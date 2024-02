Gold- & Silbermarktupdate: USA vs. BRICS; exzellente Silberaussichten

Goldmarkt: Prognose mit Dollarrally; USA stehen den BRICS gegenüber

Ich habe in der jüngsten Vergangenheit – seit dem gescheiterten Ausbruchsversuch Anfang Dezember – nicht viel über Gold geschrieben, einfach weil ich nicht wusste, was ich davon halten sollte, und diese Unentschlossenheit spiegelte sich im Markt selbst wider, wo wir Gold in einer ziemlich engen Handelsspanne feststeckten, aber jetzt beginnen die Dinge sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht viel klarer zu werden, und wie wir gleich sehen werden, ist es kein schönes Bild.

Im jüngsten 6-Monatschart von Gold können wir die Handelsspanne sehen, die sich seit Anfang Dezember gebildet hat, und es wird nun klar, dass es sich bei dem Muster, das sich gebildet hat, um ein Schulter-Kopf-Schulter-Top handelt, das auch die Merkmale eines Doppel- oder Dreifach-Tops oder eines symmetrischen Dreiecks aufweist, und dass der Goldpreis gerade dabei ist, sich von der rechten Schulterspitze des Musters zu entfernen.

Das Volumenmuster, das seit Anfang Dezember sehr bearisch ist und ein starkes Abwärtsvolumen aufweist, gibt uns die Gewissheit, dass es sich um ein solches Muster handelt, weshalb die Akkumulationslinie stark rückläufig war. Dieses Muster deutet auf einen Durchbruch der Unterstützung und einen Rückgang hin, und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts (5. Februar) ist der Goldpreis ziemlich stark gefallen.