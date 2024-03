Die deutsch-amerikanische Clownshow der strategischen Tiefe

Pepe Escobar

Die „Die Vier Scherzkekse“-Saga über Bundeswehrsoldaten, die mit Taurus-Raketen die Brücke von Kertsch auf der Krim sprengen wollten und damit durchkamen, ist ein Geschenk, das nicht aufhört zu existieren.

Präsident Putin ließ es sich nicht nehmen, in einem ausführlichen Interview mit Dmitri Kiselev für Russia 1/RIA Novosti auf dieses Thema einzugehen:

„Sie fantasieren und ermutigen sich selbst. Dann versuchen sie, uns einzuschüchtern. Was die Bundesrepublik Deutschland betrifft, so gibt es dort verfassungsrechtliche Probleme. Sie haben recht: Wenn diese Taurus diesen Teil der Krim-Brücke treffen, der natürlich auch nach ihren Vorstellungen russisches Territorium ist, dann ist das ein Verstoß gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland“.

Aber es wird noch kurioser.

Als das Transkript des Taurus-Leaks von RT veröffentlicht wurde, konnte jeder hören, wie Brigadegeneral Frank Gräfe – Einsatzleiter der deutschen Luftwaffe – mit Oberstleutnant Fenske vom Deutschen Luftwaffenführungskommando über den geplanten Einsatz von Taurus-Systemen in der Ukraine sprach.

Ein wichtiger Punkt ist, dass die beiden während des Gesprächs erwähnen, dass die Pläne bereits „vor vier Monaten“ mit „Schneider“, dem Nachfolger von „Wilsbach“, besprochen worden seien.

Das sind natürlich deutsche Namen. So kam niemand auf die Idee, dass (Kevin) Schneider und (Kenneth) Wilsbach stattdessen … Amerikaner sein könnten.

Doch dann wurden der deutsche Enthüllungsjournalist Dirk Pohlmann – den ich vor Jahren in Berlin kennenlernen durfte – und sein Forscherkollege Tobias Augenbraun hellhörig.

Sie fanden heraus, dass hinter den deutsch klingenden Namen tatsächlich Amerikaner steckten. Und nicht nur das: Es waren keine Geringeren als die ehemaligen und aktuellen Kommandeure der U.S. Pacific Air Forces.

Das Element der vier (eigentlich sechs) Stooges wird noch verstärkt, wenn man weiß, dass der Leberwurstkanzler Scholz und sein Totalkriegsminister Pistorius erst vier Monate später vom Taurus-Plan erfuhren.

Wir haben es hier also mit einem eindeutigen Fall zu tun, in dem hochrangige deutsche Militärs direkte Befehle für einen Angriff auf die Krim – einen Teil der Russischen Föderation – direkt von amerikanischen Offizieren der Pazifischen Luftstreitkräfte erhalten haben.

Das allein eröffnet ein weites Spektrum, das von Landesverrat (gegen Deutschland) bis zum casus belli (aus russischer Sicht) reicht.

Natürlich wird nichts davon in den deutschen Mainstream-Medien diskutiert.

Das einzige, was Brigadegeneral Gräfe zu beunruhigen scheint, ist, dass die deutschen Medien anfangen könnten, die Methoden der Multiple Scherzkekse der Bundeswehr ernsthaft zu hinterfragen.

Die einzigen, die wirklich korrekt recherchiert haben, waren Pohlmann und Augenbaun.

Es wäre zu viel verlangt, wenn deutsche Medien wie die „Bild“-Zeitung analysieren würden, was die russische Antwort auf die multiplen Strohmann-Manöver gegen die Krim wäre: ein verheerender Vergeltungsschlag gegen Berliner Vermögenswerte.

Es ist so kalt in Alaska

Während des fröhlichen Bundeswehr-Gesprächs wird noch ein weiterer „Plan“ erwähnt:

„Nee, nee. Ich meine wegen der anderen Sache.“ („Nein, nein. Ich meine wegen der anderen Sache.“) Dann: „Ähm … meinst du jetzt Alaska?“ („Ähm, meinst du Alaska jetzt?“)

Noch pikanter wird es, wenn bekannt wird, dass der Offizier des deutschen Raumfahrtkommandos Florstedt am kommenden Dienstag, den 19. März, in Alaska keinen Geringeren als Schneider treffen wird.

Und auch Gräfe wird „nach Alaska zurückkehren“ müssen, um Schneider alles noch einmal zu erklären, denn er ist „neu“ im Amt.

Stellt sich die Frage: Warum Alaska?

Ein amerikanisches Schattenspiel über eine Reihe von „Aktivitäten“ in Alaska – die zufällig nichts mit China zu tun haben.

Aber das ist bis jetzt nicht alles: Während des Gesprächs taucht ein weiterer „Plan“ („Mission“) auf, der einen Codenamen trägt, der nicht klar verständlich ist, aber wie „Kumalatra“ klingt.

All das zeigt uns, dass die Crash-Test-Dummy-Administration im Weißen Haus, die CIA und das Pentagon verzweifelt auf einen totalen Krieg in der schwarzen Erde von Noworossija zu setzen scheinen.

Und jetzt sagen sie es laut, ohne Schattenspiel und direkt von CIA-Chef William Burns, der offensichtlich ein Versager im Hinblick auf Geheimhaltung ist.

Das sagte Burns Anfang dieser Woche vor Mitgliedern des Geheimdienstausschusses des US-Senats:

„Ich denke, ohne zusätzliche Hilfe im Jahr 2024 wird es noch mehr Avdeevkas geben, und das – so scheint es mir – wäre ein großer und historischer Fehler für die Vereinigten Staaten.“

Das zeigt, wie tief das Trauma von Avdeevka in der Psyche des US-Geheimdienstapparats verankert ist.

Doch damit nicht genug: „Mit zusätzlicher Unterstützung kann die Ukraine bis 2024 und Anfang 2025 an der Front bleiben. Die Ukraine kann Russland weiterhin Kosten aufbürden, nicht nur durch tiefe Einbrüche auf der Krim, sondern auch gegen die russische Schwarzmeerflotte“.

Jetzt geht’s los: Die Krim noch einmal von vorn.

Burns glaubt tatsächlich, dass das gigantische neue „Hilfspaket“ in Höhe von 60 Milliarden Dollar, das vom US-Kongress bewilligt werden muss, Kiew in die Lage versetzen wird, bis Ende 2024 eine „Offensive“ zu starten.

Das einzige, was er richtig sieht, ist, dass die Ukraine in diesem Jahr „erhebliche territoriale Verluste erleiden wird, wenn es kein neues Paket gibt“.

Burns ist vielleicht nicht der hellste Kopf im Geheimdienstzimmer. Vor langer Zeit arbeitete er als Diplomat/CIA-Agent in Moskau und scheint nichts gelernt zu haben.

Außer, dass er viele Katzen und Kätzchen aus dem Sack lässt. Es geht nicht nur um den Angriff auf die Krim. Das liest man in Peking mit großem Vergnügen:

„Die USA unterstützen die Ukraine unter anderem deshalb, weil solche Aktivitäten helfen, China einzudämmen“.

Burns ließ die Katze aus dem Sack, als er sagte: „Wenn man sieht, dass wir uns von der Unterstützung der Ukraine abwenden, wird das nicht nur Zweifel bei unseren Verbündeten und Partnern im indopazifischen Raum wecken, sondern auch die Ambitionen der chinesischen Führung in Gebieten von Taiwan bis zum Südchinesischen Meer anheizen.

Der unschätzbare Andrej Martyanow fasste die erstaunliche Inkompetenz und den geschmacklosen Exzeptionalismus, die Burns‘ Leistung durchziehen, treffend zusammen.

Es gibt Dinge, „die sie aufgrund ihres niedrigen Bildungs- und Kulturniveaus nicht verstehen können. Das ist ein neues Paradigma für sie – sie sind alle ‚Absolventen‘ der Schule des ‚Scheißens auf wehrlose Nationen‘ der strategischen ‚Studien‘, und mit dem Niveau der ökonomischen ‚Wissenschaft‘ des Westens können sie nicht verstehen, wie das alles funktioniert“.

Was bleibt, ist Panik, wie sie Burns im Senat zum Ausdruck brachte, gemischt mit der Unfähigkeit, eine „andere Kriegskultur“ wie die russische zu verstehen: „Sie haben einfach keine Bezugspunkte“.

Und doch entscheiden sie sich für den Krieg, wie Rostislav Ishchenko meisterhaft analysiert hat.

Auch wenn die CIA und 17 weitere US-Geheimdienste in einem Anfang dieser Woche dem Kongress vorgelegten Bericht zu dem Schluss kommen, dass Russland „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ einen direkten militärischen Konflikt mit der NATO vermeiden will und seine Politik so gestalten wird, dass ein globaler Krieg vermieden wird.

Schließlich ist das Imperium des Chaos ein Imperium des ewigen Krieges. Und wir alle befinden uns mitten in einer „mach oder stirb“-Situation. Das Imperium kann sich die kosmische Demütigung der NATO in Noworossija einfach nicht leisten.

Aber jeder „Plan“ – im Stile von Taurus auf der Krim – ist ein Bluff. Russland ist sich eines Bluffs nach dem anderen bewusst. Die westlichen Karten liegen auf dem Tisch. Die Frage ist nur, wann und wie schnell Russland den Bluff aufdecken wird.