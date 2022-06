Top-Virologe prophezeit tödlichere COVID-Varianten für die Geimpfte in den nächsten zwei Monaten – „Krankenhausaufenthalte werden ins Unermessliche steigen“.

Dr. Geert Vanedn Bossche hat davor gewarnt, dass die COVID-Massenimpfkampagnen dazu führen würden, dass das Virus zu einem viel gefährlicheren Erreger mutiert und insbesondere die Geimpften gefährdet. Andere, wie Dr. Michael Yeadon, bleiben skeptisch.

Ein renommierter Virologe und Impfstoffentwickler hat davor gewarnt, dass die experimentellen Impfstoffkampagnen auf Genbasis gegen COVID-19 innerhalb der nächsten zwei Monate“ eine neue hochvirulente und infektiöse COVID-19-Variante hervorbringen werden, die das Gesundheitssystem zum Zusammenbruch“ bringen wird.

Dr. Geert Vanden Bossche, der unter anderem als ehemaliger leitender Angestellter der Bill and Melinda Gates Foundation und als leitender Programmmanager für die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) tätig war, gilt als einer der talentiertesten Impfstoffentwickler der Welt.

In einem Interview mit der australischen Journalistin Maria Zeee am 18. Mai sagte Vanden Bossche, dass ich in den nächsten zwei Monaten eine Explosion [dieser virulenten Variante] in einem dieser hochgeimpften Länder erwarte. Und dann wird es sehr, sehr schnell gehen“.

Seiner Theorie zufolge wird die daraus resultierende Unterdrückung der angeborenen Immunität bei den vielen Personen, die mit diesen experimentellen Produkten geimpft wurden – die das Virus weder ausrotten noch seine Übertragung verhindern – zu einer „Immunflucht“ führen.

Dieses Konzept geht davon aus, dass geimpfte Personen weiterhin mit dem Virus infiziert werden und es ausscheiden, das aufgrund des „Drucks“, der von den experimentellen COVID-19-Impfstoffen ausgeübt wird, eine große Anzahl von Mutationen anhäufen wird, wodurch wiederum Varianten entstehen, die weitaus virulenter sind und von den Impfstoffen nicht mehr kontrolliert werden können.

Die natürliche Immunität der Geimpften wird geschwächt, die Zahl der Krankenhausaufenthalte „steigt ins Unermessliche“.

Darüber hinaus geht Vanden Bossche davon aus, dass die Geimpften selbst besonders anfällig für diese gefährlichen Varianten sein werden, da die spezifischen Antikörper, die diese Millionen von Menschen zur Bekämpfung des ursprünglichen COVID-19-Virus erworben haben, mit ihrer natürlichen Immunität konkurrieren und diese schwächen werden, während sie keinen Schutz gegen diese neuen hochvirulenten und infektiösen Varianten bieten.

Er teilte Zeee mit, dass er kürzlich eine 45-seitige „wissenschaftliche Bewertung der Entwicklung des Virus“ verfasst habe, das „nicht nur hochinfektiös, sondern auch hochvirulent und sogar resistent gegen alle Arten von Impfstoffen ist“.

Auf die Frage, ob sein Papier bei einer Publikation zur Begutachtung eingereicht wurde, erklärte Vanden Bossche gegenüber LifeSiteNews per E-Mail: „Es ist keine Zeit für eine Begutachtung, und das Geschäft wird nicht mehr wie gewohnt laufen. Die Welt sollte meine Botschaft jetzt hören und nicht erst in 3-4 Monaten“.

Im Abschnitt „Kernaussage“ des Dokuments betonte der belgische Veterinärwissenschaftler seine Erwartung, dass diese neuen gefährlichen Varianten von SARS-CoV-2 (SC-2) „jetzt schnell und unabhängig in hoch geimpften Ländern auf der ganzen Welt auftauchen und sich bald mit hoher Geschwindigkeit verbreiten werden. Ich rechne damit, dass sich das derzeitige Muster der sich wiederholenden Infektionen und relativ milden Erkrankungen bei den Geimpften bald verschlimmern und durch schwere Erkrankungen und Todesfälle ersetzt werden wird“ (Hervorhebung im Original).

„Es gibt nur einen Parameter, auf den man achten muss, und das ist die Zahl der Krankenhausaufenthalte, die plötzlich in einem dieser hochgeimpften Länder, insbesondere in Ländern, die sehr aggressiv geimpft haben, durch die Decke gehen wird“, sagte Vanden Bossche gegenüber Zeee. „Wenn das passiert, bricht unser Gesundheitssystem zusammen, und dann herrscht natürlich Chaos.“

„Man kann nicht mit einem Gleichgewicht spielen, das über Millionen von Jahren durch die Evolution geformt wurde“, sagte er. „Und jetzt werfen wir plötzlich eine Bombe auf dieses [fein abgestimmte Immunsystem mit] der Massenimpfung, [als ob] die Menschheit diese ganze Sache umgestalten wird. Jetzt wird das Virus in einer Weise zurückschlagen, die sehr, sehr ernst und sehr erheblich sein wird.

Nichtgeimpfte haben stärkeren Schutz, „Zauberwort“ für Geimpfte ist „antivirale Mittel

Im Gegensatz zur gefährlichen Situation der Geimpften schreibt Vanden Bossche in seinem Beitrag, dass die hochinfektiöse, aber milde Omikron-Variante es denjenigen, die diese genbasierten Impfstoffe nicht erhalten haben, ermöglicht, ihre angeborene Immunabwehr gegen SC-2 zu trainieren“, wodurch sie besser in der Lage sind, die Virulenz und die infektiösen Eigenschaften der erwarteten neuen Varianten zu neutralisieren.

Aufgrund ihrer größeren Anfälligkeit bedauerte der Forscher, dass „all diese Menschen, die hoch geimpft wurden, mir leid tun“. Als mögliche Lösung nannte er „das Zauberwort für diese Menschen sind antivirale Mittel. Das ist das Einzige, was sie tun können, antivirale Mittel und damit eine frühzeitige Behandlung“ mit Medikamenten wie Hydroxychloroquin, Ivermectin und anderen.

„Um Himmels willen, geben Sie ihnen Zugang zu einer frühzeitigen Behandlung“, rief Vanden Bossche aus. „Wir müssen dies im Interesse der öffentlichen Gesundheit auch auf der Ebene der Bevölkerung tun. Anstelle dieser unsinnigen Massenimpfkampagnen müssten wir also eine Massenkampagne zur antiviralen Chemoprophylaxe in hochgeimpften Ländern durchführen, um die Infektionsrate in der Bevölkerung drastisch zu senken, denn das ist es, was die Herdenimmunität auf natürliche Weise und normalerweise tut.“

In seinem Papier fasst er zusammen: „Wenn wir nicht sofort groß angelegte antivirale Prophylaxekampagnen in hochgeimpften Ländern durchführen, besteht kein Zweifel daran, dass die Pandemie mit einem hohen Tribut an Menschenleben enden wird.“

Der ehemalige Pfizer-Vizepräsident Dr. Michael Yeadon: Vanden Bossches Theorie ist „merkwürdig

In einem Interview mit Vanden Bossche und Dr. Robert Malone in der Epoch Times vom 4. Juni räumte Ersterer ein, dass seine Theorie „natürlich bis zu einem gewissen Grad auf einer Hypothese beruht, aber ich versuche, diese Hypothese auf solide Konzepte zu stützen, die in der Wissenschaft bekannt sind.“

Im März letzten Jahres verkündete Vanden Bossche seine Theorie zum ersten Mal, indem er in einem offenen Brief und einem Video vor einer „globalen Katastrophe ohnegleichen“ warnte, die auf die Rolle dieser experimentellen COVID-19-Impfprogramme zurückzuführen sei.

Damals wurden seine Modelle von vielen Wissenschaftlern und Medizinern kritisiert, die sich ebenfalls gegen eine breite Anwendung der COVID-19-Gen-Impfstoffe aussprachen.

Rosemary Frei, eine kanadische Medizinschriftstellerin und Journalistin mit einem Master-Abschluss in Molekularbiologie, übte scharfe Kritik, indem sie behauptete, die These von Vanden Bossche beruhe auf „unbewiesenen Hypothesen“, die „der allgemeinen Covid-Täuschung“ ähnelten und darauf aufbauten, die „hochkarätige Modellierungspapiere“ benutze, wie das des in Verruf geratenen Neil Ferguson, dessen Arbeit Anfang 2020 Ängste schürte, die katastrophale Sperrmaßnahmen in der ganzen Welt rechtfertigten.

Darüber hinaus erklärte der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, gegenüber LifeSiteNews, er stehe dem Ansatz von Vanden Bossche „etwas skeptisch“ gegenüber. Im Gegensatz zu dem ursprünglichen Papier des belgischen Forschers, das etwa zur gleichen Zeit im letzten Jahr veröffentlicht wurde, hat Yeadon einen Artikel mitverfasst, in dem er erklärt, dass die evolutionäre Tendenz solcher Viren dazu führt, dass sie im Laufe der Zeit „weniger tödlich und besser übertragbar“ werden.

Außerdem sagte Yeadon in einer E-Mail-Korrespondenz, dass Vanden Bossche zwar Recht zu haben scheint, „dass wiederholte ‚Impfungen‘ die Immunreaktionen auf eine erneute Infektion durcheinander bringen“, dass er aber „seine Immunologie geradezu merkwürdig“ findet. Er konzentriert sich die ganze Zeit auf blutbasierte Antikörper. Ich habe noch keinen Virologen getroffen, der glaubt, dass blutbasierte Antikörper besonders wichtig für die Ergebnisse von Infektionen der Atemwege sind, die von der Luftseite kommen.

„Ich akzeptiere auch nicht, dass die geringen prozentualen Veränderungen zwischen einer Variante und einer anderen ein plausibler Unterschied ist, der ausreicht, um unser Immunsystem zu täuschen, dass es von einem Virus angegriffen wird, das wir noch nie gesehen haben“, erklärte der Brite.

Abschließend wies Yeadon auf einen scheinbaren Mangel an Beweisen hin und betonte, dass es bisher kaum Zweifel daran gibt, dass Infizierte und Genesene nicht klinisch krank werden, selbst wenn sie einer neuen Variante ausgesetzt sind.

Dr. Robert Malone „fasziniert“ von Vanden Bossches Theorien

Malone, der in dem Epoch Times-Interview an der Seite von Vanden Bossche saß, wollte dessen Theorie, dass die Mutationen durch die Impfkampagne virulenter werden, nicht bestätigen, zeigte sich aber offen dafür, mehr zu erfahren.

„Ich denke, dass wir [Wissenschaftler] eine dynamische Spannung zueinander und zu uns selbst haben müssen, um integer zu sein“, sagte er. Ohne eine solche Spannung „wären wir keine Wissenschaftler, sondern etwas anderes, vielleicht Politiker“.

Nachdem er seine eigene Position und das allgemeine wissenschaftliche Verständnis darüber erläutert hatte, wie und warum ein Virus wie COVID-19 normalerweise mit der Zeit „gutartiger“ und übertragbarer wird, bestätigte er Vanden Bossches Theorie, dass „die Impfung gegen eine laufende Epidemie etwas anderes sei und nicht nur die Entstehung resistenter Mutanten riskiere … [sondern] auch pathogenere Varianten“.

„Und so war ich wirklich fasziniert, mehr über Geert und seine Theorien zu erfahren“, erklärte Malone.

„Meine [gegenwärtige] Beziehung zu seinen Ideen ist eher die eines Studenten, der etwas lernen möchte, als ein dynamischer Konflikt“, schloss er.