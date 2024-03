Gold kaufen: Aktuelle Lage und Preise im Handel

Gold kaufen oder verkaufen? Mit den jüngsten Goldpreis-Rekorden melden Edelmetall-Händler erneut einen Boom im Ankaufgeschäft.

Silber- und Goldpreis

Der Goldpreis hielt sich trotz kleinerer Rücksetzer zuletzt stabil über der Marke von 2.100 US-Dollar. Dabei flirtete Gold auf Euro-Basis wiederholt mit der 2.000er-Marke. So notierte der Kurs für die Feinunze am Freitagvormittag um 11 Uhr mit 2.172 US-Dollar, was 1.992 Euro entsprach. Somit legte der Goldpreis im Vorwochenvergleich noch einmal um 0,2 Prozent beziehungsweise 0,4 Prozent (in Euro) zu. Währenddessen stieg Silber um 2,5 Prozent oder 2,7 Prozent auf 25,15 US-Dollar beziehungsweise 23,07 Euro pro Unze.