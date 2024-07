Der Kaiser hat keinen Verstand: Der geplante “Sturz” von Biden

Die erste US-Präsidentschaftsdebatte 2024 zwischen Amtsinhaber Joe Biden und Herausforderer Donald Trump verlief an sich recht ereignislos. Erst im Anschluss kam es zu der großen Überraschung, die nun landesweit für Schlagzeilen sorgt: Die Demokraten wollen Joe Biden aus dem Rennen werfen.

Der ereignislose Verlauf der Debatte selbst steht im Gegensatz zu dem, was in den alten, von den Konzernen dominierten Medien derzeit geschieht, aber es ist eine wichtige Wahrheit, an die wir uns erinnern sollten, wenn wir versuchen, die Strategie der amerikanischen politischen Elite für den Wahltag im November zu verstehen.

Abgesehen von dem urkomischen Schlagabtausch zwischen einem nuschelnden Biden und einem sehr selbstbewussten Trump über die angegebene Körpergröße und das Golf-Handicap haben sich beide Kandidaten so verhalten, wie wir es erwartet hatten. Und genau hier liegt der Haken.

Biden hat sich mindestens so gut, wenn nicht sogar besser geschlagen als alles, was wir in den letzten zwei, vielleicht sogar vier Jahren gesehen haben. Die einwöchige Auszeit in Camp David, die Biden zweifellos unter ärztlicher Aufsicht und mit einem ganzen Team von persönlichen Trainern, die an die Entourage von Ivan Drago erinnern, genossen hat, war wahrscheinlich eine erfolgreiche Intervention. Wir können uns die Szene in Camp David vorstellen: Harte Fakten, die Biden im Training auftischt (wie Dragos 2100-psi-Schläge), unterbrochen von langen Spritzen in seinen Arm, gefüllt mit Risperidon (statt anabolen Steroiden).

Leidet Biden definitiv an Demenz? Ja. Ist dies seit Jahren bekannt? Ja. War dies eine von Bidens besten Leistungen in den letzten vier Jahren? Auch, ja. Risperidon ist ein Wundermittel zur Kontrolle psychotischer und dissoziativer Episoden im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit, aber eine seiner Nebenwirkungen ist genau der Parkinsonismus, den wir so oft bei ihm beobachten.

Was geht also in Amerikas tiefem Staat vor, oder im DNC, oder in der Klasse der Geldgeber, oder in der CIA, oder in irgendeinem der oben genannten Bereiche? Das ist die 64.000-Dollar-Frage.

Wenn es so etwas wie eine Überraschung gab, dann war es der Auftritt von Donald Trump. Er war höflich, unaufdringlich und ohne den übertriebenen Sardonismus, der seine Ansätze in den Debatten 2016 und 2020 deutlich kennzeichnete. Vielleicht zielte er genau auf die demografische Gruppe der “unentschlossenen” Wähler in diesem Jahr ab. Die merkwürdigen Debattenregeln, bei denen dem Kandidaten, der nicht sprechen durfte, das Mikrofon abgestellt wurde, kamen Trump durchaus zugute (obwohl sie den meisten Berichten zufolge eingeführt wurden, um Biden zu unterstützen), und vielleicht spielte auch dieser Faktor eine Rolle bei der “Zähmung” Trumps.

Nun sind diese unentschlossenen Wähler selbst ein seltsamer Haufen, was mit ziemlicher Sicherheit garantiert, dass sie zu der Kategorie gehören, die besorgte Bürger am liebsten vom Wahlrecht ausschließen oder zumindest einem Alphabetisierungstest unterziehen würden. Wir Amerikaner haben bereits vier Jahre Trump und vier Jahre Biden hinter uns. Wenn ein potenzieller Kunde in der Schlange an der Eisdiele immer noch nach kleinen rosa Plastiklöffeln von einem der beiden Kandidaten fragt, dann ist das Eis vielleicht einfach nichts für ihn und er sollte zu Hause bleiben.

Trump wirkte jedenfalls kühl und gelassen. Natürlich neigen beide Kandidaten dazu, Zahlen und Statistiken zu zitieren, die eine bestimmte Art und Weise widerspiegeln, Zahlen zu analysieren, die wiederum die Realität widerspiegeln können oder auch nicht.

Es war keine Überraschung, dass der senile Biden während der Debatte Schwierigkeiten hatte, sich an Zahlen, Fakten, Argumente, Eigennamen und die englische Syntax zu erinnern. Oder dass er manchmal mit offenem Mund und Speichel in den Mundwinkeln einfach nicht mehr weiter wusste und verwirrt auf sein Podium, seine Schuhe oder imaginäre Gegenstände um sich herum starrte.

Der unerträgliche Cenk Uygur, ein nicht überzeugender Schauspieler und zweitklassiger Verkäufer, ging sogar so weit, CNN zu tadeln, weil es während Trumps Rede einen geteilten Bildschirm verwendete. Denn während Trump sprach, wurde nicht nur auf Trump umgeschaltet, sondern die Kandidaten wurden weiterhin nebeneinander gezeigt.

Cenk ärgerte sich nicht darüber, dass wir einen ungeeigneten Präsidenten hätten, sondern darüber, dass CNN sich nicht die Mühe gemacht habe, dies zu verbergen. Es erinnerte ihn an das, was in missbrauchenden Haushalten passiert, wenn die Täter versuchen, die Umgebung glauben zu machen, dass zu Hause alles koscher ist.

CNN ist übrigens ein seltsames Medienunternehmen, was seine Beziehung zu Trump betrifft. Ein vom CIA-Agenten und Operator Tucker Carlson vor einigen Jahren veröffentlichter Mitschnitt enthüllte, dass der damalige CNN-Vorsitzende Jeff Zucker Trump bereits 2016 in einem Telefonat mit dem Trump-Vermittler Michael Cohen als “den Boss” bezeichnete.

Das konnte einerseits bedeuten, dass Trump nur ein weiterer Politiker des Establishments war, oder andererseits, dass es tatsächlich eine Spaltung im Establishment gab und die gegenhegemonialen Kräfte von oben Trump von innen heraus unterstützten, also “die Patrioten die Kontrolle haben”. Das Simulakrum der Hyperrealität in den USA ist in diesen Tagen sicherlich nicht mehr aufrechtzuerhalten.

CNNs intensive und unerbittliche Denunziation und Paranoia gegenüber Trump im Laufe der Jahre, die sogar Rachel Maddow von MSNBC erröten ließ, hatte den “umgekehrten” (d.h. vorhersehbaren) Effekt, Trump zum Helden zu machen oder ihm zumindest auf dem Weg dorthin erheblich zu helfen. Es ist fast so, als wäre der Rückschlag das Ziel gewesen.

Angesichts der Realität dieser Dinge könnte Cenks Tirade auf etwas Größeres hindeuten. Er scheint der Meinung zu sein, dass die Rolle von CNN in dieser Angelegenheit für Trump einfach zu vorteilhaft war, als dass es sich nicht um Komplizenschaft oder kriminelle Fahrlässigkeit handeln könnte. Cenk würde wahrscheinlich öffentlich “Fahrlässigkeit” sagen, wenn er dazu gedrängt würde, aber in seinem Kopf schwirren zweifellos andere, unheilvollere Möglichkeiten herum, so wie sein erdnussgroßes Gehirn in seinem Schädel herumschwirrt.

Es war nicht nur so, dass die Kamera auch auf Biden gerichtet war, der sich den Mund fusselig redete, während Trump sprach. Es war die Tatsache, dass Trump seine Antwort- und Entgegnungsminuten nutzen durfte, um ohne Unterbrechung über jedes Thema zu sprechen, das er wollte. Außerdem durfte er “lügen” (unbequeme Dreiviertelwahrheiten sagen), ohne dass die Fakten überprüft wurden. Schließlich wurde die mehrminütige Verzögerung der Live-Übertragung (technisch sind nur wenige Sekunden erforderlich) von Insidern des DNC und des RNC als “Hintertürchen” betrachtet, das es den Biden-freundlichen Kräften bei CNN ermöglichen würde, den Auftritt des Amtsinhabers in Echtzeit zu bearbeiten, damit wir zu Hause nicht die hässliche Wahrheit zu sehen bekämen: Der Kaiser hat keinen Verstand.

Nachdem sie vier Jahre lang aktiv versucht hatten, die amerikanische Öffentlichkeit und die Welt über Bidens sich offensichtlich verschlechternden Gesundheitszustand im Unklaren zu lassen, begannen dieselben Stenographen der Presse, des Internets und des Fernsehens in harmonischem Einklang mit den Wiener Sängerknaben plötzlich, uns mit der Wahrheit zu beglücken, dass Biden nicht kandidieren könne.

“Und sind Bidens Füße in alten Zeiten über Washingtons grünes Gras gelaufen?”

Der synchrone Refrain benutzte ein bestimmtes Wort: PANIK. MSNBC sagte Panik. WaPo sagte Panik. Die NYT sagte Panik. Das DNC sagte Panik. Nicht wirklich, zumindest nicht wegen dieser Sache. Paradigmatisch, ja – aber dieses Kapitel in der allgemeinen Geschichte des Zusammenbruchs der Demokratischen Partei zeichnet sich durch Planung aus, nicht durch Panik. Die allgemeine Panik besteht darin, in den Augen der Mächtigen, wer auch immer das sein mag, an Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Irgendwie und aus irgendeinem Grund wurde etwas, was jeder, der nicht unter TDS (Trump Derangement Syndrom) leidet, schon die ganze Zeit wusste, aus der Zahnpastatube gepresst, als wäre es etwas Neues. Jetzt wissen 40% der Wähler etwas, was die anderen 60% schon seit April 2019 wissen. Die Zahnpasta kann nicht mehr in die Tube zurück.

Daran ist nichts Natürliches, und doch ist die Tatsache, dass die ganze Tortur nach einem Drehbuch abläuft, der offensichtlichste Punkt – ein Punkt, der so offensichtlich ist, dass unser Thema hier und in den folgenden Teilen gar nicht der Feststellung solch grundlegender Tatsachen gewidmet sein wird.

Was wir wissen wollen, ist, was im DNC, CIA, AIPAC, Deep State, Donor Class, Crony Capitalists, Technocrats, Secret Communists, Bankers, Ruling Class, Globalists, Intel/Info Elite (fügen Sie hier Ihre eigene Machtanalyse ein) oder wer oder was auch immer die Dinge in den USA steuert (da es selten, wenn überhaupt, mickrige gewählte Beamte sind, die wir nur an den hellsten Tagen sauber ins Amt wählen können). Was die Begriffe betrifft, so deckt die herrschende Klasse wahrscheinlich alles ab.

Zuerst müssen wir die Beziehung zwischen den konkurrierenden Strategien verstehen, die von den verschiedenen Möchtegern-Systemmanagern – Machtjuntas – entwickelt werden, und wie sie der herrschenden Klasse als verschiedene Optionen präsentiert werden: Team A mit Plan A, Team B mit Plan B und so weiter, im Rahmen einer breiteren, vereinbarten Gesamtstrategie, unter der alle konkurrierenden Managementteams ihre spezifischen Strategien, Strategeme und Taktiken entwickeln müssen.

Seit den frühen 1990er Jahren, einer Zeit, die durch den Aufstieg der Politik des “Dritten Weges” unter Bill Clinton und Tony Blair gekennzeichnet war, wurde das westliche politische System nach den ästhetischen und konzeptionellen Vorstellungen dieser Generation umbenannt. Diese Umbenennung enthielt jedoch keine wirklich progressiven Elemente (wie sie von der alten Linken definiert wurden), sondern konzentrierte sich stattdessen auf Sparmaßnahmen, die Verlagerung von Arbeitsplätzen, den Bruch von Streiks, den Import billiger Arbeitskräfte aus der Dritten Welt, rosa Wäsche in der Politik und regulatorische Tyrannei unter dem Deckmantel des Umweltschutzes. Schließlich ist metastasierender Krebs technisch gesehen “progressiv”.

Hinzu kommen zwei weitere, damit zusammenhängende Phänomene: a) der Aufstieg des Weltwirtschaftsforums, das die Ideologie des “Dritten Weges” von New Labour in Großbritannien und der entsprechenden NDLC in den USA widerspiegelt; und b) der Aufstieg der so genannten “Regelbasierten Ordnung”, eines auf unilateralen/unidirektionalen Mandaten basierenden Ansatzes der IR, der im Gegensatz zum Völkerrecht und zu Verträgen steht, die auf gegenseitigem Einverständnis zwischen Souveränen beruhen.

Zweitens müssen wir die speziellen Manager-Juntas in den Machtzirkeln des Beltway/MIC/IC analysieren, d.h. die verschiedenen technokratischen Management-Teams, die um Macht und Position innerhalb eines etablierten und schiedsrichterlichen Systems der herrschenden Klasse kämpfen.

Drittens, und unter der Voraussetzung, dass es einige zusätzliche Anforderungen an die Zahlen gibt, müssen wir uns mit einer paradigmatischeren neuen großen Strategie und einem völlig neuen potenziellen Vektor für konkurrierende Juntas befassen, um spezifische Pläne innerhalb des Paradigmas vorzuschlagen – auf die sich die herrschende Klasse möglicherweise einlassen muss, da sie von einem neuen Team außerhalb des Rahmens der verschiedenen gescheiterten Strategien der vorherigen Juntas oder Management-Teams verkündet werden. Dies würde hypothetisch auf das Team Trump zutreffen.

Diese dritte Frage ist ebenfalls faszinierend, denn sie wirft die Frage auf, ob und inwieweit die herrschende Klasse des Westens in der Lage ist, neue Strategien im Rahmen einer neuen großen Strategie umzusetzen, nachdem es ihr nicht gelungen ist, Russland zu zerstören, China einzudämmen, einen bio-medizinisch induzierten wirtschaftlichen Reset einzuleiten und vieles mehr.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erste US-Präsidentschaftsdebatte 2024 zwischen Amtsinhaber Joe Biden und Herausforderer Donald Trump zwar an sich ereignislos verlief, aber ein seismisches Nachspiel hatte, das landesweit für Schlagzeilen sorgte: Forderungen aus dem Lager der Demokraten, Biden solle zurücktreten.

Entgegen dem Mantra, das uns in den Ohren liegt, unterstreicht das Ausbleiben von Überraschungen in der Debatte kritische Wahrheiten und wirft für uns noch schwierigere Fragen auf, wenn wir die Strategie der amerikanischen politischen Elite im Vorfeld des Wahltages im November analysieren. Die eigentliche Faszination liegt in der Entschlüsselung der internen Dynamik des DNC und der konkurrierenden geopolitischen Strategien, die im Spiel sind, sowie der verschiedenen Führungsjuntas, die diese Strategien vorantreiben. Hier liegt die eigentliche “Panik”.

Wenn wir unsere Untersuchung von “The Emperor Has No Mind” fortsetzen, zwingt uns das sich entfaltende Drama, die Reaktion des DNC, den Einfluss der Geheimdienstnetzwerke und das Potenzial für einen Paradigmenwechsel in den westlichen Strategien vor dem Hintergrund zunehmender Multipolarität und dem Ende der USA als alleiniger globaler Hegemon zu verstehen.