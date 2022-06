Gold: Letztes Mal unter 2.000 Dollar

Es war sicherlich ein interessanter Tag an den Märkten am Freitag, und mehr als das, es war ein ermutigender Tag für Anleger im Edelmetallsektor, denn Gold stieg tatsächlich zu einer Zeit, als der breite Aktienmarkt stark fiel und der Dollar zur gleichen Zeit stark anstieg.

Auf dem jüngsten 6-Monatschart ist zu sehen, wie sich der Goldpreis trotz seines anfänglichen Einbruchs zu Beginn des Tages erholte und dann mit dem stärksten Aufwärtsvolumen seit Anfang März weiter zulegte und den Tag mit einem deutlichen Plus abschloss. Unter diesen Umständen ist dies ein sehr positives Zeichen. Wir können auch sehen, wie diese Aktion den Goldpreis an den Punkt brachte, an dem er aus dem seit Anfang März bestehenden Abwärtstrend ausbrach.