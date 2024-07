Gold und die kommende Hyperinflation

Clive Maund

Der entscheidende Punkt, den die Anleger jetzt begreifen müssen, ist, dass wir uns in einem “risikofreudigen” Umfeld befinden, das wohl auf unbestimmte Zeit anhalten wird – zumindest bis zum Ende dieses Jahres. Der Grund dafür ist einfach. Angesichts untragbarer Schulden werden die Regierungen in aller Welt den Weg des geringsten Widerstands einschlagen, d. h. die Geldschöpfung in immer größerem Umfang fortsetzen, um die Risse zu überdecken und die Dinge am Laufen zu halten.

Diese Politik erleichtert auch ein Hauptziel der Zentralbanken, die die wahren Regierungen der Welt sind, nämlich den Vermögenstransfer von der Unter- und Mittelschicht hinauf zu den Superreichen an der Spitze der Pyramide fortzusetzen – es sind die Superreichen, die von den gestützten Anleihemärkten und den hohen und steigenden Aktienmärkten profitieren, während die Rechnung dafür über eine immer weiter steigende Inflation an den Mann auf der Straße weitergegeben wird.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den man verstehen muss, ist, dass der Aktienmarkt nicht mehr mit der Realwirtschaft in Verbindung steht. Es gab eine Zeit, in der ein fallender Aktienmarkt einen Abschwung in der Wirtschaft oder eine Depression ankündigte. Heute befinden wir uns in einer Situation, in der sich die Wirtschaft im freien Fall befindet, die Aktienmärkte jedoch immer neue