-Dollar. Nun stehen einige potenziell marktbewegende Termine an.

Goldpreis

Am Dienstagvormittag um 11:30 Uhr kostete eine Feinunze Gold am Spotmarkt 2.329 US-Dollar. Das entsprach 2.173 Euro. Damit stiegen die Notierungen im gegenüber Vorwoche leicht an. Auf Dollar-Basis betrugt der Aufschlag 0,1 Prozent, in Euro gerechnet waren es 0,3 Prozent.

Termine

Die kommenden Tage werden weiteren Einfluss auf die Zinserwartungen haben. Denn im Mittelpunkt der Berichtswoche stehen die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Und schon am Mittwochabend wird das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht. Außerdem hält Fed-Präsident Jerome Powell am heutigen Dienstagnachmittag eine Rede im Rahmen des EZB-Forums in Portugal.