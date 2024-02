Diese Woche in der neuen Normalität #83

1. Sind Sie bereit für einen Anstieg der „hitzebedingten Todesfälle“?

Letzte Woche berichtete Sky News die letzten erschreckenden Zahlen zum Klimawandel: „10.000 Menschen pro Jahr könnten an den Folgen von Hitzewellen sterben„.

Nehmen wir einfach mal an, dass diese Zahlen nicht frei erfunden sind.

Zunächst einmal sollten wir uns in den „Anfang 2020“-Modus versetzen, um eine Perspektive zu haben: 10.000 Menschen sind nicht so viele im Vergleich zu den ~650.000 Menschen, die jedes Jahr im Vereinigten Königreich sterben.

Zweitens können wir davon ausgehen, dass immer mehr Menschen an der „Hitze“ sterben und immer weniger Menschen an der Kälte. Da angeblich jeden Winter Tausende von Menschen an den Folgen der Kälte sterben, könnte eine Zunahme der „hitzebedingten“ Todesfälle fast keine Auswirkungen auf die Gesamtsterblichkeit haben.

So, jetzt habe ich meine Pflicht als Advokat des Teufels erfüllt, und wir haben festgestellt, dass diese Zahlen – selbst wenn sie real sind – nicht beängstigend sind.

Aber natürlich sind sie nicht real. Das beweist nicht zuletzt der schwammig formulierte Artikel, in dem Formulierungen wie „könnte dadurch sterben“ und „hitzebedingte Todesfälle“ verwendet werden.

So wie „Covid-Todesfälle“ lächerlicherweise als „Tod aus jeglicher Ursache innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Test“ definiert wurden, werden „hitzebedingte“ Todesfälle einfach „Todesfälle aus jeglicher Ursache während einer Hitzewelle“ sein. Bald darauf werden sie wahrscheinlich anfangen, „Klimawandel“ auf den Totenscheinen zu vermerken.

Ich scherze nicht – das haben sie tatsächlich schon vorgeschlagen.

Aber keine Sorge, Anti-Establishment Elon hat eine Lösung parat: Eine Kohlenstoffsteuer.

2. Die neuen Tage sind die neuen Tage

Dies ist ein merkwürdiger Fall. Der Oberste Gerichtshof von Hawaii hat diese Woche eine Entscheidung zugunsten der Waffenkontrolle veröffentlicht, in der ein Zitat aus „The Wire“ als Argument verwendet wird:

„Die Sache mit den alten Tagen ist: sie sind die alten Tage“, heißt es in der einstimmigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Hawaii vom Mittwoch, die ein Zitat aus Staffel 4, Folge 3 der HBO-Serie aufgreift, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Kultur aus der Gründungszeit des Landes nicht das heutige Leben bestimmen sollte. Ich möchte nicht noch einmal auf die Frage der Waffenkontrolle eingehen und auch nicht darauf, warum Regierungen in der derzeitigen Situation so sehr versuchen, ihre Zivilbevölkerung zu entwaffnen. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Artikel.Ich möchte auch nicht das Argument wiederholen, dass ein Angriff auf den 2. Verfassungszusatz ein Angriff auf die Verfassung als Ganzes ist, wie Zitate wie dieses zeigen: „Während sich die Welt weiterdreht, macht es für die heutige Gesellschaft keinen Sinn, der Kultur, den Realitäten, den Gesetzen und dem Verfassungsverständnis der Gründerzeit die Treue zu schwören.“ Ich möchte nur darauf hinweisen, wie tief die Gesellschaft gesunken ist, wenn Richter und Rechtsgelehrte ihre Argumente nicht mehr mit juristischen Präzedenzfällen, sondern mit Referenzen aus der Popkultur begründen. Die Clownswelt ist da.

3. Taylors unvermeidlicher Superbowl-Sieg

Heute ist Superbowl-Sonntag, und das ist immer ein interessanter Tag, um (unterschwellige oder andere) Botschaften in der Superbowl-Werbung und auf dem Spielfeld zu entdecken.

Und dieses Jahr wird Taylor Swift dabei sein, so wie sie schon überall sonst war.

Im selben Jahr, in dem sie zufällig zum größten Star der Welt wurde, fing sie zufällig an, mit einem Football-Spieler „auszugehen“, der zufällig ein Pfizer-Sprecher ist und dessen Team es zufällig in den Superbowl geschafft hat.

Und wenn diese Mannschaft zufällig gewinnt und Taylor zufällig ihren von Pfizer gesponserten Freund vor dem größten Fernsehpublikum des Jahres küsst, dann ist das ein einziger großer Zufall.

Wie der Politikwissenschaftler Richard Bensell gegenüber ABC News erklärte:

„Würde man versuchen, eine PR-Kampagne oder eine Situation zu entwerfen, die ihre Anziehungskraft auf die amerikanische Wählerschaft und ihre Fangemeinde maximiert, könnte man nichts Besseres tun“.

Ja, so ziemlich. Und nicht viele scheinen hier 2 und 2 zusammenzuzählen.

Ich habe keine Ahnung, was der Zweck dieses Projekts ist, bei dem alle ein Jahr lang ständig über Taylor Swift reden, oder wofür und/oder wem sie ihre Seele verkauft hat, aber es ist verdammt seltsam.

Manche sagen, es geht darum, Biden zu unterstützen, aber Wahlen sind manipuliert, also ist das sinnlos.

Vielleicht will sie für das Amt des Präsidenten kandidieren.

BONUS: Warnzeichen der Woche

Der „Climategate“-Wissenschaftler Michael Mann hat diese Woche einen 12 Jahre dauernden Rechtsstreit gewonnen. Im Jahr 2012 wurde Manns Arbeit von zwei Journalisten, die für das „Competitive Enterprise Institute“ bzw. die „National Review“ schrieben, als betrügerisch bezeichnet. Mann klagte wegen Verleumdung und erhielt diese Woche von einem Geschworenengericht 1 Million Dollar Schadenersatz zugesprochen.

Ein interessantes Timing für das Ende eines 12-jährigen Streits, wenn man das aktuelle Klima bedenkt (Wortspiel durchaus beabsichtigt).

Der Artikel im „Guardian“, der über den Fall berichtet, schließt mit einem Zitat von Mann:

„Ich hoffe, dieses Urteil sendet die Botschaft aus, dass falsche Angriffe auf Klimawissenschaftler keine geschützte Rede sind.“

Das ist ein potenziell beunruhigendes Zeichen.

Es ist nicht alles schlecht …

Ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich so schlimm.

Hier ist etwas Musik:

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal die wieder aufkeimenden Forderungen nach einer EU-Armee oder möglichen Verboten sozialer Medien erwähnt.