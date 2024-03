Wenn Israel eine „unabhängige Nation“ sein will, soll es eine unabhängige Nation sein

Von Caitlin Johnstone

Israel ist so abhängig, wie eine Nation nur sein kann. Es kann buchstäblich nicht ohne die direkte militärische Unterstützung des mächtigsten Imperiums aller Zeiten existieren, nämlich der Vereinigten Staaten und ihres weltumspannenden Netzwerks von Verbündeten und Vermögenswerten.

In einer Fortsetzung der seltsamen neuen Taktik der Demokratischen Partei, Benjamin Netanjahu die ganze Schuld an der durch Israels völkermörderische Gräueltaten im Gazastreifen verursachten PR-Krise zuzuschieben, prangerte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Donnerstag den israelischen Premierminister an und forderte Neuwahlen in Israel.

„Als lebenslanger Unterstützer Israels ist es mir klar geworden: Die Netanjahu-Koalition passt nicht mehr zu den Bedürfnissen Israels nach dem 7. Oktober. Die Welt hat sich seitdem radikal verändert, und das israelische Volk wird derzeit von einer Regierungsvision erdrückt, die in der Vergangenheit feststeckt“, sagte Schumer und fügte hinzu: „In dieser kritischen Phase glaube ich, dass Neuwahlen der einzige Weg sind, um einen gesunden und offenen Entscheidungsprozess über die Zukunft Israels zu ermöglichen, zu einer Zeit, in der so viele Israelis ihr Vertrauen in die Vision und Richtung ihrer Regierung verloren haben.“

Netanjahus Likud-Partei reagierte mit einer empörten Erklärung, in der es hieß, von Schumer werde „erwartet, dass er Israels gewählte Regierung respektiert und nicht untergräbt“.

„Israel ist keine Bananenrepublik, sondern eine unabhängige und stolze Demokratie, die Premierminister Netanjahu gewählt hat“, hieß es in der Erklärung.

Fmr Prime Minister Naftali Bennett:



Regardless of our political opinion, we strongly oppose external political intervention in Israel's internal affairs.



We are an independent nation, not a banana republic.



With the threat of terrorism on its way to the West, it would be best… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) March 14, 2024

„Unabhängig von unserer politischen Meinung lehnen wir eine politische Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten Israels entschieden ab. Wir sind eine unabhängige Nation und keine Bananenrepublik“, erklärte der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett.

„Angesichts der Bedrohung durch den Terrorismus auf dem Weg in den Westen wäre es am besten, wenn die internationale Gemeinschaft Israel in seinem gerechten Krieg unterstützen und damit auch ihre Länder schützen würde“, fügte Bennett hinzu – eine Behauptung, die in mehrfacher Hinsicht lächerlich ist. Es gibt keine Grundlage für die Behauptung, dass die Bedrohung durch den Terrorismus im Westen wächst, es gibt keine Grundlage für die Behauptung, dass Israels Völkermord in Gaza ein „gerechter Krieg“ ist, und es gibt keine Grundlage für die Behauptung, dass die Unterstützung Israels beim Töten der Palästinenser in Gaza die westliche Welt in irgendeiner Weise sicherer macht.

Die wiederholte Verwendung des Begriffs „Bananenrepublik“ durch die israelische Rechte ist sowohl pointiert als auch entlarvend. Der Begriff wurde 1904 von O. Henry geprägt, um die mittelamerikanischen Staaten zu bezeichnen, die von den US-Imperialisten mit eiserner Faust regiert wurden, um die Arbeitskraft ihrer Bevölkerung zu Raubpreisen für den immens profitablen Export von tropischen Früchten auszubeuten. Die Anspielung ist, dass es in Ordnung ist, wenn die USA die Regierungsangelegenheiten der braunhäutigen Menschen südlich ihrer eigenen Grenze diktieren, es aber inakzeptabel ist, wenn die USA dies mit Israel tun.

Dieser Punkt wurde in einem Artikel des Council on Foreign Relations mit dem Titel „Schumer’s Attack on an Ally at War“ (Schumers Angriff auf einen Verbündeten im Krieg) von Elliott Abrams, einem bösartigen Neokonservativen, noch deutlicher herausgearbeitet. Abrams nennt Schumers milden Fingerzeig „eine unverschämte Einmischung in die Innenpolitik einer anderen Demokratie“ und behauptet, der amerikanische Senator versuche, Israel wie eine „Kolonie“ der Vereinigten Staaten zu behandeln, indem er seine inneren Angelegenheiten kontrolliert. Das ist urkomisch, wenn man bedenkt, dass Abrams noch vor ein paar Jahren offen daran gearbeitet hat, einen Staatsstreich in Venezuela unter der Trump-Regierung zu inszenieren.

“Israeli voters, then, do not have the right to decide when to have elections and whom to choose as prime minister. That is the right, apparently, of politicians in Washington.”



Elliot Abrams alleges U.S. color revolution in Israel: https://t.co/SjkuYYzoi3 — Murtaza Hussain (@MazMHussain) March 14, 2024

Vor allem aber sollten wir uns mit der absurden Behauptung befassen, Israel sei eine „unabhängige“ Nation.

Israel als unabhängige Nation zu bezeichnen ist so, als würde man einen Fötus im Mutterleib als unabhängige Person bezeichnen. Es ist, als würde man einen Mann in einem Krankenhausbett betrachten, dessen Körper voller Schläuche und medizinischer Geräte ist und der alle zwei Stunden manuell umgelagert werden muss, damit er keine Druckstellen bekommt, und ihn als unabhängig bezeichnen.

Israel ist so abhängig, wie eine Nation nur sein kann. Es kann buchstäblich nicht existieren ohne die direkte militärische Unterstützung des mächtigsten Imperiums aller Zeiten, nämlich der Vereinigten Staaten und ihres weltumspannenden Netzes von Verbündeten und Vermögenswerten.

Im November letzten Jahres sagte ein pensionierter israelischer Generalmajor namens Yitzhak Brick zu einem Kolumnisten des Jewish News Syndicate: „Alle unsere Raketen, die Munition, die präzisionsgelenkten Bomben, alle Flugzeuge und Bomben, alles kommt aus den USA. In dem Moment, in dem sie den Hahn zudrehen, kann man nicht mehr weiterkämpfen. Jeder versteht, dass wir diesen Krieg nicht ohne die Vereinigten Staaten führen können. Punkt.“

So spricht man nicht über eine „unabhängige Nation“.

Israel weiß, dass es vollständig vom US-Imperium abhängig ist, weshalb es so viel Energie in die Lobbyarbeit in den USA und ihren imperialen Mitgliedsstaaten wie dem Vereinigten Königreich steckt. Israel kann ohne ununterbrochene Gewalt nicht existieren, und es kann diese ununterbrochene Gewalt nicht ohne die Unterstützung der imperialen Kriegsmaschinerie der USA aufrechterhalten.

Der Grund, warum Israel nicht ohne ununterbrochene Gewalt existieren kann, ist, dass es eine künstliche Nation ist, die einfach auf eine bereits existierende Zivilisation geworfen wurde, deren Bewohner und Nachbarn eine tief verwurzelte Lebensweise hatten, die durch die plötzliche Auferlegung eines neu geschaffenen Ethnostaates, der von Menschen regiert wurde, die nie zuvor dort gelebt hatten, massiv gestört wurde. Die Entstehung dieses Staates war so gewaltsam und unnatürlich, dass die Zionisten buchstäblich eine tote Sprache des Nahen Ostens namens Hebräisch wiederbelebten und sie zu ihrer Landessprache machten, damit sie sich als Einheimische ausgeben konnten, die in ihrer Muttersprache sprechen.

Da dieser fremde, synthetische Ethnostaat einer uralten, bereits existierenden Zivilisation ohne Rücksicht auf die Menschlichkeit der dort lebenden Menschen aufgezwungen wurde, wird er von den einheimischen Völkern der Region seither abgelehnt wie ein Körper ein unpassendes Organ. Der einzige Weg für den Staat Israel, der Staat Israel zu bleiben, ist daher, in einem ständigen Kriegszustand zu existieren, wie ein Haus, das nur stehen bleiben kann, wenn ein riesiges Team von Bauarbeitern ununterbrochen daran arbeitet, es vor dem Umfallen zu bewahren.

Aber wenn die israelische Rechte so tun will, als ob nichts davon passiert, ist das in Ordnung. Lasst Israel eine „unabhängige Nation“ sein, wenn es das ist, was sie wollen. Hören Sie auf, ihm Waffen zu schicken, hören Sie auf, sein Verbündeter zu sein, hören Sie auf, den Jemen, den Irak und Syrien zu bombardieren, um seinen derzeitigen militärischen Angriff zu unterstützen, hören Sie auf, es mit nachrichtendienstlichen Informationen, Ausbildung und logistischer Unterstützung zu versorgen, hören Sie auf, mit seinem Militär und seinen Geheimdiensten in der Region zusammenzuarbeiten, hören Sie auf, seinen Lobbyisten und Einflusskampagnen zu erlauben, in den Vereinigten Staaten zu operieren, und hören Sie auf, seine Gräueltaten diplomatisch zu decken und in den Massenmedien zu verbreiten. Mal sehen, wie lange Israel unabhängig bleiben kann, wenn dies geschieht.

Natürlich wird das nicht geschehen. Die Manager des US-Imperiums wissen, dass es für ihre Pläne der globalen Hegemonie von großem Nutzen ist, einen völlig abhängigen und vertrauten Verbündeten in einer geostrategisch so wichtigen Region wie dem Nahen Osten zu haben (weshalb sie der Israel-Lobby erlauben, weiter zu existieren), und Israel weiß, dass es in keinem sinnvollen Sinne des Wortes wirklich unabhängig ist. Aber die Tatsache, dass die USA und Israel so untrennbar miteinander verbunden sind, zeigt, wie lächerlich es ist, so zu tun, als ob es sich um eine normale Nation handelt, die sich unabhängig um ihre eigenen Angelegenheiten kümmert wie jede andere.