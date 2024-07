Die Hyperschallrakete der Houthis ist ein Wendepunkt im Roten Meer

Von Mike Whitney

Ist dies die Rache des Iran?

Zahlt der Iran auf diese Weise Israel für die Bombardierung seines Konsulats in Damaskus Ende März zurück, indem er die Houthis mit Hyperschallraketen ausstattet, um den “Großen Satan” zu bekämpfen?

Am 26. Juni griffen die jemenitischen Houthi-Rebellen ein Handelsschiff im Arabischen Meer mit einer ballistischen Hyperschall-Langstreckenrakete mit festem Treibstoff an. Es war das erste Mal, dass die Gruppe diese hochmoderne Rakete bei ihren militärischen Operationen eingesetzt hat. Die Bedeutung dieser Entwicklung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Hyperschallraketen – die über technologische Fortschritte verfügen, die im Westen noch nicht verfügbar sind – sind genauer, schwerer abzuschießen und haben eine größere Reichweite als frühere Modelle. Diese einzigartigen, hochmodernen Waffen sind ein Kraft-Multiplikator, der den Houthis bei künftigen Angriffen im Roten Meer und darüber hinaus einen entscheidenden Vorteil verschafft. Sie werden es den Houthis ermöglichen, den Handelsverkehr stärker zu kontrollieren und gleichzeitig die US-Kriegsschiffe einem größeren Risiko auszusetzen. Sie werden auch die Chancen der Houthis, in ihrem Krieg mit den Vereinigten Staaten und ihren Koalitionspartnern zu obsiegen, erheblich verbessern. Dies ist ein Artikel aus der Maritime Executive:

Die Houthis…. behaupten, dass sie zum ersten Mal eine Hyperschallrakete abgefeuert haben, die dazu benutzt wurde, ein MSC-Containerschiff weit draußen im Golf von Aden…. Zum ersten Mal wurde die Identität der Rakete enthüllt, die die MSC Sarah V im Arabischen Meer ins Visier genommen hat”, heißt es in einem Beitrag des Houthi-Sprechers Yahya Saree. “Es handelt sich um eine lokal hergestellte Hyperschallrakete, die über eine fortschrittliche Technologie verfügt, treffsicher ist und große Reichweiten erreicht.”… Medienberichten vom März zufolge hatten die Houthis mit der Herstellung ihrer Hyperschallrakete begonnen, die Mach 8 erreichen kann. Die Berichte besagten, dass sie eingesetzt werden würde, um den Schiffsverkehr im Indischen Ozean zu bedrohen. Video: Houthis behaupten ersten Start einer Hyperschall-Rakete, die auf ein MSC-Schiff zielt, Maritime Executive

Erstens verfügen die Houthis nicht über fortschrittliche Raketenproduktionsanlagen. Was auch immer für eine ballistische Hybridrakete sie derzeit bei ihren militärischen Operationen einsetzen, sie haben sie nicht selbst hergestellt.

Zweitens gehen Experten davon aus, dass es sich bei der Rakete, die bei dem Zwischenfall im Arabischen Meer Anfang der Woche abgefeuert wurde, wahrscheinlich um eine Version der Fattah-1 aus iranischer Produktion handelt, die Geschwindigkeiten von bis zu Mach 3 oder der dreifachen Schallgeschwindigkeit erreichen kann. Die Fattah-1 stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber den von den Houthis eingesetzten Raketen dar, aber sie stellt nicht dieselbe ernste Bedrohung für die Handelsschifffahrt dar wie moderne, hochmoderne ballistische Hyperschallraketen. Hochmoderne Hyperschallraketen mit Feststofftreibstoff sind eine Klasse für sich. Einige von ihnen erreichen Geschwindigkeiten von mehr als Mach 5, sind äußerst manövrierfähig und können während des Fluges ihren Kurs ändern. Hier einige Hintergrundinformationen:

Die Fähigkeit, hochmanövrierfähige Waffen mit Hyperschallgeschwindigkeit abzufeuern, verschafft jedem Land einen beträchtlichen Vorteil, da solche Waffen so gut wie jedem derzeit verwendeten Abwehrsystem entgehen können. “Es spielt keine Rolle, wie groß die Bedrohung ist. Wenn man sie nicht sehen kann, kann man sich auch nicht gegen sie verteidigen”, sagte General John Hyten, der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der US-Generalstabschefs, im Januar 2020 vor einem Publikum in Washington. Als Kommandeur des Strategischen Kommandos der USA im Jahr 2018 sagte Hyten: “Wir haben keine Verteidigung, die den Einsatz einer solchen Waffe gegen uns verhindern könnte. … Unsere Verteidigung ist die Fähigkeit zur Abschreckung.” Was sind Hyperschallwaffen und wer hat sie?, VOA

Unterm Strich: Wenn die Houthis über diese “fortschrittlichen” Waffen verfügen würden, wäre das Rote Meer mit schwelenden US-Kriegsschiffen übersät, die auf dem Weg zum Davy-Jones-Schrank wären. Aber das ist nicht der Fall, so dass wir davon ausgehen müssen, dass – wer auch immer die Houthis beliefert – noch nicht bereit ist, ihnen ihre hochmodernen Hyperschallraketen zu geben. Hier ist mehr aus einem Artikel von Business Insider:

Markus Schiller, Direktor von ST Analytics, einer in München ansässigen Beratungsfirma, die Raketen und Raumfahrttechnologie erforscht, erklärte gegenüber Business Insider, dass die Rakete wahrscheinlich im Iran entwickelt wurde. “Definitiv etwas aus der iranischen Fattah-Raketenfamilie, die auf die 1990er Jahre zurückgeht und seither kontinuierlich weiterentwickelt wurde”, so Schiller. Teheran hat vor kurzem die neuesten Versionen seiner Fattah-Raketen als Hyperschallraketen angepriesen.,,, Houthi-Rebellen sagen, dass sie eine neue “hausgemachte Hyperschallrakete” abgefeuert haben, und veröffentlichten Filmmaterial von ihrem Start auf ein ziviles Schiff, Business Insider

Es ist sogar besser, dass die Houthis NICHT über die besten ballistischen Raketen verfügen, die es gibt. Schließlich geht es bei ihrer Blockade nicht darum, US-Kriegsschiffe zu zerstören und Tausende von Menschen zu töten, sondern darum, Israel durch Druck auf die israelische Wirtschaft dazu zu bewegen, humanitäre Hilfe nach Gaza zu lassen. In Wahrheit ist der Erfolg der Houthi-Strategie größtenteils auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie größtenteils friedlich war, weshalb ihre Sache von Menschen auf der ganzen Welt unterstützt wird. Wenn sie ihre Vorgehensweise ändern und anfangen, Schiffe von rechts und links in die Luft zu jagen, wird die Unterstützung der Bevölkerung über Nacht verschwinden. Dies stammt aus einem Artikel in Foreign Policy:

…..Acht Monate später hat sich die Störung der Schifffahrt plötzlich erheblich verschärft. Ende Juni versenkten die Houthi-Angriffe ein Schiff – das zweite seit Beginn ihrer Angriffe – und beschädigten ein weiteres. Die Liste der versuchten und erfolgreichen Angriffe liest sich wie eine Litanei, und in den öffentlichen Mitteilungen des US Central Command finden sich fast täglich Berichte über US-Schiffe, die Drohnen, Raketen und unbemannte Überwasserschiffe abwehren. Die Houthis, die mit großem Erfolg Anti-Schiffs-Raketen eingesetzt haben, greifen nun zunehmend auf diese Überwasserdrohnen zurück, darunter die so genannte Houthi’s Blowfish…. Die Einsätze und die ständigen Abfangaktionen haben die Magazine der US-Marine aufgezehrt. Berater des Kongresses sagten, dass die Vereinigten Staaten nicht annähernd genug von den Standard-Luftabwehrraketen produzieren, die von den US-Begleitschiffen im Roten Meer verwendet werden, um die Drohnen und Raketen der Houthi abzuschießen. “Solange die Verbrennungsrate so hoch bleibt, sind wir in einer etwas prekäreren Lage”, sagte ein Berater, der unter der Bedingung der Anonymität offen über die Munitionsdefizite der USA sprach. Warum können die US-Marine und ihre Verbündeten die Houthis nicht aufhalten, Foreign Policy

Man spürt die Frustration in der Analyse des Autors, und man kann verstehen, warum. Washington will sich nicht im Roten Meer im Kampf gegen eine aufständische Gruppe verzetteln, die keine nationale Sicherheitsbedrohung für die USA darstellt. Biden will auch nicht mehr Ressourcen oder Bodentruppen für einen Einsatz bereitstellen, der Amerikas weiterreichende geopolitische Ambitionen, Russlands Operationen in der Ukraine zurückzudrängen oder China einzudämmen, nicht voranbringt. Kurz gesagt, der Aufruhr im Roten Meer wird allgemein als ein Ärgernis wahrgenommen, von dem sich die US-Außenpolitiker wünschen, dass es einfach “verschwindet”. Doch statt zu verschwinden, wird die Lage immer schlimmer, was Biden zu Entscheidungen zwingt, die er nicht treffen will. Dies stammt aus einem Artikel von gCaptain:

Eine von der Europäischen Union zum Schutz von Schiffen im Roten Meer eingesetzte Seestreitkraft muss wegen der zunehmenden Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen mehr als verdoppelt werden, sagte der Leiter der Operation. Seit Februar patrouillieren vier EU-Schiffe in den Gewässern vor der jemenitischen Küste. In dieser Zeit haben sie 164 Schiffe aus nächster Nähe unterstützt, mehr als ein Dutzend unbemannte Luftfahrzeuge abgeschossen und vier ballistische Schiffsabwehrraketen zerstört, sagte Konteradmiral Vasileios Gryparis am Mittwoch in einem Interview. Die im Jemen ansässigen Houthis … haben die weltweite Schifffahrt in Aufruhr versetzt und viele Schiffe gezwungen, stattdessen Tausende von Meilen um das südliche Afrika herum zu fahren – trotz der EU-Operation und der Bombardierung durch die USA und Großbritannien, die im Januar begann…. “Täglich fahren etwa 40 oder 50 Schiffe die Meerenge hinauf und hinunter, so dass eine beträchtliche Anzahl von Schiffen erforderlich ist, um diesen engen Schutz bieten zu können”, sagte er. “Es gibt Fälle, in denen wir nicht in der Lage sind, diesen engen Schutz zu gewährleisten , aber wir versuchen, die Menge zu bewältigen”. …. DieBombenangriffe der USA und des Vereinigten Königreichs konnten die Angriffe nicht stoppen und haben stattdessen dazu geführt, dass Schiffe, die mit den beiden Ländern in Verbindung stehen, immer häufiger angegriffen werden. Die Houthis haben vor einer erweiterten Operation gewarnt, bei der möglicherweise Schiffe im Mittelmeer angegriffen werden könnten… “Wir glauben nicht, dass ein Angriff auf die Houthis das Problem lösen kann”, sagte er. “Einige andere Länder haben vor einigen Jahren ähnliche Maßnahmen ergriffen und einige andere Länder tun dies immer noch, und wir sehen, dass dies nicht zur Lösung des Problems beiträgt.” Die Bekämpfung der Houthis erfordert eine Verdoppelung der Flotte, so die EU-Truppe, gCaptain

Denken Sie darüber nach, was der Autor sagen will: Er sagt, dass der derzeitige Ansatz nicht funktioniert, also sollten wir dieselbe Strategie noch einmal verfolgen. Ist das nicht die Definition des Wahnsinns?

Klar ist, dass die USA nur ein einziges Instrument in ihrem außenpolitischen Werkzeugkasten haben: militärische Gewalt. Und wenn sich dieses Mittel als unwirksam erweist, dann wird noch mehr Gewalt angewendet. Wir müssen verstehen, wie sich dies auf das Ergebnis der derzeitigen Pattsituation im Roten Meer auswirken wird, wo Uncle Sam seinen Kopf gegen einen Felsen schlägt, ohne etwas zu erreichen. Wäre es nicht besser, Druck auf Israel auszuüben, damit es die Belagerung des Gazastreifens aufhebt?

Die Frage, die sich die politischen Entscheidungsträger stellen sollten, ist ziemlich offensichtlich: Gibt es eine militärische Lösung für dieses Problem?

Die Antwort lautet “Nein”. Es gibt auch kein klar definiertes strategisches Ziel und keine Ausstiegsstrategie, beides wurde in der Eile zum Krieg und in der Entschlossenheit der außenpolitischen Mandatsträger, ihre bevorzugte operative Theorie umzusetzen, ignoriert: “Erst schießen und dann Fragen stellen”. Das Ergebnis ist, dass die USA in einen weiteren sinnlosen Flächenbrand verwickelt sind, der mit konventionellen Mitteln nicht gewonnen werden kann. Dies ist ein Artikel von Business Insider:

Die Houthis haben in den letzten Wochen eine Reihe erfolgreicher Angriffe auf Handelsschiffe verübt – eines davon wurde sogar versenkt – und ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Ziele mit Drohnenbooten effektiv anzugreifen, was darauf hindeutet, dass sie mit ihren Angriffen immer schlauer werden…. Einige der Vorfälle haben auch gefährliche neue Taktiken offenbart. Vor allem am 12. Juni griffen die Houthis zum ersten Mal, seit sie im November mit Angriffen auf die Handelsschifffahrt begonnen hatten, ein Handelsschiff im Roten Meer mit einem mit Sprengstoff beladenen Drohnenboot an…. Der erste Angriff mit einem Drohnenboot auf den kommerziellen Massengutfrachter MV Tutor führte zu einer Überschwemmung und Beschädigung des Maschinenraums. Stunden später schlug eine Rakete der Houthi auf dem Schiff ein. Der Doppelschlag zwang die Besatzung zum Verlassen des Schiffes, das schließlich sank… In derselben Woche feuerten die Houthis zwei Anti-Schiffs-Raketen ab und trafen die MV Verbena im Golf von Aden. Nicht einmal 24 Stunden später wurde der Massengutfrachter von einer weiteren Rakete getroffen, was den zweiten Doppelschlag in dieser Woche bedeutete. Die Besatzung des Schiffes verließ schließlich das Schiff aufgrund der durch die Angriffe erlittenen Schäden. Das britische Sicherheitsunternehmen Ambrey erklärte, dass die Angriffe auf die Tutor und die Verbena – zusätzlich zu den erfolgreichen Angriffen auf zwei andere Schiffe in den Tagen zuvor – auf eine “erhebliche Steigerung der Effektivität” der Houthi-Operationen hindeuteten. “Mit jedem einzelnen Angriff lernen die Houthis wahrscheinlich etwas darüber, was funktioniert und was nicht”, sagte Carter. “Wenn man bedenkt, wie eine militärische Organisation operiert, dann ziehen sie definitiv Lehren aus den verschiedenen Angriffspaketen, die sie einsetzen.” …. Es sei nicht nur schwierig, die Rebellen daran zu hindern, sich ihre “Low-Tech- und Low-Cost”-Angriffsmittel zu beschaffen, sondern sie auch davon abzuhalten, Anschläge zu verüben, erklärte Alex Stark, der sich als Associate Policy Researcher bei der RAND Corporation mit der Sicherheit im Nahen Osten beschäftigt, gegenüber BI. Diese Angriffe seien ein “andauerndes Problem, für das es keine offensichtliche oder nützliche Lösung gibt”, fügte sie hinzu. Die Houthis werden bei ihren Angriffen auf das Rote Meer immer schlauer, und die Schiffe, die diese Gewässer befahren, zahlen den Preis dafür, Business Insider

Frau Stark irrt sich. Es gibt “eine offensichtliche … Lösung zur Hand”. Die Regierung Biden muss alle Waffenlieferungen an Israel aussetzen, bis die Blockade von Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Hilfe für die Menschen in Gaza aufgehoben ist. Das ist die einzige Politik, die ein Ende der Krise am Roten Meer herbeiführen wird. Und was noch wichtiger ist: Es ist das Richtige zu tun.