Gold signalisiert das Ende des globalen Fiatgeld-Experiments

Der Analyst und Finanzautor John Rubino warnt seit einigen Jahren vor einer Währungskrise – und es betrifft nicht nur den US-Dollar, den Euro oder den Yen.

Fast jedes Land hat explodierende, uneinbringliche Schulden, und keine Fiatwährung wird überleben. Rubino erklärt:

„Wenn man die Finanzpresse verfolgt, stellt man fest, dass sie bemerkt, wie der Goldpreis steigt – aber sie behandeln es wie jedes andere Anlagegut. Gold ist die älteste Form von Geld der Menschheit. Wenn es im Preis steigt, bedeutet das, dass die Währungen, gegen die wir es messen, an Wert verlieren. Was wir derzeit weltweit sehen, sind dramatisch fallende Fiatwährungen, insbesondere im Vergleich zu Gold. Gold hat in den letzten Wochen nicht nur sein nominales Allzeithoch, sondern auch sein inflationsbereinigtes Allzeithoch überschritten. Das ist von weit größerer Bedeutung, da wir in den letzten 30 bis 40 Jahren so viel Inflation erlebt haben. Im Grunde genommen sagt Gold, dass das Fiatgeld-Experiment zu Ende geht. Anders gesagt: Das monetäre System, das wir 1971 geschaffen haben, als wir vom Goldstandard abgingen, hat die Länder dazu verleitet, viel zu viele Schulden zu machen, ihre Ausgaben massiv zu erhöhen und all die Fehler zu begehen, die Menschen machen, wenn man ihnen eine unbegrenzte Kreditkarte gibt. Jetzt sind wir mit Schulden belastet, die wir nicht zurückzahlen können, und die Menschen erwarten, dass man sich um sie kümmert – Frankreich ist dafür ein gutes Beispiel.“

Fast jede Nation steht vor derselben Krise und demselben Währungsschicksal. Rubino stellt fest:

„Regierungen weltweit sind gezwungen, immer mehr Geld zu leihen, um ihre Verpflichtungen und die Zinskosten ihrer Schulden zu decken.

Das zwingt sie dazu, noch mehr Geld zu drucken – was den Wert der Währungen noch schneller senkt.

Das führt im Grunde zu einer Währungstodes-Spirale. Genau dort befinden wir uns jetzt.“

Rubino bevorzugt physisches Gold, Silber und Minenaktien. Er sagt:

„Der Silberpreis wird prozentual stärker steigen als Gold.“

Weiter erklärt Rubino:

„Damit Gold als Grundlage des nächsten Geldsystems dienen kann – wie es im klassischen Goldstandard bis zum Ersten Weltkrieg der Fall war –, bräuchte man heute einen Goldpreis von etwa 20.000 US-Dollar pro Unze, um alle derzeit umlaufenden Währungen zu decken. Wenn wir weitermachen wie bisher, werden die Fiatwährungen auf null fallen – was bedeutet, dass Gold ins Unendliche steigen würde. Meine Schätzung für den zukünftigen Goldpreis liegt zwischen 20.000 US-Dollar pro Unze und Unendlichkeit.“

Rubino ist außerdem der Ansicht, dass künstliche Intelligenz (KI) sowohl inflationäre als auch deflationäre Effekte hat, was er im Interview näher erläutert.

Mehr dazu im 49-minütigen Interview.

Sehen Sie das vollständige Gespräch mit Finanzautor John Rubino (Rubino.Substack.com) bei Greg Hunter’s USAWatchdog.com, vom 7. Oktober 2025.